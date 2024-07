Au siècle dernier, le TOURISME banalisait le monde, aujourd’hui, il le saccage

Il est certain que ce qu’on appelle le tourisme a été un champ d’homogénéisation et de banalisation, dans le monde moderne. En Espagne, on en sait quelque chose. Et ailleurs aussi. Et alors… bon, ben, il se trouve que le tourisme est une des grandes industries du monde moderne. En tant que sociologue, j’ai été amené à étudier ce phénomène, même à diriger une enquête internationale sur le tourisme, ce qui est assez curieux. Voilà, mais c’est un… c’est peut-être la principale industrie du capitalisme moderne, autant que le pétrole et l’acier. Je ne sais pas, s’il fallait classer les industries par ordre d’importance, si le tourisme ne viendrait pas au premier lieu. Et le bassin de la Méditerranée, envahi par le tourisme, pose quelques questions assez graves, [Le tourisme est] un des grands phénomènes de masse de notre époque.

Henri Lefebvre (1901-1991), en 1975, au micro de l’émission Radioscopie.

YSENGRIMUS — Vieilles de cinquante ans, les observations terriblement prosaïques d’Henri Lefebvre que nous plaçons ici en ouverture confirment, déjà en 1975, la portée croissante de l’hégémonisme touristique. Ces remarques de l’auteur de La production de l’espace (1974) gravitent autour d’un de ses aphorismes phares du temps, sur la question: le tourisme véhicule la banalité. De fait, dans la vision que s’en donnaient les penseurs du siècle dernier (notamment Claude Lévi-Strauss, Henri Lefebvre et Guy Debord), le tourisme, c’est la mondialisation du monde foutu. Ne s’y affirme que les aventures soigneusement ficelées et circularisées de la redite. Cette situation perdure massivement de nos jours. Elle est désormais si intégrale qu’il existe même, depuis belle lurette, une activité touristique de la fuite des circuits touristiques. Un off Brodway du tourisme, en quelques sortes, tout aussi bidon que l’autre, naturellement. Qu’il soit extrême, écolo, sportif, naturiste, gastronomique ou ethnographique, le tourisme reste la quintessence, de plus en plus ouvertement avouée, de la société du spectacle. Rien ni personne ne montre le monde, tant que la dynamique touristique impose sa loi. Tant et tant que le seul tourisme candide et honnête, c’est le tourisme ouvertement pillard, c’est-à-dire celui qui accapare sans se complexer le soleil, les plages, les fruits exotiques et les paysages pittoresques, en en niant et en en boutant la vie historique. Le tourisme, c’est le vol de la partie de la propriété qui ne s’exporte pas donc ne se soutire pas. Tout tourisme tue l’agriculture (vivrière ou compradore) autant qu’il tue les juntes. En un mot, le tourisme est une théorie du spectacle faite chair, roc, lac et rivière, et qui étrangle discrètement tout développement. C’est que le matérialisme touristique est l’antithèse ouverte et scandaleusement bourgeoise du matérialisme historique.

Le tourisme véhicule la banalité. Une telle assertion frappe aujourd’hui par son caractère un petite peu doucereux, mièvre, discret, chafouin et diaphane. Un bon nombre de commentateurs du siècle dernier, journalistiques et autres, avaient fait des observations similaires, à peu près à la même époque et même avant. Ces braves gens, fortement émulsionnés par l’effervescence des Trente Glorieuses, s’exclamaient que le tourisme transportait massivement, de par le vaste monde, le lot lourdingue de la nunucherie occidentale. Il s’agit bien aujourd’hui de la banalité, de la ringardise et des comportements quétaines des touristes se déversant sur le monde. Entendre par ce Il s’agit bien dépité que ces attitudes mentales et comportementales sont littéralement le cadet des soucis tragiques des zones touristiques contemporaines. La modernisation, bien massive et bien nivelante, qui était appréhendée et crainte par nos excellents Henri Lefebvre du siècle dernier est aujourd’hui solidement installée, banalisée (encore ce mot), notamment en zones touristiques. Et elle sert tant de liant que de catalyseur, pour les activités de divertissement-voyage contemporaines. Le nivellement, d’abord occidentalisant puis sinisant… mondialisant, en tout cas… tertiarisant, uniformisant… n’est plus le principal problème en cause, sur la question du tourisme. Ce phénomène de masse là est aujourd’hui acquis. Ce chapitre, brutal et tranquille, est désormais déjà écrit. La table est mise pour les touristes et c’est une table fondamentalement unitaire, unaire, globalisée. En notre temps, l’aire touristique n’est plus vraiment cernée dans une situation, toute intellectuelle, de banalisation. Elle stagne bien plus profondément encore, dans un enclos de folklorisation ouverte et de muséologisation active, aux conséquences pratiques immenses. Mazette, il ne s’agit plus maintenant de se dire que le tourisme, dans son incurie envahissante, nous impose son simplisme et son ennui, poisons lents de tout ce qui peut rester d’extraordinaire, en ce monde. Le tourisme n’est plus en train de mentalement banaliser le monde. Il est plutôt en train de matériellement le saccager.

