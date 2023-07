«Le trafic d’enfant concerne deux millions d’enfants dans le monde!» (Sound Of Freedom)

Trailer du film qui retrace l’histoire véridique de Tim Ballard, un ancien agent du gouvernement américain qui a lutté contre cette activité criminelle, notamment en Amérique du sud. Malgré un impressionnant engouement du public (avec un meilleur démarrage au box-office que le blockbuster Indiana Jones), le soutien de personnalités comme Elon Musk ou l’acteur Mel Gibson et de nombreuses critiques positives, Sound of Freedom n’est pas évoqué dans les médias mainstream.

Fox News est l’un des rares médias américains à avoir consacré ses titres à Sound Of Freedom, diffusant des interviews avec Tim Ballard et Jim Caviezel, en plus de publier un compte rendu du film.

Ils proposent de faire de la chasse à la pédopornographie la priorité et recommandent de publier le film sur réseau social “gratuitement pendant une brève période”.

Bande annonce du film…

Le film à voir ici gratuitement sur Internet…

« Sound of Freedom »…l’industrie de la traite des enfants sous le capitalisme décadent

Illustrations : DR

[cc] Breizh-info.com, 2023, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine.