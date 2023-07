Dr Denis Rancourt: Les injections de vaccins-COVID ont tué 13 millions de personnes dans le monde

Les recherches du Dr Denis Rancourt ont montré que la campagne de vaccination en Inde a causé la mort de 3,7 millions de résidents fragiles. Et, « dans les pays occidentaux, nous avons quantifié le taux moyen de décès tous âges confondus à 1 décès pour 2 000 injections, pour augmenter exponentiellement avec l’âge … Nous avons estimé que les vaccins avaient tué 13 millions de personnes dans le monde », a-t-il déclaré.

Denis Rancourt est titulaire d’un doctorat en physique. Il a occupé des postes de recherche postdoctorale dans des institutions prestigieuses en France et aux Pays-Bas, avant d’être professeur de physique et scientifique principal à l’Université d’Ottawa pendant 23 ans. Il a rédigé plus de 30 rapports scientifiques pertinents sur la covid, à partir du 18 avril 2020 pour l’Association des libertés civiles de l’Ontario et pour une nouvelle organisation à but non lucratif appelée Correlation. Actuellement, tout son travail et ses interviews sur le covid sont documentés sur son site Web qu’il a créé pour contourner le barrage de la censure. Vous pouvez suivre le Dr Rancourt sur Twitter ICI.

Le 17 mai, le Dr Rancourt a témoigné à l’Enquête nationale des citoyens (« NCI ») qui s’est tenue en Ontario, au Canada. Le NCI est une enquête citoyenne sur la réponse du Canada à la COVID-19.

Dans un fil Twitter avec des clips vidéo joints, le chercheur citoyen et journaliste Ben M., qui conserve des données grâce à des projets tels que Mortality Watch, a souligné les déclarations suivantes faites par le Dr Rancourt lors de son témoignage.

« Il y a une forte corrélation avec la pauvreté, qui est l’une des preuves qui vous permettent de dire que ce n’est pas un virus. [..] Peu importe comment vous le découpez, il n’y a absolument aucune corrélation avec l’âge, ce qui est la preuve définitive que cela ne peut pas être covid. »

« Pendant la période covid, tous les pays occidentaux ont réduit de 50% les prescriptions d’antibiotiques, de sorte qu’ils ne traitaient pas la pneumonie bactérienne. »

« La structure par âge de la surmortalité a changé à mesure que vous entrez dans la période de vaccination. »

« Ces pics se produisent dans des points chauds très spécifiques, mais de manière synchrone dans le monde entier [..] D’un point de vue épidémiologique, cela est strictement impossible, car le temps écoulé entre l’ensemencement d’une infection et l’augmentation soudaine de la mortalité est totalement incertain.

“The virus absolutely refused to cross these borders, of course, this is absurd, a viral respiratory disease is believed to spread, and it does not need a passport, and it does not respect borders, so that’s yet another proof, that this is not a viral respiratory pandemic.”

« Vous voyez, en conséquence du déploiement du vaccin, il y a un régime de mortalité plus élevé. »

« Même chose pour chacun des États australiens. »

« Le pic important [dans le sud des États-Unis] coïncide avec [le] programme d’équité vaccinale. »

« Vous injectez des personnes qui courent un risque élevé de mourir lorsque vous injectez des personnes âgées »

« Les jeunes adultes sont au-dessus du [risque] exponentiel. Il y a un plateau de risque de mourir pour les jeunes adultes. »

Le Dr Rancourt a conclu son témoignage en déclarant que, d’après ses études détaillées de la mortalité toutes causes confondues pendant la période de covid, en combinaison avec les données socio-économiques et de déploiement du vaccin :

S’il n’y avait pas eu de propagande ou de coercition pandémique, et si les gouvernements et l’establishment médical avaient simplement continué comme si de rien n’était, il n’y aurait pas eu de surmortalité.

Il n’y a pas eu de pandémie causant une surmortalité.

Les mesures ont provoqué une surmortalité.

La vaccination Covid a provoqué une surmortalité.

La semaine dernière, le Dr Rancourt a publié un essai intitulé « Il n’y avait pas de pandémie » qui est basé sur son témoignage pour le NCI (voir la vidéo ci-dessous), son livre de 894 pages d’expositions à l’appui de ce témoignage et ses recherches continues. Dans son essai, il écrit :

En ce qui concerne les vaccins, nous avons quantifié de nombreux cas dans lesquels le déploiement rapide d’une dose dans le calendrier vaccinal imposé était synchrone avec un pic autrement inattendu de mortalité toutes causes confondues, parfois dans le cycle saisonnier et d’une ampleur qui n’avait pas été observée auparavant dans le record historique de mortalité.

De cette façon, nous avons montré que la campagne de vaccination en Inde a causé la mort de 3,7 millions de résidents fragiles. Dans les pays occidentaux, nous avons quantifié le taux moyen de décès tous âges confondus à 1 décès pour 2 000 injections, pour augmenter exponentiellement avec l’âge … Nous avons estimé que les vaccins avaient tué 13 millions de personnes dans le monde.

Il n’y a pas eu de pandémie, Denis G. Rancourt, PhD, 22 juin 2023

