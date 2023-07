Après le règne par la Peur voici la gouvernance par la Terreur

Par Khider Mesloub.

Les classes régnantes ont toujours gouverné par la peur. Le règne de la peur est l’arme des puissants. Pour régner les classes dominantes œuvrent en permanence pour garder le « peuple » sous tension afin de le déstabiliser, le démoraliser. Donc le maintenir dans l’assujettissement.

La peur est le principal ressort de toute gouvernance. Cette réalité a été déjà confirmée à l’époque révolutionnaire française par Tallien, homme d’État français : « Le pays a été divisé en deux classes : celle qui fait peur et celle qui a peur ».

Pour la classe régnante, la propagation de la peur est le meilleur gage de la « paix sociale ». C’est-à-dire de sa tranquillité. Pour le philosophe Thomas Hobbes, la peur joue également un rôle positif pour les classes régnantes car elle permet de gouverner et de maintenir l’ordre en alimentant la crainte de sanctions. Pour sa part, Nicolas Machiavel, avait soutenu qu’il est plus sûr d’être craint que d’être aimé. « Gouverner par la peur, c’est mettre vos sujets hors d’état de vous nuire et même d’y penser ». De son côté, Alexis de Tocqueville, devant l’effondrement de la monarchie absolutiste, avait observé que dorénavant le peuple ne sera plus mené par un tyran, mais plutôt par un tuteur technocrate, en d’autres termes par un « despotisme doux », une « démocratie totalitaire subliminale ». Le pouvoir « pourrait ressembler à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance », notait Tocqueville. Tout le monde sait que l’enfance est par essence l’âge de la peur et de la pusillanimité. Pour l’enfant ses parents incarnent la toute-puissance et la sécurité. Ils lui inspirent (inculquent) la crainte, l’obéissance et la docilité. Aussi, tout pouvoir œuvre à « fixer le peuple irrévocablement dans l’enfance », autrement dit dans la peur, l’obéissance et la docilité.

Comme l’a écrit au siècle dernier le critique américain Henry Louis Mencken, « le but de la politique est de garder la population inquiète et donc en demande d’être mise en sécurité ». Autrement dit afin de justifier et de légitimer le quadrillage policier et la répression politique, c’est-à-dire les restrictions des libertés, institués au nom de l’intérêt général, de l’ordre public.

Aussi la politique de la peur s’attache-t-elle à susciter un climat de psychose au sein de la population pour justifier l’adoption de lois sécuritaires et liberticides. Les discours alarmistes et anxiogènes participent de la politique sécuritaire actionnée par les classes dominantes, illustrée notamment par la désignation d’ennemis intérieurs à combattre (avant-hier le terrorisme islamiste fabriqué, hier le coronavirus instrumentalisé, aujourd’hui, la « décivilisation incarnée censément par les black blocs et les « délinquants dangereux ensauvagés », pour citer le cas de la France).

L’instrumentalisation de la peur réelle ou irrationnelle par les gouvernants à des fins de conditionnement idéologique et de durcissement autoritaire, est une arme appliquée depuis l’existence des sociétés de classe. Mais la manipulation de la peur à des fins de confinement politique et de relégation de la protestation sociale, sous couvert de gestion sanitaire, comme on l’a subi au cours de la pandémie de Covid-19 politiquement instrumentalisée, est la dernière invention étatique bourgeoise. Demain, ce sera au nom de la crise climatique, voire de la guerre bactériologique que des milliards de personnes pourraient subir de nouveau les confinements démentiels. Pour rappel, au moins 4,5 milliards de personnes dans 110 pays avaient été contraintes par leurs gouvernants à rester confinées chez elles durant des mois au cours de la crise sanitaire du coronavirus. Confinement assorti de couvre-feux, d’interdiction de déplacement en soirée et pendant la nuit. Certains pays avaient mis leurs villes en quarantaine, avec interdiction d’y entrer et d’en sortir. Cela représente près de six humains sur dix (environ 60%) confinés.

À la suite de la résurgence de la conscience politique et du regain de la combativité militante manifestés par les classes populaires en lutte dans de nombreux pays, notamment en France avec l’éruption des Gilets jaunes en 2018, au Chili et en Chine en 2019, la peur s’était emparée des palais présidentiels. La peur avait changé de camp, elle s’était hissée dans les cercles dirigeants, descendus de leur piédestal présidentiel vermoulu par suite des mouvements de révolte populaire insurrectionnelle.

À la faveur de l’opportune apparition de la pandémie début 2020, pour circonscrire cet esprit de révolte mondialement déployé dans une atmosphère sociale marquée par des soulèvements populaires emblématiques, les classes régnantes de la majorité des pays se sont emparées du coronavirus pour terrifier les populations par l’intoxication mentale alarmante, efficace arme politiquement désarmante.

