La réalité complexe de la guerre par procuration en Ukraine

par Gilbert Doctorow

Sur les portails d’information alternatifs occidentaux, les succès militaires russes sont largement applaudis. On trouve également une bonne dose d’encouragement de la part des correspondants de guerre russes en première ligne sur la télévision d’État russe. Mais, comme je l’ai indiqué dans des articles précédents, les programmes d’information russes plus sérieux, tels que «Sixty Minutes» et «Evening with Vladimir Solovyov», donnent également la parole à des experts militaires parmi les présidents des commissions de la Douma et d’autres personnes qui assument réellement la responsabilité de l’effort de guerre et ne sont pas de simples orateurs. Ces intervenants sont beaucoup plus modérés dans leurs remarques sur l’évolution de la guerre et je profite de cette occasion pour partager avec les lecteurs ce que j’entends de ces sources. Je m’appuierai en particulier sur ce qui a été dit dans l’émission de Solovyov il y a deux jours.

La remarque la plus sobre a été que c’est une erreur de se réjouir des rapports selon lesquels les Ukrainiens ont épuisé leurs réserves et que leurs soldats sur le front ne sont plus que des vieillards et des jeunes, qui sont démoralisés et se rendent aux Russes lorsqu’ils le peuvent. Dire cela, c’est diminuer notre respect pour l’héroïsme des soldats russes qui font face, en fait, à des égaux dans les forces ukrainiennes. Il s’agit d’une guerre difficile.

En outre, les réserves ukrainiennes ne sont pas encore épuisées. Sur les quelque 60 000 soldats d’élite formés dans les pays de l’OTAN, seuls 30 à 40% ont été tués ou blessés lors de la bataille de Bakhmout et de la contre-attaque ukrainienne qui a suivi le 4 juin. Les Russes n’entameront pas leur propre offensive massive pour abattre l’armée ukrainienne tant qu’ils ne seront pas certains que la plupart des réserves ukrainiennes ont été épuisées dans la guerre d’usure en cours.

Par conséquent, nous assistons ces jours-ci à des attaques localisées qui ont une importance tactique et non stratégique. Oui, les Ukrainiens avancent ici et là de quelques mètres, au prix de nombreuses pertes en vies humaines. Oui, les Russes avancent de trois ou quatre kilomètres ici ou là, à un coût nettement moindre. Les Russes attendent leur heure. Il ne s’agit pas d’une situation bloquée comme les médias occidentaux ne cessent de le répéter à leur public.

Passons maintenant à un autre aspect du conflit qui a occupé l’actualité au cours de la semaine dernière, lorsque les escarmouches terrestres entre les forces hostiles ont été reléguées aux dernières pages de nos journaux. Je pense aux spectaculaires attaques de missiles russes contre les infrastructures portuaires ukrainiennes à Odessa, à Nikolaïev et, hier, dans un port fluvial de l’estuaire du Danube, juste en face de la frontière roumaine. Ces attaques sont décrites par des sources militaires russes officielles comme des «opérations de représailles» pour les dommages infligés à l’une des chaussées du pont de Crimée par des drones de surface ukrainiens qui ont explosé sous les supports du pont.

Bien entendu, il ne s’agit là que d’un discours de relations publiques destiné à satisfaire l’opinion publique russe et à écraser l’indignation locale face à l’échec de la défense d’une infrastructure finalement vulnérable. Non, la raison de la destruction russe des installations portuaires ukrainiennes jour après jour est ailleurs. Les frappes de missiles n’étaient pas tant destinées à infliger des souffrances aux Ukrainiens qu’à éviter ce qui pourrait se transformer en batailles navales sur la mer Noire et un saut quantique dans les risques de guerre totale. Au passage, elles ont démontré que les derniers missiles de croisière russes lancés depuis la mer, d’une portée de 3000 km et volant à 15 mètres au-dessus de la mer à Mach 3, ne peuvent pas être interceptés par les défenses aériennes ukrainiennes actuelles.

Rappelons que lorsque Vladimir Poutine a annoncé que l’accord sur les céréales conclu avec la Turquie et les Nations unies expirerait le 18 juillet, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé que tous les navires se dirigeant vers les ports ukrainiens soi-disant pour recevoir des céréales destinées à l’exportation seraient dorénavant considérés comme des transporteurs d’armes vers l’Ukraine et seraient susceptibles d’être détruits par les forces russes.

