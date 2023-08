La Maison-Blanche, effrayée, tente de sauver le dollar: la guerre sur le front bancaire

par Alastair Crooke

Voilà l’essentiel : Biden veut absolument que Riyad possède des bons du Trésor et qu’il continue à en acheter.

Vendredi dernier, Biden a déclaré qu’un accord de «normalisation» avec l’Arabie saoudite pourrait être en vue : «Un rapprochement est peut-être en cours», a déclaré Biden à des contributeurs électoraux lors d’un événement organisé dans le Maine.

Tom Friedman, chroniqueur américain chevronné, a écrit, à la suite de sa rencontre directe avec Biden, que ce dernier travaillait effectivement sur un «pacte de sécurité mutuelle» entre les États-Unis et l’Arabie saoudite, qui pourrait aboutir à une «normalisation» des liens entre l’Arabie saoudite et Israël.

Les grandes lignes de l’accord supposé sont les suivantes :

«Un : un traité de sécurité mutuelle au niveau de l’OTAN qui enjoindrait les États-Unis à se porter à la défense de l’Arabie saoudite si elle était attaquée (très probablement par l’Iran), deux : un programme nucléaire civil, contrôlé par les États-Unis, et trois : la capacité d’acheter … le système de missiles anti-balistiques Terminal High Altitude Area Défense».

Selon Friedman, cette normalisation serait toutefois subordonnée à l’absence d’«annexion» de la Cisjordanie et au fait qu’«Israël fasse des concessions aux Palestiniens qui préserveraient la possibilité d’une solution à deux États». Friedman le formule comme un «ultimatum» hypothétique pour Netanyahou :

«Vous pouvez annexer la Cisjordanie ou faire la paix avec l’Arabie saoudite et l’ensemble du monde musulman, mais vous ne pouvez pas avoir les deux». Cela ne ferait-il pas l’objet d’une discussion intéressante au sein du cabinet de Netanyahou ?

À première vue, il n’y a rien de révolutionnaire (même si Friedman le présente comme tel) : La sécurité pour l’Arabie saoudite en échange du «renoncement» à la saisie en cours des terres arabes palestiniennes en Cisjordanie et de la «préservation de la perspective d’une solution à deux États». Après tout, c’était la base de l’initiative de paix arabe de 2002, qui n’a toujours pas été mise en œuvre (relancée par MBS lors de la dernière réunion de la Ligue arabe), ainsi que de l’initiative de normalisation des Émirats arabes unis, qui a vu Israël revenir sur sa contrepartie palestinienne.

Que se passe-t-il donc ? Pourquoi toutes les mains (Jake Sullivan, Brett McGurk et Antony Blinken) sont-elles soudainement précipitées à Djeddah ? Pourquoi cette soudaine explosion d’activité ? Croient-ils vraiment que ce vieux «canard» de la normalisation saoudienne «obligerait Netanyahou à abandonner les extrémistes de son cabinet et à faire cause commune avec le centre-gauche et le centre-droit israéliens», la «cerise sur le gâteau» du plan Biden, comme le suggère Friedman ?

En clair, Biden propose que Netanyahou trahisse son gouvernement – et aille très probablement en prison (lorsqu’il cessera d’être Premier ministre). Qui, ou quoi, arrêterait alors les colons ? Ils ont leur «sang versé». Ils ne sont pas seulement «dans» le gouvernement Netanyahou, mais d’une certaine manière, ils «sont» le gouvernement dûment élu. La Maison-Blanche s’imagine-t-elle qu’ils capituleraient docilement, casquette à la main, à l’injonction de Biden ?

Et Mohammad ben Salmane (MBS) ? Il a déjà obtenu des garanties de sécurité pour le Royaume – négocié directement avec l’Iran, avec la Chine comme garant. Il est sur le point d’obtenir un programme nucléaire (en alliance avec l’Iran et la Chine) et de jouer un rôle de premier plan dans les affaires régionales en tant que membre du bloc OCS-BRICS.

L’élément déterminant de la réaction de MbS à la proposition, bien sûr, est probablement l’éternel obstacle à la conclusion d’accords : Depuis plus de vingt ans, les États-Unis insistent sur l’arrêt des implantations juives en Cisjordanie. Cela ne s’est jamais produit. Pourquoi MbS offrirait-il un cadeau à Biden, qu’il n’aime pas, sachant que les colonies ne cesseront pas, même sous un gouvernement israélien de centre-gauche ?

