Les économies européennes sont déjà en récession et l’on s’attend à une crise « pire que 2008 »

Lorsqu’il s’agit des malheurs économiques de l’Europe, il est impossible de séparer l’économie de l’énergie et de la géopolitique – et même des enquêtes policières, comme nous le rappelle le sabotage du pipeline Nord Stream. De fait, que ce soit en Europe ou en Amérique ou en Asie-Afrique le vecteur économique est toujours dominant et déterminant dans la vie en société. L’infrastructure économique de production soutien, ou ne soutien pas, la superstructure politique-étatique comme le démontre la saga énergétique européenne. Au commencement était la crise économique systémique qui affectait d’abord (mais pas uniquement) les puissances économiques hégémoniques et par elles tous les pays de la terre subissent les contre coups de cette récession mondiale. Cette crise économique systémique entraîne une guerre commerciale entre ces puissances et leurs alliés en concurrence comme le décrit l’article ci-dessous. La suite vous la connaissez…chaque bloc – chaque axe impérialiste – fourbit ses armes économiques, commerciales, énergétiques, diplomatiques, politiques et militaires en prévision de cette succession de guerres génocidaires à finir visant à déterminer LA superpuissance hégémonique et à identifier ses vassaux. La classe prolétarienne doit se préparer à refuser de participer à ces guerres impérialistes pour la conquête des marchés. L’article d’Uriel Araujo dresse la table des malversations auxquelles se livrent les puissances belligérantes.

Par Uriel Araujo , chercheur spécialisé dans les conflits internationaux

Philip Pilkington, un économiste irlandais célèbre pour ses contributions sur l’estimation empirique de l’équilibre général (qui travaille également dans le financement des investissements), affirme que les économies européennes sont déjà en profonde récession, et que l’on pourrait s’attendre à une crise « pire que 2008 ». Le fait que le chômage soit désormais faible dans la zone euro n’est pas une bonne nouvelle – cela signifie en fait soit qu’une récession de masse s’annonce, soit qu’elle est trop désindustrialisée, écrit l’économiste, sur la base de son analyse des données de l’agence européenne des statistiques, Eurostat.

Bien que, dans cet article spécifique, Pilkington ne fasse aucune mention de l’Ukraine, il est impossible de plonger dans les racines profondes de cet état de fait sans revenir un peu en arrière.

En octobre 2021, le sous-continent du Vieux Monde était déjà hanté par le spectre d’une crise énergétique majeure, avec une hausse de 600 % des prix du gaz et, à un moment donné, une augmentation de 37 % des prix de gros au Royaume-Uni (en 24 heures seulement) . Comme je l’écrivais , en décembre 2021, cela a stoppé la production de l’industrie et a eu un impact sur les sociétés européennes dans leur ensemble.

Dans toute crise, les facteurs conjoncturels et structurels convergent en termes de causalité – la pandémie étant alors certainement l’un d’entre eux significatif. En tout état de cause, des prix aussi élevés de l’énergie auraient pu être évités , ne serait-ce que partiellement du moins, si le projet Nord Stream 2 n’avait pas, à l’époque, été retardé. Nord Stream 2 était un complexe de gazoducs qui passait sous la mer Baltique de la Fédération de Russie à l’Allemagne. Tout autre désaccord mis à part, le projet servait les intérêts russes et européens, offrant à ces derniers des coûts moindres et une sécurité énergétique – la Russie étant littéralement aux « portes » du continent.

Le projet a également été lourdement visé par une grande campagne de boycott américain jusqu’au point des députés de Berlin, comme l’AfD Steffen Kotre, suggérant, en 2021, que l’Allemagne devrait « contre-sanctionner » les États-Unis pour représailles .

Bien que les intérêts privés américains louches et les considérations géopolitiques convergent dans ce cas, les intérêts de Washington étaient assez simples : il ne voulait pas perdre son « levier » sur le continent et il voulait que Moscou, à son tour, n’y ait plus de levier. De plus, il voulait vendre beaucoup de gaz naturel liquéfié (GNL) américain aux Européens – ce qui est plus cher.

Au lendemain du lancement par Moscou de sa campagne militaire en Ukraine le 24 février 2022, les pipelines n’avaient pas fonctionné en raison des différends européens sur la question – mais ils étaient, de toute façon, remplis de gaz naturel. Depuis le 26 septembre 2022, cependant, une série de bombardements a eu lieu à la fois sur Nord Stream 1 et 2, infligeant des dommages sans précédent aux structures. À toutes fins utiles, Nord Stream a maintenant disparu.

Les législateurs allemands ont exigé l’ouverture d’une enquête sur les explosions clandestines. Le journaliste lauréat du prix Pulitzer Seymour Hersh, dans son article du 8 février , a dénoncé l’acte de sabotage comme ayant été perpétré clandestinement par Washington. En fait, le 7 février 2022, le président américain Joe Biden lui-même, lors d’un point de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz, a déclaré: « Si la Russie envahit (…) il n’y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin », ajoutant que « je promets que nous pourrons le faire. » Scholz était juste à côté de lui. Cette déclaration, aussi étonnante soit-elle, faisait écho aux propos de la sous-secrétaire d’État à la politique Victoria Nuland deux jours plus tôt.

Berlin n’a jamais lancé de « contre-sanctions » contre Washington et jusqu’à présent aucune enquête sur le rôle américain dans le sabotage n’a été ouverte – bien que les procureurs allemands aient affirmé en mars avoir trouvé des preuves indiquant que des Ukrainiens étaient impliqués dans le sabotage de Nord Stream. Lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies le 11 juillet , des informateurs ont appelé le Conseil à enquêter de manière indépendante sur la question.

Revenons à l’économie, en janvier 2023, les importations de GNL avaient atteint leur limite supérieure , avec des prix du gaz en Europe toujours élevés. Le mois dernier, les prix étaient à nouveau à la hausse , de plus de moitié. Même s’il y a des « stocks suffisants » maintenant avec une vague de chaleur, il y a encore des pics de perturbations de la demande et de l’offre, qui provoquent tous de la volatilité, selon Anna Shiryaevskaya , journaliste sur les marchés de l’énergie à Bloomberg. Le continent affrontera en tout cas l’hiver 2024 sans aucun approvisionnement en gaz naturel russe pour la toute première fois.

En septembre 2022, alors qu’il était parfaitement clair que les sanctions occidentales contre la Russie s’étaient retournées contre lui , Pilkington a écrit sur la possible désindustrialisation de l’Europe à la suite de la guerre économique, remarquant comment, dans le monde post-pandémique, les dettes occidentales s’étaient accumulées, et, en outre, le conflit en Ukraine a entraîné des surcoûts énergétiques – qui rendent l’industrie européenne non compétitive. Selon le même économiste, l’effondrement de l’économie britannique a des racines similaires, liées aux coûts élevés de l’énergie et à la désindustrialisation . La vérité est que pendant que Washington joue sa guerre d’usure par procuration contre Moscou « jusqu’au dernier Ukrainien », les économies européennes souffrent le plus (sans parler de l’Ukraine, évidemment). En plus de cela, les États-Unis mènent une guerre économique contre leurs propres alliés transatlantiques au moyen de leur soi-disant « guerre des subventions » (avec l’Inflation Reduction Act de Biden).

Comme chacun peut le voir, concernant les malheurs économiques de l’Europe, il est impossible, dans ce cas, de séparer l’économie de l’énergie et de la géopolitique – et même des enquêtes policières. Cela étant, pour les États européens, réaffirmer leur souveraineté ne sera pas une tâche simple.