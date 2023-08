Les Champignons de la Vie

OLIVIER CABANEL — Au moment ou les premières morilles font leur apparition, avant les bolets et chanterelles des mois de mai et juin, il faudrait peut-être regarder les champignons d’un autre œil.

Comme chacun ne sait pas, les champignons ne poussent pas qu’à l’automne, ils poussent toute l’année, et mes plus belles récoltes de bolets je les ai faites au mois de mai, ou début juin.

D’autant que les champignons poussent toute l’année : les truffes d’hiver font place aux morilles de mars, puis aux vrais mousserons de la st georges d’avril, aux chanterelles de mai, et aux bolets … en fait si les conditions sont réunies, chaleur et humidité, on peut aussi les ramasser en plein mois de juin ou de juillet, et même en août.

Il y a même des champignons qui poussent entre nos doigts de pied, ou sur nos camemberts, et dans nos roqueforts.

( ) les champignons sont vraisemblablement à l’origine de la vie. Mais comme le dit Jean Marie Pelt dans l’un de ses derniers ouvrages la raison du plus faible ) les champignons sont vraisemblablement à l’origine de la vie.

Les champignons, en effet, descendent de leur ancêtre, les algues vertes, il y a un milliard d’années, ils y ont laissé leur chlorophylle, obligés aujourd’hui de la trouver ailleurs pour subsister.

Ils se nourrissent donc des exsudats racinaires que les arbres rejettent, leur permettant par la même occasion de s’en débarrasser.

Puis quand le champignon meurt, il nourrit à son tour l’arbre.

En conclusion, s’il n’y avait pas les champignons, il n’y aurait pas de forêts.

Le conseil qu’on peut donc donner au promeneur, qui voyant un champignon mortel, ou qu’il ne connaît pas, et qu’il écrase sauvagement d’un pied vengeur c’est de ne pas le faire, car en faisant ce geste, il prive l’arbre d’une partie de sa nourriture.

D’autant que sur les 70,000 espèces que comptent les champignons, seulement une petite dizaine sont mortels pour nous.

Les mycologues classent généralement les champignons sur trois critères :

Soit ils ont des lamelles, soit des tubes, soit ni l’un ni l’autre.

Mais on pourrait faire un autre classement :

Il y a ceux qui vivent en symbiose avec les arbres, comme nous l’avons vu plus haut, les prédateurs, qui tuent sans hésiter un arbre affaibli, ou malade, et les charognards qui s’en nourrissent lorsqu’ils sont morts.

A l’exemple donc des hommes et des animaux !

Mais il y a mieux.

Terence Mac Kenna un philosophe, chercheur, a imaginé un autre scénario pour expliquer la mutation du singe en homme.

Scénario extravagant, et contesté, mais intéressant à découvrir.

Dans une communication « The Archaïc Revival « publié en 1991, Mac Kenna suggère que les champignons hallucinogènes soient à l’origine de la mutation des grands singes en homme.

Depuis près de 10 000 ans, les humains utilisent les champignons hallucinogènes pour la divination et induire l’extase chamanique.

Il pense que le développement des êtres humains est un phénomène qui n’a pas encore été étudié complètement, et qui promet pourtant de fournir une explication non seulement sur l’évolution des primates, mais aussi sur le développement de formes culturelles propres à l’Homo Sapiens.

Au Gone National Park, en Tanzanie, les primatologues ont découvert dans les excréments de chimpanzés qu’une espèce particulière de feuilles n’était pas digérée cette feuille provient d’une plante, l’Aspilia, et il est prouvé que les singes la cueillent, la mâchent quelques instants, et finissent par l’avaler.

Le biochimiste Eloy Rodriguez isola le principe actif de l’Aspilia : un hallucinogène.

« Soma, le Champignon divin de l’immortalité », Dans», Gordon Wasson , un banquier devenu ethnomycologue, suggère que les champignons hallucinogènes, en tant qu’agent causal dans l’apparition de la spiritualité, éveillent l’être humain et sont la genèse de la religion. Il pense que nos ancêtres auraient rencontré les champignons hallucinogènes ou d’autres plantes psychoactives dans leur environnement.

Dans son essai « le champignon du langage » (1973) Henry Munn évoque la possibilité que le langage humain vient de la synergie du potentiel organisationnel du primate par les plantes hallucinogènes.

Qui détient la vérité ?

On ne le sait pas encore, mais comme disait un vieil ami africain :

« C’est en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir ».