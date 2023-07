DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE (3/5)

Le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine ont initialement formé le BRIC en 2009 après une série de réunions et d’accords. Le premier sommet du BRIC s’est tenu à Ekaterinbourg, en Russie, le 16 juin de la même année, où les chefs d’État en question ont convenu de renforcer le dialogue et la coopération entre eux. L’année suivante, à Brasilia, au Brésil, en avril 2010, s’est tenu le deuxième Sommet, où les dirigeants de ces pays ont souligné la nécessité d’un système intergouvernemental mondial multidimensionnel. Puis, lors de leur troisième réunion à New York en septembre 2010, les BRIC se sont mis d’accord sur l’entrée de l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud a réussi à adhérer après un effort soutenu du fait de sa politique étrangère active, cette coalition d’États la faisant passer de « BRIC » à « BRICS ». Lors du quatrième sommet en mars 2012 à New Delhi, en Inde, une première annonce a été faite de la création d’une nouvelle banque de développement (NDB), qui a été officialisée lors de leur cinquième sommet à Durban, en Afrique du Sud, en 2013, avec l’intention claire de l’indépendance des BRICS par le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM), les États-Unis et l’Union européenne. L’accord pour sa création, après avoir résolu des différends sur des questions d’organisation, a finalement été conclu en 2014, lors de la sixième réunion des BRICS à Fortaleza, au Brésil. Les pays BRICS représentent 40 % de la population mondiale, soit plus de 3,1 milliards de personnes. Les BRICS font coexister des pays avec différents degrés de développement et différentes stratégies. Le Brésil est le plus grand pays d’Amérique du Sud, tant en population (environ 213 millions) qu’en superficie, puisqu’il occupe à lui seul 1/3 de l’Amérique du Sud. C’est aussi le quatrième pays le plus riche des Amériques en termes de PIB. Cependant, il ne dispose pas d’infrastructures appropriées (réseau routier et ferroviaire insuffisant, infrastructures portuaires insuffisantes, etc.) et en combinaison avec des inégalités économiques extrêmes (1 citoyen sur 4 vit dans la pauvreté absolue) ne lui permet pas d’émerger comme une superpuissance économique. Selon l’indice de compétitivité mondiale du Forum économique mondial, le Brésil se classait au 108e rang sur 137 économies en 2017 en termes de qualité générale de ses infrastructures. Des scandales de corruption sont également présents dans le pays. La Russie, qui est le plus grand pays transcontinental d’influence mondiale et une grande économie, possède également le plus grand arsenal nucléaire de la planète et une énorme puissance militaire, qu’elle a utilisée en Syrie et maintenant en Ukraine. La Russie offre le meilleur niveau de vie à ses résidents, par rapport au reste des pays BRICS, avec 3,5 % du PIB consacré à l’éducation et 3,1 % à la santé publique. Le nombre d’habitants vivant sous le seuil de pauvreté ne représente que 0,2 % de sa population. L’économie russe souffre cependant du problème critique de la corruption – qui existe dans tous les pays à un degré plus ou moins important – ainsi que du manque important d’infrastructures bancaires, en raison de marchés financiers insuffisamment développés, de la difficulté à obtenir des prêts et des capitaux d’investissement. L’Inde est une puissance mondiale émergente avec une économie en croissance constante. C’est actuellement la cinquième plus grande économie du monde en fonction de son PIB, tandis que son territoire abrite la plus grande population du monde atteignant près de 1,4 milliard de personnes. La croissance du PIB du pays a été parmi les plus élevées au monde au cours de la dernière décennie, atteignant une