Gilets Jaunes, Sainte-Soline, Émeutes généralisées Une seule et même lutte des classes

Cet article a une grande valeur en ce qu’il sait voir que les émeutes récentes, la lutte pour les retraites qui l’a précédée, et les Gilets jaunes encore avant, participent d’une seule et même lutte des classes même si les formes en sont différentes.

Une critique est cependant nécessaire, vous la trouverez sous l’article.

________________________

3août 2023

Mohamed Belaali

La négation de la lutte des classes ou tout du moins sa marginalisation dans le discours dominant correspond à cette volonté de la classe dirigeante de tromper et de démoraliser les masses populaires pour mieux les asservir. Dans les productions intellectuelles, médiatiques, artistiques et politiques, la lutte des classes est présentée comme une notion surannée appartenant à une société révolue. La bourgeoisie a réussi à faire croire, notamment à ceux qui ont objectivement intérêt à révolutionner leurs conditions d’existence, que la lutte des classes est un anachronisme, que la » fin de l’Histoire » est une réalité des temps modernes. Le capitalisme reste donc l’unique et l’ultime horizon des hommes. Pourtant, malgré sa puissance sociale, l’idéologie de la classe dominante est contredite chaque jour par la réalité. La lutte des classes, sous ses différentes formes, fait rage partout à travers le monde. Elle n’épargne ni le Nord ni le Sud, ni l’Est ni l’Ouest.

En France, la lutte des classes s’est accélérée avec l’arrivée de Macron au pouvoir. Les attaques contre les droits des travailleurs, les services publics, la Sécurité sociale etc., sont devenues permanentes. Les prérogatives des patrons ont été renforcées et les conditions d’exploitation du travail facilitées. Les exigences de la bourgeoisie en matière économique et sociale sont satisfaites avec un zèle rare : destruction du code du travail, précarisation et flexibilisation de l’emploi, démantèlement du service et de la fonction publique, suppression des contrats aidés, diminution des indemnités chômage, suppression de l’impôt sur la fortune (ISF), prélèvement forfaitaire unique (PFU) plafonné à 30 % sur les revenus du capital, baisse de l’impôt sur les bénéfices des sociétés etc. etc. En même temps, la politique d’austérité a été renforcée : réduction drastique des dépenses de la Sécurité sociale, de l’Éducation, de la Santé, des transports, du logement public etc. L’austérité, faut-il le rappeler, n’est qu’un paravent derrière lequel se cachent les intérêts de la classe dominante. La bourgeoisie est aux anges. Aucun autre président ne l’a comblée autant que Macron. Ni Chirac, ni Sarkozy, ni Hollande n’ont mené une politique aussi brutale et aussi rapide contre le peuple et pour la minorité des puissants.

C’est dans ce cadre général qu’il faut situer le mouvement des Gilets jaunes qui constitue au fond une révolte contre cette politique ultra-libérale imposée par une minorité d’exploiteurs à l’immense majorité de la population. Aucun mouvement dans l’histoire récente de la France n’avait mobilisé autant d’hommes et de femmes sur une aussi longue période contre la classe dirigeante notamment son représentant Emmanuel Macron. Sa radicalité n’ est que le corollaire de la brutalité des politiques économiques et sociales menées par l’une des plus féroces bourgeoisies au monde. Les Gilets jaunes ont compris que derrière cette injustice et cette dégradation générale des conditions de vie que subissent les classes populaires, se cache la classe des oppresseurs qui a hissé brutalement Macron à la tête de l’Etat. « Macron, robin des rois », « président des riches » ou encore « Rends l’ISF d’abord ! »clamaient les Gilets jaunes. Leur combat n’est pas seulement pour améliorer momentanément les conditions d’existence des travailleurs, des salariés, bref de tous les exploités pour rendre la société capitaliste supportable, mais de lutter pour une nouvelle société : « Conscients que nous avons à combattre un système global, nous considérons qu’il faudra sortir du capitalisme » (1). Effrayée par la détermination de ce mouvement populaire et par sa farouche volonté de ne plus s’inscrire dans le jeu du pouvoir, la classe dirigeante n’a pas hésité à mener une véritable guerre contre les Gilets jaunes. Même l’armée a été appelée à la rescousse. Car lorsque le conflit s’aiguise, la classe dominante n’a d’autres choix que d’utiliser la violence pour perpétuer sa domination. Et plus la lutte perdure et prend de l’ampleur, plus la répression devient intense et brutale : rien de plus normal dans une société fondée sur la lutte des classes. Les mobilisations massives contre la « réforme » des retraites ne sont en fait que le prolongement du combat des Gilets jaunes dont les slogans et les chants ont été d’ailleurs repris massivement par les manifestants. Le 19 janvier 2023 plusieurs centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre le report de l’âge de la retraite à 64 ans. Toutes les villes de France, petites et grandes, sont touchées par ce mouvement populaire. Malgré la propagande, le mensonge et la répression, la population reste déterminée à lutter contre la politique de Macron, représentant zélé de la classe dominante. Même les directions syndicales, moins radicales que leurs bases, ont été surprises par la vitalité du mouvement. Il s’agit d’une opposition de masse qui dépasse le cadre corporatiste et étroit des retraites même si les revendications restaient essentiellement économiques. Il faut dire que cette réforme constitue une attaque frontale et d’ampleur contre le monde du travail. Là encore comme avec le mouvement des Gilets jaunes, la répression est féroce : brutalités policières, utilisation des drones, gardes à vue abusives, interdictions des rassemblements, acharnement judiciaire et criminalisation des manifestants etc.