Qu’est-ce qui se cache précisément «sous la table» ? Friedman le révèle en fait :

«… réduire les relations entre l’Arabie saoudite et la Chine – serait un changement de donne pour le Moyen-Orient, plus important que le traité de paix de Camp David entre l’Égypte et Israël».

Il poursuit :

«Les États-Unis n’ont pas été amusés par les rapports de l’année dernière selon lesquels l’Arabie saoudite envisageait d’accepter le renminbi chinois pour fixer le prix de certaines ventes de pétrole à la Chine au lieu du dollar américain. À terme, compte tenu de la puissance économique de la Chine et de l’Arabie saoudite, cela pourrait avoir un impact très négatif sur le dollar en tant que monnaie la plus importante au monde. Il conviendrait donc d’annuler cette décision. Les États-Unis souhaitent également que les Saoudiens réduisent leurs relations avec les géants chinois de la technologie tels que Huawei».

Ahh – nous entrons ici dans le vif du sujet. La secrétaire d’État Yellen a récemment effectué une visite de deux jours à Pékin, qui s’est inexplicablement prolongée sur quatre jours. La presse occidentale a peu parlé des détails de ces entretiens. De manière inhabituelle, peu de choses ont été rapportées en Chine non plus. Les rapports suggèrent cependant que son objectif principal était de persuader les Chinois de reprendre leurs achats de bons du Trésor américain. Au cours de l’impasse sur la limite de la dette au Congrès américain, les liquidités du Trésor sont tombées à près de zéro ; elle doit vendre 1100 milliards de dollars de bons du Trésor à quelqu’un… de toute urgence !

Il semble que Yellen n’ait reçu aucune promesse de la Chine. Il n’y a aucune chance que la Chine achète des bons du Trésor : elle a encore vendu 20 milliards de dollars de bons du Trésor qu’elle détenait en mai (les détails publiés sur les avoirs du Trésor américain sont délibérément retardés par les autorités).

C’est là le nœud du problème : Biden veut absolument que Riyad possède des bons du Trésor – et qu’il continue à en acheter. La visite de l’équipe à Djeddah est en fait une reprise des négociations de Kissinger dans les années 1970, qui ont donné naissance au pétrodollar et qui ont obligé le Royaume à acheter et à détenir des titres de la dette du Trésor.

Aujourd’hui, la situation du dollar est beaucoup plus délicate. L’inflation et les taux d’intérêt sont en hausse et la valeur des obligations en baisse. La dette américaine a explosé et les seuls paiements d’intérêts sur cette dette devraient atteindre mille milliards de dollars par an. Plus important encore, des pans entiers du monde se mettent à commercer dans des monnaies autres que le dollar.

Le commerce saoudien du pétrole en renminbi est donc un «feu rouge» clignotant, parmi de nombreux autres feux d’alarme de ce type dans le monde. Ils signalent tous le souhait de se «découpler» à la fois des institutions de Bretton Woods et de son système financier colonial.

Riyad se bat actuellement – en coordination avec Moscou – pour briser un aspect du «système» : l’emprise de l’Occident sur la fixation des prix des matières premières, notamment le prix du pétrole. Si tel est l’objectif de MbS – et il y parvient dans une certaine mesure en fixant le prix du baril marginal – pourquoi diable se jetterait-il à nouveau dans l’hégémonie mondiale du dollar et romprait-il également ses bonnes relations avec la Chine ?

C’est inquiétant. L’ensemble de ce schéma témoigne d’une Maison-Blanche coupée de la réalité et désespérée. (Si c’est le cas, qu’en est-il de sa future gestion de l’Ukraine et de la gestion par les États-Unis de leurs relations avec la Russie).

Alastair Crooke

source : Al-Mayadeen

traduction Réseau International La Maison-Blanche, effrayée, s’attaque à ses barrières saoudiennes : Sauver le dollar (reseauinternational.net)

par M.K. Bhadrakumar

La semaine dernière, Reuters a publié un rapport spéculatif disant que le Premier ministre indien Narendra Modi pourrait ne pas assister en personne au sommet des BRICS à Johannesburg et, en outre, que l’Inde n’était pas favorable à un élargissement du groupe. En dépit de la longue histoire de Reuters en matière de manipulation genre guerre froide, les médias indiens crédules sont tombés dans le piège de cette rumeur.

