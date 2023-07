Le conflit actuel en Ukraine a été un « échec stratégique » pour Kiev, a déclaré, lundi 10 juillet, le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller, aux journalistes lors d’une conférence de presse.

Estimant que M. Miller voulait parler de la Russie, certains journalistes ont cherché à le corriger. Cependant, le porte-parole du département d’État américain a remis l’accent sur son intention, précisant qu’il a fait référence à l’Ukraine.

« En réponse à votre première question, nous pensons que la guerre a été un échec stratégique pour l’Ukraine », a indiqué Miller. Lorsque les journalistes ont crié qu’il voulait sûrement dire « pour la Russie », Miller a dit : « Excusez-moi, un échec stratégique pour l’Ukraine, merci pour la correction ».

Les aveux du porte-parole du département d’État américain sont intervenus alors que Washington a à plusieurs reprises prétendu que la guerre en Ukraine était un échec stratégique pour Moscou, parce qu’elle n’a pas pu prendre Kiev en trois jours.

En ce qui concerne la guerre en Ukraine, il est à rappeler que le président russe, Vladimir Poutine, a lancé, le 24 février 2022, son « opération militaire spéciale » en Ukraine dans le but de « dénazifier » et de « démilitariser » le pays, accusant Kiev de ne pas avoir mis en œuvre les termes d’un précédent accord de paix avec les régions de Donetsk et Louhansk.

Depuis le début de la guerre, les États-Unis et d’autres alliés occidentaux de l’Ukraine ont envoyé à Kiev des dizaines de milliards de dollars d’armes, notamment des systèmes de roquettes, des drones, des véhicules blindés, des chars et des systèmes de communication. Les pays occidentaux ont également imposé une série de sanctions économiques à Moscou.

À ce propos, il est à noter que le président américain Joe Biden a donné son accord à la fourniture d’armes à sous-munitions à l’Ukraine ce vendredi. En réaction à la décision du gouvernement américain, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a remercié son homologue américain pour l’aide militaire « indispensable » apportée à Kiev.

En dépit des aides financières et militaires des pays occidentaux à l’Ukraine, de nombreux experts ont estimé qu’il y a peu de chance que l’Ukraine gagne le conflit contre la Russie.