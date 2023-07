Prise de conscience d’une fonctionnaire américaine. La rébellion de l’alliance des BRICS contre les États-Unis

Par Fiona Hill − Juin 2023 − Source International Centre for Defence and Security

Plus d’un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la guerre brutale déclenchée par Vladimir Poutine s’est transformée, comme le font souvent les grands conflits régionaux, en une guerre aux ramifications mondiales. Il ne s’agit pas, comme le prétendent Vladimir Poutine et d’autres, d’une guerre par procuration entre les États-Unis ou l’”Occident collectif” (les États-Unis et leurs alliés européens et autres) et la Russie. Dans l’arène géopolitique actuelle, cette guerre est en fait l’inverse. C’est une guerre par procuration pour une rébellion de la Russie et du “Reste du monde” contre les États-Unis. La guerre en Ukraine est peut-être l’événement qui rend la disparition de la pax Americana évidente pour tout le monde.

Tout au long de cette guerre, la Russie a habilement exploité une résistance internationale profondément ancrée, et dans certains cas des défis ouverts, au maintien du leadership américain sur les institutions mondiales. La Russie n’est pas la seule à vouloir mettre les États-Unis sur la touche en Europe, et la Chine à vouloir minimiser et contenir la présence militaire et économique des États-Unis en Asie, afin qu’elles puissent toutes deux sécuriser leurs sphères d’influence respectives. D’autres pays traditionnellement considérés comme des “puissances moyennes” ou des “swing states” – ce que l’on appelle le “reste du monde” – cherchent à réduire l’influence des États-Unis dans leur voisinage et à exercer une plus grande influence sur les affaires mondiales. Ils veulent décider eux-mêmes, et non se faire dire ce qui est dans leur intérêt. En bref, en 2023, nous entendons un « non » retentissant à la domination américaine et constatons un appétit marqué pour un monde sans hégémon.

Dans ce contexte, la prochaine itération du système mondial de sécurité, de politique et d’économie ne sera pas encadrée par les seuls États-Unis. La réalité est déjà autre. Il ne s’agira pas d’un “ordre“, qui renvoie intrinsèquement à une hiérarchie, ni même d’un “désordre“. Toute une série de pays poussent et tirent en fonction de leurs propres priorités pour produire de nouveaux arrangements. Au sein de la communauté transatlantique, nous devrons peut-être développer une nouvelle terminologie et adapter nos approches en matière de politique étrangère pour faire face à des réseaux horizontaux de structures qui se chevauchent et parfois se concurrencent. Nous sommes entrés dans ce que Samir Saran, président de l’Observer Research Foundation en Inde, a appelé l’ère des “partenariats à responsabilité limitée“. La régionalisation de la sécurité, du commerce et des alliances politiques complique nos stratégies de sécurité nationale et la planification de nos politiques, mais elle peut aussi recouper nos priorités de manière utile si nous savons faire preuve de souplesse et de créativité, au lieu de nous contenter de résister et de réagir lorsque les choses prennent une tournure qui ne nous plaît pas. Comme l’a suggéré l’expert britannique en sécurité Neil Melvin, nous devrions adopter l’idée d’un “mini-latéralisme”.

Lennart Meri, que nous célébrons et commémorons avec cette conférence, a fait preuve de souplesse et de créativité à un moment tout aussi perturbant, à la fin de la guerre froide, comme on peut l’attendre d’un polyglotte, d’un écrivain et d’un cinéaste talentueux, qui, en tant qu’homme politique, a été à la fois ministre des affaires étrangères et président [de l’Estonie, pays où la conférence traduite ici a été donnée, NdT]. En fait, nous pourrions même suggérer que Lennart Meri a préfiguré notre époque actuelle. Dans les années 1990, le président Meri a défendu l’idée que le fait de devenir un Européen ou un transatlantiste ne signifiait pas qu’il fallait se débarrasser de son identité estonienne distincte ou ignorer son contexte régional spécifique. En tant qu’historien de formation, il comprenait ce contexte au plus profond de lui-même. Le président Meri a cherché à développer de multiples perspectives régionales et mondiales pour l’Estonie. Il a donné la priorité aux relations avec les voisins immédiats et l’Europe, avec les États-Unis et avec les Nations unies. Les relations avec les États-Unis étaient cruciales pour lui, car Washington n’a jamais reconnu l’occupation soviétique des États baltes après la Seconde Guerre mondiale et a facilité la liberté de l’Estonie après 1991. Mais Meri a également adopté une approche résolument balte dans l’élaboration de la politique de l’Estonie. Il n’a jamais subordonné l’Estonie à une puissance plus importante. Le président Meri savait parfaitement ce qu’un petit pays pouvait accomplir et pourquoi. Comme il l’a fait remarquer dans un commentaire célèbre sur la proximité évidente de l’Estonie avec la Russie et son histoire avec elle : “Comparée à la Russie, l’Estonie est comme un kayak inuit. Un supertanker met 16 milles nautiques à faire demi-tour, mais l’Inuit peut faire un virage à 180 degrés en un clin d’œil“.

