Intelligence artificielle, cyber-pornographie, gyno-sécurité et pédo-sécurité (Jacques Mirabaud)

La pornographie par imagerie artificielle a fait des bons de géants dans les dernières décennies. L’image coquine que je vous présente ici est déjà amplement esquissée et vieillotte, par rapport à ce qui se concocte de nos jours, en matière de réalisme pornographique pixelisé. Le 3d porn est en croissance exponentielle. Le lot des représentations visuelles de cyber-pornographie est désormais extrêmement efficace, figuratif, et cheminant à pas de géants en direction de l’hyper-réalisme. On se dirige donc vers un univers visuel où, en combinaison avec l’intelligence artificielle, il deviendra tout à fait possible de configurer une pornographie, très sophistiquée, et allant dans toutes les directions fantasmatiques imaginables, strictement en travaillant avec des logiciels. Un jour, même, les logiciels de conceptions de vidéos pornos seront à la portée de la population, comme le sont les logiciels de jeux vidéo ou les logiciels de traitement de texte. Et cela, à terme, va sonner la fin de l’industrie pornographique réelle, charnelle et traditionnelle, celle où on détruit des vies d’acteurs et d’actrices de chair et d’os, en les rendant malades, et en leur imposant de côtoyer toute une pègre suspecte en une dynamique d’existence interlope, qui finit souvent sur des suicides et des drames de vie de toutes natures. Un secteur d’industrie disparait, par pans entiers, quand une technologie moins couteuse et, de tous points de vue, moins dangereuse, le surpasse. C’est ce qui est en train de s’instaurer ici, sous nos yeux, sur nos écrans. On peut donc suggérer, et même ouvertement espérer, qu’un jour prochain, la pornographie réelle, la pornographie avec acteurs et actrices effectifs disparaîtra. Pas au profit d’une abstinence fantasmatique imaginaire, par contre. Au profit de la cyber-pornographie, sans moins, sans plus.

Cette réalité sociologique et technologique va certainement gagner encore en amplitude avec l’intégration de l’intelligence artificielle à la cyber-imagerie figurative. Il est hautement significatif d’observer qu’on se dirige vers une situation globale où le consommateur de pornographie pourra aussi en devenir le producteur. Il s’installera devant son petit logiciel, peut-être même dans une dynamique de présentation tridimensionnelle, et pourra fabriquer lui-même son univers fantasmatique en projection pornographique, susceptible, entre autres, de prendre des formes actives, autonomes, et dotées d’initiatives imaginatives individualisées et personnalisées. Ainsi, même la cyber-interaction avec des escortes pornographiques réelles se trouve tout à fait susceptible de disparaître, au profit d’une sorte d’organisation électronique de la fantasmatique intérieure du sujet névrotique idiosyncrasique. Il faut bien comprendre que ce qu’on s’efforce de faire ici, c’est d’encadrer un phénomène d’une façon mutatis mutandis analogue à ce qu’on fera collectivement, quand on se décidera enfin à amener toutes les drogues récréatives à être adéquatement diffusées, sous la houlette du législateur. Fatalement, dans un monde idéal, on serait dans une situation où on éliminerait ce genre de produit torves et tendanciellement nocifs (drogue, porno). Au monde des bisounours, la gyno-sécurité et la pédo-sécurité seraient maximales et ces tendances disparaîtraient, dans un lot de nuages roses. Sauf qu’en notre vie mondialisée effective, on rencontre, dans ce genre de situation, le problème lancinant de l’enforcing des lois. Comme il n’est pas possible de demander à la force constabulaire d’ouvrir tous les containers d’un port donné et/ou d’inspecter tous les ordis d’une urb tertiarisée donnée, il n’est pas vraiment réalisable de parvenir à éliminer ces abus et ces crimes uniquement par de la législation abstraite. Inexorablement, ladite législation ne peut pas être matérialisée et concrétisée intégralement. Par contre, ce que le législateur ne peut pas faire, les flux fluides et fluents des changements technologiques le feront, eux, veux, veux pas. Ainsi, si les goûts changent, si les tendances et les vogues s’altèrent massivement, en direction du cyber-visuel et de l’intelligence artificielle, dotée d’initiative et de quelque chose comme un imaginaire fantasmatique, c’est toute une industrie semi-criminelle et criminelle de porno et de pédo-pornographie qui va se retrouver outrepassée. Ses risques, tant en amont qu’en aval, ne feront qu’augmenter et l’affaire ne vaudra plus le coup, tant pour le consommateur que pour le producteur, aux regards de ses profits en racotille et ce, de par l’évolution des tendances sociologiques et technologiques.

Au nombre des phénomènes susceptibles d’apparaître et de se maximaliser, si les choses sont encadrées adéquatement et sans préjugés moralistes parasitaires, figure, en position absolument cruciale, l’augmentation sensible de la pédo-sécurité. La protection des enfants contre le crime pédophile direct et la diffusion de pornographie pédophile en prise réelle est une priorité absolue. Une telle protection devrait ouvertement se vitaminer de toutes les initiatives pouvant la faire fonctionner. Or une de ces initiatives consisterait à remplacer l’enfant effectif, ayant été réellement photographié et molesté, par un personnage de pixel, imaginaire, élucubré, inexistant et manufacturé, sans le moindre modèle humain effectif. Comme un dessin, une peinture, une statue, ou une gravure… mais cybernétique.

