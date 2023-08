Pourquoi les médias poussent les fantasmes de confinement climatique

En février 2021, j’ai écrit un article ici au Spectator intitulé « Êtes-vous prêt pour les confinements climatiques? » Il s’agissait de la prévisibilité de la direction que prenait le mouvement alarmiste climatique et de leur empressement à explorer l’utilisation du modèle de confinement Covid en Europe et aux États-Unis pour résoudre les problèmes environnementaux. Le mouvement a fait son chemin vers l’idée depuis. Maintenant que les vagues de chaleur traversent le monde dans les meilleurs mois de la saison estivale, les médias ne sont plus aussi subtils à propos de l’idée – et l’administration Biden non plus.

Le type de confinement auquel je fais référence, et auquel les hacks soucieux du climat font allusion, ne sont pas (encore) l’action d’une application directe du gouvernement, mais plutôt la forte suggestion de « rester à la maison et rester en sécurité ». Une autre idée qui reçoit de l’oxygène est que les pannes d’électricité complètes dans les grandes villes métropolitaines, et pas seulement les pannes d’électricité continues, pourraient jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique.

Au Los Angeles Times par exemple, Sammy Roth a publié un article le week-end dernier intitulé « Une panne d’électricité occasionnelle aiderait-elle à résoudre le changement climatique ? » Dans ce document, Roth plaide également en faveur de « dizaines de millions de véhicules électriques sur la route et de dizaines de millions de pompes à chaleur électriques dans les maisons des gens ». Soit Roth ne réalise pas le dilemme de l’électrification de tous les appareils ménagers, y compris les thermostats, les réservoirs d’eau et les cuisinières, tout en préconisant des pannes majeures du réseau électrique – ou pire, il le fait.

Au New York Times, Alisha Haridasani Gupta a porté la peur habituelle pendant les journées chaudes à un autre niveau en demandant directement « Est-il sûr de sortir? Comment naviguer dans cet été cruel. » Gupta hyperventile au-dessus d’un « été de conditions météorologiques extrêmes aux États-Unis, dans lequel sortir peut être criblé de dangers ».

Cette semaine, à l’Université du Colorado à Boulder, les visites du campus ont été annulées avec des températures dépassant à peine les 90 degrés. Dans un avis aux participants, l’université a écrit : « Après votre séance d’information, nous n’effectuerons pas la visite du campus pour votre sécurité, celle de nos invités et de nos guides étudiants ambassadeurs. » CU-Boulder a remplacé les visites par un panneau d’écoute.

Attendez-vous à ce que cette tendance se répande, avec plus de panels et de réunions de style Zoom et d’ordres de rester à la maison des institutions débordant de membres de la classe de pyjama qui se blottissent contre eux.

Soulignez la tendance des médias à publier des articles suggérant des confinements climatiques doux, et vous les verrez repousser de leur manière habituelle: en déclarant que toute reconnaissance de ces histoires est le résultat d’une théorie du complot, comme NBC News l’a affirmé plus tôt ce mois-ci.

Rien de tout cela ne suggère que l’administration Biden, le président ou son envoyé pour le climat et les responsables de la santé vont sortir demain et suggérer une plate-forme « quinze jours pour ralentir la chaleur », mais ils n’ont pas besoin de le faire. Ils savent que leurs alliés dans les médias d’entreprise ont adopté une stratégie visant à effrayer les gens d’essayer même de sortir pendant les chaudes journées d’été, tout en blâmant les opposants politiques pour la température. C’est exactement ce qu’Hillary Clinton a fait dans un tweet, blâmant les « républicains MAGA » pour la météo. Son message est arrivé peu de temps après que le chroniqueur du New York Times Paul Krugman ait écrit « Pourquoi nous devrions politiser la météo ».

Il suffit de prêter attention aux paroles et aux actions des alarmistes du climat, et de regarder leurs alliés dans les médias les amplifier, pour créer les bases permettant à nos politiciens de les promulguer – puis dites-moi qui est le « théoricien du complot ».