croissance annuelle comprise entre 6 et 7 %. Cependant, l’Inde a l’un des revenus par habitant les plus bas au monde, tout en faisant face à d’énormes problèmes sociaux à cause de la pauvreté. L’Inde a les pourcentages les plus faibles du PIB consacrés à l’éducation et à la santé parmi les BRICS, à 2,7 % et 1,2 % respectivement. La Chine, qui compte 1,4 milliard d’habitants, se développe rapidement avec une pénétration économique en Asie, en Amérique latine, en Afrique et dans d’autres régions du monde. C’est le géant économique de l’Est avec un taux de croissance annuel de 6,6%, menaçant ainsi l’hégémonie économique des USA. La Chine est le premier exportateur mondial depuis 2014. Dans le même temps, la Chine reste un pays à revenu intermédiaire puisque son revenu par habitant n’est encore qu’environ un quart de celui des pays avec revenu élevé et environ 375 millions de Chinois vivent en dessous du seuil de pauvreté de 5,50 dollars par jour. L’Afrique du Sud, de par sa position géographique à la pointe sud du continent, qui lui donne accès à deux océans, est un pays hub. L’Afrique du Sud est le plus grand partenaire commercial de la Chine en Afrique. Des centaines d’entreprises chinoises, publiques et privées, sont actuellement actives dans le pays. L’économie sud-africaine est la deuxième du continent africain derrière celle du Nigeria. Il possède des richesses naturelles en or, en argent et en charbon, mais aussi l’un des taux d’inégalité les plus élevés au monde. Les 10 % les plus riches de la population possèdent environ 71 % de la richesse nette, tandis que les 60 % les plus pauvres possèdent 7 % de la richesse nette. C’est un pays qui a un poids politique particulier en Afrique en tant que seul État africain membre du groupe du G20. Les BRICS sont donc un camp opposé à l’Occident, que cela s’exprime politiquement, par l’alliance États-Unis-Union européenne, ou militairement, avec l’OTAN, ou économiquement, avec les organisations économiques internationales d’origine américaine, comme le FMI, la Banque mondiale (BM) ou l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’orientation stratégique des BRICS tend à contrer l’architecture financière internationale dominée par les États-Unis. Après quinze ans, au cours desquels beaucoup s’interrogeaient sur la viabilité du dispositif, les équilibres mondiaux existants conduisent à l’élargissement du bloc. De nombreux pays ont exprimé leur désir de devenir membres des BRICS, comme l’Argentine, l’Égypte, le Venezuela, le Mexique, l’Iran, le Vietnam, le Bangladesh et d’autres. Données comparatives entre BRICS+ et OTAN (2) Les données chiffrées du FMI viennent de paraître ce 12 avril 2023. Tous les six mois, des réactualisations sont faites dans ces prévisions pour tenir compte des résultats réels constatés. Selon mes observations sur plus d’une décennie, ces réactualisations donnent très souvent des résultats plus favorables que prévu. En l’an 2 000, le PIB des 5 pays qui allaient créer les BRICS comptait pour 18,1% du PIB mondial en parité de pouvoir d’achat (PPA). Aujourd’hui, la part de ces 5 pays est montée à 32,1% du PIB mondial et le FMI prévoit que cette part va continuer d’augmenter, parce que la croissance des BRICS tirée par la Chine et l’Inde est beaucoup plus forte que celle des pays occidentaux. PAYS BRICS PIB/PPA 2023 en milliards de $ PPA PRÉVISION FMI 2028 1 CHINE 33 010 44 030 2 INDE 13 030 19 310 3 RUSSIE 4 990 5 750 4 BRÉSIL 4 020 4 860 5 AFRIQUE DU SUD 990 1 180 TOTAL BRICS 56 040 – 32,1% PIB mondial 75 130 – 33,6 % PIB mondial PIB MONDIAL 174 470 milliards de $ PPA 223 270 milliards de $ P Dès leur sommet annuel d’août 2023, en Afrique du Sud, les BRICS vont très probablement commencer à s’élargir progressivement en sélectionnant les meilleurs candidats pour les intégrer en qualité de membres permanents. Une vingtaine de candidats