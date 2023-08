Ukraine SitRep. La fin de la contre-offensive

Par Moon of Alabama – Le 11 août 2023

Les médias occidentaux ont finalement changé de cap. Ils admettent maintenant que la contre-offensive ukrainienne tant vantée a échoué. Ils reconnaissent même qu’elle n’a jamais eu la moindre chance d’aboutir.

The Hill, le Washington Post et CNN s’accordent désormais à dire que l’armée ukrainienne n’atteindra jamais ses objectifs.

Il est donc difficile pour l’administration Biden de faire approuver par le Congrès une “aide“ supplémentaire de 24 milliards de dollars à l’Ukraine. Il n’est pas logique de payer pour une cause qui est manifestement perdue.

Le président polonais Duda a également reconnu que la contre-offensive avait échoué. Les relations entre Varsovie et Kiev se sont détériorées et les intérêts polonais ne permettront pas un soutien supplémentaire ou une intervention active.

La “conférence de paix” organisée par l’Arabie saoudite au nom de l’Ukraine n’a rien donné.

Malgré l’avalanche de mauvaises nouvelles, l’armée ukrainienne tente toujours de prendre les positions russes dans le sud et l’est de l’Ukraine. Mais elle n’a tout simplement pas assez d’hommes et de matériel pour percer les lignes.

Même si elle parvenait à faire une percée localisée, elle ne disposerait pas de réserves suffisantes pour assurer le suivi nécessaire. Une seule des brigades formées par l’OTAN est encore retenue à l’arrière. Toutes les autres ont été massacrées dans leurs différentes zones de déploiement.

Dans le nord-est, autour de Kupyansk, les Russes ont lancé leur propre offensive qui a mis les Ukrainiens en fuite. L’Ukraine a ordonné l’évacuation de la zone :

Une évacuation obligatoire a été ordonnée pour la ville ukrainienne de Kupyansk et ses environs, alors que la Russie intensifie le pilonnage de la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, et a affirmé, jeudi, avoir capturé des positions ukrainiennes près de la ville.

Mais Kupyansk est une ville peuplée de russes et les habitants refusent de la quitter.

La campagne russe s’accélère lentement. Comme le rapporte le site ukrainien Strana.news (traduction automatique) :

En Ukraine aussi, on enregistre que de Kupyansk à Bakhmut, la Russie a augmenté le nombre d’attaques. “Au cours du mois dernier, le nombre total d’attaques dans les directions de Kupyansk, Limansky et Bakhmut a augmenté de manière significative. En juillet, il y a eu entre 6 et 6,5 milliers de tirs par semaine, et 9 milliers la semaine dernière“, a déclaré le représentant de la Garde nationale Ruslan Muzychuk. Selon lui, la Fédération de Russie ne connaît pas de “pénurie d’obus“. L’aviation est également utilisée activement et, au cours des dernières semaines, plus de 50 attaques aériennes ont eu lieu chaque jour, et parfois plus de 80.

C’est une mauvaise nouvelle pour la partie ukrainienne qui manque de réserves pour contrer l’assaut russe. Les armes en provenance de l’Ouest sont également moins nombreuses. La livraison des chasseurs F-16 sera retardée de neuf mois supplémentaires en raison de problèmes de formation. Les chars d’assaut et autres matériels sont en nombre insuffisant.

Strana rapporte également un entretien avec un soldat ukrainien bien informé (traduction automatique) :

