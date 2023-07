Ukraine. La réalité bat en brèche le narratif officiel à propos de cette guerre

Par Moon of Alabama – juillet 2023

Au commencement de la guerre en Ukraine, j’ai souligné que le faux récit disant “l’Ukraine est en train de gagner” que la propagande “occidentale” publiait constamment ne gagnerait pas la vraie guerre sur le terrain.

Au fur et à mesure que la guerre se poursuivait, j’ai répété ce point à maintes reprises.

Dans sa chronique de la semaine, Alastair Crooke fait le même constat avec beaucoup plus de détails.

Un feu de joie de vanités L’orgueil consiste à croire qu’un récit inventé peut, en soi, apporter la victoire. C’est un fantasme qui a envahi l’Occident, surtout depuis le XVIIe siècle. Récemment, le Daily Telegraph publiait une vidéo ridicule de neuf minutes prétendant démontrer que “les récits gagnent les guerres” et que les revers dans l’espace de combat sont accessoires : Ce qui compte, c’est d’avoir un fil narratif unitaire articulé, à la fois verticalement et horizontalement, à travers tout le spectre – du soldat des forces spéciales sur le terrain jusqu’au sommet de l’apogée politique. L’essentiel est que “nous” (l’Occident) avons imposé un récit, tandis que celui de la Russie est “maladroit” – “Notre victoire est donc inévitable“. Il est facile de se moquer, mais on peut néanmoins y reconnaître une certaine substance (même si cette substance est une invention). La narration est désormais la façon dont les élites occidentales imaginent le monde. … La faiblesse de ce nouvel autoritarisme “libéral” réside dans le fait que ses principaux mythes narratifs peuvent être détruits. Il suffit juste de le faire ; lentement, les gens commencent à parler de la réalité. Ukraine : comment gagner une guerre ingagnable ? La réponse de l’élite a été la narration. En insistant, contre toute réalité, sur le fait que l’Ukraine est en train de gagner et que la Russie est en train de “craquer“. Mais cette arrogance finit par être démentie par les faits sur le terrain. Même les classes dirigeantes occidentales peuvent voir que leur demande d’une offensive ukrainienne réussie a échoué. En fin de compte, les faits militaires sont plus puissants que les discours politiques : Un camp est détruit, ses nombreux morts deviennent la conséquence tragique qui est en train de bouleverser le dogme.

Comme la réalité s’infiltre, le récit d’une tactique de combat occidentale “réussie” sous la forme d’une guerre combinée est renforcé.

L’Ukraine vise à saper les défenses de la Russie, alors que les États-Unis préconisent une percée décisive – Washington Post Les responsables occidentaux et les analystes affirment que l’armée ukrainienne a jusqu’à présent adopté une approche basée sur l’attrition, visant principalement à créer des vulnérabilités dans les lignes russes en tirant de l’artillerie et des missiles sur des sites de commandement, de transport et de logistique à l’arrière de la position russe, au lieu de mener ce que les responsables militaires occidentaux appellent des opérations “d’armes combinées” qui impliquent des manœuvres coordonnées par de grands groupes de chars, de véhicules blindés, d’infanterie, d’artillerie et, parfois, de puissance aérienne. Les chefs militaires ukrainiens font valoir que, faute de puissance aérienne, ils doivent éviter les pertes inutiles face à un adversaire disposant d’un réservoir de recrues et d’armes bien plus important. Pour préserver ses effectifs, l’Ukraine n’a déployé que quatre des douze brigades entraînées dans la campagne actuelle.

Un nouvel élément du narratif est que l’Ukraine perd parce qu’elle n’utilise pas les glorieuses opérations combinées d’armes que les militaires “occidentaux” lui ont dit d’utiliser.

Franz-Stefan Gady, de l’Institut international britannique d’études stratégiques, vient de se rendre en Ukraine où il s’est entretenu avec des soldats et des commandants ukrainiens sur la ligne de front. Dans un fil de discussion sur Twitter, il résume ce qu’il a vu, mais défend fermement le même discours :

