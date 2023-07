TENSIONS ENTRE BLOCS MILITAIRES ET EXPANSION DE L’ÉCONOMIE DE GUERRE

Comme nous l’avons affirmé, le monde est à la croisée des chemins . La pointe de l’iceberg est la situation sur le front de guerre ukrainien. Ni les efforts russes au printemps, ni la contre-offensive ukrainienne tant vantée ne parviennent à briser une situation qui est clairement un match nul technique. Une égalité induite par l’aide « occidentale » à l’Ukraine, qui, de toute évidence, a cessé d’exister en tant qu’État indépendant, et ne reste que le mandataire d’une guerre américaine dans laquelle la Russie se présente comme un rival direct, mais dont l’objectif est d’épuiser l’Europe et de couper les ailes de sa candidature pour l’indépendance stratégique. En forçant les États européens, et notamment l’Allemagne, à se passer de gaz et autres approvisionnements qui venaient de Russie (même s’il ne s’agissait que d’un territoire de transit), les États-Unis plongent l’Europe dans la dépendance économique et stratégique la plus absolue . La capacité d’aligner les différents intérêts impérialistes au sein de l’UE semble s’être effondrée.

LA GUERRE EN UKRAINE

Pendant l’hiver et une grande partie du printemps de cette année, l’offensive russe s’est concentrée sur la ville de Bakhmut, qui s’est transformée en massacre quotidien, nous ramenant aux sanglantes batailles urbaines de la Seconde Guerre mondiale. Les deux parties avaient défendu cette offensive comme un massacre nécessaire pour affaiblir l’ennemi. Du côté russe, cette bataille a signifié le rôle unique d’une armée de mercenaires, comme Wagner et son propriétaire, Prigodzhin, qui faisait partie du cercle des oligarques de confiance de Poutine.

Une fois de plus, une armée de mercenaires s’est imposée comme le protagoniste de la guerre, qui, bien qu’elle ait toujours été étroitement liée à l’État russe et à ses opérations militaires internationales, s’est à cette occasion de plus en plus présentée comme une voix dissidente au sein de la classe dirigeante russe. Car la vérité est que le développement de cette bataille a ouvert un nouveau panorama d’affrontements internes qui n’avaient pas été vus jusqu’à présent. Avec le passage des mois et l’évidence d’une bataille qualifiée de « hachoir à viande » Grâce à la propagande de guerre elle-même, Prigodzhin s’est élevé comme une voix critique à l’égard des dirigeants militaires russes. Les critiques vont jusqu’à désigner Choïgou et Gerasimov, chefs du haut commandement russe, comme des traîtres qui ont boycotté l’offensive et empêché l’arrivée de ravitaillement aux troupes de Wagner .

On a alors émis l’hypothèse que Prigodzhin s’alignait ainsi sur la faction supposée la plus belliciste, critique du développement de la guerre. À son tour, cela a fait penser à divers analystes que la critique ouverte de Wagner à l’égard de l’armée russe était une critique encouragée par Poutine, de sorte que le haut commandement aurait devant lui un organe critique auquel proposer des changements dans le développement de la guerre.

Déjà avant la chute de Bakhmut aux mains des Russes, Zelensky et le haut commandement ukrainien ont annoncé une offensive militaire qui vaincrait complètement l’armée russe. Une offensive appuyée par l’approvisionnement important en armement de l’Occident, dont des chars lourds comme les Léopards allemands ou les Bradley britanniques. La promesse ukrainienne avec ces paquets d’approvisionnement était que la Crimée serait reconquise cet été, en même temps qu’elle promettait de ne pas attaquer le territoire russe avec des armes occidentales. La réalité serait bien différente.

Avant l’annonce de l’offensive « prometteuse », l’Ukraine a lancé des assauts sur le territoire russe menés par des gangs nazis équipés d’armes de l’OTAN. L’armée russe libre autoproclamée pénétrait dans les villages frontaliers russes en direction de Belgorod. Ainsi, nous avons vu la porte ouverte à une extension de la guerre non seulement à la Russie, mais à la Biélorussie, comme le proposaient les unités biélorusses de l’armée ukrainienne. L’ Afghanistan européen voulu par l’esprit génocidaire d’Hillary Clinton semble de plus en plus possible.

Début juin, l’offensive ukrainienne commence en direction de la Crimée. Pour la première fois, des chars Leopard allemands ont fait leur apparition au combat. Les premières semaines de l’offensive montreraient qu’elle ne serait pas aussi rapide que l’offensive de l’année dernière sur Kharkov sur un front russe en train de s’effondrer. Dans cette nouvelle direction, l’armée russe avait eu des mois pour renforcer Zaporiya, tandis que les combats se concentraient sur Bakhmut.

