L’Ukraine adopte une tactique de guerre qui lui causera encore des pertes

Après un mois de tentatives infructueuses pour atteindre les lignes de défense russes, l’Ukraine est bloquée. Ses forces ne sont même pas en mesure de traverser la zone de sécurité située devant les lignes russes. La contre-offensive, lancée sous la pression de Washington et de l’OTAN, a sans aucun doute échoué. Comme elle a causé d’énormes pertes sans gains substantiels, l’armée ukrainienne change maintenant de tactique.

Hier, le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, Oleksiy Danilov, a tweeté en anglais et en russe :

À ce stade des hostilités actives, les forces de défense ukrainiennes s’acquittent de leur tâche principale : la destruction maximale des effectifs, des équipements, des dépôts de carburant, des véhicules militaires, des postes de commandement, de l’artillerie et des forces de défense aérienne de l’armée russe. Les derniers jours ont été particulièrement fructueux. Désormais, la guerre de destruction est égale à la guerre des kilomètres. Plus on détruit, plus on libère. Plus la première est efficace, plus la seconde l’est aussi. Nous agissons calmement, sagement, pas à pas.

Cette nuit, l’armée ukrainienne a tiré de nouveaux missiles sur la ville de Donetsk et sur les régions russes de Belgograd et de Koursk.

La guerre d’usure est bien sûr la tactique que la Russie pratique depuis les douze derniers mois en détruisant systématiquement les forces ukrainiennes, en particulier l’artillerie et les approvisionnements en armes le long de la ligne de front ainsi qu’à l’intérieur de l’Ukraine. Lorsque les deux parties s’engagent dans une guerre d’usure, comme lors de la Première Guerre mondiale, c’est généralement celle qui dispose des ressources les plus importantes qui l’emporte. Dans ce conflit, ce camp est sans aucun doute le camp russe.

Les dirigeants ukrainiens refusent catégoriquement d’admettre ce fait :

Clash Report @clashreport – 9:12 UTC – Le 5 juillet 2023 Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres de l’Ukraine : La contre-offensive se déroule comme prévu. Le commandement assure que Bakhmut sera libéré et que les pertes russes sont 8 à 10 fois supérieures aux pertes ukrainiennes.

Au cours des derniers mois, les Russes ont tiré dix fois plus de munitions d’artillerie que les Ukrainiens. La Russie mène également une mission de contre-batterie spécifique qui détruit les systèmes d’artillerie ukrainiens.

Dans les guerres modernes, l’artillerie est à l’origine d’environ trois quarts des pertes. Le nombre réel de tués et de blessés du côté ukrainien est donc environ 10 fois plus élevé que du côté russe. La première fois que j’ai écrit sur ce sujet, c’était en mai 2022. Cela a continué jusqu’en décembre et plus récemment.

Syrsky le sait probablement, mais il doit mentir pour ne pas que le moral de ses troupes baisse en dessous de son point de congélation.

Pour mener une véritable guerre d’usure, l’armée ukrainienne devrait battre en retraite et construire des lignes de défense pour tenter de repousser tout ce que les Russes décideront de leur envoyer. Rien n’indique pour l’instant que c’est ce que fait l’Ukraine.