Toujours à propos de la situation sur le front, une interview intéressante a été donnée par un tireur d’élite ukrainien combattant près de Bakhmut et portant l’indicatif “Grand-père“. Sur l’antenne du politologue Yuri Romanenko, il a été présenté comme s’appelant Konstantin Proshinsky (il s’agit d’un pseudonyme). Le combattant a expliqué en détail sa vision de la situation des forces armées ukrainiennes et de l’armée russe. La mobilisation. Selon lui, elle est mal conduite. On envoie au front des recrues qui n’ont jamais été formées, qui ont souvent plus de 50 ans et qui ont tout un tas de maladies. … Pas de rotation. Le soldat dit que “les mêmes brigades” combattent au front et que les gens restent sur la ligne de front pendant six mois ou plus. Alors que selon les normes occidentales, ils ne doivent pas rester plus de trois mois dans une zone de guerre. … Le comportement des commandants de niveau intermédiaire et supérieur. Selon Proshinsky, nombre d’entre eux tentent d’organiser un “mini-Stalingrad” contre les positions, les obligeant à se lancer dans des assauts frontaux sur des positions russes bien fortifiées. … L’armée russe commence à mieux se battre. …

Proshinsky pense que la Russie n’a pas encore utilisé une grande partie de ce qu’elle possède contre l’Ukraine.

Le soldat pense que les Russes ne bougeront pas de leurs positions et que l’on aboutira à une impasse comme en Corée.

Je ne suis pas d’accord avec lui. L’objectif de la Russie est de libérer au moins les quatre régions qu’elle revendique. Pour des raisons politiques, elle ne peut pas s’arrêter avant que cet objectif soit atteint.

Si l’Ukraine continuait à se battre malgré cela, la Russie est susceptible de fixer de nouveaux objectifs et de s’emparer d’autres territoires.

8.8.2023

Cette contre-offensive dure depuis deux mois. L’avance de l’armée ukrainienne était de 1 à 2 km dans certaines sections du front, dans d’autres de 0 km.

Tous les bataillons et brigades d’élite ukrainiens équipés d’armes de l’OTAN ont été réduits en miettes. Des Léopards allemands, des Bradley américains , des véhicules blindés suédois, etc. ont été détruits. Bien sûr, les médias ukrainiens cachent le fait d’énormes pertes de troupes ukrainiennes.

Lors de la contre-offensive ukrainienne, l’armée ukrainienne a perdu 43 000 personnes. tués, plus deux fois le nombre de blessés.

Au cours des deux mois de la contre-offensive ukrainienne, les troupes russes ont détruit plus de 4 900 unités de diverses armes ukrainiennes. Il s’agit de 26 avions, 1 831 chars et autres véhicules blindés de combat, dont 25 chars Leopard allemands, 7 chars à roues français AMX-10 et 21 véhicules de combat d’infanterie américains Bradley.

En janvier 2023, la publication turque Hurseda Haber , citant ses propres sources au sein du service de renseignement israélien du Mossad, a fait état de pertes des deux côtés. Selon les Turcs ou les Israéliens, la Russie a perdu 18 480 soldats pendant la guerre, y compris des PMC et des unités de volontaires, tandis que l’Ukraine en a perdu 157 000 ainsi que des mercenaires étrangers. Autrement dit, le rapport est d’environ un à dix. Les médias européens et américains écrivent environ 300 à 350 000 pertes de l’armée ukrainienne.

À ce jour, les pertes totales de l’armée ukrainienne tuées et blessées sont de 0,4 million de personnes.

Le 5 août, l’ancien économiste du FMI et ancien stratège de Bank of America, David Wu, a déclaré que dans les semaines à venir, la contre-offensive de l’Ukraine s’épuiserait.

Il y a un an, les complexes Hymers sont devenus une nuisance pour les troupes russes, mais les soldats russes ont rapidement trouvé un antidote, maintenant les Hymers ne sont pas terribles. La même chose attend toutes les autres armes que l’OTAN envoie aux fascistes ukrainiens.

Les Ukrainiens sont formés pour piloter le F-16, mais le temps de formation n’est clairement pas suffisant. De plus, l’approvisionnement de ces avions ne veut rien dire, car il faut fournir plus de pièces de rechange, plus de spécialistes de la maintenance, des équipes de réparation, etc.

Les F-16 eux-mêmes ne représentent pas quelque chose de nouveau pour les troupes russes, ils seront abattus encore plus rapidement que les SU-24 soviétiques restant en Ukraine.