L’apparition des véhicules blindés allemands, français et britanniques n’a pas apporté le revirement qu’ils attendaient. Les forces russes détruisaient les colonnes blindées avant même d’avoir atteint les premières lignes de défense russes. Ces premiers mouvements montreraient que le front russe ne craquerait pas et qu’une offensive sanglante commençait, peut-être la plus destructrice de celles que nous verrons dans cette guerre.

Les centaines de milliers de morts dans cette guerre sont une effusion de sang provoquée par les États participants. Le massacre semble sans fin, puisque les classes dirigeantes croient toujours qu’il est possible de continuer à détruire des vies dans la poursuite de leurs intérêts. Des deux côtés, l’histoire de la « victoire » est un gros mensonge construit sur des centaines de milliers de cadavres . Les médias de propagande occidentaux nous disent que l’Ukraine doit être soutenue jusqu’à ce que l’adversaire se rende, mais maintenant ils parient sur la supposée instabilité du côté russe, car la défaite militaire semble de plus en plus difficile.

Cependant, l’instabilité russe ne signifie pas que s’ouvre la perspective de la fin de la guerre, mais celle d’une escalade vers des niveaux beaucoup plus destructeurs . L’épisode de la déclaration de Wagner en est un exemple.

LA DÉCLARATION DE PRIGODZHIN

Prigodzhin à la tête d’un groupe de mercenaires wagnériens dans l’une de ses adresses sur Telegram

Le matin du 24 juin, les forces de la compagnie de mercenaires Wagner quittent leur caserne en territoire ukrainien en direction de Rostov. Sans un seul coup de feu, les troupes mercenaires ont pris le centre de la ville et encerclé le quartier général du haut commandement militaire de la région qui supervise les opérations militaires en Ukraine.

Une fois de plus, Prigodzhin a utilisé les réseaux sociaux dans lesquels il avait été l’un des visages les plus visibles de cette guerre du côté russe. À cette occasion, il est apparu sur vidéo entrant dans le quartier général du haut commandement et lançant un message de défi contre la direction militaire et indirectement contre le gouvernement Poutine. Selon Prigodzhin, a ainsi commencé une « Marche pour la justice » contre les corrompus et la bureaucratie qui dirigeaient la guerre et qui mentaient à la population sur son développement.

C’est une contestation manifeste de l’État qui a rendu visibles les fractures au sein du commandement militaire. Il était également évident que Wagner n’était pas l’armée privée de Poutine. Le 24 juin a montré la lutte entre les différentes factions de la classe dirigeante russe. Une lutte entre factions dans laquelle Poutine a tenté de se maintenir en tant que funambule. Avec le développement de la guerre, Prigodzhin avait été identifié comme un porte-parole reconnu de la remise en cause de l’armée russe, s’alignant sur la faction la plus belliciste, parmi lesquelles Kadyrov, Surovikin ou encore Medvedev ont également été pointés du doigt. (Voir Prigozhin défend son business – Bilan d’une année de guerre en Ukraine – les 7 du quebec).

Les intérêts de Prigodzhin n’étaient pas seulement militaires, mais économiques. Il ne faut pas oublier que Prigodzhin est un oligarque de Saint-Pétersbourg, enrichi par les faveurs de Poutine, qu’il connaissait depuis ses années de maire. Prigodzhin est un exemple clair de la prise de pouvoir lumpen par la main de l’ancienne bureaucratie stalinienne qui constituerait l’oligarchie dirigeante de la Russie actuelle. Mais contrairement à d’autres, Prigodzhin avait construit sa propre armée : Wagner, un bras armé dépendant de l’État, mais géré de manière autonome par une faction bourgeoise.

Alors que la « Marche pour la justice » se dirige vers Moscou, le défi devient vital pour l’Etat russe. Les médias américains ont commencé à parler de guerre civile, l’espoir des pires fauteurs de guerre occidentaux. Mais la réalité se précise avec l’ajout progressif de soutiens parmi les principaux hommes politiques et généraux du pays. Kadyrov offrit à ses troupes de choc d’anéantir les positions de Wagner à Rostov, tandis que la colonne de la compagnie de Prigodjine continuait sans trop de peine en direction de Moscou. Dans l’après-midi du même jour, la négociation s’impose, stoppant les éventuels combats qui auraient pu se généraliser en quelques heures.

