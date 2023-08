États-Unis et Chine : Terres rares et intimidation

Dans le fond l’impérialisme tente de rejouer partout le scénario de son plus grand moment de gloire, la Grande-Bretagne se croit encore la monarchie qui conquiert l’Inde, la France rejoue le paternalisme de l’éducation et la protection des Africains, y compris dans sa phase mitterrandienne, mais vouloir avaler la Chine, la Russie d’une seule bouchée en continuant à tabler sur les recettes de la peur et du pillage, c’est peut-être un peu exagéré ? (Danielle Bleitrach)

par Ève Ottenberg

Sanctions contre la Chine, contrôles à l’exportation sur les terres rares pour les États-Unis : il s’avère qu’il faut être deux pour danser le tango

Si Washington avait l’intention d’intimider Pékin économiquement et indéfiniment, le 3 juillet a été un réveil brutal. C’est alors que la Chine a annoncé des contrôles à l’exportation sur deux métaux de terres rares vitaux, le germanium et le gallium. En soi, cette décision paralyse un secteur de l’industrie américaine, tel qu’il est. Mais ce qui est encore pire, c’est ce que cela présage. La Chine possède 60% de l’approvisionnement mondial en minéraux de terres rares. Les 40% restants se trouvent dans des endroits où l’accessibilité est douteuse. Mais ce n’est pas tout. 90% du traitement de ces minéraux de terres rares a lieu dans le pays que les sanctions américaines ont royalement énervé, à savoir la Chine.

Pourquoi les minéraux des terres rares sont-ils si critiques? La technologie pour l’énergie éolienne et solaire et pour les véhicules électriques en dépend. En outre, la production de micropuces nécessite du gallium et du germanium. Les armes de défense de haute technologie utilisent également des minéraux de terres rares. Personnellement, je pense que ne plus pouvoir inonder la planète avec ces armes serait une aubaine pour l’humanité. Mais je doute que les magnats de l’armement soient d’accord. Les gros bonnets de Raytheon et de Lockheed Martin sont probablement loin d’être satisfaits de ce dernier développement, à propos duquel Wei Jianguo, ancien vice-ministre chinois du Commerce, a déclaré au China Daily que ces nouveaux contrôles à l’exportation n’étaient fondamentalement qu’un début. Si le groupe Biden continue d’ajouter des sanctions technologiques, davantage de terres rares seront limitées. En d’autres termes, certains types de fabrication américaine vont s’arrêter.

Sans surprise, la nouvelle des contrôles sur ces minéraux de terres rares a immédiatement provoqué une hausse de 27% du prix du gallium, a rapporté Fortune le 7 juillet. «Les acheteurs s’apprêtent maintenant à verrouiller les expéditions avant l’entrée en vigueur des contrôles [le 1er août]… Le gallium et le germanium sont des produits de grande valeur qui sont fabriqués en petites quantités. Fortune a noté que même si les restrictions «stimuleront les efforts visant à stimuler l’offre en dehors de la Chine, il pourrait être plus difficile d’augmenter la production de gallium que de germanium».

La clique Biden dit qu’elle «s’oppose fermement» à la décision de Pékin, une opposition qui est un double standard en action, s’il en est un. Selon Zhou Xiaoming dans le South China Morning Post du 21 juillet, «les gouvernements occidentaux ont imposé les mesures de contrôle des exportations les plus élaborées et les plus étendues du monde, souvent à des fins idéologiques ou géopolitiques. En 1949, les États-Unis ont dirigé la mise en place du Comité de coordination des contrôles multilatéraux à l’exportation pour lutter contre le communisme… La liste de contrôle de Washington pour la Chine en 2007 comprenait des avions et leurs moteurs, des fibres optiques, des systèmes de navigation avancés, des lasers et de l’uranium appauvri… Ces dernières années, Washington a ajouté des technologies émergentes et de base, telles que les matériaux semi-conducteurs 4G, les logiciels avancés de conception électronique assistée par ordinateur (ECAD) et la sécurité des réseaux. Donc, la bande Biden a vraiment du culot de se plaindre de son accès à deux minéraux de terres rares coupés. Les dirigeants impériaux de Washington peuvent le distribuer, mais ils ne peuvent certainement pas le supporter.»

La Chine produit 60% du germanium mondial et 80% du gallium. En plus de restreindre ces deux métaux, Pékin a qualifié en mai la société américaine de puces, Micron, de «risque majeur pour la sécurité». Selon CBS le 4 juillet, les États-Unis ont reçu 5 millions de dollars de gallium métal et 220 millions de dollars d’arséniure de gallium en 2022… L’apport en géranium était plus élevé. Les États-Unis chercheront donc d’autres sources de ces minéraux, mais leur succès dans cette entreprise reste à voir.

