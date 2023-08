Pour le Capital américain, la première tâche consiste à contrecarrer le développement du Capital chinois

par Mike Whitney

L’administration Biden a imposé un blocus sur les puces informatiques de pointe destinées à la Chine. Cette mesure devrait ralentir le développement technologique de la Chine tout en nuisant gravement à l’économie en général. Cette stratégie a été largement saluée par les médias et les experts en politique étrangère, mais un nombre croissant d’analystes se demandent si elle ne risque pas de se retourner contre les États-Unis.

Dan Wang doute que le blocus de Joe Biden ait le succès escompté par ses auteurs. Wang est un analyste technologique qui a présenté son point de vue dans un éditorial du New York Times. Voici ce qu’il dit :

«La Maison-Blanche a l’intention de surpasser la Chine en matière de technologie. Le terrain sur lequel se déroule cette compétition est celui de la fabrication de puces. Mais l’administration Biden ne devrait pas se contenter de savourer cette réussite pour une raison bien précise : Que se passerait-il si sa conviction profonde – que les semi-conducteurs avancés sont l’un des fronts critiques de la compétition – était erronée ?…

Les actions de l’Amérique sont motivées par l’hypothèse, formulée par le conseiller à la Sécurité nationale, Jake Sullivan, selon laquelle les puces électroniques constituent une technologie multiplicatrice de force, la considérant comme essentielle au maintien de la position de leader des États-Unis. Mais que se passe-t-il si le gouvernement américain se concentre trop sur les technologies les plus nouvelles plutôt que sur les plus importantes ? Je pense que l’Amérique est engagée dans une compétition entre grandes puissances et la Chine, une compétition qui sera multidimensionnelle et prolongée, et qu’il est donc peu probable que le succès dépende uniquement de la capacité à garder une longueur d’avance dans quelques technologies de pointe. […]

Si les États-Unis se concentrent excessivement sur l’I.A. – et sur les capacités de fabrication de puces avancées qu’elle requiert – ils risquent de ne pas apprécier les vastes atouts technologiques de la Chine. Si la Chine a subi de sérieux revers dans la production de puces, ses entreprises ont pris de l’avance dans d’autres secteurs. L’année dernière, la Chine a dépassé l’Allemagne en termes d’exportations d’automobiles et elle est en passe de dépasser le Japon en tant que leader mondial cette année. Bien que la plupart de ces exportations concernent des marques étrangères produites en Chine, les chiffres reflètent l’expertise approfondie que les entreprises chinoises ont acquise dans le domaine des technologies automobiles de la prochaine ère, en particulier dans le domaine des batteries.

Il n’y a pas que les voitures. Selon les estimations de l’industrie, les entreprises chinoises détiennent environ 80% de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie solaire. Les fabricants chinois d’électronique ont produit une part croissante des composants de l’iPhone d’Apple. Et de plus en plus de produits moins prestigieux, tels que les machines industrielles et les équipements ménagers de base. […]

D’une part, le gouvernement américain bloque les progrès de la Chine en matière d’intelligence artificielle et de supercalculateurs, mais d’autre part, il incite les entreprises chinoises à concentrer leurs efforts sur les puces destinées aux produits d’usage quotidien. Et un monde dans lequel les entreprises chinoises dominent la production de puces matures – sous l’impulsion directe de la politique américaine – ne ressemble guère à une issue victorieuse pour les États-Unis. […]

Nous devons passer moins de temps à apporter des améliorations toujours plus marginales pour restreindre une technologie émergente. Nous devrions plutôt adopter une vision plus globale d’une compétition à long terme avec un concurrent de même taille. Cela signifie qu’il faut élargir l’objectif stratégique à un plus grand nombre de secteurs et mettre en œuvre des plans visant à développer des technologies moins prestigieuses».

L’article de Wang contribue à mettre en évidence les lacunes du blocus de Biden. Quels que soient les gains technologiques que les États-Unis peuvent réaliser à court terme, ils pâliront en comparaison des progrès réalisés par la Chine dans d’autres secteurs plus ordinaires de l’économie. Le blocus illustre la recherche obsessionnelle par l’administration d’une «balle d’argent», c’est-à-dire d’une «arme magique» qui l’aidera à atteindre ses objectifs stratégiques plus larges. Malheureusement, il n’existe pas de solution miracle qui rendrait plus compétitif un empire en déclin doté d’infrastructures délabrées, d’une main-d’œuvre vieillissante, d’un système éducatif défaillant et d’un noyau industriel vidé de sa substance. Les États-Unis devront consacrer moins d’argent à leur armée, qui est gaspillée et surdimensionnée, et davantage au développement de leurs actifs productifs et de leurs industries s’ils veulent rivaliser avec une puissance manufacturière comme la Chine.

