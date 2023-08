Les néoconservateurs américains veulent la guerre contre la Chine

C’était une séance de photos pour l’éternité : un président Xi Jinping visiblement bien disposé recevait le centenaire Henry Kissinger, «vieil ami de la Chine», à Pékin.

Reflétant l’attention méticuleuse des Chinois pour le protocole, ils se sont rencontrés à la Villa 5 de la maison d’hôtes d’État Diaoyutai – exactement là où Kissinger a rencontré Zhou Enlai pour la première fois en 1971, préparant ainsi la visite de Nixon en Chine en 1972.

La saga de M. Kissinger à Pékin était une tentative «non officielle» et individuelle d’essayer d’améliorer les relations sino-américaines de plus en plus conflictuelles. Il ne représentait pas l’administration américaine actuelle.

C’est là que le bât blesse. Tous ceux qui s’intéressent à la géopolitique connaissent la formule légendaire de Kissinger : «Il est dangereux d’être l’ennemi des États-Unis, il est fatal d’être leur ami» : Être l’ennemi des États-Unis est dangereux, être l’ami des États-Unis est fatal. L’histoire regorge d’exemples, du Japon à la Corée du Sud en passant par l’Allemagne, la France et l’Ukraine.

Comme l’ont affirmé en privé un certain nombre d’universitaires chinois, si l’on veut rester raisonnable et «respecter la sagesse de ce diplomate centenaire», Xi et le Politburo devraient maintenir les relations sino-américaines telles qu’elles sont : «glaciales».

Après tout, raisonnent-ils, être l’ennemi des États-Unis est dangereux mais gérable pour un État civilisationnel souverain comme la Chine. Pékin devrait donc conserver «le statut honorable et moins périlleux» d’ennemi des États-Unis.

Le monde vu par Washington

Ce qui se passe réellement dans les coulisses de l’actuelle administration américaine n’est pas reflété par l’initiative de paix très médiatisée de Kissinger, mais par un Edward Luttwak extrêmement combatif.

Luttwak, 80 ans, n’est peut-être pas aussi visiblement influent que Kissinger, mais en tant que stratège en coulisses, il conseille le Pentagone dans tous les domaines depuis plus de cinq décennies. Son livre sur la stratégie de l’Empire byzantin, par exemple, qui s’appuie largement sur des sources italiennes et britanniques de premier plan, est un classique.

Luttwak, maître de la tromperie, révèle de précieuses pépites en termes de contextualisation des mouvements actuels de Washington. Cela commence par son affirmation selon laquelle les États-Unis – représentés par le duo Biden – sont impatients de conclure un accord avec la Russie.

Cela explique pourquoi le chef de la CIA, William Burns, qui est en fait un diplomate compétent, a appelé son homologue, le chef du SVR, Sergey Naryshkin (Russian Foreign Intelligence), pour qu’il remette les choses en ordre «parce que vous avez d’autres chats à fouetter, qui sont plus illimités».

Ce qui est «illimité», décrit par Luttwak dans un élan spenglerien, c’est la volonté de Xi Jinping de «se préparer à la guerre». Et s’il y a une guerre, Luttwak affirme que «bien sûr» la Chine perdrait. Cela correspond à l’illusion suprême des psychopathes néocons straussiens de l’autre côté du Beltway.

Luttwak semble ne pas avoir compris la volonté d’autosuffisance alimentaire de la Chine : il la qualifie de menace. Même chose pour Xi qui utilise un concept «très dangereux», le «rajeunissement du peuple chinois» : c’est un «truc à la Mussolini», dit Luttwak. «Il faut une guerre pour rajeunir la Chine».

Le concept de «rajeunissement» – mieux traduit par «renaissance» – résonne dans les cercles chinois au moins depuis le renversement de la dynastie Qing en 1911. Ce n’est pas Xi qui l’a inventé. Les spécialistes chinois soulignent que si l’on voit des troupes américaines arriver à Taïwan en tant que «conseillers», il est probable que l’on se prépare également à se battre.

Mais Luttwak est en mission : «Il ne s’agit pas de l’Amérique, de l’Europe, de l’Ukraine ou de la Russie. Il s’agit du «dictateur unique». Il n’y a pas de Chine. Il n’y a que Xi Jinping», insiste-t-il.

Et Luttwak confirme que Josep Borrell, «Jardin contre Jungle», et Ursula von der Leyen, dominatrice de la Commission européenne, soutiennent pleinement sa vision.

Luttwak, en quelques mots, dévoile tout le jeu : «La Fédération de Russie, telle qu’elle est, n’est pas assez forte pour contenir la Chine autant que nous le souhaiterions».

D’où la volte-face du combo Biden pour «geler» le conflit dans le Donbass et changer de sujet. Après tout, «si c’est [la Chine] la menace, vous ne voulez pas que la Russie s’effondre», explique M. Luttwak.