Pendant ce conflit ouvert contre la « réforme » des retraites, le mouvement écologiste ouvre un autre front à Sainte-Soline contre l’installation des méga-bassines conçues prioritairement pour servir les grandes exploitations agricoles. Une répression d’une rare violence s’est abattue sur des milliers de manifestants : des centaines de blessés dont plusieurs gravement et deux avec un pronostic vital engagé. Aujourd’hui encore beaucoup de ces manifestants gardent des séquelles physiques et psychologiques de cette terrible répression. La police a procédé en même temps aux marquages, aux perquisitions, à l’arrestation et à l’espionnage des militants écologistes traités de surcroît de « terroristes ». Le 21 juin 2023, le pouvoir annonce la dissolution du collectif écologiste, le Soulèvement de la Terre. Dans cette guerre de classe, l’État bourgeois ne pouvait répondre que par des mesures guerrières !

Le 27 juin 2023, la France a été secouée par des révoltes violentes venues des quartiers populaires. Ce jour-là, Nahel, un jeune de 17 ans, a été abattu à bout portant par un policier. Ce crime ordinaire de l’Etat français vient ainsi allonger une liste d’assassinats déjà trop longue. Le meurtre de Nahel n’était en fait que l’étincelle qui a embrasé à nouveau les cités populaires, 18 ans après la mort de Zyed et Bouna à Clichy-sous-Bois en 2005. Paupérisés, marginalisés, méprisés et persécutés par une classe dirigeante arrogante, les jeunes des cités se révoltent à intervalles réguliers même s’ils savent qu’ils s’exposent à la prison, aux mutilations et à la mort. Leur rage et leur colère jaillissent, comme les flammes des voitures qu’ils brûlent, des conditions matérielles d’existence inhumaines. Leur révolte n’est pas dirigée uniquement contre les brutalités policières ; elle embrasse l’ensemble des symboles et institutions de l’ordre bourgeois qui les opprime au quotidien à commencer par l’école. Celle-ci n’est que le reflet d’une société de classes. Le tri, le classement, la hiérarchisation et la sélection restent, pour l’essentiel, son mode de fonctionnement. L’école broie celles et ceux qui ne possèdent pas ou qui ne maîtrisent pas les codes culturels eux-mêmes déterminés par le milieu social malgré le courage et le dévouement de ses personnels qui travaillent dans des conditions difficiles. Ces humiliés ont montré à plusieurs reprises qu’ils sont capables de se mettre en colère, de se révolter et de se dresser contre un ordre injuste contrairement à un lumpenprolétariat qui se trouve souvent du côté de la classe dominante. Leur révolte est un acte social et politique dirigé contre un État policier qui opprime et punit les plus fragiles de la classe ouvrière.

Pour la classe dirigeante et ses médias, il ne s’agit que de « voyous », de « casseurs », de « bruleurs » de voitures, de bus, de bâtiments publics, de « voleurs » de magasins etc., organisés en bandes qui troublent l’ordre public et qu’il faut impitoyablement réprimer. Le pouvoir qui s’inquiète grandement des constructions, des bâtiments, « de la brique et du mortier » (2), n’a nullement le souci de la vie et de l’intégrité physique des révoltés. Rappelons que les Gilets jaunes, pour les délégitimer, ont subi eux aussi le même sort : une « foule haineuse », des « bœufs », des « casseurs », des « nervis », des « fascistes », des « antisémites » etc. Certains vont même jusqu’à appeler les forces de l’ordre et l’armée à se servir des armes : »qu’ils se servent de leurs armes une bonne fois ![…] On a la quatrième armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies » (3)

La « racaille », comme disait Nicolas Sarkozy, va alors payer cher son audace et son insolence à vouloir secouer cet ordre qui l’humilie et la méprise en permanence. La police a procédé à des milliers d’interpellations et les tribunaux ont distribué des années de prison ferme (4). Il faut dire que le ministre de la justice, Eric Dupond-Moretti, a intimé l’ordre aux procureurs généraux « de donner une réponse pénale rapide, ferme et systématique » à l’encontre des jeunes révoltés (5).

En 2005, pour mémoire, le gouvernement de l’époque a même proclamé l’état d’urgence et le couvre-feu qui l’accompagne ; décision rare dans l’histoire récente de la France. En fouillant dans son passé, la République bourgeoise a trouvé une loi, celle de 1955, conçue pour imposer l’ordre colonial en Algérie. Cinquante ans après, elle l’exhume pour mater la révolte des enfants et des petits-enfants des travailleurs immigrés ! Aujourd’hui, la classe dirigeante a donné un blanc-seing à la police pour « restaurer l’ordre » contre des « hordes de sauvages » et des « nuisibles ». La police est son bras armé sans lequel elle ne peut se maintenir longtemps au pouvoir. Aucun Etat même le plus démocratique ne peut se passer de la violence pour maintenir la majorité de la population dans la soumission. Cette violence est banalisée et légitimée par le discours médiatique et institutionnalisée à travers la police. C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre ce renforcement extraordinaire de ses prérogatives et de ses pouvoirs.

L’un des mérites des révoltés des cités populaires et avant eux des Gilets jaunes, est d’avoir montré d’une manière éclatante que l’Etat de droit, la séparation des pouvoirs, la liberté de la presse, de manifestation, etc. ne sont en réalité que des contrevérités véhiculées par la classe dirigeante pour mieux justifier ses privilèges. La terrible répression qui s’est abattue sur eux comme sur les manifestants contre la réforme des retaites ou sur les contestataires des méga-bassines de Sainte-Soline est en soi une négation éloquente de cette démocratie des riches et une confirmation par et dans les faits de la dictature du capital.

La lutte des classes, sous une forme ou sous une autre, ouverte ou dissimulée, se poursuivra inéluctablement tant que les intérêts de classes restent inconciliables. L’entente des classes n’est qu’une chimère, une rêverie produite et entretenue par les classes exploiteuses.

