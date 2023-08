LE POINT COMPLET SUR LA CONTRE-OFFENSIVE UKRAINIENNE; 2024 RESSEMBLERA À 1945!

Source : Simplicius

Traduction Bruno Bertez

D’abord, résumons à peu près où en sont les choses, en particulier vis-à-vis de la grande « offensive » estivale afin que nous soyons tous sur la même longueur d’onde quant à l’état narratif actuel du conflit.

Au début de cette année, l’Ukraine a commencé à équiper deux « corps d’armée » distincts de brigades de manœuvre spécifiquement pour la « contre-offensive » à venir. Il s’agissait du 9e corps et du 10e corps. Le 9e corps était censé être – principalement – ​​armé et formé par l’OTAN, ce qui a été révélé dans les fuites du Pentagone. Il se composait des 9 brigades de manœuvre nommées, qui étaient les 116e, 47e, 33e, 21e, 32e, 37e, 118e et 117e.

Parmi ceux-ci, le 47e était considéré comme le plus élitiste, composé de tous les « volontaires » qui se sont inscrits spécifiquement auprès d’autres unités et ont été formés au Royaume-Uni et étaient armés de 99 Bradleys M2A2 ainsi que de paladins M109 américains pour l’artillerie.

Le rôle des deux corps d’armée était que la 9e était censée être la brigade de percée qui atteignit la première «ligne principale de défense», les lignes notoires aux dents de dragon que la Russie a passé des mois à construire. En atteignant cette ligne, le 10e corps était censé être la force de « percée » qui allait prendre le relais du 9e, déversant 9 à 12 nouvelles brigades à travers la brèche pour créer une ouverture imparable.

Pour percer la défense échelonnée de la Russie, vous devez jeter au moins une division dans la brèche et après un certain temps la remplacer par une autre. Parce que tout sera détruit dans les premières étapes de la percée, ayant avancé en seulement une ou deux lignes. Plus loin il en faut de plus en plus ! Ils ne peuvent pas le faire. Premièrement, ils n’ont pas beaucoup de force. Deuxièmement, toute tentative de concentration de grandes formations avant d’attaquer en fait une excellente cible pour l’artillerie et les attaques aériennes.

« Ni les Britanniques ni les Français, personne ne s’est jamais entraîné et n’a essayé de percer les systèmes de défense échelonnés. Ils ne savent pas comment le faire, ils ne l’ont jamais fait. Il est donc peu probable qu’ils puissent l’enseigner. Oui , il y a certaines unités dans l’armée américaine, des unités blindées, mais beaucoup plus organisées, avec des soldats professionnels.

Le 9e a subi des pertes catastrophiques dès le début de l’offensive le 4 juin, comme nous le savons tous. Il y a des rumeurs selon lesquelles des brigades entières ont été anéanties – par exemple, ce titre étrange sur le 32e (l’un des 9 du 9e Corps) qui a apparemment été « mystérieusement » envoyé sur une ligne de front morte :

Ou celui-ci , qui détaille comment plusieurs des brigades du 9e corps semblaient complètement portées disparues :

Ce qui est intéressant, c’est que, selon la 32e brigade ci-dessus, hier, de nouveaux documents ont été divulgués en ligne, ce qui semble montrer que la 32e a été renvoyée en raison d’une désertion/mutinerie massive et d’un refus de suivre les ordres :

De plus, il y avait des rapports en ligne de prétendus êtres chers et des relations des soldats du 32e selon lesquels un bataillon entier avait été complètement « détruit » :

Ainsi, le 9e corps n’a pas été en mesure d’atteindre la première ligne de défense de la Russie et les brigades semblaient trop dégradées pour continuer, beaucoup d’entre elles se sont retirées pour se réaménager / se reconstituer à l’arrière.

Le 10e corps a alors été injecté prématurément pour prendre le relais, c’est ce que représente cette nouvelle « seconde phase » depuis fin juillet.

Gardez à l’esprit que personne ne sait vraiment avec certitude concernant le 10e Corps, mais ce qui précède a été le récit principal non seulement des journalistes du NYTimes qui ont d’abord dévoilé l’histoire, mais aussi de Rob Lee et Kofman qui ont maintenant certifié ce récit du 10e Corps.

Un peu de contexte: l’Ukraine avait, selon les fuites du Pentagone, environ 34 brigades de manœuvre, avec 27 autres brigades TDF (Forces de défense territoriales) probablement capables de tenir principalement des tranchées et sans beaucoup d’armes lourdes ou blindées, et 9 brigades d’artillerie au total laissées dans la guerre . Il s’agit de 61 brigades d’infanterie/blindées au total qui sont censées tenir une ligne de front de 1 300 km de long. Cela fait en moyenne 1300/61 = 21km par brigade. Notez que dans la doctrine soviétique, une brigade ne devrait pas tenir plus de 2-3 km au maximum et une division entière devrait tenir 10 km. Sans compter que les brigades ukrainiennes sont au maximum 4000 hommes alors qu’elles devraient être 5000, la plupart sont 3000 et apparemment, même selon les articles MSM les concernant, certaines sont 2000.

Certains se demanderont comment est-il possible que la Russie ne submerge pas l’AFU avec des lignes aussi minces et des brigades battues. Rappelons que la Russie ne mène cette guerre qu’avec un pourcentage de ses forces armées. L’armée russe a classiquement eu entre 50 et 65 % de contrats avec 50 à 35 % de conscrits, et comme vous le savez, le MOD n’autorise pas les conscrits à combattre ici. Cela signifie que la Russie n’utilise qu’environ 60 % de sa force totale à baïonnette tandis que l’Ukraine utilise tout le monde – toutes les troupes ukrainiennes sont des conscrits mobilisés de force directement depuis la rue.