Voilà pour la «diplomatie» kissingerienne.

Déclarons une «victoire morale» et prenons la fuite

En ce qui concerne la Russie, la confrontation entre Kissinger et Luttwak révèle des fissures cruciales alors que l’Empire est confronté à un conflit existentiel qu’il n’a jamais connu dans un passé récent.

Le demi-tour progressif et massif est déjà en cours – ou du moins l’apparence d’un demi-tour. Les médias grand public américains seront entièrement derrière ce virage à 180 degrés. Et les masses naïves suivront. Luttwak exprime déjà leur programme le plus profond : la vraie guerre est contre la Chine, et la Chine «perdra».

Au moins certains acteurs non néocons autour du combo Biden – comme Burns – semblent avoir compris l’énorme bévue stratégique de l’Empire, qui s’est engagé publiquement dans une guerre éternelle, hybride et autre, contre la Russie au nom de Kiev.

Cela signifie, en principe, que Washington ne peut pas se retirer comme il l’a fait au Vietnam et en Afghanistan. Pourtant, les hégémons jouissent du privilège de pouvoir se retirer : après tout, ce sont eux qui exercent la souveraineté, et non leurs vassaux. Les vassaux européens seront laissés à l’abandon. Imaginez ces chihuahuas baltes déclarant la guerre à la Russie et à la Chine par eux-mêmes.

La voie de sortie confirmée par Luttwak implique que Washington déclare une sorte de «victoire morale» en Ukraine – qui est de toute façon déjà contrôlée par BlackRock – et déplace ensuite les armes vers la Chine.

Mais même cela ne sera pas une partie de plaisir, car la Chine et les BRICS+, qui sont sur le point de s’étendre, attaquent déjà l’Empire à sa base : l’hégémonie du dollar. Sans lui, les États-Unis devront financer la guerre contre la Chine.

Les érudits chinois, en toute discrétion et dans le cadre de leur analyse millénaire, observent qu’il s’agit peut-être de la dernière erreur commise par l’Empire au cours de sa courte histoire.

Comme l’a résumé l’un d’entre eux, «l’empire s’est fourvoyé dans une guerre existentielle et, par conséquent, dans la dernière guerre de l’empire. À la fin, l’empire mentira comme d’habitude et déclarera la victoire, mais tout le monde saura la vérité, en particulier les vassaux».

Cela nous amène à l’ancien conseiller à la sécurité nationale Zbigniew «Grand Chessboard» Brzezinski qui, peu avant sa mort, a opéré un virage à 180 degrés, l’alignant aujourd’hui sur Kissinger, et non sur Luttwak.

«Le grand échiquier», publié en 1997, avant l’ère du 11 septembre, affirmait que les États-Unis devaient dominer tout autre concurrent en Eurasie. Brzezinski n’a pas vécu assez longtemps pour voir l’incarnation vivante de son cauchemar ultime : un partenariat stratégique entre la Russie et la Chine. Mais il y a sept ans déjà – deux ans après Maïdan à Kiev – il avait au moins compris qu’il était impératif de «réaligner l’architecture mondiale du pouvoir».

Détruire l’ordre international fondé sur des règles

La différence cruciale aujourd’hui, par rapport à il y a sept ans, est que les Etats-Unis sont incapables, selon Brzezinski, de «prendre la tête du réalignement de l’architecture du pouvoir mondial de telle sorte que la violence (…) puisse être contenue sans détruire l’ordre mondial».

C’est le partenariat stratégique Russie-Chine qui prend les devants, suivi par la majorité mondiale, pour contenir et finalement détruire l’hégémonique «ordre international fondé sur des règles».

Comme l’a résumé l’indispensable Michael Hudson, la question ultime à ce moment incandescent est de savoir «si les gains économiques et l’efficacité détermineront le commerce mondial, les modèles et les investissements, ou si les économies post-industrielles des États-Unis et de l’OTAN choisiront de finir par ressembler à l’Ukraine et aux États baltes post-soviétiques, qui se dépeuplent et se désindustrialisent rapidement, ou encore à l’Angleterre».

Le rêve d’une guerre contre la Chine va-t-il changer ces impératifs géopolitiques et géoéconomiques ? Faites une pause -Thucydide.

La véritable guerre est déjà en cours – mais certainement pas celle identifiée par Kissinger, Brzezinski et encore moins par Luttwak et les néoconservateurs américains. Michael Hudson, une fois de plus, l’a résumé : en ce qui concerne l’économie, «l’erreur stratégique des États-Unis et de l’UE de s’isoler du reste du monde est si massive, si totale, que ses effets sont l’équivalent d’une guerre mondiale».

Pepe Escobar

Article original en anglais : Neocons Want War With China, Global South, le 21 juillet 2023.

Version française publié sur le site Réseau International