Dans l’ensemble, il s’agit d’un combat de fantassins (au niveau de l’escouade, de la section et de la compagnie) soutenu par l’artillerie sur la majeure partie de la ligne de front. Cela a plusieurs conséquences : 1 : La progression est mesurée en yards/mètres et non en km/miles en raison de la mobilité réduite. 2e : Les formations mécanisées sont rarement déployées en raison du manque de moyens de manœuvre. Il s’agit notamment de quantités insuffisantes d’équipements de déminage, de défenses aériennes, d’ATGM, etc. 2.) Les forces ukrainiennes ne maîtrisent toujours pas les opérations combinées à grande échelle. Les opérations sont plus séquentielles que synchronisées. Cela crée divers problèmes pour l’offensive et constitue, selon l’OMI, la principale cause de la lenteur des progrès. … 4.) Les champs de mines constituent un problème, comme le savent la plupart des observateurs. Ils limitent l’espace de manœuvre et ralentissent les avancées. Mais l’incapacité de l’Ukraine à mener des opérations combinées complexes à grande échelle (🇺🇦s) a un impact bien plus important que les champs de mines en tant que tels sur la capacité de l’Ukraine à percer les défenses russes. L’absence d’une approche globale des armes combinées à l’échelle rend les forces ukrainiennes plus vulnérables aux ATGM, à l’artillerie, etc. russes lors de leur progression. Il ne s’agit donc pas seulement d’équipement. Il n’y a tout simplement pas de démantèlement systématique du système défensif russe que j’ai pu observer.

L’élément narratif est le même que celui du Washington Post. L’échec des Ukrainiens s’explique par le fait qu’ils n’utilisent pas nos opérations d’armes combinées tant vantées.

L’article parfaitement synchronisé du New York Times va dans le même sens :

Mais cette approche centrée sur l’artillerie soulève la question de savoir si l’Ukraine a perdu confiance dans les tactiques d’armes combinées – attaques synchronisées par des forces d’infanterie, de blindés et d’artillerie – que neuf nouvelles brigades ont apprises des conseillers américains et occidentaux au cours des derniers mois. Les responsables occidentaux ont salué cette approche comme étant plus efficace que la stratégie coûteuse consistant à user les forces russes par attrition et à épuiser leurs stocks de munitions. Ces dernières semaines, de hauts responsables américains ont exprimé en privé leur frustration quant au fait que certains commandants ukrainiens, exaspérés par la lenteur de l’assaut initial et craignant une augmentation des pertes dans leurs rangs, étaient revenus à leurs vieilles habitudes – des décennies d’entraînement aux barrages d’artillerie à la soviétique – au lieu de s’en tenir aux tactiques occidentales et d’insister davantage pour percer les défenses russes.

Cependant, ce récit est erroné.

Les Ukrainiens ne craignent pas d’augmenter le nombre de victimes. Ils ont essayé la guerre combinée au commencement de la contre-offensive de début juin. Après quelques jours de tentatives répétées, ils ont constaté que les attaques échouaient avec des pertes de plus en plus importantes et qu’elles n’étaient pas viables. Un tiers des chars et autres matériels envoyés par l’Occident à l’Ukraine ont été détruits lors des tentatives d’utilisation du “feu et de la manœuvre” pour percer les champs de mines et les lignes de défense russes.

L’Ukraine est alors revenue à la “tactique du moustique” actuelle, où de petits groupes de soldats d’infanterie tentent de progresser petit à petit. La probabilité de perte d’un plus grand nombre de chars a donc été remplacée par la probabilité de perte d’un plus grand nombre de vies.

L’argument selon lequel une attaque combinée aurait eu plus de succès est tout simplement faux.

Comme l’explique Crooke :

L’orgueil démesuré, à un certain niveau, réside dans le fait que l’OTAN oppose sa doctrine et ses armes militaires prétendument “supérieures” à la rigidité – et à l’”incompétence” – de l’armée russe, de style soviétique, dont la réputation n’est plus à faire. Mais les faits militaires sur le terrain ont révélé l’orgueil démesuré de la doctrine occidentale, les forces ukrainiennes ayant été décimées et l’armement de l’OTAN gisant dans des ruines fumantes. C’est l’OTAN qui a insisté pour refaire la bataille de 73 Easting (dans le désert irakien, mais maintenant traduite en Ukraine). En Irak, le “poing blindé” a facilement percé les formations de chars irakiens : C’est en effet un “poing” qui a mis l’opposition irakienne “au tapis“. Mais, comme l’admet franchement le commandant américain de cette bataille de chars (le colonel Macgregor), son résultat contre une opposition démotivée était en grande partie fortuit. Néanmoins, “73 Easting” est un mythe de l’OTAN, transformé en doctrine générale pour les forces ukrainiennes – une doctrine structurée autour de la situation unique de l’Irak.

