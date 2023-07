Pourquoi les milliardaires sont favorables à l’instauration d’un revenu de base universel garanti?

par L’Observateur Q2

L’économiste Richard Werner, ancien «Young Global Leader» devenu lanceur d’alerte, décrit comment ce «cadeau» est un appât pour mettre en place la monnaie CBDC.

Mais il y a un mais. Ils vous diront que c’est un projet d’une telle ampleur que pour le rendre possible, chacun devra au préalable se faire implanter une petite puce électronique sous la peau, de la grosseur d’un grain de riz. Personne n’aura plus jamais besoin de sortir une carte ou un portefeuille pour recevoir ou dépenser de l’argent. Les gens vont se bousculer au portillon pour être pucés CBDC et voilà le travail.

Il faut encore croire à la fée des dents pour avaler le récit du revenu de base universel garanti.

Gardons à l’esprit que :

l’argent n’est jamais gratuit, il y a toujours un prix à payer.

les milliardaires ne donnent pas leur argent, ils prennent beaucoup plus qu’ils ne donnent, autrement, ils ne seraient pas milliardaires.

le coût du projet devra vous revenir, les très riches ne paieront rien et c’est vous qui paierez d’une manière ou d’une autre.

le CBDC devra être mis en place avant le revenu universel de base, pas après.

Si le programme de revenu voit le jour, il y aura des règles byzantines pour y accéder, des conditions restrictives pour y rester et bien sûr des impôts. En gros, vous ne verrez jamais la couleur de cet argent.

Si quelque paiements étaient faits, ils seront payés en monnaie de singe, c’est-à-dire en argent CBDC programmable et avec date de péremption si non utilisé.

l’argent comptant sera éliminé graduellement mais fermement, il ne restera que le troc pour échapper aux contrôles de l’État.

le troc sera vraisemblablement criminalisé.

Le revenu de base universel est le fromage sur la trappe à souris. Le but réel est le remplacement de la monnaie que l’on connaît par une nouvelle créature de l’État, une monnaie non accumulable dont vous aurez l’usage avant péremption, sous permission seulement, à usage contrôlé par l’État et sans confidentialité.

Une fois le CBDC en place, la trappe sera déclenchée et il n’y aura pas de retour en arrière. Ne tendez pas la main pour prendre ce cadeau empoisonné.

Vous vous êtes déjà demandé pourquoi tous ces milliardaires sont favorables à ce que le gouvernement instaure un revenu de base universel garanti? L’économiste Richard Werner, ancien « Young Global Leader » devenu lanceur d’alerte, décrit comment ce “cadeau” est un appât pour… pic.twitter.com/5pbdgSg7mZ — L’Observateur Q2 (@LobservateurLi2) July 22, 2023

source : L’Observateur Q2