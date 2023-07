ACTIONS ET INFORMATIONS ANTI- GUERRE

Le président allemand appuie la livraison de bombes à fragmentation à l’Ukraine

Juil 13, 2023

Le sommet de l’Otan des 11 et 12 juillet à Vilnius, en Lituanie, n’a quasiment pas été médiatisé en France. La raison est double : d’abord, le sommet n’a fait qu’officialiser ce qui était déjà en place. Ensuite, il faut…

Etats-Unis. Pas de plafond de verre pour les dépenses du Pentagone. Un constat faisant écho à la mondialisation armée

Il ne faut pas oublier qu’une guerre civile de faible intensité se déroule en Ukraine depuis 2014, lorsque le gouvernement alors pro-russe du président Ianoukovitch a été renversé par une « révolution orange » qui a porté au pouvoir un régime pro-occidental désireux de se ranger du côté de l’axe euro-atlantique. Le soulèvement de Maidan, dont le bloc impérialiste euro-Atlantique a tiré profit, a sorti l’Ukraine de la sphère d’influence de la Russie. Il a également renforcé l’extrême-droite ukrainienne, qui a obtenu des sièges au parlement et développé des unités paramilitaires qui ont commis des atrocités contre les russophones et les membres des syndicats. Ce régime est reconnu et soutenu financièrement et militairement par les États appartenant à l’Union européenne et à l’OTAN, qui cherchent désormais des solutions diplomatiques pour la prévalence des « valeurs démocratiques occidentales », alors même que des images de croix gammées sur des bâtiments publics ont été divulguées sur les médias sociaux.

Notre devoir révolutionnaire et de classe dicte l’organisation et le renforcement du mouvement internationaliste, anti-guerre et anti-impérialiste de la classe ouvrière.

Sources inconnue

25/02/2023 à 18:38

Laurent Morales avec Reuters

Une manifestation contre la fourniture d’armes à l’Ukraine dans le conflit qui l’oppose à la Russie a réuni environ 10.000 personnes ce samedi à Berlin, suscitant des critiques de membres du gouvernement.

Ukraine : A Berlin, des manifestants demandent que l’Allemagne cesse de fournir des armes à Kiev et entame des négociations avec Moscou

La Chine prise pour cible par l’OTAN et critiquée par le G7

Le président américain Joe Biden lors d’une conférence de presse le dernier jour du sommet de l’OTAN à Madrid, le 30 juin 2022. (Source : NPR)

Pour la première fois dans son histoire, l’OTAN a pris pour cible la Chine. Lors du sommet de Madrid de ce mardi 28 à ce jeudi 30 juin, l’Alliance atlantique a présenté le pays de Xi Jinping comme un « défi » pour sa « sécurité future ». Quelques jours plutôt à Elmau en Allemagne, les dirigeants du G7 avaient sévèrement critiqué les autorités chinoises, employant une terminologie nettement plus musclée qu’à l’ordinaire.