Immédiatement après, le président ukrainien Zelensky a proposé à la Turquie de poursuivre les exportations de céréales par voie maritime sans la participation de la Russie. La sécurité des navires serait assurée par des convois navals turcs et d’autres pays de l’OTAN. Dans le contexte du dernier virage d’Erdogan vers les États-Unis et l’éloignement de la Russie, il semble qu’Ankara soit prêt à conclure un accord avec Zelensky. Si tel était le cas, les risques de batailles navales entre les navires russes et ceux de l’OTAN en mer Noire augmenteraient.

Les Russes ont donc décidé de détruire les installations portuaires ukrainiennes actives dans le commerce des céréales et d’écarter ainsi les dangers qui les guettaient. Erdogan a été contraint de renoncer à tout accord avec Zelensky sur la reprise de la mission du corridor céréalier.

Certes, l’exportation de céréales par bateau est la solution la moins coûteuse pour acheminer les céréales ukrainiennes vers les marchés mondiaux. Mais il existe d’autres moyens, à savoir le train et le camion, qui traversent la Bulgarie, la Roumanie ou la Pologne vers le nord et vers l’ouest. Ces moyens logistiques ont été utilisés l’automne dernier pour transporter beaucoup de céréales, mais celles-ci ont eu tendance à disparaître dans les pays de transit où elles ont suscité l’indignation des communautés agricoles de ces pays en raison de la sous-évaluation de leurs propres récoltes de céréales. On peut s’attendre à d’autres troubles politiques en Europe de l’Est et à des manifestations contre l’Ukraine dans les mois à venir, ce qui servira également l’objectif russe de faire payer à l’Europe le soutien qu’elle a apporté à Kiev.

Les représentants du département d’État américain ont crié au désastre humanitaire que les Russes provoquaient d’abord en se retirant de l’accord sur les céréales, puis en détruisant les infrastructures d’exportation de l’Ukraine dans la mer Noire. Une attention particulière a été accordée aux pays d’Afrique qui représenteraient une grande partie des pays pauvres destinataires des céréales ukrainiennes.

Il est intéressant de noter qu’en dépit de la propagande américaine virulente contre le retrait russe de l’accord sur les céréales, les dirigeants africains n’ont pas mordu à l’hameçon. Aujourd’hui, les 47 dirigeants africains se réunissent en Russie pour des discussions stratégiques au plus haut niveau et pour conclure des accords avec leurs homologues russes. Les Russes proposent des céréales gratuites aux pays les plus pauvres et des contrats de fourniture de céréales aux autres pays à des conditions commerciales normales. La certitude de l’approvisionnement est assurée par ce que les Russes disent être leur plus grande récolte de céréales jamais réalisée durant cette saison.

Bien que je dénonce les politiques du département d’État américain sous Antony Blinken comme une force du mal dans le contexte mondial actuel, je ne veux pas dire que chaque acteur y est une personne malveillante. Je suis amusé de voir à la télévision russe des images des discours prononcés aux Nations unies sur le corridor céréalier par Rosemary Di Carlo, une ancienne diplomate de carrière américaine qui, depuis 2018, sert aux Nations unies en tant que secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix.

Il fut un temps, en 1998, où je me suis entretenu avec Rosemary lorsqu’elle était chargée des affaires culturelles à l’ambassade des États-Unis à Moscou. Nous étions assis ensemble à la table d’honneur lors d’une réunion d’étudiants et de professeurs américains de troisième cycle sur les échanges universitaires avec la Russie, dirigée par une ONG héritée de la guerre froide, l’IREX, pour laquelle j’ai été brièvement directeur national à l’époque. Rosemary parlait de la saison théâtrale à Moscou et nous avons discuté des possibilités d’aider les musées russes et d’autres institutions culturelles à s’adapter aux réalités post-soviétiques, c’est-à-dire à la faiblesse des financements gouvernementaux et à la recherche de sponsors privés. Elle était titulaire d’un doctorat en littérature slave. Elle était l’une des rares diplomates de carrière à comprendre et à parler le russe. Elle avait le cœur à la bonne place et je doute fort qu’elle travaille aujourd’hui à faire du tort aux Russes.

Morale de l’histoire ci-dessus, du début à la fin : très souvent, les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être.