Cela a créé une certaine confusion, mais seulement momentanément. L’Afrique du Sud est consciente qu’avec l’état actuel de ses relations bilatérales avec les États-Unis, les excellentes relations personnelles du président Cyril Rampaphosa avec le président russe Vladimir Poutine, le séjour des BRICS sur la voie de la «dédollarisation» et ses projets d’expansion, on attend beaucoup du rôle constructif de Modi pour faire de l’événement à Johannesburg un jalon historique dans la politique mondiale du XXIe siècle.

Les propos du ministre sud-africain des affaires étrangères, Naledi Pandor, à propos de l’article de Reuters sont tout à fait pertinents. Pandor a déclaré : «J’ai parlé à plusieurs collègues au sein du gouvernement et à l’extérieur, et tout le monde a été stupéfait par cette rumeur. Je pense que quelqu’un qui essaie de gâcher notre sommet crée toutes sortes d’histoires qui suggèrent qu’il ne sera pas couronné de succès. Le premier ministre indien n’a jamais dit qu’il ne participerait pas au sommet. Je suis en contact permanent avec le ministre des affaires étrangères Jaishankar. Il n’a jamais dit cela. Nos sherpas sont en contact et ils ne l’ont jamais dit. Nous avons donc tous essayé de chercher l’aiguille dans la botte de foin qui est à l’origine de cette rumeur».

Il n’y a pas si longtemps, l’Occident se moquait des BRICS comme d’un papillon inefficace battant des ailes dans le vide d’un ordre mondial dominé par le G7. Mais l’«effet papillon» se fait sentir aujourd’hui dans la refonte de l’ordre mondial.

En termes simples, le flot torrentiel d’événements survenus l’année dernière autour de l’Ukraine a fait remonter à la surface la lutte existentielle de la Russie contre les États-Unis, ce qui a déclenché un changement tectonique dans le paysage international, dont l’un des aspects transformateurs est la montée du Sud global et son rôle de plus en plus important dans la politique internationale.

L’administration Biden ne s’attendait pas à ce qu’une polarisation visant à isoler la Russie et la Chine aboutisse à une telle situation. Paradoxalement, le «double endiguement» de la Russie et de la Chine par Washington, tel qu’il est inscrit dans la stratégie de sécurité nationale de l’administration Biden, a marqué le début de la révolte des pays du Sud contre le contrôle des grandes puissances, du repositionnement de leur statut et de leur rôle sur la scène internationale, et de la recherche d’une confiance en soi et d’une autonomie sur le plan stratégique.

L’Arabie saoudite en est un exemple frappant : elle a adopté une trajectoire indépendante dans des points chauds régionaux tels que le Soudan ou la Syrie, elle a calibré le marché mondial du pétrole dans le cadre de l’OPEP+ plutôt que d’obéir aux diktats de Washington, et elle cherche à devenir membre des BRICS.

Les pays en développement gagnent en marge de manœuvre dans le jeu des grandes puissances et leur influence politique s’accroît rapidement. Leur indépendance diplomatique et leur autonomie stratégique dans le contexte de la crise ukrainienne ont accéléré leur ascension en tant que force émergente dans la politique mondiale en un laps de temps remarquablement court.

Ce qui incite les 23 pays non occidentaux à demander officiellement leur adhésion aux BRICS – bien que le groupe n’ait même pas de secrétariat – c’est que le groupe est perçu aujourd’hui comme la principale plateforme du Sud global pour prôner un ordre mondial plus équitable et qui, par conséquent, a un rôle à jouer dans le destin de l’humanité.

Dès leur création, les BRICS ont été suffisamment avisés pour ne pas injecter d’«antioccidentalisme» dans leur programme – en fait, aucun de leurs membres fondateurs n’a de «mentalité de bloc». Mais cela n’a pas empêché l’Occident de se sentir menacé. En réalité, cette perception de la menace émane d’une peur morbide de l’extinction de la domination occidentale sur l’ordre politique et économique et sur le système international, vieille de quatre siècles, qui touche à sa fin.

Le néo-mercantilisme, qui est essentiel pour enrayer le déclin des économies occidentales, est remis en question de manière frontale, comme nous le constatons en temps réel au Niger. Sans le transfert massif de ressources en provenance d’Afrique, l’Occident est confronté à un avenir sombre. Le responsable de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a déclaré dans un moment de faiblesse que l’Occident, un jardin bien entretenu, était menacé par la jungle extérieure. Les peurs ataviques et les instincts implicites dans la métaphore de Borrell sont tout simplement stupéfiants.

