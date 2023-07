Le recul de l’OTAN sur le front ukrainien

Nous soutenons pleinement le droit de l’Ukraine à choisir ses propres arrangements de sécurité. L’avenir de l’Ukraine est dans l’OTAN. Nous réaffirmons l’engagement que nous avons pris au sommet de Bucarest en 2008, à savoir que l’Ukraine deviendra membre de l’OTAN, et nous reconnaissons aujourd’hui que la voie suivie par l’Ukraine pour parvenir à une pleine intégration euro-atlantique a dépassé la nécessité du plan d’action pour l’adhésion. L’Ukraine est devenue de plus en plus interopérable et politiquement intégrée à l’Alliance, et elle a accompli des progrès substantiels sur la voie des réformes. Conformément à la charte de 1997 sur un partenariat spécifique entre l’OTAN et l’Ukraine et au complément de 2009, les Alliés continueront de soutenir et d’examiner les progrès de l’Ukraine en matière d’interopérabilité ainsi que les réformes supplémentaires requises dans les domaines de la démocratie et de la sécurité. Les ministres des Affaires étrangères de l’OTAN évalueront régulièrement les progrès accomplis dans le cadre du programme national annuel adapté. L’Alliance aidera l’Ukraine à mener à bien ces réformes sur la voie de son adhésion future. Nous serons en mesure d’inviter l’Ukraine à adhérer à l’Alliance lorsque les Alliés seront d’accord et que les conditions seront remplies.