« Urgence climatique »: au fait, on en est où du trou dans la couche d’ozone?

Le fameux trou dans la couche d’ozone, qui a fait un tabac dans les années 90 du siècle dernier, devait à coup sûr éradiquer l’humanité toute entière en deux ou trois décennies maxi. Normalement, je ne devrais plus être là en train de rédiger cet article : je devrais être mort, comme tout le monde.

Qu’est donc devenu ce fameux trou ? Perso, je n’en sais trop rien. Je me fierai volontiers à l’avis éclairé de Dieudonné sur la question : « Il paraît qu’il aurait été recousu, par des Chinois » :

ingénierie sociale. Ça doit être la vérité vraie. Plus personne ne parle du trou, même dans les milieux hyper-complotistes (il s’est dézingué tout seul, sans l’aide du moindre complotiste). Exit le trou. Dommage, c’était un beau sujet de mise en résonance hystérique des foules, comme savent en fabriquer les spécialistes de l’ .

A la place, on parle beaucoup du réchauffement climatique d’origine humaine. En langage chic, au lieu de dire « d’origine humaine », on dit « anthropique », du grec « ἀνθρωπικός » qui veut justement dire « humain ». A ne pas confondre avec « entropique », dérivé du grec (ancien) « ἐντροπία » qui veut dire « tour », et qui désigne une quantité physique qui mesure le degré de désordre d’un système. Tout le monde sait ça évidemment. Voilà, c’était ma minute de cuistrerie, maintenant je peux passer aux choses sérieuses.

On en parle même tellement de ce fameux « réchauffement climatique anthropique » (on abrégera en RCA dans la suite, à ne pas confondre avec République Centre-africaine, où, c’est vrai, il fait très chaud) que des gens sérieux se demandent comment on pourrait interdire tout discours qui n’irait pas dans le sens de la vérité vraie, à savoir que la planète entière est menacée de mort par le RCA…encore une fois

C’est par exemple le cas de ce plateau très sélect, invité par ARTE pour parler, non du RCA – « qui n’est plus une thèse mais une vérité scientifique révélée…» – , mais de la meilleure façon d’enfoncer une bonne fois pour toutes dans la tête des gens que la réalité du RCA ne souffre pas la moindre critique.

Attention, c’est du lourd ! Plus Goebbels, tu meurs :

A côté, la loi Gayssot va passer pour une aimable gronderie, un gentil tirage d’oreilles pour garnements malappris.

Il faut dire que l’heure est grave : selon une étude pilotée par IPSOS, 9% de la population mondiale, pygmées d’Australie inclus, ne croient pas au réchauffement climatique (au RC tout court, A ou pas A). 9% qui n’y croient pas, ça fait 91% qui y croient, mais pour les réchauffomordicus du plateau d’ARTE, ce n’est pas assez, il faut aller vers les 100%, voire plus. A moins de 100%, on est dans l’échec propagandiste.

Autre chiffre alarmant : le pourcentage de terriens qui ne nient pas le RC mais pensent qu’il n’est pas Anthropique… (vous me suivez ?) est passé de 23% en 2019 à 28% en 2022. Une catastrophe. Quels en sont les responsables ? Les mêmes que pour les émeutes ethniques de juin-juillet derniers : les réseaux sociaux, évidemment…

Commentaires d’un chercheur du CNRS, auteur d’une thèse sur la désinformation s’il vous plaît : « Aujourd’hui, on n’est plus face à un doute, face à un scepticisme qui serait « scientifique », on est face à du déni. Ça fait plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu’on travaille sur ces sujets-là. Des [NdA : il a bien dit « des » et non « les » : sa langue aurait-elle fourchée ?] scientifiques sont aujourd’hui unanimes, on a tous les rapports du GIEC. On parle plutôt de climato-dénialistes pour parler de ces personnes ».

A propos de l’ « unanimité » des scientifiques sur la réalité du RCA, je renverrai ce monsieur au lien suivant :

qui semble prouver que dans la grande tribu des climatologues, on trouve quand même pas mal d’irréductibles Gaulois climatosceptiques.