S’il était présent aujourd’hui, je pense que le président Meri reconnaîtrait que la guerre en Ukraine est une guerre qui change le monde ou le système. Elle a fait disparaître les détails superficiels et mis à nu les failles et les lignes de fracture de l’ordre international. Il ne s’agit pas d’un conflit du 21e siècle. C’est une guerre rétrograde – ce que nous espérons être le spasme terminal des convulsions européennes qui ont secoué le reste du monde au 20e siècle en raison de la domination mercantiliste et des conquêtes impériales de l’Europe. Poutine et Moscou se battent en Ukraine pour reprendre le contrôle d’anciens territoires abandonnés à la fin du XXe siècle.

Poutine estime que la Russie n’est pas seulement l’État successeur de l’Empire russe et de l’Union soviétique, mais l’”État dans la continuité” de ceux-ci. C’est d’ailleurs ainsi que nous avons tous reconnu la Russie après la dissolution de l’URSS en décembre 1991. Ce fait explique en grande partie le présent. La Russie est le dernier empire continental en Europe. Au cours du XXe siècle, la Première Guerre mondiale a mis à bas les empires ottoman et austro-hongrois, ainsi que l’empereur allemand et le tsar russe. Les bolcheviks ont reconstitué la Russie sous la forme de l’Union soviétique et conservé par la force de nombreuses possessions territoriales contiguës de Moscou. La Seconde Guerre mondiale a marqué la fin du colonialisme européen et entraîné la désintégration de l’Empire britannique d’outre-mer, mais l’Union soviétique s’est étendue à nouveau. En effet, l’URSS a repris l’Estonie et les autres États baltes, et tenté de reprendre la Finlande. Les Soviétiques ont également exercé une nouvelle domination sur l’Europe de l’Est après la Seconde Guerre mondiale. Le zèle expansionniste de l’URSS l’a ensuite entraînée dans une confrontation de près d’un demi-siècle avec les États-Unis, ancienne colonie britannique. L’Union soviétique, l’empire russe, s’est finalement effondrée à la fin de cette période, la guerre froide, mais pas dans l’esprit de Vladimir Poutine et de son entourage.

Depuis 1991, les États-Unis semblent être la seule superpuissance mondiale. Mais aujourd’hui, après une période troublée de deux décennies, marquée par des interventions militaires menées par les Américains et un engagement direct dans des guerres régionales, la guerre en Ukraine met en évidence le déclin des États-Unis eux-mêmes. Ce déclin est relatif sur le plan économique et militaire, mais grave en termes d’autorité morale. Malheureusement, comme l’avait prévu Oussama ben Laden, les réactions et les actions des États-Unis ont érodé leur position depuis les attaques terroristes dévastatrices du 11 septembre. La “fatigue envers l’Amérique” et la désillusion quant à son rôle d’hégémon mondial sont largement répandues. Cela vaut également pour les États-Unis eux-mêmes, comme en témoignent les débats au Congrès, dans les médias et dans les groupes de réflexion. Pour certains, les États-Unis sont un acteur international imparfait qui doit s’occuper de ses propres problèmes intérieurs. Pour d’autres, les États-Unis sont une nouvelle forme d’État impérial qui ignore les préoccupations des autres et qui pèse de tout son poids militaire.