Les termes de la négociation ne sont pas connus. Condamné à la défaite par la déclaration militaire, Prigodzhin et les troupes wagnériennes ont été graciés. L’oligarque général s’est vu proposer l’exil en Biélorussie, apparemment en bons termes. Mais la question qui continue à se poser est de savoir quelles étaient les conditions établies par Prigodzhin. Au fil du temps, on verra s’il a finalement réussi à provoquer les changements dans le haut commandement que la faction dure de la bureaucratie et de la bourgeoisie d’État réclamait ou si Prigodjine s’est contenté de l’exil et du pardon des wagnériens.

Ce que l’on peut souligner aujourd’hui, c’est que le leadership de Poutine a été renforcé en vérifiant le soutien interne. Ni l’occasion de réprimer les voix les plus douteuses et les éléments les plus bellicistes qui ont flirté avec le soutien à la déclaration de Prigodzhin. Les analystes euro-américains, plus propagandistes qu’autre chose, soulignent que ce sont les heures les plus faibles de Poutine. Encore une fois, ils confondent leur désir avec la réalité. Une fois la déclaration maîtrisée, le leadership de Poutine est présenté comme un élément clé de stabilisation pour la bourgeoisie russe.

BILAN ET PERSPECTIVE DE LA GUERRE

Le char de Wagner à Rostov lors du défilé

En résumé : la Russie a du mal à maintenir son all-in en Ukraine, provoquant une fracture avec le groupe qui a été son avant-poste impérialiste sur tous les tableaux géostratégiques sur lesquels la Russie a jeté son dévolu ces dernières années, le groupe Wagner, le organisation paramilitaire mercenaire, qui dirigeait les efforts de guerre dans les enclaves les plus contestées d’Ukraine. Son chef lançait depuis quelque temps des coups de gueule contre ceux qui dirigent le ministère russe de la Défense, les accusant d’abandonner leurs troupes à leur sort. Enfin, il y a quelques semaines, il a joué dans une déclaration exubérante, ainsi que peu concluante , avec laquelle il avait l’intention de faire tomber le ministre russe de la Défense. Ses troupes s’emparent même des voies de communication et marchent vers Moscou.

Cependant, ce qui aurait pu être une fracture de la classe dirigeante russe, dans sa relation à la guerre ukrainienne, n’a abouti à rien, l’essentiel de l’État et de la bourgeoisie resserrant les rangs autour de Poutine, qui garde dans sa manche des réponses au défi : il ne serait pas surprenant que lorsque les eaux se calment, dans la hiérarchie étatique des têtes roulent pour pouvoir continuer à maintenir l’effort de guerre, renforcer l’équilibre entre les factions et satisfaire les deux principaux secteurs dans lesquels la guerre divise la bourgeoisie russe (ceux qui demandent une négociation expresse pour mettre fin à la guerre, et les purs et durs avec leur projet nationaliste panrusse).

Pendant ce temps, le chef du groupe Wagner continue d’équiper des troupes en Biélorussie, envoyant des messages mitigés quant à son utilisation sur le sol africain, tandis que l’Ukraine doit re-bunkériser les environs de Kiev, anticipant une éventuelle attaque de son voisin du nord .

À ce stade, et avec le conseil d’administration à égalité, les puissances en lice, les États-Unis et la Russie, commencent à parler ouvertement de guerre nucléaire, ce qui signifierait un changement qualitatif dans le conflit et la matérialisation des craintes que pendant The Cold La guerre a maintenu le monde sur les nerfs, tout en permettant à la guerre entre l’impérialisme russe et américain de ne jamais devenir « chaude ». (Voir nos articles sur la guerre mondiale Résultats de recherche pour « guerre » – les 7 du quebec).

La Russie a fait étalage de son arsenal nucléaire tout au long du conflit et a déjà activé certaines clauses qui lui permettraient de l’utiliser sans nécessiter de restriction de son règlement intérieur. Les prétextes sont créés, il ne manque plus que le moment où la Russie « appuie sur le bouton ». La mobilisation des armes nucléaires , et des engins militaires capables de les stocker, et de les mettre en service a été à plein régime ces derniers mois, semaines et jours. Résultats de recherche pour « guerre » – les 7 du quebec

L’EUROPE, AVANT-GARDE DE LA DÉCADENCE CAPITALISTE

Un bénévole réapprovisionne une étagère de conserves dans une banque alimentaire en Grande-Bretagne

Pendant ce temps, la stratégie américaine, au forceps militaire, d’une part, la guerre des brevets et la montée en puissance de ses industries de pointe, tant dans la technologie que dans la capitalisation, font de l’Europe une friche désindustrialisée . Dernier exemple en date : la Grande-Bretagne , qui perd irrémédiablement sa prépondérance dans la sidérurgie.

