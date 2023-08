Félicitations les vieux, vous avez un nouveau statut. Vous n’existez plus! À partir de onze heures, aujourd’hui, vous avez le même statue qu’un sans-abri ou un sans-papier. Fini les CHSLD, maintenant, c’est chacun pour soi. Heureusement, vous allez continuer à payer des taxes et, en bonus, on vous attribue, gratuitement, l’aide à… mourir.

Ne cherchez plus l’aide à domicile. Ça a été coupé à 99%. Ce nouveau procédé a été créé pour votre bien, à l’Université de Montréal par des experts de 18 ans. Et garantit par le gouvernement Legault qui a 6 ans d’expérience.

Comme vous voyez, on avance. Tous ceux que la COVID a ratés vont avoir une deuxième chance de… trépasser! N’es pas une bonne nouvelle?

C’est une farce ! Voyons! Comme si un gouvernement légitime pourrait envisager un tel scénario morbide, ha ha ha.

En France: SIX MILLE SOIGNANTS NON VACCINÉS À RÉINTÉGRER?!

En France, on a trouvé une autre manière de tuer des vieux. On leur refuse six mille soignants, désireux de reprendre le stéthoscope et soigner les nombreux malades dans les urgences débordants. Mais Macron refuse, malgré le manque flagrant de soignants. Car, plus il y a de morts, plus sa popularité monte ! Comme ici au Québec.

Malgré la Haute autorité de santé (HAS) française qui recommande la réintégration de ces professionnels du domaine de la santé, qui ont passés dix-huit mois sans salaires pour une cause juste et conforme à une vraie démocratie, mais Macron refuse.

En France: Selon le journal Ouest France du 02-04-2023, Les centrales nucléaires françaises contribuent au réchauffement climatique. Pour leur refroidissement des cinquante-six centrales nucléaires pompent de l’eau : quatorze dans la Manche et la mer du Nord et quarante-deux dans les fleuves et rivières. Elles y aspirent 50 % des prélèvements totaux. La plus grosse partie est rejetée, plus chaude, mais les réacteurs d’EDF consomment tout de même 12% de l’eau en France, selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement.

Ce qui va provoquer plus de canicules, trois à quatre fois plus fréquent d’ici à 2050.

Dans ce même journal: Le gouvernement Français propose une « mécanique efficace, une énorme campagne de propagande, pour faire accepter la (Convention citoyenne?) sur la fin de vie. (L’aide à mourir, au Québec.) Une mécanique efficace, c’est évidement la manipulation du cerveau de la Majorité silencieuse. Ça marche toujours.

Dans ce même journal : Sur la question bouillant des retraites, ils appel ça, une crise de la démocratie, car la participation au vote décroît depuis des décennies ! La population n’est pas dupe. Même sans avoir la majorité, Macron, grâce aux fameux Articles constitutionnel type «47-1» peu décider que bon lui semble. Donc = plus de démocratie!

John Mallette

Le Poète Prolétaire