À court terme, cette situation est particulièrement préjudiciable à l’Ukraine. Globalement, la guerre en Ukraine est considérée comme l’un des nombreux événements dramatiques survenus depuis 2001 sous l’impulsion des États-Unis. La conduite musclée de la “guerre contre le terrorisme” a aliéné une grande partie du monde musulman. L’invasion américaine de l’Irak en 2003, dans la foulée de l’Afghanistan, a ravivé les horreurs des interventions américaines de la guerre froide en Corée et au Viêt Nam. L’inaction des États-Unis dans des conflits comme celui du Yémen et les interventions sélectives en Libye et en Syrie ont souligné l’incohérence de la politique étrangère américaine. La crise financière de 2008-2010 et la Grande Récession, suivies des bouleversements intérieurs américains et de l’élection de Donald Trump en 2016, ont affaibli le pouvoir de l’exemple démocratique américain. Le mépris de Trump pour les accords internationaux et sa mauvaise gestion flagrante de la pandémie mondiale, ainsi que, plus récemment, le retrait bâclé de l’Afghanistan par l’administration Biden, ont jeté un doute supplémentaire sur la capacité des États-Unis à jouer un rôle de premier plan au niveau mondial.

Rien de tout cela ne signifie que l’invasion de l’Ukraine par la Russie soit perçue de manière positive. Les principes fondamentaux du droit international constituent toujours un ordre ou un principe d’ordonnancement universel, en particulier pour les petits États. Les pays du monde entier ont largement reconnu et condamné les faits de l’agression russe, y compris par de multiples votes à l’Assemblée générale des Nations unies. La Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale et d’autres décisions internationales ont souligné que, dans cette guerre, l’Ukraine avait la haute main non seulement sur le plan moral, mais aussi sur le plan juridique. La conduite brutale et les atrocités commises par Moscou, ainsi que ses maladresses et ses échecs militaires, ont affaibli la position de la Russie. Mais la façon dont la plupart des États et des commentateurs perçoivent les États-Unis constitue leur prisme d’évaluation des actions de la Russie.

L’Ukraine est essentiellement reconnue coupable par association pour avoir bénéficié du soutien direct des États-Unis dans ses efforts pour se défendre et libérer son territoire. En effet, dans certains forums internationaux et nationaux américains, les discussions sur l’Ukraine dégénèrent rapidement en arguments sur le comportement passé des États-Unis. Les actions de la Russie sont abordées de manière superficielle. “Oui, la Russie a renversé le principe fondamental d’après 1945 de l’interdiction de la guerre et du recours à la force, inscrit dans l’article 2 de la Charte des Nations unies… Mais les États-Unis avaient déjà porté atteinte à ce principe lorsqu’ils ont envahi l’Irak il y a 20 ans.”

Ce “oui mais les Etats Unis…” n’est pas seulement une caractéristique de la rhétorique russe. L’invasion américaine de l’Irak a universellement sapé la crédibilité des États-Unis et continue de le faire. Pour de nombreux détracteurs des États-Unis, l’Irak est le plus récent d’une série de péchés américains remontant au Viêt Nam et le précurseur des événements actuels. Même si une petite poignée d’États s’est rangée du côté de la Russie dans les résolutions successives de l’Assemblée générale des Nations unies, d’importantes abstentions, notamment de la part de la Chine et de l’Inde, témoignent du mécontentement à l’égard des États-Unis. Par conséquent, la double tâche vitale de restaurer l’interdiction de la guerre et du recours à la force en tant que pierre angulaire des Nations unies et du système international, et de défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, se perd dans un marasme de scepticisme et de suspicion à l’égard des États-Unis.

Dans ce qu’il est convenu d’appeler le “Sud global” et ce que j’appelle vaguement le “Reste du monde“, les États-Unis ne sont pas perçus comme un État vertueux. Les perceptions de l’orgueil démesuré et de l’hypocrisie des États-Unis sont largement répandues. La confiance dans le(s) système(s) international(aux) que les États-Unis ont contribué à inventer et qu’ils ont présidé depuis la Seconde Guerre mondiale a disparu depuis longtemps. Les élites et les populations de nombre de ces pays estiment que ce système leur a été imposé à un moment de faiblesse, alors qu’ils venaient à peine d’assurer leur indépendance. Même si les élites et les populations ont généralement bénéficié de la pax Americana, elles estiment que les États-Unis et leur bloc de pays de l’Occident collectif en ont bénéficié bien davantage. Pour eux, cette guerre vise à protéger les avantages et l’hégémonie de l’Occident, et non à défendre l’Ukraine.

