Tous vaccinés, tous en danger ? (Izambert)

Tous vaccinés, tous en danger ?

Vaccins à ARNm et corruption : les vérités sur la crise sanitaire

Auteur : Jean-Loup IZAMBERT

Résumé (Extrait du livre feuilletable sur la librairie IS Edition)

« Tous vaccinés, tous en danger ? » est une plongée audacieuse

dans les coulisses de la crise sanitaire mondiale. Dévoilant une

histoire troublante de corruption et de désinformation, cette

enquête démantèle les mythes entourant les vaccins à ARNm avec

une intervention inédite du docteur Jean-Marc Sabatier, directeur

de recherche au CNRS, dont l’équipe travaille avec le laboratoire

de Wuhan en Chine.

Le journaliste Jean-Loup Izambert révèle aussi les dessous du

scandale de l’Ivermectine, un médicament peu coûteux et efficace

contre la Covid-19, qui a pourtant été mystérieusement éclipsé au

profit de nouveaux vaccins hors de prix et potentiellement

dangereux.

Plus qu’un simple livre, « Tous vaccinés, tous en danger ? » est un

défi lancé aux dirigeants politiques et à l‘OMS qui doivent enfin

rendre des comptes à la population.

Retour sur une affaire que le député européen Mislav Kolakusic,

avocat et ancien juge anticorruption, qualifie de « plus grand

scandale de corruption de l’histoire de l’humanité ».

Notre avis :

Après avoir publié « Le virus et le Président », « Covid-19 : Le bilan

en 40 questions » (co-écrits avec Claude JANVIER) et « Le scandale

Ivermectine », Jean-Loup IZAMBERT termine son enquête sur la crise

sanitaire avec « Tous vaccinés, tous en danger ? », un livre qui

analyse les dessous sombres de la plus grande campagne de

vaccination de tous les temps.

À propos de Jean-Loup Izambert :

« 56 – Tome 1 : L’État français complice de groupes criminels », Ed. IS Edition, 2015

« Trump face à l’Europe », Ed. IS Edition, 2017

« 56 – Tome 2 : Mensonges et crimes d’État », Ed. IS Edition, 2017

« Le virus et le Président » (co-écrit avec Claude Janvier), Ed. IS Edition, 2020

« Le scandale Ivermectine », Ed. IS Edition, 2021

« Covid-19 : Le bilan en 40 questions » (co-écrit avec Claude Janvier), Ed. IS Edition, 2022.