D’où une telle frénésie à détruire les BRICS, à affaiblir leur détermination, à ternir leur image et leur réputation, et à les empêcher de prendre de l’élan. Hélas, le même vieil état d’esprit colonial «diviser pour mieux régner» est à l’œuvre pour amplifier les différences et les désaccords entre les États membres des BRICS.

La controverse concernant la position de l’Inde sur l’expansion des BRICS ne peut être perçue que de cette manière. La semaine dernière, à la suite de la rumeur lancée par Reuters, le porte-parole du ministère indien des affaires étrangères s’est senti obligé de clarifier à nouveau la situation : «Permettez-moi de le répéter encore une fois. Nous avons déjà clarifié notre position par le passé. Comme les dirigeants l’ont demandé l’année dernière, les membres des BRICS discutent en interne des principes directeurs, des normes, des critères et des procédures pour le processus d’expansion des BRICS sur la base d’une consultation et d’un consensus complets. Comme l’a indiqué notre ministre des affaires étrangères, nous abordons cette question avec un esprit ouvert et une perspective positive. Nous avons assisté à des spéculations sans fondement… selon lesquelles l’Inde aurait des réserves à l’égard de l’élargissement. Ce n’est tout simplement pas vrai. Permettez-moi donc d’être très clair à ce sujet».

En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle Modi prévoyait de ne pas se rendre à Johannesburg, le porte-parole indien a réagi en ces termes : «Je vous invite à ne pas vous fier aux informations spéculatives des médias. Lorsque nous serons en mesure de parler, d’annoncer de telles visites de haut niveau, nous le ferons certainement, et vous saurez que c’est notre pratique. Pour l’instant, je vous demande à tous d’être patients et de nous laisser l’annoncer au bon moment».

De même, la conspiration anglo-américaine derrière le mandat d’arrêt de la CPI contre Poutine est évidente. La Russie a été l’un des pionniers des BRICS et le premier sommet du groupe a eu lieu à Ekaterinbourg en 2008 [qui, soit dit en passant, s’est terminé par une déclaration commune mettant en garde contre la domination mondiale du dollar américain en tant que monnaie de réserve standard].

Poutine fait campagne sans relâche pour la «dédollarisation» et est aujourd’hui la voix qui résonne le plus sur cette question sur la scène internationale. Le pronostic de Poutine a été largement accepté dans le Sud, comme le montre l’exode des pays qui optent pour des monnaies nationales pour régler leurs paiements mutuels. Washington est de plus en plus préoccupé par le fait qu’un processus de «dédollarisation» gagne du terrain dans le système financier international à la suite de l’utilisation excessive des sanctions et de la saisie arbitraire des réserves de dollars des pays considérés comme récalcitrants.

Il est intéressant de noter que Bloomberg a publié un article sur le sommet des BRICS intitulé «Ce club n’est pas assez grand pour la Chine et l’Inde». Sa thèse est que «les tensions entre les rivaux asiatiques empêcheront probablement le bloc des BRICS de poser un défi cohérent à l’Occident». Il s’agit d’une tentative éculée de s’attarder sur les contradictions qui existent entre la Chine et l’Inde pour creuser un fossé et saper l’unité des BRICS.

Il est vrai que l’Inde peut s’inquiéter de la domination de la Chine sur le groupe des BRICS. Mais la Chine est également un fervent défenseur de l’expansion des BRICS et d’une représentation accrue des pays en développement. N’y a-t-il pas là une convergence stratégique ?

Fondamentalement, malgré leur différend frontalier non résolu, l’Inde et la Chine partagent la même vision selon laquelle les BRICS jouent un rôle essentiel sur la scène multilatérale mondiale. Les deux pays considèrent également les BRICS comme une plateforme leur permettant d’améliorer leur statut et leur influence au niveau international. C’est cette communauté d’intérêts qui inquiète l’Occident.

Pour l’Inde, les BRICS constituent une plateforme instrumentale favorable à la réalisation de son aspiration à une plus grande représentation sur la scène internationale. Par conséquent, le succès des BRICS ne peut que renforcer la politique étrangère de l’Inde – et pourrait même créer une énergie et une ambiance positives dans ses relations avec la Chine.

M.K. Bhadrakumar

source : Indian punchline via Le Saker Francophone