Les faux arguments de la Russie pour son invasion de l’Ukraine et envers les États-Unis résonnent et s’enracinent dans le monde entier parce qu’ils tombent sur un sol fertile. La désinformation russe ressemble davantage à de l’information car elle est conforme aux “faits” tels que d’autres les perçoivent. Les élites non occidentales partagent la même conviction que certains analystes occidentaux, à savoir que la Russie a été provoquée ou poussée à la guerre par les États-Unis et l’expansion de l’OTAN. Elles s’indignent de la puissance du dollar américain et de l’utilisation fréquente de sanctions financières par Washington. Ils n’ont pas été consultés par les États-Unis sur cette série de sanctions contre la Russie. Ils considèrent que les sanctions occidentales limitent leur approvisionnement en énergie et en denrées alimentaires et font grimper les prix. Ils imputent le blocus russe de la mer Noire et la perturbation délibérée des exportations mondiales de céréales aux États-Unis, et non au véritable responsable, Vladimir Poutine. Ils soulignent que personne n’a insisté pour sanctionner les États-Unis lorsqu’ils ont envahi l’Afghanistan puis l’Irak, même s’ils étaient opposés à l’intervention américaine, alors pourquoi le feraient-ils aujourd’hui ?

La résistance des pays du Sud aux appels à la solidarité des États-Unis et de l’Europe sur l’Ukraine est une rébellion ouverte. Il s’agit d’une mutinerie contre ce qu’ils considèrent comme l’Occident collectif qui domine le discours international et rejette ses problèmes sur tous les autres, tout en écartant leurs priorités en matière de compensation du changement climatique, de développement économique et d’allègement de la dette. Les autres se sentent constamment marginalisés dans les affaires mondiales. En fait, pourquoi les qualifier (comme je le fais dans ce discours) de “Sud global“, alors qu’on les appelait auparavant Tiers monde ou Monde en développement ? Pourquoi sont-ils même le “reste” du monde ? En fait, ils sont le monde, représentant 6,5 milliards de personnes. Notre terminologie pue le colonialisme.

Le mouvement des non-alignés de l’époque de la guerre froide est réapparu, s’il avait jamais disparu. À l’heure actuelle, il s’agit moins d’un mouvement cohésif que d’un désir de distance, d’être tenu à l’écart du désordre européen autour de l’Ukraine. Mais il s’agit également d’une réaction négative très claire à la propension américaine à définir l’ordre mondial et à forcer les pays à prendre parti. Un interlocuteur indien s’est récemment exclamé à propos de l’Ukraine : “C’est votre conflit ! “C’est votre conflit ! … Nous avons d’autres questions urgentes, nos propres problèmes … Nous sommes sur nos propres terres, dans nos propres camps … Où étiez-vous lorsque les choses tournaient mal pour nous ?”

La plupart des pays, y compris de nombreux pays européens, rejettent la conception américaine actuelle d’une nouvelle “compétition entre grandes puissances” – un bras de fer géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Les États et les élites s’insurgent contre l’idée américaine selon laquelle “vous êtes soit avec nous, soit contre nous“, ou que vous êtes “du bon ou du mauvais côté de l’histoire” dans une lutte épique entre démocraties et autocraties. Peu de personnes en dehors de l’Europe acceptent cette définition de la guerre en Ukraine ou des enjeux géopolitiques. Ils ne veulent pas être assignés à de nouveaux blocs artificiellement imposés, et personne ne veut être pris dans un affrontement titanesque entre les États-Unis et la Chine. Contrairement aux États-Unis, ainsi qu’à d’autres pays comme le Japon, la Corée du Sud et l’Inde, la plupart des pays ne considèrent pas la Chine comme une menace militaire ou sécuritaire directe. Ils peuvent avoir de sérieux doutes sur le comportement économique et politique brutal de la Chine et sur ses violations flagrantes des droits de l’homme, mais ils reconnaissent toujours la valeur de la Chine en tant que partenaire commercial et d’investissement pour leur développement futur. Les États-Unis et l’Union européenne n’offrent pas suffisamment d’alternatives pour que les pays se détournent de la Chine, y compris dans le domaine de la sécurité – et même au sein de l’Europe, le sentiment de l’importance des enjeux pour les pays individuels dans le système international au sens large et dans les relations avec la Chine varie.

