Livre: « Les démasqués – Qui dirige réellement le monde ? » par Claude Janvier

Notre planète est-elle dirigée par un groupuscule de financiers nomades et apatrides œuvrant pour l’établissement d’un gouvernement mondial ? Est-elle sous l’empire des propriétaires de Vanguard, qui n’aiment pas être sous les feux de la rampe, à savoir les Rothschild, les Orsini, les Bush, la maison royale britannique, les DuPont, les Goldman Sachs, les Soros, avec leur Open Society, les Morgan, les Vanderbilt, les Rockefeller et leurs satellites ?

Ces familles, adeptes des clubs très fermés et de l’ostracisme social, sont parfaitement identifiées dans la chronologie élaborée par l’auteur. Leurs sociétés tentaculaires, secrètes et discrètes, ont pour but essentiel de trouver, d’enrôler et de placer, selon leurs besoins, une élite politicienne à la tête des pays de leur choix, pour exécuter à la perfection les termes de leur agenda établi sous l’autorité du Forum économique mondial de Klaus Schwab et consorts…

Commande : KA’ Editions (20 euros)

Les démasqués – Qui dirige réellement le monde ? – KA Éditions (kaeditions.com)

KA’ Éditions est une maison d’édition créée en 2013 et basée en Tunisie.

Lire aussi, par Claude Janvier, sur France-Irak Actualité :

Paris – Qui a voulu empêcher un colloque pour la paix en Syrie ?

Les démasqués

Qui dirige réellement le monde ?

Claude Janvier est un écrivain-essayiste qui se présente comme disciple

de Pierre Desproges, célèbre humoriste connu pour son humour

noir et caustique, son non-conformisme et son talent littéraire. Il a écrit

trois livres à succès, dont deux en collaboration avec Jean-Loup Izambert.

Depuis vingt ans, il se consacre à l’analyse approfondie de l’actualité,

remettant en question les idées généralement acceptées et se rendant sur

les lieux de conflits tels que la Syrie pour déterrer et diffuser les véritables

informations clés. Il intervient régulièrement dans de nombreux médias

pour partager ses découvertes.

Claude Janvier anime également l’émission hebdomadaire « Libres Paroles »

sur TV ADP, une chaîne dédiée aux esprits libres, où il occupe le poste

de chroniqueur permanent. Dans les années 1970, il a adhéré au

courant de contre-culture et a développé une certaine méfiance envers l’État-providence

et la société de consommation. Quelle que soit la situation, il reste fidèle à son style

d’écriture alerte et à sa devise rebelle :

« Je râle donc je suis ! »

Détails :

Auteur : Claude Janvier

Préface : Hichem Kacem

Éditeur : KA’ Éditions (Tunisie)

Date de parution : juin 2023

ISBN : 978-9938-913-54-5

Nb de pages : 240

Dimensions : 130 * 200 mm

Prix public : 20 € – 22 DT

(Disponible simultanément en France et en Tunisie)

m/KA_edition