Propos relevés dans un reportage (inclus dans l’émission) qui couvre une manifestation de climato-gagas : « Pour lutter contre ce que « les » (sic) scientifiques qualifient de déni, des groupes écologistes [NdA : financés par l’Open Society de Soros ?]

entendent faire pression (re-sic) sur les médias ». On entend une militante clamer : « Nous sommes ici pour alerter les rédactions sur la nécessité de faire de l’urgence climatique un élément majeur (re re-sic) de leur ligne éditoriale ». Au moins, les choses sont claires : ces gens-là n’ont pas l’intention d’y aller par quatre chemins. Les profs et les journalistes sont priés de se tenir à carreau.

« Une proposition de loi qui pousserait les médias à couvrir davantage les problématiques climatiques est à l’étude », précise ce même reportage. Avec quand même une question de méthodologie : « Cette croisade (sic) ne risque-t-elle pas d’alimenter le climatoscepticisme?», selon le vieil adage : « Trop, c’est trop ».

On apprend au cours de l’émission que FranceTélévision dispose d’une rubrique, « Météo-Climat », et donc de toute une ribambelle de fonctionnaires chargés de sa réalisation. La rédactrice en chef de la revue fait partie des invités de l’émission. Pour l’animateur du plateau, «le rôle des journalistes est de faire de la pédagogie». En clair, de montrer au péquin moyen qui regarde encore la télé en quoi les climato-dénialistes sont d’irréductibles tarés.

Egalement présente sur le plateau, la présidente de « Quota Climat », une association [NdA : financée par Soros ?] qui « défend une proposition de loi relative à la responsabilité des médias dans le traitement des enjeux environnementaux ». La dame est par ailleurs attachée parlementaire d’une députée « Renaissance ». Selon elle : « Il ne s’agit pas d’imposer une seule et unique vérité mais de n’inviter que des gens compétents pour parler du climat. Il faut pointer du doigt les médias climato sceptiques ». On ne voit pas trop la différence entre “imposer une vérité unique” et “n’inviter que des gens compétents”, parce que, si on la suit bien, il n’y aura bientôt plus aucune émission de ce type-là :

. La raison ? Premièrement, l’invité n’est pas compétent pour parler du climat puisqu’il est climato-dénialiste (“climato” au sens RCA du terme). Deuxièmement, le média en question – il s’agit ici de TVLibertés – invite régulièrement des climato-dénialistes :

Parmi les invités d’ARTE, un spécialiste du complotisme, pour lequel, chez les climato-dénialistes, on trouve des gens qui se sont posés des questions sur la crise du Covid et même des gens qui seraient plutôt pro-Poutine et anti-Zelinsky :

C’est vous dire que ça ne plaisante pas du tout du tout.

La présidente de « Quota Climat » critique la manière dont les journalistes parlent de la canicule : «Quand il y a des canicules avec des fortes chaleurs, on va voir des personnes qui se baignent, qui mangent des glaces, etc.». Sont-ils bêtes ces journaleux… Quand il y a une canicule, ils devraient au contraire filmer des gens en train de mourir de soif par centaines de milliers dans les rues des grandes villes du monde.

Pointées également du doigt, les couleurs des cartes météo. Quand à la télé on représente une France où, en plein été, la moyenne des températures ne dépasse pas les 25°, mettre la carte en rouge vif pour laisser penser que le pays est sous une canicule écrasante fait en effet un peu rigoler…

Une perle pour clore (mais toute la vidéo est à voir en entier) : « Quand on nous parle de normales de saison, on ne parle plus de normales entre 1990 et 2020 (…). Comme on sait que le réchauffement climatique a commencé à être perceptible à parler des années 90, si on se compare à des températures de 1990, on se compare à quelque chose qui est déjà réchauffé ». Donc, si je comprends bien, il n’y a pas de différence notable de températures entre 1990 et nos jours (soit trente années quand même…). Bel aveu.

Henri Dubost

