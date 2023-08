Les États-Unis perdent leur cote de crédit triple A…la récession s’approfondit

Écrit par Uriel Araujo , chercheur spécialisé dans les conflits internationaux

Fitch Ratings, l’une des «trois grandes» agences de notation de crédit, a abaissé les notes de défaut des émetteurs de devises à long terme des États-Unis, le 1er août, de AAA à AA +. Selon le « rating action commentary » de l’agence, cette dégradation de la note du pays « reflète la détérioration budgétaire attendue au cours des trois prochaines années, un fardeau de la dette publique élevé et croissant, et l’érosion de la gouvernance » qui « s’est manifestée par un endettement répété limiter les impasses et les résolutions de dernière minute.

Le même commentaire donne plus de détails sur « l’érosion de la gouvernance », ajoutant que, selon Fitch, au cours des deux dernières décennies, « il y a eu une détérioration constante des normes de gouvernance », y compris « sur les questions budgétaires et de la dette ». Selon lui, « les impasses politiques répétées sur la limitation de la dette et les résolutions de dernière minute » ont miné la confiance dans la « gestion budgétaire », le gouvernement américain n’a pas de « cadre budgétaire à moyen terme », et les « chocs économiques » et les « réductions d’impôts » comme ainsi que de « nouvelles initiatives de dépenses » ont contribué à l’augmentation de la dette.

De plus, « il n’y a eu que des progrès limités dans la résolution des défis à moyen terme liés à l’augmentation des coûts de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie (Obama care) en raison du vieillissement de la population ». L’agence prévoit que l’économie américaine sera poussée dans « une légère récession », avec des conditions de crédit plus strictes, un affaiblissement des investissements des entreprises et un ralentissement de la consommation ».

Le commentaire susmentionné ne mentionne pas l’Ukraine, mais la guerre d’attrition par procuration de Washington est certainement l’une des principales « nouvelles initiatives de dépenses » génératrices de dette généralement mentionnées. Écrivant pour le Council on Foreign Relations, Jonathan Masters (son rédacteur en chef adjoint) et Will Merrow (un directeur associé du CFR) montrent dans des graphiques à quel point les États-Unis ont envoyé à l’Ukraine.

Ils citent l’ Institut de Kiel pour l’économie mondiale sur le fait que, depuis le début du conflit actuel en Ukraine, Washington a dirigé plus de 75 milliards de dollars vers Kiev, en soutien militaire, financier et humanitaire.

Depuis 2022, plusieurs voix occidentales réclament en effet « un nouveau plan Marshall pour l’Ukraine ». Heather Conley, présidente du German Marshall Fund of the US, a notamment proposé que le plan Marshall, l’initiative américaine de 1948 visant à fournir une aide étrangère à l’Europe après la guerre, soit reproduit dans le pays d’Europe de l’Est – et de tels projets ont été discutés lors de discussions publiques avec les Open Society Foundations .

Peu de gens savent que Washington a en fait dépensé plus pour l’Afghanistan que pour le plan Marshall – et en vain . Citant l’article d’Akhilesh Pillalamarri de 2014 pour The Diplomat :

« Selon l’Inspecteur général spécial des États-Unis pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR), les crédits du Congrès pour la reconstruction en Afghanistan ont atteint 109 milliards de dollars en dollars d’aujourd’hui. D’autre part, le plan Marshall a fourni 103 milliards de dollars en dollars d’aujourd’hui à 16 pays européens entre 1948 et 1952. »

Alors que des personnalités de l’establishment occidental appellent à un plan Marshall ukrainien et que les démocrates du Sénat américain bloquent une initiative qui renforcerait la surveillance des milliards que Washington envoie à Kiev (au milieu de problèmes de corruption ), les leçons de l’Afghanistan sont ignorées.

Jeffrey D. Sachs (professeur universitaire et directeur du Centre pour le développement durable de l’Université de Columbia), dans son article de mai, a souligné que la « dépendance américaine à la guerre et aux dépenses militaires » est la principale raison pour laquelle, d’ici 2022, la dette publique américaine a été 24 000 milliards de dollars, soit 95 % du PIB.

Le déclin budgétaire américain et son énorme dette alimentée par la guerre sont encore une autre pièce du puzzle ; cela fait partie d’une crise sociétale et civilisationnelle plus large.

J’ai écrit sur la façon dont la «force entièrement volontaire» (AVF) des États-Unis fait face à une crise majeure, ses coûts élevés étant l’un des principaux facteurs qui rendent l’armée américaine petite – depuis le 11 septembre, les salaires et les avantages militaires ont augmenté. Mais il y a aussi une crise du recrutement, avec seulement 23% de jeunes Américains (âgés de 17 à 24 ans) étant « éligibles au service militaire sans dérogation » et la plupart des jeunes non éligibles étant disqualifiés « pour de multiples raisons », notamment le surpoids, une mauvaise santé médicale et la toxicomanie.

Toutes ces raisons sont liées à des problèmes structurels et sociaux : pour ne citer que quelques problèmes, les Américains sont aujourd’hui confrontés à la pire crise de la drogue de leur histoire (les épidémies d’opioïdes ) tandis que le système de santé du pays le plus riche du monde s’effondre , avec des installations surpeuplées et en sous-effectif, des hôpitaux qui ferment bas et le manque d’articles de base tels que des lits de soins intensifs. De plus, il existe une crise de santé mentale, 40 % des parents déclarant que leurs enfants ont des problèmes tels que la dépression ou l’anxiété.

Il y a ici une logique perverse – un cercle vicieux : étant donné tous les problèmes et crises domestiques susmentionnés, le fait que la plupart des jeunes ne sont pas qualifiés pour le service ou le veulent-ils (seulement 9 % des jeunes citoyens américains envisagent sérieusement aujourd’hui le service militaire) est rien d’étonnant – cela étant, faire revenir le conscrit ne résoudrait tout simplement pas les problèmes de recrutement, sans compter que le coût politique serait énorme. C’est l’une des raisons pour lesquelles les États-Unis surchargés ont de plus en plus besoin de mener des guerres par procuration – comme ils le font en Ukraine. Cela augmente à son tour les dépenses et la dette, tandis que la population américaine est confrontée à la détérioration de sa santé et à tant d’autres problèmes sociaux.

Rod Dreher, rédacteur en chef conservateur américain et auteur de trois best-sellers du New York Times a écrit en août 2022 que les westerns étaient gouvernés par « une claque de Neros ». En juillet 65 après JC, le grand incendie de Rome a détruit 70% de la ville et l’empereur Néron en a blâmé les chrétiens, ce qui a lancé une campagne de persécution.