Les puissances européennes laissent les États-Unis donner le ton dans un conflit qui ne peut qu’étrangler leur montée en puissance, tout en voyant son industrie informatique livrée aux pieds des chevaux faute de puces créées par son « meilleur allié ». . Les puces détournées par les États-Unis vers leurs propres sociétés de matériel, alors que les tentatives d’indépendance stratégique européenne dans une industrie fondamentale pour l’avenir de l’accumulation et du militarisme, tombent, une fois de plus, dans l’oreille d’un sourd. (Via l’OTAN qui se transforme de plus en plus en État major militaire du suzerain américain opprimant ses vassaux occidentaux résignés Voici l’OTAN…son histoire…sa raison d’être…son avenir – les 7 du quebec

N’oublions pas non plus le Pacte vert en tant que catalyseur du capital qui aspire massivement les revenus du travail et qui, comme tout semble l’indiquer, tel qu’il a été conçu, ne servira pas à lutter contre le changement climatique. (Voir Résultats de recherche pour « pacte vert » – les 7 du quebec) On peut voir les nouvelles, les unes après les autres, dans lesquelles l’UE modifie les objectifs liés à son Green Deal , pour les adapter aux besoins de l’industrie qui a besoin de son aide, ou même comme elle se vante que les objectifs climatiques devraient être subordonnés à l’objectif réel .du plan climat.

Pour cela, l’histoire et le discours sont bien plus importants que le fait que les objectifs d’émissions ne soient pas atteints. Comme nous ne nous lasserons pas de le rappeler, le changement climatique existe, il a été généré par le capitalisme, et il ne sera guère résolu si le capitalisme continue d’être le système économique actuel . C’est pourquoi la réalité du Green Deal est une succion soutenue des revenus du travail, et non une réduction des émissions qui, une fois de plus, ont atteint un niveau record . Les économies européennes, et en particulier celles de l’UE, deviennent une machine adaptée et inféodée à une ère de militarisme , c’est-à-dire des économies de guerre synchronisées entre elles au rythme des carnages présents et futurs…dans un camp (bloc) impérialiste ou un autre.

Dans ce cadre et placés à la tête du conflit impérialiste mondial, les États et les capitales européennes respirent la décadence par tous leurs pores. La destruction de la principale force productive, les travailleurs, ne se limite pas au carnage ukrainien, c’est pourquoi on assiste au développement galopant de la pauvreté ouvrière et à la dépendance de plus en plus de travailleurs à la charité publique pour pouvoir se nourrir , à la chute de la dénatalité ou la généralisation du sentiment que le travail détruit la vie au lieu de la fonder .

L’ANTAGONISME CROISSANT ENTRE L’HUMANITÉ ET LE CAPITALISME CONDUIT À UN GÉNOCIDE MONDIALISÉ, PAS À UN EFFONDREMENT À PARTIR DUQUEL RIEN NE PEUT ÊTRE CONSTRUIT.

Le centre de Bakhmut en ruines

Le comportement de plus en plus grotesque de la classe dirigeante, se construisant des abris et des bunkers pour se protéger de l’avenir sinistre vers lequel ils dirigent la société ou proclamant des fantasmes dystopiques sur leur propre immortalité -avec la montée inévitable de la pseudoscience et de la superstition- Ils peuvent sembler ridicules pour nous, mais ils sont significatifs de la mesure dans laquelle le système est en déclin profond, dangereux et irrémédiable.

Tous les grands phénomènes mondiaux de ces années, de la guerre à l’émergence de l’IA en passant par le changement climatique, les contradictions des anciennes formes de propriété et les nouvelles pandémies, pointent au même endroit : la crise de la civilisation capitaliste dérive vers un antagonisme pressant entre le capitalisme et l’Humanité – ou ce qui revient au même, entre la bourgeoisie et le prolétariat – qui atteint aujourd’hui un niveau terrifiant.

Beaucoup, dont une partie de la bourgeoisie elle-même, fantasment sur un effondrement auquel il faudrait se préparer et d’où émergerait un nouveau monde . Mais ce qui se dessine clairement à l’horizon n’est pas un effondrement douloureux mais salvateur , mais une série interminable de génocides guerriers et de famines aux dimensions continentales .

Le système ne tombera pas de lui-même. Il doit être consciemment renversé et surmonté. Et c’est quelque chose d’inimaginable sans l’organisation, la lutte et l’émancipation des travailleurs. C’est le seul espoir de l’Humanité. (Voir DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE (1/5) – les 7 du quebec et DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE (2/5) – les 7 du quebec).

Et vous ne pouvez pas attendre qu’il arrive. Il faut y travailler, de manière tangible et matérielle, pas seulement discursive, dans les conditions que nous avons, depuis les plus modestes et les plus petits. Nous comptons sur vous.