Au cours de la première année de la Seconde Guerre mondiale, la Wehrmacht allemande a utilisé la guerre combinée pour mener sa guerre éclair contre des adversaires inférieurs. Cette tactique a échoué deux ans plus tard lorsqu’elle a tenté de percer les solides lignes de défense soviétiques.

Lors de la bataille de 73 Easting, l’armée américaine a pu répéter la tactique de la guerre éclair parce qu’elle disposait de la supériorité aérienne, de troupes bien entraînées et de meilleures armes. Mais les circonstances en Ukraine ne peuvent être comparées à une guerre mobile dans le désert.

—

L’accord sur les céréales de la mer Noire a, comme nous l’avions prévu, pris fin. L’Ukraine a réagi à cette perte anticipée en lançant une nouvelle attaque réussie sur le pont de Kertch. Le trafic routier sera entravé ou bloqué pendant deux ou trois mois, mais les lignes ferroviaires les plus importantes le long de l’itinéraire restent intactes.

Comme on s’attendait à ce que l’accord sur les céréales échoue, les Ukrainiens ont sans doute pensé à briser le blocus de leurs ports en demandant l’arrivée d’autres navires. Mais l’armée russe vient de lancer une vaste attaque de drones et de missiles pour s’assurer que les installations d’Odessa et d’autres ports ukrainiens de la mer Noire ne puissent plus être utilisées pour charger ou décharger des navires. Il n’est donc pas logique qu’un navire s’y rende.

—

La semaine dernière, la guerre terrestre dans l’est de l’Ukraine s’est encore intensifiée. Au nord de la ligne de contact orientale, l’armée russe a lancé ses propres attaques. Au centre et au sud, les Ukrainiens tentent toujours de percer les défenses russes. Mais ils perdent environ 700 soldats par jour et n’ont pas beaucoup de résultats à montrer.

Les Russes se concentrent à nouveau sur la défaite de l’artillerie ukrainienne. Au cours des cinq derniers jours, ils ont affirmé avoir détruit 27 dépôts de munitions au niveau de la brigade. Chacun de ces dépôts devrait normalement contenir environ 30 tonnes d’obus et de missiles. Ces attaques s’additionnent donc les unes aux autres. Au cours de ces cinq jours, les Russes ont également affirmé avoir détruit quelque 66 pièces d’artillerie ukrainiennes. On ne sait pas ce qui sera achevé en premier, les munitions que les Ukrainiens peuvent utiliser ou les canons qui sont nécessaires pour les tirer.

Mais certains Ukrainiens persistent à vouloir poursuivre ce combat insensé.

War Monitor @WarMonitors – 10:38 UTC – 18 juillet 2023 ⚡️”Le retour de Bakhmut est une question d’honneur. Nous y avons perdu beaucoup de nos frères, nous devons tout simplement la reconquérir” – Syrsky lors d’une interview à la BBC

La citation de l’interview, beaucoup trop émotionnelle, ne figure pas dans le compte rendu de l’interview de la BBC, mais je n’ai toujours pas vu de vidéo de celle-ci.

Le fait que l’Ukraine ait déjà perdu de nombreux soldats à Bakhmout ne devrait certainement pas être une raison de continuer à se battre pour cette région. Elle n’a plus qu’une valeur symbolique. Même si la ville changeait à nouveau de mains, cela ne changerait pas la trajectoire de la guerre dans son ensemble.

L’Ukraine est en train de perdre cette guerre. La partie est jouée et l’OTAN le sait. L’Ukraine ne sera jamais autorisée à devenir membre.

Un nouvel élément narratif se glisse dans les discussions poussant à un cessez-le-feu en Ukraine. Ce cessez-le-feu donnerait à l’Ukraine le temps de rééquiper son armée.

Mais la Russie n’a absolument aucune raison d’accepter une pause dans les combats. Au cours de la guerre, son armée s’est agrandie et améliorée et la défaite totale de l’armée ukrainienne n’est qu’une question de temps.

Les États-Unis et l’OTAN auront bientôt perdu leur grande guerre par procuration contre la Russie.

À la lumière de cette réalité, le récit beaucoup plus étendu, vieux de plusieurs siècles, de la supériorité de l’Occident est également en train de s’effondrer.

Cela aura des conséquences mondiales pour les décennies à venir.

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.