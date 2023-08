LES RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉS

Méfiez-vous! Quand vous signez, c’est pour longtemps! Et ça prend un avocat (votre avocat!) pour décortiquer le contenu de ce fameux contrat. C’est pour VOTRE sécurité, pas la laure. Alors, c’est payant d’avoir des résidences de personnes âgés. Il y en a qui sont devenus milliardaires avec ça.

Les gens qui travail la dedans me racontent des histoires d’horreurs ! Et en ce moment, il y a la COVID qui rôde partout. Mais, c’est un secret maintenant ?!? Les temps ont changés. Les médias (mainstream) regardent ailleurs.

Bien sur, il y a l’aire climatisée, mais elle est seulement dans les bureaux des administrateurs, pour le moment!?! Ils ont des priorités. Et vous avez des droits ? Peut-être? Relisez votre contrat. Sur ce fameux contrat, il est marqué qu’il va y avoir, éventuellement, des nouvelles installations pour la massothérapie, des baignoires à remous, des grands espaces pour développer plus de services et de loisirs. Quel âge avez-vous?

Et il y a un docteur pour vous soigner. Il va vous prescrire beaucoup de médicaments car il a une ristourne et l’opportunité, pour lui, de voyager à Los Vegas, par exemple, payés par Big Pharmas. Oui, chers grands-parents, la roue tourne. Et si elle ne tourne plus, le bon docteur est là pour vous administrer laide à… mourir.

C’est cela la bonne nouvelle de la journée. Alors, bonne journée!