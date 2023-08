VARIATIONS CLIMATIQUES OU CHANGEMENT CLIMATIQUE ANTHROPIQUE ? ( Partie 1)

L’activité humaine et sa production de CO2 sont-elles vraiment responsables des variations climatiques observées?

Par Sylvain Tréton.

Un rappel scientifique : la composition de l’air:

Environ 79,04% d’azote (N.), environ 20,93% d’Oxygène (O2) , 0,038% de Gaz carbonique (CO2), et des traces de Gaz rares (argon, néon…)

Pour ceux qui veulent continuer à calculer :

Nous avons 0,038% de CO2 dans l’air. La nature en produit elle-même environ 96%.

Le reste, c’est-à-dire 4%, est produit par l’homme. Cela représente 4% de 0,038%, soit 0,00152%.

La part de l’Allemagne est de 3,1%.

L’Allemagne fortement industrialisée influence donc le CO2 dans l’air à hauteur de 0,0004712%.

Sans commentaires…

Depuis 600 millions d’années, on estime que la quantité de CO2 atmosphérique a varié entre 0,5 et 20 fois par rapport à la quantité actuelle.

Une belle méthode pour la période du post-carbonifère moyen, c’est l’utilisation de l’indice stomatique des feuilles fossiles de plantes vasculaires.

https://www.notre-planete.info/actualites/4562-variation-CO2-temperatures-eres-geologiques

https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/co2-depuis-4ga.xml

Deux visions s’opposent: les CLIMATO-CROYANTS et les CLIMATO-SCEPTIQUES

Pour les Climato-Croyants et surtout les autres, je vous propose un vidéo de Jancovici, membre du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat; traduction française de IPCC Intergouvernemental Panel on Climate change) (nombreuse vidéo sur internet)

C’est la vision des experts du GIEC qu’il nous explique:

1/ qu’il y a changement climatique,

2/ que les activités humaines en sont responsables par leur production de gaz à effets de serre (CO2 et +) pour 4% de 0,038% soit 0,00152 % du total terrestre, et que

3/ seul un changement drastique de nos comportements peut éviter les catastrophes qui nous attendent dans un futur assez proche

Ce vidéo amène des arguments intéressants, avec pour conclusion unique, l’évidence que les Variations climatiques observées sont un Changement climatique créé par l’activité l’humaine .

À la suite des publications du GIEC, cette vision apocalyptique a été celle adoptée par la plupart des gouvernements des pays occidentaux riches et industrialisés.

Ainsi, toutes les occasions sont bonnes à travers les médias pour nous rappeler la parole de ces experts (!??) qui est devenue la parole officielle.

La chaîne française d’Antenne2 a créé une émission spéciale « Météo Climat » (sic) qui fait suite aux bulletins météorologiques, le meilleur moyen de rendre la population coupable.

Jancovici: le réchauffement climatique (24 septembre 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=fS5HhcbyjKc

Climat: peut-on vraiment faire confiance au GIEC?

https://bonpote.com/climat-peut-on-vraiment-faire-confiance-au-giec/

Et puis il y a les autres, les Climato-Sceptiques.

Ceux qui s’interrogent sur cette parole officielle, se questionnent, doutent (!!!), mais dont on n’entend que très peu parler.

Il n’y a pas d’urgence climatique…mais il y a urgence économique et sociale (citoyen climato sceptique) – les 7 du quebec

On peut affirmer que lorsque des voix discordantes s’élèvent et ne vont pas dans le sens du discours officiel, quel que soit le sujet , le système s’arrange pour leur donner un minimum de visibilité afin de ne pas entretenir de mauvaises pensées chez le citoyen consommateur.

Dernièrement j’ai écouté un interview passionnant de Christian Gerondeau, sur TV Liberté,

GIEC: 30 ans de mensonges Christian Gerondeau TVL (1er juin 2023)

https://www.youtube.com/watch?v=HkuCBxIbZ_g&t=61s

On trouve sur internet beaucoup de controverses sur le personnage, exactement comme il en existe sur toute personne exprimant une opinion différente de la norme. Bien souvent, toutes les voix discordantes, pour les faire taire, sont étiquetées de »complotiste » ou de tout autre terme ayant une connotation négative suivant le sujet abordé.