En dehors de l’Europe, l’intérêt pour de nouveaux ordres régionaux est plus prononcé. Dans ce contexte, les BRICS – qui offrent à leurs membres une alternative au G7 et au G20 – sont désormais attrayants. Dix-neuf pays, dont l’Arabie saoudite et l’Iran, auraient manifesté leur intérêt à rejoindre l’organisation avant son récent sommet d’avril 2023. Ces pays considèrent les BRICS (et d’autres entités similaires comme l’Organisation de coopération de Shanghai ou OCS) comme offrant des arrangements diplomatiques flexibles et de nouvelles alliances stratégiques possibles, ainsi que des opportunités commerciales différentes au-delà des États-Unis et de l’Europe. Les membres et les candidats des BRICS ont toutefois des intérêts très disparates. Nous devons en tenir compte lorsque nous nous efforçons de trouver une solution à la guerre en Ukraine et lorsque nous envisageons les types de structures et de réseaux avec lesquels nous devrons composer à l’avenir.

Je vais passer en revue certains des facteurs les plus pertinents pour réfléchir à l’Ukraine dans le contexte des BRICS.

Poutine et la Russie espèrent certainement que la guerre a ébranlé la précédente équation mondiale d’après 1945. Moscou a l’intention de sortir de la guerre en se concentrant sur l’expansion de son rôle et de son influence dans les organisations multilatérales telles que les BRICS, dont les États-Unis et l’Occident collectif sont exclus. Mais il convient de noter qu’au sein du groupe des BRICS, précisément à cause de la guerre, la Russie est considérée comme de plus en plus dépendante de la Chine et comme un acteur mondial de moins en moins indépendant.

La Chine domine clairement les BRICS et souhaite utiliser l’organisation pour consolider ses positions régionales et mondiales. Pékin considère les États-Unis comme l’ennemi de ses ambitions et Moscou comme un contrepoids important à Washington. La Chine ne soutient pas l’agression de la Russie contre l’Ukraine, mais le cadre de sécurité américain – y compris les fréquentes invocations de Taïwan et de “la Chine surveille l’Ukraine” au Congrès américain – fait craindre à Pékin que Washington considère la guerre en Ukraine comme un test en vue d’un affrontement avec la Chine.

Le Brésil considère la Chine comme un contrepoids aux États-Unis. Comme un interlocuteur brésilien nous l’a dit récemment lors d’un échange avec un groupe de réflexion : “Le Brésil est condamné à exister sur un continent dominé par les États-Unis. Comme en Chine, la rhétorique américaine enflammée sur la guerre en Ukraine a façonné les perceptions du conflit au Brésil. Certaines élites et certains fonctionnaires brésiliens considèrent la guerre en Ukraine comme “la première guerre par procuration du 21e siècle entre les États-Unis et la Chine“. Pour eux, la Russie est déjà subordonnée à la Chine et affaiblie en tant qu’acteur au-delà de son voisinage.

L’Inde souhaite jouer un rôle plus important dans l’océan Indien mais, contrairement au Brésil, elle considère la Chine comme une véritable menace pour sa sécurité, en particulier dans l’Himalaya où les deux pays se sont affrontés pour des questions de territoire. Pour New Delhi, Washington est une source de soutien inconstante, tandis que Moscou est un important fournisseur d’armes et de munitions. L’Inde craint la dépendance de la Russie à l’égard de la Chine. De tous les États membres des BRICS, c’est l’Inde qui se trouve dans la situation politique la plus difficile. Elle souhaite garder un œil sur la Chine et la Russie au sein des BRICS tout en maintenant ses relations avec les États-Unis.

L’Afrique du Sud, quant à elle, souhaite développer ses relations avec la Chine et la Russie au sein des BRICS. Pour l’Afrique du Sud, la Chine est une source d’investissement et d’aide au développement, tandis que la Russie est la continuation de l’URSS, qui a joué un rôle décisif dans l’aide apportée à l’African National Congress dans sa lutte contre l’apartheid pendant la guerre froide. Dans ce contexte, l’ANC considère les États-Unis comme la nouvelle puissance impériale et rejette ce qu’il considère comme la diabolisation de la Russie par l’Amérique dans la guerre en Ukraine.