J’ai d’ailleurs une critique très ferme à faire à certaines de nos conceptions étroites contemporaines, nommément celles qui empêchent, ou interdisent, ou répriment le dessin ou la peinture pédo-pornographiques imaginaires, les œuvres littéraires, romanesques et poétiques, pédo-pornographiques. Je considère que ces modes d’expression, exempts de modèles réels, sont des dispositifs d’assouvissement sains. Le ou la pédophile passif/passive consommant ces matériaux inoffensifs est parfaitement conscient(e) du fait que l’assouvissement effectif de sa pulsion serait un crime, dans le monde réel. Il/elle procède au contrôle calibré de sa pathologie, en sublimant dans l’art ce qu’il/elle ne peut pas faire dans la vie. J’aimerais bien qu’on m’explique au nom de quel effet de mode, superficiel et temporaire, le roman policier caracole, lui qui est une œuvre explicite où il y a des meurtres (y compris des modes d’emplois de meurtres), du sang, des viols, des tripes qui volent dans toutes les directions? On peut faire la même observation pour toutes les productions procédant de la culture littéraire et cinématographique gore ou zombie. Tout ce fatras, cyclopéen, ubuesque et gargantuesque, sanglant au possible, ne pose pas de problème particulier, dans le discours de notre moralité collective. Pourtant, on a là la même situation. Les propensions de meurtres, de massacres, de cartons au flingue et de perversions diverses sont assouvies, à travers le canal d’un modus operandi artistique. Idem pourtant, sur la pédo-fantasmatique. À ce sujet, j’aimerais attirer l’attention sur un roman ayant été écrit, il y a quelques années (2016), par Corinne LeVayer,. Le roman s’intitule Mes grands yeux de poupée pleurent encore et il rapporte un témoignage tout à fait poignant, légitime et intégralement satisfaisant, tant du point de vue de la critique intellectuelle que de celui des qualités littéraires. Il s’agit d’une femme adulte ayant subi, dans son enfance, une suite quasi-ininterrompue d’abus pédophiles, par sa bonne d’enfant, Madame LeVayer nous fait d’ailleurs comprendre la situation très profondément et intimement douloureuse vécue, en permanence, par la pédophile passive qu’elle est devenue aujourd’hui. De fait, Corinne LeVayer n’a pas seulement été la victime de pédophile. Elle assume aussi qu’elle en a été et en est encore la complice… et qu’elle doit se tenir à deux mains pour ne pas elle-même basculer, adulte, dans cet abus criminel. Beaucoup de pédophiles passifs sont exactement dans la situation qu’a courageusement évoqué pour nous, Corinne LeVayer, dans cet important roman. Ils ne passeront pas à l’acte, ils ne commettront pas le crime suprême, qu’ils ont eux-mêmes subi… mais ça les travaille. Le fait est que, sur ces questions de pédophilie, on est, comme société, comme collectif, dans une situation où qui a bu, boira. Quiconque s’y fait initier est susceptible, devenu adulte, d’avoir la propension à vouloir en initier d’autres. C’est un peu comme l’alcoolisme. Or vouloir intensément ne signifie nullement passer à l’acte. Et cette souffrance secrète, c’est elle qu’il faut contrôler, en permanence. C’est elle qu’il faut encadrer, en mettant en place des dispositifs qui permettent au pédophile passif de se tenir bien en main et de continuer, dans le droit chemin. Afin de ne pas basculer dans ce crime insidieux qui est le mal du siècle, il faut encadrer la bête adéquatement, froidement, méthodiquement, et en dehors de tout moralisme étriqué. Et cela doit se faire avant le fait, chez le pédophile passif donc. Les capturer après le fait, quand ils sont devenus actifs, ne donne strictement rien, dans la mesure où tout le réseau criminel a déjà été intégralement mobilisé, alors, et qu’il est donc sinistrement trop tard… trop tard pour les enfants, les seuls qui compte dans toute cette histoire.

Ce qui est proposé ici, c’est de continuer dans le sens des propensions adéquates et hautement pertinentes décrites si soigneusement par madame LeVayer, en mobilisant les atouts émergeants de l’imagerie cybernétique. Et de l’intelligence artificielle. Je considère qu’on devrait faire ouvertement la promotion de la pédo-pornographie pixélisée. Il faut faire valoir, droits dans nos bottes, que nos pédophiles, quand ils s’y adonnent, chez eux, à l’ordi, eh bien ils ne commettent aucun crime, ne préparent aucun crime, et ne font vivre aucun réseau pédo-criminel nulle part. Les enfants réels sont remplacés par des pantins cybernétiques. Il devient alors plus facile, et plus réalisable, d’assurer un enforcing efficace de la vraie criminalité, celle qui n’est pas dans les fantasmes mais dans les actions. La pédo-sécurité serait renforcée par une valorisation et une amplification du prestige de la jeune demoiselle frivole et évaporée que je vous présente, ici, en tête d’article. Car cette jeune demoiselle a une qualité intangible qui aura toujours le primat sur toute tentative d’intervention juridique ou psychologique de toute nature. La jeune femme en frontispice de cet article n’existe pas. Et de ne pas exister, elle peut partir dans toutes les directions sans risque, sans danger. Et son action visuellement et auditivement délirée se jouera au détriment de vastes réseaux criminels et pédo-criminels qui sont de toute façon voués à la disparition et à leur remplacement par une technologie. Le sort de la pornographie avec acteurs et actrices gyno-criminelle ou pédo-criminelle est aussi assurée que le sort des machines à écrire au moment de la mise en place de l’ordinateur et du traitement de texte, il y a une génération. En niaisant et en mobilisant frileusement des critères moralistes, dont l’intérêt est mineur, on perd un temps précieux. Légalisons et encourageons la combinaison motrice entre intelligence artificielle, et pédo-pornographie imaginaire. De toute façon, cela va apparaître, qu’on l’encadre ou pas. Bondance. Il faudrait que le législateur, pour une fois dans sa vie, s’efforce de jouer un coup d’avance. C’est le bien-être des femmes et la sécurité des enfants qui, au bout du compte, en dépendent.