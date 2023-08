UKRAINE : LA GUERRE DES IMAGES (Investig’action)

Guerre en Ukraine, explosion du prix du gaz, pénuries, vie chère, appauvrissement. Aujourd’hui, le peuple européen paye le prix fort. Mais comment l’a-t-on convaincu de prendre parti sans aucun débat contradictoire et sans vérification des images et des infos?

Comment l’a-t-on convaincu de payer des F-35 porteurs de missiles nucléaires (basés en Belgique, en Italie, etc) au lieu d’investir cet argent dans les hôpitaux, les écoles, l’emploi des jeunes ?

Le créateur de la publicité moderne, Edward Bernays, disait : « On peut vendre un gouvernement comme n’importe quelle autre marchandise ». J’ajoute « vendre une guerre » aussi. À qui profitent ces masses d’armements que le peuple ukrainien devra rembourser – sans compter les pertes humaines? Qui a refusé de négocier ?

Avec le collectif Test Media International, Michel Collon a formé une équipe qui, depuis plusieurs mois, analyse à fond télés, radios, presse, réseaux sociaux : que vaut notre info ?

Nous pensons que vous avez le droit de savoir. De savoir si on a manipulé vos infos sur les faits. Avec « Ukraine – La guerre des images » vous pourrez analyser 50 exemples de manipulations rigoureusement documentées, et vous faire vraiment votre opinion.

L’Europe va-t-elle rester soumise aux États-Unis ? Ou bien va-t-elle enfin peser pour la négociation, la paix et le retour à des prix normaux pour le gaz et les aliments, etc ?

Ce livre, c’est un gros travail, un énorme merci à tous ceux qui ont aidé. Mais tout doit être vérifié, recoupé, documenté, ça prend du temps.

Bien entendu, nous comptons sur vous pour le faire connaître largement.

Parce que d’autres guerres se préparent, parce que ce monde devient de plus en dangereux et socialement injuste. Parce qu’il n’y a pas de démocratie sans info valable.

MERCI ET BONNES LECTURES !

–> LIRE UN EXTRAIT