Sans oublier qu’il y a encore des centaines de milliers (numéro officiel 340k) de « Garde nationale » que la Russie n’utilise pas tandis que l’Ukraine utilise sa garde nationale complète, ses forces de police et tout le reste comme assaut de première ligne.

La Russie n’a généralement utilisé que de petites «forces spéciales» spécialisées de Rosgvardia comme le FSVNG plutôt que la garde nationale régulière elle-même. Ainsi, la Russie mène toute cette guerre en tant que force militaire professionnelle exclusivement sous contrat, tout en laissant des centaines de milliers de soldats non engagés. L’Ukraine, en revanche, engage tout ce qui est imaginable.

Cela passe à la section suivante. Pour ceux qui ont suivi mes récents reportages, vous remarquerez que j’ai suivi la « mobilisation furtive » en cours en Russie. En juin, Poutine a organisé une table ronde avec des journalistes au cours de laquelle il a répondu au sujet d’une éventuelle mobilisation future – je republierai sa réponse ici:

Nous avons commencé à travailler depuis janvier de cette année – nous avons recruté plus de 150 000 sous-traitants. Et avec des bénévoles – 156 000. Et notre mobilisation était de 300 mille. Dans ces conditions, le ministère de la Défense rapporte que, bien sûr, il n’y a pas lieu de se mobiliser aujourd’hui.

Notons tout d’abord qu’il dit pour l’instant qu’il n’y a pas besoin de mobilisation, laissant la porte ouverte à l’avenir. En effet, la Russie a mené la mobilisation furtive qui, un mois plus tard en juillet, a déclaré Shoigu, a vu 1 336 inscriptions par jour en Russie, soit un peu plus de 40 000 par mois. Choïgou a dit « Cela suffit pour compléter un régiment par jour ».

Shoigu avait également déclaré précédemment :

« En fait, d’ici la fin juin, nous terminerons la formation d’une armée de réserve et dans un avenir proche, nous terminerons la formation d’un corps d’armée. Cinq régiments ont également été formés à plus de 60%. Dans ce cas, Je parle de personnel et d’équipement », a souligné le chef du département militaire. .

La raison de rafraîchir votre mémoire avec ce qui précède est de contextualiser la nouvelle mise à jour ci-dessous. Medvedev a maintenant publié une nouvelle vidéo dans laquelle il confirme que du 1er janvier au 3 août, la Russie a maintenant recruté un total de 231 000 militaires sous contrat. Regardez la fin de la vidéo

Il aurait en outre déclaré que 400 000 d’ici la fin de l’année était l’objectif. Maintenant, gardez à l’esprit que la Russie a potentiellement perdu 30 à 50 000 hommes avec Wagner, sans parler de la nouvelle armée de réserve et du nouveau corps d’armée de Shoigu, qui pourraient avaler jusqu’à 120 000 de ces hommes. En fait, je me souviens qu’il a spécifiquement dit le mois dernier – bien que je ne trouve pas la citation pour le moment – que sur les 160 000+ recrutés à l’époque, 40 000 seraient envoyés au front tandis que le reste irait à ces armées de réserve. Cela se décompose probablement en ~ 30 000 pour le nouveau corps de réserve de trois divisions environ, avec 90 000 autres pour la nouvelle armée de campagne de 3 corps d’armée.

Donc, avec les nouvelles inscriptions de 231 000 annoncées par Medvedev, combien d’hommes sont réellement utilisables ? 30 à 50 000 perdus du retrait de Wagner plus 120 000 pour les réserves = 150 à 180 000, soustrayez de 231 000 et il nous reste environ 50 à 80 000 troupes nettes pour l’instant. Cependant, si la Russie atteint le chiffre de 400 000 d’ici la fin de l’année, cela commencera à se transformer en un montant qui changera la donne.

Mais, voici la riposte. À la lumière de cela, l’Ukraine prévoit d’essayer désespérément d’égaler la Russie, car les rapports affirment maintenant ce qui suit

Ukraine, une mobilisation de grande ampleur pourrait être annoncée en hiver.

La « grande mobilisation » en Ukraine, qui a été annoncée par le député de la Rada Dubinsky, est, apparemment, des raids généraux sur tous ceux qui peuvent encore détenir des armes, et non plus avec des campagnes dans certaines villes et districts, mais à grande échelle, partout et constamment.

Les approvisionnements en équipements de l’Ouest ne permettent pas de maintenir le niveau d’armement requis des unités existantes. Si le nombre de ces unités augmente, cela signifiera très probablement l’apparition de plusieurs dizaines de brigades TrO supplémentaires, où pour 3 à 4 000 personnes dans une brigade, il y aura au maximum une compagnie de chars, une batterie d’obusiers et une division de mortier. De telles brigades ne seront capables de rien d’autre que des « assauts de viande » ou de s’asseoir dans une défense aveugle.

Un certain nombre d’unités avec un équipement plus ou moins normal, bien sûr, resteront – et fonctionneront probablement comme des pompiers.

L’autre aspect du problème est le commandement de telles unités. Vous pouvez recruter des dizaines de milliers de conscrits âgés de 40 à 55 ans. Il est plus difficile de comprendre qui contrôlera ces troupes sur le champ de bataille. La pénurie de personnel de commandement subalterne et supérieur a commencé bien avant le début de l’offensive de l’AFU, et ce problème n’a pas encore été résolu.