Il convient également de noter que le blocus a eu un impact considérable sur les résultats des principaux producteurs de puces. Des titres comme ceux-ci peuvent désormais être trouvés dans tous les grands médias :

«Samsung va étendre ses réductions de production après une perte de 7 milliards de dollars dans le secteur des puces au cours du premier semestre», Reuters

«SK Hynix, l’un des plus grands fabricants de puces mémoire, annonce une perte trimestrielle record en raison de l’effondrement des prix», CNBC

«Intel, Samsung, Micron et d’autres sont frappés par l’une des pires déroute de l’histoire des puces suite à la hausse des ventes due à la pandémie», Bloomberg

«Les géants des semi-conducteurs perdent de l’argent sur chaque puce alors qu’une surabondance historique menace d’anéantir leurs bénéfices», South China Morning Post

Un secteur qui subit encore le syndrome de détresse post-Covid, a maintenant été secoué par des politiques précipitées visant à contenir la montée en puissance de la Chine. Voici plus d’informations à ce sujet, tirées d’un article du Global Times :

«Lors d’une récente réunion à la Maison-Blanche avec les directeurs généraux des géants américains des semi-conducteurs, Intel, Nvidia et Qualcomm ont critiqué l’approche implacable de l’administration Biden visant à réduire les exportations de puces avancées vers les clients chinois, affirmant que les restrictions se retourneront certainement contre eux, les privant d’une importante source de revenus et mettant en péril leur capacité à diriger le secteur à l’avenir.

Cet avertissement brutal atteste que la stratégie du gouvernement américain, dite du «petit jardin et de la haute clôture», visant à faire échouer les progrès du secteur technologique chinois est malavisée au départ et ne sert à rien en fin de compte. Par exemple, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré à de hauts fonctionnaires américains que la limitation des ventes de puces américaines en Chine avait «juste rendu les alternatives plus populaires».

L’idée sous-jacente est que si les fabricants américains de puces perdent leur part de marché sur le plus grand marché mondial des semi-conducteurs, ils la perdront définitivement. De plus, la disponibilité et la qualité des logiciels utilisés par les entreprises chinoises compensent largement les restrictions matérielles imposées par Washington, ont déclaré les PDG».

Pourtant, l’administration Biden poursuit aveuglément sa route malgré les protestations des grands patrons de l’industrie et de ses alliés sceptiques. Ils ne s’inquiètent pas de la perte de revenus pour les fabricants de puces ni de l’impact que leur blocus pourrait avoir sur l’industrie dans son ensemble. Ils sont convaincus que leurs contrôles onéreux des exportations seront couronnés de succès et que Pékin finira par se soumettre au diktat de Washington.

La plupart des analystes estiment toutefois que ce n’est qu’une question de temps avant que la Chine ne rattrape son retard et ne soit en mesure de produire ses propres semi-conducteurs avancés. Après tout, la Chine dépense «400 milliards de dollars en importations annuelles de puces» qui seront désormais détournées vers la production nationale. Compte tenu des progrès réalisés par la Chine dans d’autres domaines du développement technologique, nous pensons qu’elle comblera son retard au cours de la décennie. Considérons, par exemple, ce qui est arrivé à Huawei. Cet exemple est tiré d’un article du New York Times :

«Huawei pourrait s’avérer instructif une fois de plus. Frappés par les sanctions américaines et les contrôles stricts de la Chine en matière de pandémie, les bénéfices de l’entreprise en 2022 ont chuté de 70% par rapport à l’année précédente. Mais il y a des signes de vie : Malgré la chute des bénéfices, les revenus ont légèrement augmenté et le système d’exploitation de l’entreprise, HarmonyOS – qu’elle a développé après s’être vu interdire l’utilisation d’Android – a été installé sur plus de 330 millions d’appareils, principalement en Chine. […]

Privée de puces et de technologies américaines, Huawei a été contrainte de revoir la conception et la fabrication de tous ses anciens produits afin de s’assurer qu’ils ne contiennent aucun composant américain. L’entreprise entraîne dans son sillage toute une chaîne d’approvisionnement nationale, en envoyant ses propres ingénieurs pour aider à la formation et à l’amélioration des fournisseurs chinois qu’elle évitait auparavant au profit d’alternatives étrangères. Récemment, Huawei a affirmé avoir réalisé des percées significatives dans le domaine des logiciels de conception électronique utilisés pour produire des semi-conducteurs avancés à une capacité qui, bien qu’elle soit encore en retard de quelques générations sur les États-Unis, lui permettrait d’être plus avancée que n’importe quelle autre entreprise chinoise. Si Huawei réussit, elle pourrait sortir des sanctions américaines plus forte et plus résistante que jamais».