Pendant ce temps, les PDG des entreprises technologiques américaines, en particulier Intel et Nvidia, ont supplié les maniaques de Biden d’alléger les sanctions contre la Chine sur les semi-conducteurs. Selon Shaun Rein, fondateur du China Market Research Group, ces entreprises américaines perdent des milliards à cause de ces sanctions imbéciles. Mais il est trop tard, a tweeté Rein le 22 juillet : «Les sociétés chinoises de semi-conducteurs ont émergé. La Chine ne fera plus confiance à la politique américaine, alors elle achètera sur le marché intérieur. Biden a tiré dans la jambe des États-Unis» Maintenant, Pékin contrecarre les sanctions américaines avec ses propres sanctions, rendant l’exportation de terres rares plus difficile. Biden ira-t-il à fond, imposera-t-il plus de sanctions et tirera-t-il ainsi une balle dans la tête des États-Unis? Restez à l’écoute.

Les restrictions imposées par la Chine sur ces deux terres rares, indispensables pour les satellites, les cellules solaires et les semi-conducteurs, ne constituent pas une option nucléaire, alors Fortune a cité un expert, Bernard Dahdah, mais c’est «un premier coup de semonce». Dahdah a déclaré au magazine que «la Chine contrôle d’autres métaux grâce auxquels elle peut infliger des conséquences plus graves». La question est, encore une fois, est-ce que le gang Biden veut savoir à quel point, en continuant à appliquer des sanctions plus idiotes sur le commerce chinois? Jusqu’à présent, les génies de la Maison Blanche qui ont frappé ce nid de frelons ont gardé le silence sur le gallium, le germanium et ce qui va suivre. Ce n’est pas surprenant. Lorsqu’ils sont confrontés à leurs stupidités, les knuckleheads n’ont généralement rien à dire.

Un problème supplémentaire est que Biden a un GOP fanatiquement délirant qui respire dans la nuque. Délirant à deux égards : premièrement, la folie du GOP selon laquelle il peut rompre les liens économiques avec notre plus grand partenaire commercial, la Chine, sans déclencher une dépression ; et deuxièmement, l’hallucination du GOP qu’il peut attaquer Pékin militairement sans déclencher un holocauste nucléaire et massacrer des dizaines de millions d’Américains et le même nombre de Chinois.

Malheureusement, Biden ne s’en sort pas bien lorsqu’il est confronté à des imbéciles réactionnaires et bruyants. Comme Bill Clinton, sa réponse au défi de la droite dure a été, depuis les années Reagan, de se rapprocher de cet ennemi, ou de trianguler ou… Appelons les choses par leur nom : ramper devant les crétins de droite en les surpassant à leur propre jeu sans esprit. En bref, ne vous attendez pas à un retrait audacieux, rationnel et fondé sur des principes de la politique de sanctions insensée de Joe Biden. Au lieu de cela, marquez mes mots, il doublera la mise.

Une telle réaction reflète l’échec plus large de l’imagination qui pourrit actuellement la politique économique étrangère des États-Unis. Cette pourriture découle du recours aux sanctions, ce qui fait du dollar une arme à double tranchant. Les sanctions n’ont pas fonctionné depuis très, très longtemps. Leur grand objectif – inciter à un changement de régime – ne se concrétise jamais. Le dirigeant syrien, peut-être l’une des personnes les plus sanctionnées dans l’un des pays les plus sanctionnés du monde, est toujours là après des années de cette politique absurde et criminelle. Il en va de même pour les dirigeants russes, vénézuéliens, iraniens et autres. Si la définition de la folie est de faire la même chose encore et encore et de s’attendre à un résultat différent, alors la politique de sanctions de l’Oncle Sam devrait le mettre à la poubelle. Qu’a-t-il à montrer pour sanctionner 29% de l’économie mondiale? Rien, à part les pauvres des pays reculés qui sautent des repas et les diabétiques qui rationnent leur insuline.

C’est quelque chose dont l’empire le plus grand et le plus violent de l’histoire humaine doit se vanter – rendre la vie des gens sans défense et indigents plus misérable. Les États-Unis font beaucoup de cela, comme le monde entier le sait. Il le fait chez lui et à l’étranger. Mais maintenant, avec deux minéraux de terres rares en provenance de Chine, la chaussure est sur l’autre pied. Nous verrons comment le géant impérial aime ça.

source : Histoire et Société