En effet, pour rediscipliner les prolétaires, modifier leur comportement par l’inoculation du vaccin de l’obéissance, les classes dirigeants ont décidé de leur livrer une guerre psychologique destructive, notamment par l’instrumentalisation du sentiment de peur et d’insécurité instillé par les médias stipendiés, aux fins de reconsolider leur domination un moment massivement malmenée, politiquement menacée. Cette pandémie a été également l’occasion pour les classes dominantes d’utiliser la peur pour conditionner les prolétaires à être arbitrairement et systématiquement contrôlés, être privés de voix et d’explications scientifiques et informationnelles alternatives. La peur a été un instrument privilégié dans la gestion sécuritaire de la pandémie pour obtenir une totale obéissance des prolétaires sur fond de militarisation de la société et de caporalisation des mentalités.

Outre l’orchestration de la peur, les gouvernants ont procédé à l’imposition de confinements pénitentiaires, à l’instauration de couvre-feux, de barrages routiers, de patrouilles policières. Les classes dirigeantes semblent avoir repris à leur compte ce dialogue entre trois puissants illustré dans une bande dessinée : « Si on terrorise suffisamment la population, elle nous mangera dans la main… ». « Et si elle n’a pas peur ? ». « On est foutu ».

Une chose est sûre : la terreur virale a été furieusement plus opérante que la manipulation par le terrorisme islamiste, devenue inoffensive à force d’exploitation manipulatoire outrancière. Et pour cause. Les « peuples » sont depuis longtemps immunisés contre les terrorismes « étatiques », souvent actionnés par des officines œuvrant au service de puissances impérialistes.

Trois années durant (2020-2021-2022), les « peuples », tétanisés, furent plongés dans la peur, démunis devant cette éruptive corruption mentale virale, sur fond de psychose alimentée par les médias stipendiés, propagée par les gouvernants, distillée par le corps médical vénal collaborationniste. À la faveur de cette opportune « crise sanitaire » les gouvernants, despotiques ou « démocratiques », de la majorité des pays, profitant de l’état de sidération suscité par la propagation du Covid-19, tirèrent profit de la propagation de la pandémie pour tenter de se refaire une virginité politique, virilement déflorée par les prolétaires massivement révoltés contre ces potiches protégées par leurs sbires casqués.

Trois années durant, au cours de cette pandémie politiquement instrumentalisée, les mots d’ordre des gouvernants furent : « l’heure est à la mise en quarantaine des revendications politiques et sociales, au confinement de la vie » ; « contre le virus l’État se chargera de votre protection médicale », non par des soins curatifs et médicamenteux conventionnels, mais par votre emprisonnement à domicile, assorti de l’inoculation du produit chimique expérimental inventé en quelques mois, désigné sous le nom de « vaccin » ARNm, décrétée par les Big Pharma.

Trois années durant, à la témérité fièrement exhibée dès 2018 par de nombreux peuples prolétaires en révolte contre leurs dirigeants respectifs aura succédé la pusillanimité effarouchée vécue dans le confinement solitaire apeuré. Ainsi, il aura suffi de l’irruption d’un virus énigmatique, instrumentalisé par les gouvernants en proie au prurit du despotisme, pour briser l’ardeur pugnace des millions d’activistes fugaces, pour susciter un climat apocalyptique entretenu complaisamment par les puissants, impatients de prendre leur revanche par la psychose exercée contre le prolétariat frondeur, cet « animal féroce » qui avait osé perturber la tranquillité de leur règne prédateur.

La terreur est inhérente à la bourgeoisie mondialisée contemporaine sénile

Cependant, devant l’échec de cette entreprise de soumission totalitaire, dans la majorité des pays en proie à une crise systémique, à l’épidémie du règne par la peur, ce virus effrayant désormais inopérant, vient de succéder la pandémie de la gouvernance par la terreur, dernier rempart des classes dirigeantes pour tenter de sauvegarder leur pouvoir honni et contesté, leurs privilèges menacées par les révoltes populaires insurrectionnelles endémiques. Notamment en France en proie depuis des mois à des contestations sociales de grande ampleur, notamment contre la réforme des retraites. Et depuis le 27 juillet à des révoltes de jeunes prolétaires des quartiers populaires.

Face à la contestation sociale subversive, le pouvoir de Macron, saisi d’affolement et d’apeurement, agité par la crise institutionnelle, épouvanté par l’affaiblissement des corps intermédiaires d’encadrement sociaux et syndicaux, l’étiolement de l’emprise politique, le dépérissement de l’influence médiatique, au lieu d’accéder aux revendications légitimes des travailleurs en lutte contre la réforme des retraites, pressé par ses parrains de ne pas fléchir (quoi qu’il en coûte), a préféré engager un bras de fer par l’instauration d’un climat de terreur effarant et effrayant par l’imposition d’une ultra-violence policière, dans le but de circonscrire la révolte sociale, de faire plier les protestataires.