L’Arabie saoudite, qui fait partie des aspirants aux BRICS, voit la puissance des États-Unis s’estomper au Moyen-Orient après leur retrait militaire d’Irak, de Syrie et d’Afghanistan. En cherchant à rejoindre les BRICS, l’Arabie saoudite veut profiter des changements de pouvoir et de commerce au niveau mondial. La Chine est le principal importateur de pétrole du Moyen-Orient, un investisseur régional important et le récent médiateur dans les relations de l’Arabie saoudite avec l’Iran et le Yémen. Pour les Saoudiens, la Russie est un facteur dans les calculs énergétiques du Moyen-Orient ainsi qu’en Syrie et offre de nouvelles opportunités économiques, les entreprises russes transférant leurs fonds et leurs activités dans la région du Golfe afin d’éviter les sanctions occidentales.

L’Iran, quant à lui, est désespérément à la recherche d’une aide économique. Il voit dans les BRICS une occasion de changer son statut de paria régional et de tirer parti de son récent rapprochement avec l’Arabie saoudite, négocié par la Chine. Téhéran estime que la guerre en Ukraine a sapé l’Europe en tant que source indépendante de pouvoir et l’a re-subordonnée à Washington. L’Iran perçoit la faiblesse des États-Unis à l’approche des élections présidentielles américaines de 2024 et la possibilité de jouer un jeu international différent. L’Iran fournit déjà à Moscou des armes à utiliser contre l’Ukraine.

Avec autant d’agendas et d’aspirations centrés sur un seul des ordres mondiaux alternatifs, la gestion de la guerre en Ukraine – ainsi que d’autres questions à fort enjeu comme le changement climatique, les futures pandémies et la non-prolifération nucléaire – devient extrêmement difficile. Les perspectives à long terme de l’Ukraine dépendent d’une dynamique mondiale plus large et de la bonne volonté d’autres pays, y compris des membres des BRICS, et pas seulement du soutien militaire, politique et économique des États-Unis et de l’Europe.

En raison de sa taille et de sa situation, l’Ukraine est un État multirégional. Sa sécurité sera définie par l’idée de Neil Melvin de “mini-latéralisme“. L’Ukraine devra consolider ses relations existantes avec les États-Unis, l’Union européenne et l’OTAN, ainsi qu’avec ses voisins d’Europe centrale et orientale, ses partenaires proches dans les États baltes, en Scandinavie, au Royaume-Uni et dans la région de la mer Noire. Les groupes de pays du G7 et du G20 seront également déterminants. C’est là que les opinions négatives persistantes envers les États-Unis à l’échelle mondiale compliquent la politique étrangère de l’Ukraine. Que se passera-t-il, par exemple, si la Chine, ainsi que l’Iran (et, nous le soupçonnons, la Corée du Nord), fournissent des armes à la Russie sur la base de leur hostilité envers les États-Unis ? Ensuite, il y a l’OTAN. Conséquence directe de la guerre et de l’adhésion de la Finlande et de la Suède, l’Alliance est devenue le principal moteur de la sécurité ukrainienne et européenne. Au moins pour la durée du conflit, les débats en cours sur l’autonomie stratégique de l’Europe ont été relégués au second plan. L’Europe est revenue par à-coups au type de dépendance qu’elle avait à l’égard de la puissance militaire américaine entre 1945 et 1989. Il s’agit là d’un autre défi. En dehors de l’Europe et de l’arène transatlantique, l’OTAN a un problème d’image que Poutine exploite.

Dans les affaires internationales, les perceptions sont souvent plus importantes que la réalité et, depuis la fin de la Guerre froide, Poutine persiste à dépeindre l’OTAN comme une extension des États-Unis sur le plan militaire et comme une institution intrinsèquement anti-russe. Contrairement à Gorbatchev et Eltsine, Poutine n’a jamais cherché sérieusement à trouver un compromis avec l’OTAN. Pour lui, les États-Unis sont toujours l’adversaire de la Guerre froide et l’OTAN est une provocation parce qu’elle existe toujours. Poutine a activement alimenté les inquiétudes de la Chine quant à l’expansion des structures de type OTAN en Asie, et il a alimenté l’idée que l’expansion de l’OTAN était la cause immédiate de la guerre en Ukraine. Tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’Europe, Poutine veut que les États-Unis et l’OTAN disparaissent pour de bon.