Après avoir écouté cette interview, je me suis empressé de lire son livre que je vous conseille:

« Le climat par les chiffres, Sortir de la Science-fiction du GIEC, Trente ans de mensonges » (Édition l’Artilleur) ou vous retrouverez, résumé très simplement avec des graphiques très lisibles, tout le détail des études et de leurs interprétations.

Le descriptif ci-dessous apparaît dans la page de garde (mais il faut lire l’ensemble)

Christian Gerondeau analyse les données officielles et explique 30 ans de mensonges. Il nous dit :

« -il y a 3200 milliards de tonnes de CO2 dans l’atmosphère (il y a confusion entre le stock et le flux) Production de CO2 annuelle par les activités humaines: 32 milliards, dont la moitié sont absorbés par les océans et les plantes. Il reste 16 milliards de tonnes produits par l’activité humaine répartie: 5,6 M par les pays développés soit 1/600 1,6 M par l’Europe, soit 1/2.000 160 millions par la France soit 1/20.000 Les 2/3restant de ces 16 milliards de tonnes sont produits par les pays en voie de développement. Croire que notre action va diminuer le CO2 dans l’atmosphère, « c’est vouloir vider l’océan avec une petite cuillère » -contrairement aux affirmations mensongères officielles, la température terrestre n’a pas connu de réchauffement accéléré depuis les accords de Paris en 2015, mais plutôt une baisse -les sociétés ont besoin d’énergie de manière constante : en France, les réacteurs nucléaires fournissent suffisamment d’électricité lorsqu’il n’y a ni vent ni soleil. Quand soudainement il n’y a vent et/ou soleil, nous sommes alors obligés d’exporter (à bas prix) 80% de l’électricité renouvelable produite, ou même encore, de freiner nos centrales nucléaires. Renouvelable et nucléaires sont incompatibles. Les Allemands sont très en avance sur les énergies renouvelables. Ayant supprimé le nucléaire, ils ont dû rouvrir les mines et les centrales au charbon (bilan carbone excellent !!). -6 millions d’enfants meurent chaque année dans les pays en développement, car ils n’ont pas accès à l’énergie et à l’électricité. Les pays en développement n’écouteront jamais les pays développés. -les changements de températures et de climat sont normaux et ils ont toujours existé dans l’histoire de la planète. -le CO2 est essentiel à la vie; au cours de la période des dinosaures, le CO2 était plus abondant dans l’atmosphère et la terre était luxuriante; la décomposition de cette flore nous a donné les énergies fossiles. Le fait de disposer d’une énergie bon marché a permis le développement de nos sociétés dans beaucoup de domaines, pourquoi voudrait-on en priver les pays en voies de développement qui doivent faire face à de nombreux défis ? »

Pour mieux comprendre ce qui est dit et surtout pour appuyer les arguments avancés par Christian Gerondeau, il est essentiel d’écouter les vidéos suivants :

Les paramètres de Milankovic : le rôle crucial du soleil dans les variations climatiques : +++

https://odysee.com/@vcuendet:1/Carottes-de-glace-et-climat:c?r=GfgcXMkyNuAXMxwiKBa54SiaXQBebDMP



Calottes de glace et climat (6 mai 2023) +++

https://odysee.com/@vcuendet:1/Carottes-de-glace-et-climat:c?r=GfgcXMkyNuAXMxwiKBa54SiaXQBebDM

D’après les études des calottes glaciaires, l’augmentation de la température précède de 600 ans l’augmentation du CO2 +++

Faites vos jeux, qui ment ? Où trouver la vérité ? pic.twitter.com/SH8nNZRfpR — VERITY France (@verity_france) July 29, 2023

CONCLUSION

Heureusement, Internet peut nous apporter une vision autre et nous amener à la réflexion. On peut effectivement y trouver tout et n’importe quoi, du bon comme du mauvais dans le discours officiel. À nous de faire la part des choses, car il existe partout des gens passionnants et passionnés qui sont capables de profondes réflexions et d’analyses sur de nombreux sujets.

