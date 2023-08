HEZBOLLAH – SON HISTOIRE DE L’INTÉRIEUR

PAR NAÏM QASSEM – TRADUIT PAR R71, VERSION PDF PAR JBL1960

Pour avoir déboulé dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos consciences avec un tout premier texte intitulé NAKBA ► Lettre ouverte aux peuples du Monde…

… Nous avons l’incroyable chance d’être au Monde ici et maintenant. De pouvoir absolument tout faire pour le sauver. Qu’attendons-nous pour rendre son sens à nos vies ?…

Aucun bonheur ni salut n’est à rechercher ailleurs qu’en nous-mêmes…

Alors levons-nous, camarades, avant de regretter d’avoir gardé les bras croisés sur Terre en cette fin de cycle. Le château de cartes du grand Architecte est plus que jamais branlant, vulnérable à la moindre secousse. Il nous est possible, par notre simple désertion des champs de bataille qu’ils voudraient nous voir investir, de renverser en à peine quelques jours ce système inique. Saisissons cette ultime occasion d’honorer la lumière en chacun de nous et la liberté qui coule en nos veines. Nous avons reçu la grâce infinie de pouvoir nous transcender au travers des épreuves qui nous incombent. Le moment où jamais est venu de nous en rendre dignes. Zénon – Mars 2016

C’est lui le premier qui m’aura permis de comprendre, ce qui couvait au fond de moi, ce sentiment que nous ne réussirions que lorsque nous remplacerions l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui, appliqué à différents niveaux de la société empêche l’humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand Tout socio-politique organique : La société des sociétés.

Et parce que c’est le moment de choisir et pour ne pas se laisser enfumer sur la guerre qui se prépare ;

L’oligarchie nous concoctant la prochaine guerre devant impliquer l’Arabie Saoudite, Israël et la clique sioniste usuelle contre l’Iran et ses alliés, il est important de ne pas se laisser enfumer par les salades propagandistes dont nous allons immanquablement être inondés via les merdias de base, notamment sur le croquemitaine forcément « terroriste » que serait le Hezbollah, allié de l’Iran et grand vainqueur en Syrie des mercenaires pseudo-djihadistes de Daesh/Al CIAda. C’est ainsi que nous pensons le temps venu pour aider ceux qui le veulent encore, à mieux comprendre qui est le Hezbollah et quelles sont ses relations avec la politique internationale. Pour ce faire nous avons traduit de larges extraits du livre de son SG adjoint, Naïm Qassem ► Résistance71

PRÉSENTATION PAR R71 ► PAGE 2

PREMIÈRE PARTIE ► PAGE 3

DEUXIÈME PARTIE ► PAGE 11

TROISIÈME PARTIE ► PAGE 21

HEZBOLLAH SON HISTOIRE DE L’INTERIEUR par Naïm Qassem, version PDF



« Nous réitérons ici le fait que Résistance 71 est un collectif anarchiste pour qui toute religion est une aliénation et un frein à la pensée humaine et la liberté intrinsèque de l’Homme et de son être générique. Nous pensons néanmoins qu’il est sectaire d’ignorer les réalités culturelles et religieuses du monde dans lequel nous vivons et que nous appelons à changer.

Nous considérons ce travail de traduction comme une action pédagogique destinée à l’ouverture des esprits et non pas à l’enfermement communautaire que l’oligarchie et sa pressetituée de service ne vont pas hésiter à promouvoir pour nous vendre la salade de leur prochaine guerre contre l’Iran et ses alliés.

Page 39 : Extrait du livre : Laissons la concurrence ne s’appliquer qu’aux principes fondamentaux comme celui de notre perspective sur l’univers, ou sur l’Homme et la vie. Ne la laissons pas être un fanatisme contrant d’autres fanatismes sectaires prédominants.

Note de R71 page 45 : N. Qassem et le Hezbollah ont bien compris ce que les anarchistes ont aussi compris depuis plus de 150 ans à savoir que la priorité est la révolution sociale, que c’est celle-ci qui empêchera la reproduction du modèle de la division fondé sur l’antagonisme et non pas l’inverse. »

C’est parce que nous voyons la main tendue aussi bien par le Hezbollah, que le Confédéralisme Démocratique, ou le Mouvement Zapatiste et les Nations premières et les peuples autochtones de tous les continents, comme des croyants de tous poils que nous pensons dès lors possible de se rejoindre tous sur la même ligne pour avancer côte à côte, épaule contre épaule ;

Personne devant, personne derrière et donc personne au-dessus et logiquement, personne en-dessous…

Que chacun pratique sa spiritualité en son for intérieur et nous n’aurons rien à redire, notre seule exigence, ce sur quoi il ne sera pas possible de transiger, c’est que ce nouveau paradigme que nous enclencherons n’admettra aucun présupposé raciste ou eugéniste que ce soit comme celui qui prévaut encore aujourd’hui que l’homme qui n’est pas blanc est inférieur ou que les races dites supérieures ont un droit vis à vis des races inférieures…

L’avenir de l’humanité passera par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents, nos frères et sœurs, pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre.

Voilà pourquoi, par ma part, j’ai jugé utile de réaliser ce PDF, car il propose de comprendre et non de juger, de nous additionner et non de nous retrancher. Mais surtout, de manière inédite, il permet à tous de faire un pas, ensemble, sur le même chemin, dans la même direction pour le même objectif, en se respectant les uns les autres avec la même volonté d’œuvrer en symbiose dans la complémentarité. Comprenant ainsi dans le même temps et comme l’avait écrit Zénon dans Nakba : que nous ne sommes qu’Un…

Thahoketoteh ► With unity of mind comes great strength and with that power we will attain the peace. Unity, Strength, Peace ► L’unité de l’esprit revêt une grande force et avec cette puissance, nous atteindrons la Paix. Unité, Force, Paix !

L’indivisible JBL1960