Alors, oui, les sanctions de Trump ont mis Huawei dans une chute vertigineuse, mais aujourd’hui le géant de la technologie est de retour sur ses pieds et prend de l’élan. Peut-on espérer la même chose de l’industrie chinoise des puces électroniques en plein essor ?

Oui, nous le pouvons. Le développement de la Chine peut être retardé, mais il ne sera pas arrêté. Et lorsque la Chine aura enfin rattrapé son retard, elle se souviendra des pays qui ont violé les règles de l’OMC et abandonné leurs principes de «libre marché» afin d’infliger à la Chine autant de souffrances que possible. Ceci est tiré d’un article d’Econofact :

«Les règles de l’OMC interdisent aux pays d’agir unilatéralement en réponse à ce qu’ils perçoivent comme des violations de la part d’autres pays. Les membres de l’OMC sont tenus d’utiliser le système de règlement des différends de l’OMC pour leurs plaintes. Cette disposition vise à éliminer la possibilité d’une spirale de mesures protectionnistes en guise de représailles. Les récentes mesures prises par les États-Unis pour imposer des droits de douane, justifiées par l’importance de la sécurité nationale, sont largement considérées par les autres pays comme une action unilatérale illégale au regard de la législation de l’OMC. […]

Une action unilatérale violant les règles de l’OMC risque de détruire un système que les États-Unis dirigent depuis des décennies et qui a profité à ce pays».

En termes simples, le blocus de Biden sur les semi-conducteurs avancés est une tricherie. Il s’agit d’une violation flagrante des règles que les États-Unis ont accepté de respecter.

Comme nous l’avons noté précédemment, la grande majorité des journalistes occidentaux non seulement soutiennent le blocus, mais se réjouissent également du fait que la Chine soit injustement prise pour cible. Michael Schuman, de The Atlantic, par exemple, se réjouit de l’action agressive de Biden, qu’il juge tout à fait justifiée. Voici ce qu’il dit :

«Le président Joe Biden a montré à Xi qui est le patron. Deux jours plus tôt, le 21 octobre, Joe Biden avait asséné un coup de massue à l’industrie chinoise des semi-conducteurs en mettant en œuvre une série de contrôles stricts sur l’exportation de la technologie américaine des puces vers la Chine. C’est un coup dur pour les ambitions de Xi de rivaliser avec les États-Unis. […]

La nouvelle politique de Joe Biden révèle que le discours habituel sur l’ascension irrésistible de la Chine et le déclin inexorable de l’Amérique repose sur des hypothèses erronées. Les États-Unis conservent d’énormes avantages économiques et technologiques sur la Chine et, comme vient de le signaler Biden, Washington est de plus en plus disposé à les utiliser contre son concurrent communiste. Par-dessus tout, les mesures de contrôle des exportations de Biden sont l’expression impitoyable de la puissance américaine et un rappel intentionnel que, à bien des égards, les États-Unis ont la puissance et la Chine ne l’a pas. […]

Ces contrôles marquent un net changement dans l’approche de Washington vis-à-vis de la Chine. En plus d’essayer de surpasser la Chine, ce qui est l’objectif de la loi CHIPS récemment adoptée pour soutenir le secteur américain des semi-conducteurs, Washington s’efforce maintenant délibérément et ouvertement de freiner les progrès économiques de la Chine. Allen a qualifié les contrôles de «véritable jalon dans les relations entre les États-Unis et la Chine», annonçant «une nouvelle politique américaine consistant à étrangler activement de larges segments de l’industrie technologique chinoise – un étranglement avec l’intention de tuer».

Il n’est pas surprenant que le point de vue de Schuman soit partagé par un grand nombre de ses collègues dans les médias. Tous semblent croire que la Chine doit être punie pour avoir réussi dans un système que les États-Unis ont contribué à créer. Ce qui est frappant dans l’article de Schuman, cependant, c’est la joie diabolique avec laquelle il promeut la «nouvelle politique américaine consistant à étrangler activement de larges segments de l’industrie technologique chinoise… avec l’intention de tuer». Cela peut sembler un peu extrême pour un article, mais cela reflète fidèlement les objectifs de l’équipe Biden, qui semble totalement déterminée à «contrecarrer les capacités chinoises à un niveau large et fondamental». En bref, saboter l’essor technologique de la Chine semble être la priorité absolue de Washington.

source : The Unz Review

traduction Réseau International