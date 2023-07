L’Amérique bat la chamade en prévision de la prochaine guerre mondiale

Par Alastair Crooke – Source Strategic Culture

Le contrecoup a commencé. Il a été lent à émerger et est en retard par rapport à celui des États-Unis, mais il a commencé pour de bon. Il s’agit, comme l’a observé Wolfgang Münchau, ancien journaliste du FT et rédacteur en chef d’EuroIntelligence, d’“un changement décisif (pour l’Europe), avec des conséquences importantes” .

Il est probable qu’il remodèlera la politique le long d’une nouvelle ligne de faille. Il ne s’agit plus des questions banales de la politique “unipartite” (pro-establishment) : les taux d’imposition marginaux, les “solutions” monétaires faciles et la dette qui s’accumulerait en conséquence. Elle s’exprimerait plutôt dans la confrontation entre ceux qui souhaitent un bouleversement vert de la société humaine, un monde “Trans” pour les enfants, une immigration facile, une réorganisation radicale du pouvoir entre les groupes “identitaires” de la société – et ceux qui s’opposent viscéralement à tout ce qui précède.

En Allemagne, cette évolution est en pleine explosion : la coalition du chancelier Scholtz est en grande difficulté. Il y a un retour de bâton anti-Verts. Le soutien au parti écologiste s’est effondré à 13 % dans le dernier sondage. En revanche, le parti de la droite alternative AfD attire environ un Allemand sur cinq qui est prêt à voter pour lui.

“La CDU et les autres partis du centre-droit européen avaient auparavant courtisé les Verts pour en faire de potentiels futurs partenaires de coalition. Aujourd’hui, ils les considèrent comme leurs principaux adversaires politiques” , déclare Münchau.

En clair, si la plupart des Européens sont effectivement des écologistes (à un degré ou à un autre), il est devenu évident pour beaucoup que l’idéologie extrémiste des Verts est tellement utopique que son avant-garde est prête à détruire la société humaine (ou à l’enfermer de façon permanente) “pour la sauver” . Mais le fanatisme des Verts, qui s’ajoute à la désindustrialisation et à l’inflation galopante, est trop dur à supporter pour les Allemands :

“Laissez tomber l’UE, ce n’est plus un modèle” , suggérait EuroIntelligence en mai :

L’UE ne sert plus de modèle aux autres … en étant complètement absorbée par son propre agenda vert, [l’UE semble] avoir oublié qu’il y a un autre monde qui doit participer à ces efforts pour qu’ils soient efficaces au niveau mondial … Cela ne constituerait-il pas un véritable leadership plutôt que la façon moralisatrice et auto-centrée dont nous nous y prenons aujourd’hui ? … nous devons abandonner ces idéologies fondées sur le sacrifice. Elles sont trop coûteuses pour nos économies. Au lieu de cela, nous avons besoin de plus d’innovation et de plus de financement pour les réaliser. Et surtout, nous devons cesser de nous considérer comme un modèle pour le monde.

Les Allemands sont de plus en plus réceptifs aux positions de l’AfD sur l’immigration de masse, alors que le gouvernement allemand s’apprête à libéraliser les lois sur l’immigration et à naturaliser des millions d’étrangers qui deviendront des citoyens allemands. L’AfD bénéficie également d’un soutien en raison de son opposition aux sanctions contre la Russie qui, selon elle, affaiblissent l’économie allemande et conduisent à la désindustrialisation.

Mais ce qui a vraiment mis les Allemands en émoi, c’est un article de Die Zeit qui affirmait que l’Allemagne sera bientôt “un pays dans lequel les migrants ne seront plus une minorité… L’intégration, c’était hier : l’Allemagne est le deuxième pays d’immigration au monde, et les Allemands d’origine deviendront probablement une minorité numérique parmi d’autres dans un avenir proche” .

De nombreux Allemands se sont demandés si la dilution de la population allemande d’origine était simplement une “nécessité commerciale” ou une “ingénierie identitaire” délibérée – ou même une rotation de l’identité. La question a également été évoquée au Royaume-Uni par Nigel Farage, qui a dénoncé la dépendance du gouvernement britannique “malhonnête et mondialiste” à l’égard de la main-d’œuvre importée bon marché. (Notez l’étiquette “mondialiste” accolée aux conservateurs).

