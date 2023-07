L’impossible « démondialisation »…la détresse de la bourgeoisie nationaliste

Par Charles Sannat, sur Insolentia.

.

Pour « préserver la sécurité et les intérêts nationaux », la Chine a annoncé lundi 3 juillet qu’elle allait imposer dès le mois d’août des restrictions sur les exportations de deux métaux rares dont le géant asiatique est le principal producteur. Ces mesures interviennent dans un contexte de tensions autour des semi-conducteurs, sur fond de rivalité technologique avec les États-Unis .

(NDE. Une guerre s’amorce toujours par un conflit commercial, par une rivalité économique et industrielle…qui a la fin consolide l’impérialisme…c’est-à-dire la mondialisation de l’économie. )

En effet à compter du 1er août, les exportations de gallium et de germanium nécessiteront une licence avant de pouvoir être autorisées, selon une directive publiée par le ministère du Commerce et les douanes chinoises. Le destinataire final des exportations et l’objet de leur utilisation devront être précisés, ajoute le texte.

C’est une réplique attendue de la Chine à l’égard des mesures prises par les Etats-Unis dans la « guerre » des semi-conducteurs.

Souvenez-vous également de l’exposé du Directeur Général Délégué du BRGM qui évoquait évidemment la dépendance européenne à toutes ces matières premières que nous n’avons pas chez nous en quantités suffisantes pour assurer notre transition écologique et notre souveraineté économique. (Blablabla que cette « transition écologique »…l’enjeu ici est de s’assurer de l’indépendance du camp européen vis-à-vis l’ennemi chinois avant le déclenchement de la guerre militaire…comme disait Trump… « on ne fait pas la guerre à son fournisseur exclusif. » )

« Le gallium, que l’on trouve notamment dans les circuits intégrés, les LED et les panneaux photovoltaïques, est considéré comme une matière première critique, selon l’Union européenne. La Chine représentait 80% de la production de gallium d’après un rapport de 2020 de la Commission européenne. »

C’est la démondialisation qui est bien en cours et cela changera autant le monde dans les 20 prochaines années que cela l’a modifié dans les 20 dernières…(Utopie de bourgeois déjanté…c’est plutôt la preuve de la mondialisation qui étreint tous les pays et alliances du monde capitaliste. ).

Charles SANNAT

« Ceci est un article ‘presslib’, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s’exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l’actualité économique. Merci de visiter mon site. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur www.insolentiae.com. »

Voilà une nouvelle preuve que la guerre de démondialisation est bien lancée entre la Chine et ses futurs ex-partenaires occidentaux à savoir l’Amérique du Nord et l’Union Européenne.

« Alors que la Chine a annoncé qu’elle allait imposer des restrictions sur les exportations de deux métaux rares, indispensables aux semi-conducteurs et dont elle est le principal producteur, la Commission européenne a fait part mardi 4 juillet de son inquiétude.

À compter du 1er août, les exportations de gallium et de germanium nécessiteront une licence avant de pouvoir être autorisées, ont annoncé lundi les autorités chinoises, justifiant ces mesures par la nécessité de « préserver la sécurité et les intérêts nationaux ». Ces restrictions interviennent dans un contexte de tensions internationales grandissantes autour des semi-conducteurs, sur fond de rivalité technologique avec les États-Unis, et alors que l’UE cherche à réduire sa dépendance aux matériaux critiques venant notamment de Chine.

« La Commission prépare une analyse détaillée de ces annonces et de leur impact potentiel sur les chaînes d’approvisionnement mondiales et l’industrie européenne « , a indiqué une porte-parole de l’institution. « La Commission est inquiète que ces restrictions à l’exportation n’aient rien à voir avec la nécessité de préserver la paix, la stabilité et les obligations de non-prolifération liées aux traités internationaux », autant de motifs invoqués par Pékin, a-t-elle poursuivi.

« Respect des règles » de l’OMC.

« Nous appelons la Chine à adopter une approche où les restrictions et contrôles sont basés sur des considérations de sécurité claires dans le respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) », a ajouté la porte-parole, selon qui l’UE pourrait envisager « des actions dans le cadre de l’OMC ».

La souveraineté c’est l’indépendance et l’indépendance c’est l’effort !

« La Chine représente 80 % de la production mondiale de gallium , que l’on trouve dans les circuits intégrés, les LED et les panneaux photovoltaïques, et autant de la production planétaire de germanium, indispensable pour les fibres optiques et l’infrarouge, selon des chiffres de la Commission. »

Le problème c’est que nous refusons de payer le prix de notre souveraineté et de notre indépendance.

Alors les aimables mamamouchis qui nous dirigent peuvent imaginer les plus belles transitions énergétiques et écologiques au monde et en chambre, la réalité des faits les rattrapera toujours.

Nous n’avons pas les moyens de notre indépendance dans cette transition énergétique là qui nécessite des ressources que nous n’avons pas !

Alors le nucléaire c’est sans doute pas bien, mais il serait grand temps de nous remettre à l’ouvrage pour inventer de nouvelles technologies nucléaires et de fusion plus vertueuses, moins dangereuses et moins radioactives !

Nous avons les connaissances théoriques pour le faire.

En avant la France.

Charles SANNAT

« Ceci est un article ‘presslib’, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s’exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l’actualité économique. Merci de visiter mon site. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur www.insolentiae.com. »

Source AFP via Boursorama.com ici