Tout cela signifie que nous avons besoin d’un sursaut diplomatique – un effort habile et patient parallèlement à la voie militaire vitale – pour mettre fin à la guerre brutale et insensée de la Russie. L’Ukraine a besoin d’un large soutien mondial. Nous devons nous opposer à la désinformation de Poutine et aux discours anti-américains et anti-OTAN. Les États-Unis et l’Europe devront engager le reste du monde dans une conversation honnête sur les enjeux de cette guerre et écouter activement leurs réactions et leurs préoccupations sur des questions spécifiques. Compte tenu de la disparité des points de vue et des agendas, nous devrons adopter une approche fragmentaire et plus transactionnelle pour identifier les domaines dans lesquels nous pouvons faire cause commune avec d’autres États ainsi qu’avec des acteurs internationaux et du secteur privé.

Les susnommés Pays du Sud considèrent toujours les Nations unies comme un acteur crédible et important, mais la plupart d’entre eux souhaitent réduire le pouvoir exclusif du Conseil de sécurité et renforcer les activités de l’Assemblée générale afin de développer de nouveaux mécanismes permettant de s’attaquer véritablement au changement climatique et au développement économique. Étant donné que les Nations unies sont toujours pertinentes et universellement acceptées en tant qu’acteur, nous devrions également réfléchir à la manière dont nous pouvons aborder ces questions. Où pouvons-nous travailler avec les Nations unies pour fournir une assistance technique, une médiation et une coordination à l’Ukraine ? Par exemple, l’Assemblée générale des Nations unies peut-elle équilibrer le Conseil de sécurité des Nations unies et limiter les vetos russe et chinois d’une manière ou d’une autre ? Quel rôle plus important la CIJ et la CPI pourraient-elles jouer, surtout si l’on considère la récente décision de l’Afrique du Sud de rester dans la CPI et de suggérer à Poutine de ne pas assister au sommet des BRICS à Johannesburg afin de ne pas avoir à le détenir conformément au mandat d’arrêt délivré par la CPI en mars ? Comment pourrions-nous nous appuyer sur les interventions de crise menées par les Nations unies, telles que les efforts de l’Agence internationale de l’énergie atomique pour sécuriser la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia et l’initiative sur les céréales de la mer Noire, pour les transformer en solutions durables à long terme en partenariat avec d’autres pays ?

Enfin, si les États-Unis sont le prisme de tout le monde pour l’Ukraine et que celle-ci est devenue une rébellion par procuration contre les États-Unis, comme je l’ai soutenu, quels autres acteurs pourraient gagner du terrain pour rétablir la paix par une action collective ? Tous les regards sont actuellement tournés vers la Chine, mais l’Inde bénéficie d’une bonne volonté historique dans de multiples contextes régionaux qui pourrait aider à trouver un terrain d’entente avec d’autres. Il en va de même pour des pays comme le Kenya en Afrique et Singapour en Asie. En Europe, nous avons les pays scandinaves qui n’ont jamais établi de colonies en Afrique ou en Asie. Et, bien sûr, nous avons l’Estonie et les États baltes qui, individuellement et collectivement, ont joué un rôle important au sein de l’UE et de l’OTAN en incitant les grands pays à agir et en les gardant honnêtes. C’est un moment à la Lennart Meri. Nous avons besoin de la manœuvrabilité d’un kayak inuit, et non des virages laborieux d’un supertanker … ou d’une superpuissance encombrée.

Fiona Hill est senior fellow à la Brookings Institution et future chancelière de l’université de Durham. Mme Hill a précédemment occupé les fonctions d’assistante adjointe du président des États-Unis et de directrice principale pour les affaires européennes et russes au sein du Conseil de sécurité nationale, ainsi que de responsable du renseignement national pour la Russie et l’Eurasie au sein du Conseil national du renseignement.

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.

Note du Saker Francophone

Une prise de conscience rafraîchissante mais surtout due au fait que l’Occident réalise qu’il ne peut pas gagner tout seul cette guerre contre la Russie, comme il le pensait au début. Finalement, le chapitre rempli de contre-vérités où il est dit « Poutine ceci, Poutine cela… Tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’Europe, Poutine veut que les États-Unis et l’OTAN disparaissent pour de bon. » montre que c’est moins une réelle prise de conscience qu’un argument stratégique dont l’objectif est toujours le même, en finir avec Poutine, comme ils l’ont fait avec Saddam Hussein, Kadhafi et bien d’autres. Un objectif aussi dingue ne peut mener qu’à une guerre nucléaire.