Par vagues, le tourisme est bel et bien sur le point de bien bousiller la portion monde qu’il voyait en songe. Implacablement, il assure l’écrabouillement unidimensionnel de la vie sociale des zones qu’il envahit. Et le tout de la chose va beaucoup plus loin que la simple hégémonie idéologique qui inquiétait tant autrefois Henri Lefebvre, Claude Lévi-Strauss et les penseurs de ce type, ethnologues et sociologues des temps d’antan. Aujourd’hui, ça devient une question pure et simple d’environnement, un enjeu de sécurité, même. Des sites se trouvent brutalement compromis, uniquement par l’accumulation des bonnes gens qui, en récurrence, veulent aller béatement s’y exalter. La destination de rêve est devenue la poubelle du monde et le cri qui prime désormais, c’est celui de la notion de sur-tourisme. Ce qui apparaissait autrefois, aux intellectuels et cogitateurs de toutes farines, comme une problématique de l’idée, du savoir, de l’attitude, une dynamique douloureuse de pensée, une dérive consumériste courtichette, un écart collectif des comportements et des pratiques, est devenu aujourd’hui incroyablement matériel et, par-dessus tout, commercial, au sens dur, râpeux et concret du terme. Il y a bel et bien un matérialisme touristique qui est véhiculé via la matière du touriste lui-même, par son corps, par sa présence, par ce qu’il consomme et privilégie, par ce qu’il impose et par ce qu’il applaudit, par ce qu’il piétine et par ce qu’il dévore. Henri Lefebvre voyait clair, quand il parlait d’une industrie aussi importante que celle de l’acier et du pétrole. Aussi importante… et aussi polluante. Maximalement nuisible.

Il va falloir que l’on commence à envisager de procéder à une problématisation critique des sites touristiques, un peu comme on procède, collectivement et implicitement, à une problématisation critique des dynamiques climatiques. le sur-tourisme est devenu un des grands enjeux de la destruction implicite du monde multipolaire de demain. Il faut sérieusement commencer à penser à y voir, comme travailleurs et comme consommateurs. Du Vieux Québec à Samarcande, en passant par Barcelone, il est désormais patent qu’il émerge, un peu partout, un type très particulier d’urgence environnementale sur fond touristique, une urgence environnementale humaine, collective, socio-historique. Or cette urgence-là, c’est justement celle que, très souvent, notre larmoyant environnementalisme contemporain, misanthrope et hypernaturaliste, tend à laisser de côté. Il est plus que temps de s’engager sérieusement dans une rationalisation et voir à un rationnement du tourisme. Des pays s’y mettent timidement d’ailleurs, fermant certains sites sensibles, par périodes horaires ou saisonnières, pour ralentir leur détérioration involontaire par submergement humain artificiel. Mais le jour approche où il faudra faire beaucoup plus que ça. Quelque chose comme… une autocritique collective, peut-être?

Souvenons-nous des Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss. Ces mondes lointains, ces dispositifs de structures tribales auxquels on aspire, pour pouvoir soi-disant retracer les racines d’un primitivisme qui nous redéfinirait, eh bien, elles ne sont pas rejoignables. Elles fuient, en avant, comme autant de mirages. Nous ne les trouverons pas, ces totems et ces tabous de toutes nos fantasmatiques ethnocentristes bien intentionnées. Ils ne sont pas là. Ils ont disparu, depuis belle lurette. Nous les avons, en bonne partie, détruits nous-mêmes, du simple fait de procéder à cette recherche illusoire, aliénée, parasitaire. Tout ce que l’on a fait ça a été de perturber, sans comprendre. Et surtout, on a perpétué l’amplification du saccage. Et, en insistant collectivement, à l’aveugle, comme on le fait en ce moment, on s’incruste dans une dynamique qui se contredit elle-même. Voyez l’imparfaite image naturaliste suivante. Certaines bactéries n’ont jamais accédé à la surface de l’Antarctique. Un beau jour, on décide d’y sauter en parachute, pour pouvoir enfin toucher du doigt et de la narine ce continent propre, net, environnementalement pur, et exempt de toutes nos bactéries. Mais aussitôt qu’on atterrit sur la moindre surface de glace du lieu idéalisé, nos bottes, nos vêtements, nos comportements, nos agissements infectent ce territoire des germes qu’on aspirait justement à ne pas y trouver. Cette symbolique biologique est aussi terrible que fatale. il n’y a pas de solution intellectuelle ou matérielle à ce fait implacable. On ne sort jamais du halo de notre subjectivité socio-historique modificatrice, perturbatrice, destructrice. Et avant que l’Everest ne devienne complètement une décharge et une cour de casse, il est peut-être temps de commencer à se redire le beau mot de Voltaire: il faut cultiver notre jardin. Ès tourisme, cela veut dire qu’il faudrait peut-être envisager de réarticuler la dimension touristique de nos existences curieuses et fouineuses, autour d’activités locales, de découvertes de proximité, de néo-terroir et d’auto-folklore. C’est là un vaste programme, encore largement inexploré. Et surtout, messieurs les philosophes d’autrefois, on avance ici un sens de l’urgence qui, de par le drame nocif qu’il sous-tend, n’a strictement plus rien à voir avec… de la banalité.

Le tourisme de demain, c’est peut-être tout simplement celui de Balconville.