D’autres signes de ce réalignement politique naissant sont évidents en France (avec un basculement prononcé vers la droite) et en Espagne (où des élections anticipées inattendues ont été convoquées, suite à un basculement marqué vers la droite, là aussi, lors d’élections locales). Aux Pays-Bas également, des électeurs en colère ont remporté la victoire grâce à un programme visant à s’opposer aux réductions des émissions d’azote (et à l’abattage massif obligatoire du bétail). En Autriche et en Slovaquie, les partis pro-russes sont en plein essor.

La colère grandit à mesure que la parole publique ne cesse de porter sur “l’absurde” (“qu’est-ce qu’une femme ?”), tandis que tout le monde renonce à résoudre les problèmes plus profonds qui sont en jeu. Ce qui donne à cette situation son air particulièrement futile, c’est que personne ne croit sérieusement que l’Europe fera ce qui serait nécessaire pour corriger le malaise profond – l’impossibilité de continuer à faire ce qu’elle a fait, qui n’a d’égale que l’impossibilité de faire quoi que ce soit d’autre.

Bien sûr, en Europe, la droite n’est pas uniforme, mais ses composantes existent bel et bien (même si elles sont réparties différemment).

En tant que tel, le retour de bâton européen s’inscrit dans la crise de légitimité qui frappe aujourd’hui toutes les sociétés occidentales, comme l’a fait remarquer Malcom Kyeyune :

L’élite dirigeante est de plus en plus en colère et amère parce que les gouvernés ne l’écoutent plus ; les gouvernés, pour leur part, sont amers que le système n’agisse manifestement pas dans leur intérêt, et qu’il ne prétende même plus le faire. Nous pourrions en fait nous réveiller un jour en découvrant que ni les politiciens ni les électeurs ne pensent que la “démocratie” les aide beaucoup.

En France, les événements politiques extraordinaires sont devenus la nouvelle norme. Kyeyune note :

Les réformes sont de plus en plus impossibles, la méfiance à l’égard du système politique augmente d’année en année et la légitimité de base s’échappe lentement des procédures parlementaires. Si le président Macron sent que la France devient lentement ingouvernable sans mesures exécutives extraordinaires – et politiquement douteuses – il n’a probablement pas tort, et il est loin d’être le seul dirigeant occidental à être confronté à ce dilemme.

La semaine dernière, le candidat Démocrate à la présidence Robert Kennedy a participé à un panel Twitter Spaces co-animé par Elon Musk, Tulsi Gabbard et l’investisseur en capital-risque David Sacks. Il s’est exprimé pendant plus de deux heures sur toute une série de sujets, dont la guerre en Ukraine, la politique énergétique, le contrôle des armes à feu et l’origine du SARS-CoV-2. Kennedy a déploré la mainmise des grandes entreprises sur le parti Démocrate, a critiqué les instincts belliqueux du président Biden, a décrié la domination de la politique étrangère des États-Unis par les néo-conservateurs et a fait la promotion des énergies renouvelables.

Et pourtant, selon le New York Times et CNN, il s’agissait d’une orgie de théories conspirationnistes de droite. Robert F. Kennedy Jr, descendant de l’une des plus célèbres familles Démocrates du pays”, écrivent trois journalistes du New York Times, “a été complètement intégré à une foule de personnalités conservatrices qui se sont empressées de faire la promotion de son combat de longue haleine contre le président Biden dans le cadre des primaires… Lundi, il a donné l’impression d’être un candidat bien plus à l’aise dans la course à la présidence Républicaine qui se développe de plus en plus.

À une époque antérieure, Kennedy aurait été universellement considéré comme un candidat d’extrême gauche dans la lignée de Ralph Nader …Kennedy pense que la guerre en Ukraine est alimentée par “les néo-conservateurs de la Maison Blanche” qui veulent un changement de régime en Russie. Dans son discours d’annonce de campagne, il a décrit sa mission comme étant de mettre fin à “la fusion corrompue du pouvoir de l’État et des entreprises” qui menace “d’imposer un nouveau type de féodalisme d’entreprise dans notre pays”.