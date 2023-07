DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE (4/5)

1) concentration de la production et du capital parvenue à un degré de développement si élevé qu’elle a créé les monopoles, dont le rôle est décisif dans la vie économique. 2) Fusion du capital bancaire et du capital industriel, et création, sur la base de ce « capital financier », d’une oligarchie financière. 3) l’exportation des capitaux, à la différence de l’exportation des marchandises, prend une importance toute particulière ; [à ne pas confondre avec la fuite des capitaux et l’optimisation fiscale dans les paradis fiscaux]. 4) Formation d’unions internationales monopolistes de capitalistes concurrents se partageant le monde, ses ressources et les marchés. 5) Partage territorial du globe entre les plus grandes puissances capitalistes. L’impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade de développement où s’est affirmée la domination des monopoles et du capital financiers, où l’exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan, où le partage du monde a commencé entre les trusts internationaux [donc où les trusts sont en surplomb des États et donc où les États et les responsables dans ces États sont les mandataires, les coursiers des trusts et monopoles ] et où s’est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes. Source Lénine – « L’impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Résumé par choix de citations, par Med. Bouhamidi. – École populaire de philosophie et des sciences sociales المدرسة الشعبية للفلسفة والعلوم الاجتماعية.