Quoi qu’il en soit, une société fondée sur l’antagonisme de classes implique nécessairement une violence de classe. Celle de la classe exploiteuse. Toute exploitation de classe fonde son pouvoir sur la violence. Une violence toujours croissante au point de devenir institutionnelle. C’est-à-dire étatique, comme la France l’illustre avec acuité et brutalité.

De nos jours, la violence organisée et institutionnalisée, incarnée par l’État, est l’unique technique de soutènement de la société capitaliste. Sans la violence institutionnelle structurelle, exercée par l’État, tout l’édifice social de la société s’effondrerait immédiatement.

Corollaire de l’exploitation d’une classe par une autre, la violence étatique organisée est la condition fondamentale de l’existence et de la pérennisation de la société d’exploitation. C’est à l’État de la classe dominante, au moyen de sa police, son armée, ses tribunaux, ses prisons et ses lois coercitives, qu’est dévolue la fonction de maintenir l’ordre établi, donc d’assurer les conditions infrastructurelles et « superstructurelles » de la reproduction sociale de l’exploitation afin de garantir l’accumulation du capital…finalité ultime de ce mode de production.

Une société fondée sur l’exploitation est inconcevable sans violence. La violence est organiquement inhérente à la domination de classe. Comme le notait l’écrivain canadien Gilles Lamar « Tout pouvoir est violence ». Le Marquis de Sade alla jusqu’à écrire : « Le pouvoir est par nature, criminel ». En effet, autant la violence peut exister hors des rapports d’exploitation (violences domestiques : familiales, conjugales, relationnelles), autant les rapports d’exploitation ne peuvent exister qu’au travers et par la violence institutionnelle et structurelle. La violence imprègne toutes les strates de la société de classe. Entre les gouvernants et les gouvernés. Les patrons et les travailleurs. Entre les différentes couches sociales rivales. Entre les entreprises qui se livrent une violente concurrence. Entre États qui se livrent régulièrement la guerre.

Au vrai, dans une société de classe, pour assurer la pérennisation de l’exploitation de l’homme par l’homme, la violence est la principale activité de l’État, garant de l’ordre social établi.

Cependant, avec le capitalisme, doté d’une technologie cinétique hautement sophistiquée et pléthorique, cette violence institutionnelle a changé qualitativement : elle est devenue Terreur. Comme l’illustre actuellement l’État français, où la terreur est dorénavant érigée en mode de gouvernance normatif et permanent.

Comme le notait Karl Marx, le capitalisme « dégouline de boue et de sang par tous ses pores ». Il charrie en permanence cadavres, destructions, massacres, génocides, souffrances, détresses, misères, famines, guerres. Et désormais Terreur. Son ultime rempart pour assurer sa survie.

À l’ère du capitalisme totalitaire, les classes dominantes n’assurent leur gouvernance, donc leur domination, que par la terreur. La bourgeoisie ne peut fonder son pouvoir que sur la terreur. La gouvernance par la terreur est spécifique au capitalisme contemporain décadent. La terreur est inhérente à la bourgeoisie mondialisée contemporaine sénile. Aux oligarchies étatiques psychopathiques modernes, foncièrement honnies par les prolétaires. Autrement dit la terreur est l’œuvre d’une minoritaire classe privilégiée qui, pour maintenir et perpétuer sa domination massivement contestée, l’impose à l’ensemble de la population exploitée, à la classe prolétarienne dominée.

La terreur est par ailleurs exercée par un corps spécialisé dévoué, trié sur le volet, étroitement inféodé à l’État (des riches), donc échappant à tout contrôle de la société, des « citoyens ». La terreur n’a d’autre fin que la soumission et l’écrasement de l’ensemble des membres dominés de la société.

Les classes possédantes et dirigeantes contemporaines, confrontées dorénavant à un prolétariat mondial instruit et politisé, insoumis et rebelle, animé de valeurs d’égalité sociale et d’espérance émancipatrice, mû par un esprit révolutionnaire larvé quoique étouffé par la pression propagandiste bourgeoise, par ailleurs relié par des réseaux sociaux incontournables et incontrôlables, ne peuvent assurer leur funeste règne qu’en plongeant toute la société dans un état de terreur permanent. C’est-à-dire un climat de terrorisme étatique. De terreur policière. De massacres militaires, comme on l’observe dans certains pays du Tiers-monde en butte à des révoltes populaires endémiques.

La terreur étatique est devenue un système de gouvernance structurelle et systémique de la classe capitaliste et de son État. La terreur est organiquement inhérente aux classes dominantes contemporaines en voie d’ensauvagement. La terreur est l’expression des classes dominantes et exploiteuses fragilisées et délégitimées. Depuis que les bases matérielles de leur domination sont ébranlées, illustrées par l’effondrement de leur système économique, l’érosion de leur industrie de façonnement des esprits, l’étiolement de leur idéologie fédératrice, les classes dominantes n’imposent leur règne que par la terreur.