seraient sur les rangs dont certains ont déjà fait officiellement acte de candidature. PAYS CANDIDATS BRICS PIB/PPA 2023 PRÉVISIONS FMI 2028 1 INDONÉSIE 4 400 6 170 2 MEXIQUE 3 130 3 760 3 ARABIE SAOUDITE 2 300 2 940 4 ÉGYPTE 1 800 2 610 5 IRAN 1 690 2 060 6 NIGERIA 1 370 1 750 7 ARGENTINE 1 270 1 550 8 ÉMIRATS ARABES UNIS 890 1 200 9 ALGÉRIE 621 756 10 BIÉLORUSSIE 217 249 11 TUNISIE 162 201 TOTAL PAYS CANDIDAT 17 850 (10,2% PIB mondial) 23 246 (10,4% PIB mondial) Du côté occidental, le déclin se poursuit inexorablement, ou du moins la part des économies occidentales dans le PIB mondial (PPA). Le PIB US était, à lui seul, de 50 % du PIB mondial au sortir de la guerre en 1945. Il ne comptait plus que pour 20,3 % en l’an 2000. Il n’en compte désormais que 15,4 % et cette part se réduit d’année en année. Les Européens comptaient eux aussi pour 20,3 % du PIB PPA mondial en l’an 2 000. Aujourd’hui cette part n’est plus que de 14,6% et continue de se réduire d’année en année. En clair, le camp occidental ne dispose plus du poids économique qu’il avait encore, il y a 23 ans et qui lui permettait de dominer de la tête et des épaules l’économie et la finance mondiale. D’autant que l’opération de dédollarisation des échanges mondiaux initiée par la Russie et mise en œuvre par la totalité des pays BRICS n’a pas encore produit ses premiers résultats. Un nombre croissant de pays se rallient jour après jour aux échanges hors dollars pour échapper aux pressions, voire aux sanctions et à l’extraterritorialité du droit états-unien, attachée à l’emploi du dollar dans les transactions. Cette dédollarisation qui ne fait que commencer pourrait avoir des effets d’une ampleur inédite sur l’économie mondiale, boostant les économies s’affranchissant du dollar et précipitant le déclin des États qui s’accrochent aux « règles », désormais obsolètes, du passé. La guerre en Ukraine, survenant après la phase aiguë de la crise Covid, aura précipité les choses. L’opération spéciale aura pleinement joué son rôle en obtenant, par l’économie, plus que par la force des armes, un affaiblissement durable de la coalition occidentale et de l’idéologie néoconservatrice et mondialiste de sa gouvernance. 31 PAYS de L’OTAN 2023 : PIB/PPA en milliard de dollars 2028 : PRÉVISION FMI 1 USA 26 850 (15,4% PIB mondial) 32 350 (14,5 % PIB mondial) 2 ALLEMAGNE 5 550 6 570 3 UK 3 850 4 600 4 FRANCE 3 870 4 610 5 TURQUIE 3 570 4 580 6 ITALIE 3 200 3 700 7 CANADA 2 390 2 870 8 ESPAGNE 2 360 2 840 9 POLOGNE 1 710 2 190 10 PAYS BAS 1 290 1 530 11 ROUMANIE 784 1 030 12 BELGIQUE 766 895 13 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 537 674 14 PORTUGAL 460 556 15 NORVÈGE 453 543 16 HONGRIE 427 554 17 DANEMARK 432 510 18 GRÈCE 418 492 19 FINLANDE 338 397 20 SLOVAQUIE 226 285 21 BULGARIE 216 276 22 CROATIE 163 205 23 LITUANIE 137 170 24 SLOVÉNIE 111 140 25 LUXEMBOURG 94 115 26 LETTONIE 76 98 27 ESTONIE 62 80 28 ALBANIE 54 71 29 MACÉDOINE 44 58 30 ISLANDE 27 33 31 MONTENEGRO 17 22 OTAN 60 482 (34,7% PIB mondial) 72 944 (32,7% PIB mondial) +1 AUSTRALIE 1 720 2 100 OTAN + AUKUS 62 202 (35,7% PIB mondial) 75 044 (33,6% PIB mondial) MONDE ENTIER 174 447 223 270 +1? SUÈDE (Candidate OTAN) 708 870 NOTES (1) BRICS: L’ADVERSAIRE QUI FAIT PEUR A L’OCCIDENT – les 7 du quebec (2) Économie mondiale: bras de fer BRICS/OTAN en données chiffrées (Delawarde) – les 7 du quebec https://reseauinternational.net/banques-asiatiques-une-connexion-monetaire-autre-que-le-dollar/ https://reseauinternational.net/lavrov-denonce-les-activites-desesperees-de-loccident-pour-semer-la-discorde-au-sein-des-brics/ Source: Données FMI du 12 avril 2023. Source secondaire: Economie mondiale : bras de fer BRICS/OTAN en données chiffrées – France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l’Atlantique (france-irak-actualite.com) Résultats de recherche pour « brics » – les 7 du quebec