À la lecture de toutes ces informations, j’ai tendance à penser que les climatosceptiques ont raison et que nous vivons un immense conditionnement au niveau mondial. Alors la question se pose :

À qui profite le crime?

Les milliards que l’on prend dans nos poches ne sont pas perdus pour tout le monde.

Comme par hasard, la pollution sous toutes ses formes a pratiquement disparu du discours officiel alors qu’elle me semble essentielle.

Pourquoi? Une simple supposition: dépolluer ça coûte des sous, décarboner, ça en rapporte!

J’ai bien souvent la douloureuse impression que l’on nous trouve toujours de bonnes raisons pour nous amener dans une certaine direction pour laquelle on a déjà trouvé les solutions. Je ne nie pas l’existence de variations climatiques , par contre je doute que l’activité humaine soit le grand responsable.

Il y a, il me semble, plus de réponses du côté de la relation Soleil/Terre ( paramètres de Milankovic) et une perspective sur le long terme qui me paraît essentielle. Cet aspect est très difficile a reconnaître dans une époque qui a tendance a vivre dans l’instantané.

Cet instantané que nous subissons au quotidien, n’est rien face au facteur temps géologique.

Ce n’est pas pour cela qu’il ne faille pas agir: au contraire, beaucoup de choses sont à réaliser pour améliorer la condition de l’homme et de son environnement, mais : « Il ne faut pas faire les bonnes choses pour les mauvaises raisons »,

et je pense que les raisons que l’on nous « vend » sont de mauvaises raisons. Le bilan que l’on nous oblige à faire est très lourd pour les sociétés et les individus.

-voir le tout électrique (en voulant décarboner au maximum notre vie), comme la solution est une aberration à tous les niveaux;

-vouloir supprimer les énergies fossiles du jour au lendemain (sous prétexte de leur bilan carbone) est une autre bêtise économique, écologique, sociale;

-imaginer que les éoliennes (on peut fortement douter de leur rendement et de leur bilan carbone), que le solaire (oui à petite échelle, mais à l’échelle d’un pays j’en doute, peut-être dans les pays très ensoleillés) est capable de se substituer à court terme aux énergies fossiles est une illusion.

-Isoler les constructions, c’est bien, mais isoler à outrance par pure conviction idéologique a des conséquences financières au niveau du logement, de l’immobilier en général et au niveau sociétal.

-vouloir rendre les hommes coupables crée un stress intense pour tous ceux qui ont été convaincus, particulièrement dans les jeunes générations (on a vécu l’exemple du covid).

-certaines avancées technologiques peuvent nous aider dans les changements souhaités: la Chine vient de délivrer un permis d’exploitation pour son premier réacteur nucléaire au thorium, cet élément chimique comporte de multiples avantages, notamment au niveau écologique

https://www.europe1.fr/international/la-chine-obtient-un-permis-dexploitation-pour-son-premier-reacteur-nucleaire-au-thorium-4189738

-tant d’autres raisons valables existent pour douter de la pertinence du discours officiel; la liste est longue…

Finalement, il y a beaucoup, de personnes et parmi eux de très grands scientifiques qui remettent en question les données et les conclusions du GIEC

Je propose quelques vidéos ou documents parmi ceux que j’ai accumulés. Mais il y en a tellement d’autres…aussi bien pour les « apôtres » que pour les « sceptiques ».

Deux invités de CNEWS et de Radio Sud détruisent complètement le narratif des changements climatiques

Deux invités sur CNEWS et sur Sud Radio détruisent complètement le narratif des changements climatiques. pic.twitter.com/mj5ZAfKxr2 — Aliénor d’Aubigné ☦️🇷🇸🇷🇺🇫🇷🇦🇲 (@AlienorAubigne) July 9, 2023

Une étude pour les préfets de France détruit les élucubrations réchauffistes (18 juillet 2023)

Une étude pour les préfets dézingue les élucubrations réchauffistes – les 7 du quebec

https://les7duquebec.net/archives/284592

À SUIVRE Partie 2 du dossier bientôt en ligne