Mais, puisque les F-16 peuvent transporter des armes nucléaires, la fourniture de ces avions signifiera que la Russie utilisera des armes de plus en plus efficaces, les bombardements des installations militaires ukrainiennes augmenteront, etc. Permettez-moi de vous rappeler qu’aujourd’hui les troupes russes utilisent des projectiles thermobariques du système « Solntsepek » (soleil brûlant), mais il est possible d’utiliser le « Smerch » (tornade, ne pas mélanger avec « Tornado ») MLRS déjà en service, dont l’effet est assimilé à des armes nucléaires tactiques en termes d’efficacité.

De plus, de manière inattendue pour tous les Russes, l’offensive des troupes russes a commencé sur un large front de la ville de Kupyansk au village de Kislovka , avançant dans certaines directions – 10-20 km.

Dans le même temps, le nombre de soldats et de services russes employés dans les opérations militaires en Ukraine s’élevait à 300-350 000 personnes en avril, avec le nombre de l’armée russe à 2 millions 39 000 758 personnes, dont 1 150 628 militaires – c’est-à- dire 30 %.

Sur les 12 000 chars de l’armée russe, moins de 1 000 chars sont impliqués dans la guerre, soit environ 7 %, il en va de même pour les autres types d’armes.

Les drones en Russie sont produits, entre autres, par une entreprise telle que la célèbre «Kalachnikov». La production d’opérateurs de drones a été lancée en Russie, tandis que l’Ukraine connaîtra bientôt une pénurie d’opérateurs.

De plus, les troupes russes vont bientôt enfin maîtriser la guerre avec le Starlink d’Elon Musk , ainsi, l’armée ukrainienne sera privée de communication.

Les médias occidentaux expliquent le manque de succès par les champs de mines des troupes russes et même les chardons qui poussent dans les lieux de contre-offensive.

Les médias occidentaux utilisent des sources ukrainiennes comme sources d’information, où il n’y a pas un seul mot de vérité, mais il y a des océans d’idiotie, de folie. Cette idiotie, cette folie est diffusée par les médias européens et américains.

Les troupes ukrainiennes continuent de bombarder des quartiers paisibles de villes, y compris avec des armes à sous-munitions. Les Ukrainiens ordinaires ne sont pas loin derrière, ils ont renversé le monument à Pouchkine, la maison de Boulgakov a été transformée en la maison d’un musicien ukrainien inconnu. La tâche est de détruire la culture russe, comme dans le 3e Reich. Un député ukrainien a forcé un gars qui chantait une chanson en russe à la guitare à s’excuser publiquement. Il n’y a rien d’étonnant ici – le fascisme est le fascisme.

Oui, plus : Victoria Nuland, est venue au Niger.

En 2014, elle est venue à Kiev et a déclaré que le peuple avait le droit de faire son choix. Elle n’a pas soutenu le président légitime Ianoukovitch

Au Niger, cette pute a oublié que le peuple nigérien a le droit de choisir et a soutenu le président déchu. États-Unis, France. L’Allemagne veut vraiment, vraiment continuer à piller le Niger, en exportant de l’uranium pour une chanson.

Le Niger est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique. mais la France est l’un des pays les plus riches du monde. Les Nigériens ont dit : « Ça suffit ! Français, sortez ! » Il est naturel que la France fasciste soutienne l’Ukraine fasciste. Il s’est avéré que la sale France aime beaucoup l’indépendance de l’Ukraine et déteste pathologiquement l’indépendance du Niger !

Les États-Unis ont dressé l’Union des pays d’Afrique de l’Ouest contre le Niger, qui a menacé d’une invasion militaire du Niger si le président pro-français n’était pas renvoyé. Cependant, le Burkina Faso et le Mali ont annoncé un soutien militaire au Niger. Le Nigeria (225 millions d’habitants) a refusé d’envoyer des troupes au Niger, bien que les médias occidentaux écrivent le contraire.