Un chocolat qui sent mauvais (esclavage salarié pour les enfants)

OLIVIER CABANEL — En ces temps de Pâques, nous serons gavés de chocolat. OLIVIER CABANEL —

N’est-ce pas la meilleure manière de se redonner le moral, par ces temps de crise, Et pourtant…

Et pourtant tout n’est pas rose au royaume du chocolat.

Ce serait même plutôt sombre, voire noir.

En haut lieu on nous rassure : Le commerce équitable est passé par-là.

Les salaires de misère, des enfants esclaves, des gros patrons qui s’en mettent plein les poches, tout çà c’est du passé, paraît-il.

Voire…

La Côte d’Ivoire, l’un des principaux producteurs, avec 40% de la production mondiale, se taille la part du lion en Afrique de l’Ouest qui elle-même en assure 60% de la production.

Ce qui représente beaucoup d’argent, on s’en doute : 1,4 milliard de dollars par an.

Dans le conflit ivoirien du début de ce millénaire, le cacao en a été un des vecteurs essentiel.

Un rapport de Global Witness publié en juin 2007 révèle que plus de 118 millions de dollars issus du commerce du cacao ont financé l’effort de guerre des deux parties dans le conflit armé ivoirien.

Les combats ont fait des milliers de morts parmi la population civile et entraîné le déplacement de centaines de milliers d’individus, enfonçant plus de 40% de la population dans la pauvreté.

La page est maintenant tournée, mais la misère est toujours là.

Il y a plus grave.

D’après l’ONG suisse « déclaration de Berne » qui milite pour le commerce équitable, plus de 250 000 enfants travaillent dans les plantations de cacao, en Afrique de l’Ouest .Lien

Si l’on se réfère à la définition du « travail des enfants » de l’OIT (organisation internationale du travail) deux tiers des enfants travaillent dans le secteur agricole.

Les heures de travail sont longues, particulièrement en période de semence et de récolte.

Mais ce travail est pourtant peu visible, car les enfants aident souvent leur parent et leur famille. Comme ce travail n’est pas formellement reconnu, et n’apparaît pas dans les statistiques, il n’est pas perceptible.

Il réduit fatalement l’accès à la scolarité des enfants, et pourtant 60% d’entre eux ont moins de 14 ans.

Ils manipulent des pesticides sans la moindre protection, et utilisent entre autres des machettes.

Pourtant les fabricants suisses de chocolat s’étaient engagés officiellement en 2001 à n’utiliser que du cacao garanti sans travail des enfants des 2005.

Mais ces promesses n’ont pas été tenues.

Voilà donc de bien mauvaises nouvelles pour ceux qui se pourléchaient d’avance les babines.

Il faut dire que le chocolat à tant de qualités :

Très énergétique, riche en glucides et en lipides, il contient des substances chimiques antioxydantes, des alcaloïdes qui provoquent une augmentation d’adrénaline, de la vitamine E, et permet d’augmenter la circulation sanguine.

Il fait baisser la pression artérielle, ce qui est bon pour soigner l’hypertension.

Il contient même de l’anandamide dont les effets peuvent être comparés à ceux du cannabis, en provoquant une levée de l’inhibition.

D’ailleurs le mot chocolat proviendrait du mot aztèque xocolat, ceux-ci associaient le chocolat à xochiquetzal, la déesse de la fertilité.

C’est l’incontournable Christophe Colomb, bien sûr qui lui fit traverser l’Atlantique.

La première fois qu’on lui avait offert des fèves de cacao, il les avait jetées à la mer, les prenant pour des crottes de chèvres.

Plus tard, Louis XIV avait fait du chocolat une des boissons préférées de sa cour.

Aujourd’hui, il fait le malheur des uns et le bonheur des autres.

Dans ces autres, on peut compter sur un des grands amis du président, Mr Bolloré en personne, dont la fortune estimée à plus de 900 millions d’euros est due en bonne partie au chocolat, et a l’exploitation de l’huile de palme pour laquelle les quasi-esclaves camerounais sont payés 53€ par mois.

C’est ce qui lui a permis de prêter son jet privé à Sarkozy pour un voyage en égypte, ou de son bronzer à Malte sur son yacht, « la paloma ».

Comme il y a une justice, le Prez vient de donner la légion d’honneur à son ami Bolloré.

Comme disait un vieil ami africain :

«Ils ne sont pas plus grand que toi, c’est seulement que tu es à genoux».