Il n’y a pas pire bête qu’une bête agonisante. Elle se transforme en bête immonde pour tenter de sauver son mortel monde (capitaliste).

Toutefois, il faut distinguer la terreur et la violence. Si la violence est contingente, la terreur, elle, est structurelle. Aussi, peut-on définir la Terreur comme une violence concentrée, organisée, spécialisée, entretenue, pérennisée et institutionnalisée, constamment en voie de perfectionnement et de durcissement, déployée en vue de perpétuer l’exploitation et la domination de classe.

La terreur est l’œuvre d’une classe privilégiée minoritaire, une terreur perpétrée contre la grande majorité de la société. De nos jours, comme on le relève partout dans le monde, le prolétariat n’est plus la seule classe à subir les exactions de la terreur d’État capitaliste. La terreur s’exerce dorénavant sur toutes les classes et couches sociales (petits-bourgeois, paysans, artisans, petits producteurs et commerçants, intellectuels et professions libérales, scientifiques, jeunesse populaire et estudiantine), dès lors qu’une de ces catégories manifeste son mécontentement ou se révolte.

À l’ère de la domination totalitaire du capital, pour l’État l’espace de vie se réduit dorénavant exclusivement aux périmètres des lieux d’exploitation (entreprises) et de consommation (centres commerciaux, boutiques, restaurants, cinémas, théâtres, etc.). Les autres espaces publics sont soumis à une codification coercitive et à une restriction draconienne.

À la faveur du récent mouvement de contestation en France, tout le monde aura remarqué que chaque manifestation s’achève dans une atmosphère de violences inouïes. De terreur perpétrée par les forces de l’ordre.

Au vrai, ce climat de terreur provoqué et perpétré par l’État vise deux objectifs. D’une part, empêcher les manifestants de former des groupes de discussions, des « Assemblées générales » à ciel ouvert, susceptibles de s’implanter durablement, avec comme perspective de s’étendre à l’ensemble des villes. Donc, de se transformer en véritables institutions délibératives et décisionnelles alternatives majoritairement adoptées par l’ensemble du prolétariat. Un véritable contre-pouvoir. Une dualité de pouvoir telle qu’elle avait surgi lors de la révolution russe avec la constitution des soviets.

D’autre part, à dissuader une partie des travailleurs de se joindre aux cortèges ultérieurs programmés, c’est-à-dire de participer aux manifestations par crainte des violences policières. Autrement dit par peur de subir la terreur de l’État bourgeois.

En France « démocratique », vous avez le droit de manifester mais dans un climat de harcèlement, d’intimidation, d’humiliation et de terreur policiers. De quoi dissuader le plus téméraire des protestataires. Des révolutionnaires. C’est ce qui s’appelle une démocratie totalitaire. Ou un Totalitarisme démocratique. Un Totalitarisme light. Une démocratie sous la férule de la Terreur.

Pour autant, pour évoquer le phénomène des violences urbaines actuellement très médiatisé en France, la focalisation sur les casseurs a également pour dessein de distiller dans l’esprit des protestataires l’opinion selon laquelle la révolte sociale engendre inéluctablement la violence et, par voie de conséquence, le chaos.

Ce n’est pas un hasard si les black blocs sont fréquemment instrumentalisés par l’État, notamment par la création de climats de psychose propres à susciter la sidération et l’abattement, le repliement et la résignation. Cette focalisation sur les violences des black blocs permet surtout de justifier et de légitimer le durcissement autoritaire étatique, la répression policière et la militarisation de la société.

Et, surtout, cette focalisation sur les violences urbaines a pour finalité de présenter l’État et ses institutions comme les principaux remparts pour défendre la « démocratie » (bourgeoise), « menacée par les hordes de casseurs ». Or, comme on vient de le démontrer, ce ne sont pas quelques centaines de black blocs manipulés (infiltrés par des agents de police) qui menacent et répriment les millions de prolétaires en lutte, mais les centaines de milliers de policiers, qui font régner un climat de terreur.

Cette orchestration étatique des violences vise également à diviser les manifestants, à désagréger les manifestations, à susciter la méfiance et la suspicion au sein des travailleurs, donc à neutraliser toute éclosion de sentiments de solidarité, de volonté de cohésion afin d’impulser une réelle structuration du mouvement de révolte sociale inscrite dans une perspective révolutionnaire.

Avec les classes régnantes, on avait la fameuse devise « diviser pour régner », nous avons dorénavant, avec la bourgeoisie décadente radicalisée : « terrifier pour désagréger » le prolétariat en lutte.

Khider MESLOUB