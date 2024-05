Oser faire confiance à la thèse rationnelle, et la servir

La victoire de la rationalité est une victoire au long cours. C’est ça le problème […]. Je ne sais pas s’il y a une Raison dans l’Histoire objective, dans l’Histoire telle qu’elle se déroule. Mais je pense que lorsque les graines de la rationalité sont semées, sur une question déterminée, ceci fait son chemin… ceci fait son chemin. Nous avons de nombreux exemples. Et c’est de cette confiance-là dont je parle. Si vous avez le sentiment que, sur une question, vous avez une réponse ou une vision rationnelle, eh bien tenez votre point de vue. Essayez de le partager, tant que vous pouvez. Luttez pour lui. Et, en définitive, il arrivera quelque chose. Rien, de ce point de vue-là, n’est inutile. Tout ce qui peut être fait, en fonction des objectifs raisonnables, sur une question déterminée, doit être tenté. Et si on ne le fait pas, si on n’a pas cette confiance-là, on ne fait que céder le terrain aux pulsions irrationnelles qui, d’une certaine manière, sont encore dominantes… avec la pulsion principale qui est dominante, c’est, quand-même, le règne de l’intérêt privé, dans son sens, le plus… le plus… à vrai dire, le plus aveugle… le plus aveugle.

Alain Badiou, entretien avec Jean Comil, 2012

YSENGRIMUS — C’est avec une bonne dose de finesse sapientale qu’Alain Badiou fait ici la promotion du service, intellectuel et pratique, à la rationalité. Il commence par reprendre la notion hégélienne de Raison Objective, de Raison dans l’Histoire, en la problématisant discrètement. De fait, il s’avance en émettant un doute prudent à son égard, en disant que personnellement, subjectivement, il ne sait pas si on peut conclure à une vaste Rationalité qui imprégnerait objectivement l’Histoire. Alain Badiou, qui est un philosophe matérialiste, n’est pas tout de suite prêt à brandir les grandes idées catégoriales de l’Idéalisme objectif et à les installer, comme ça, à demeure, à l’intérieur de la réalité, comme si elles s’y incarnaient. Produit pratique, construit, ordinaire et intellectif, de l’action collective humaine, la rationalité n’est pas cette sorte d’absolu abstrait implacable, comme l’avait établi le système hégélien. C’est plutôt un enjeu récurrent, lancinant, auquel il faut continuer de réfléchir… et qu’il faut garder ouvert.

La question du service à la rationalité, ici chez Alain Badiou, apparaît comme directement associée à l’action, à l’intervention intellectuelle ou sociale. Et elle se pose d’une façon profondément dialectique… même au sens antique de ce terme. Observons d’abord qu’Alain Badiou n’identifie pas mécaniquement la rationalité à la vérité. Il ne s’agit pas de décréter, par avance, qu’il y a une façon claire et carrée, simplette et nette d’expliquer et de problématiser le tout des choses et que c’est celle-là qu’il faut imposer, et aucune autre. Non, ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. La rationalité est une attitude revendiquée. Son établissement et sa stabilisation s’acquièrent interactivement, se gagnent socialement. La victoire de la rationalité est une victoire au long cours. C’est dire que c’est un voyage, un périple historique, une tribulation ancienne, où on va rencontrer des vents contraires et parcourir des océans complexes. À un certain moment, autour d’une question, dans le cadre d’une problématisation, une instance croit détenir les leviers de l’intervention rationnelle. Mais cette conviction n’est en rien assurée. Elle va devoir jouer de tension, s’avancer sur la scène du débat. Croire tenir la clef n’est que le premier pas de la conquête collective du traitement rationnel d’un problème. La recommandation de prendre parti et d’agir en conséquence s’impose alors, à la fois hardie et prudente. Si vous croyez avoir une compréhension rationnelle d’une situation. Allez-y, agissez, faites-en la promotion et il sortira quelque chose. Cela vaut de toute manière, sans rigidité ni dogmatisme, vu que, entre autres, si votre position est en fait irrationnelle, invalidable, non étayée, basée sur des assomptions indues ou des affects errants, les autres interventions du débat collectif vont apparaître et s’imposer, pour la pondérer, la ratiociner, ou la revoir et la refaire. Et c’est de ce débat que jaillira la rationalité, comme résultat consenti, acquis, non-immédiat et, surtout, collectif.

J’ai défini ailleurs en quoi consiste cette cruciale attitude de la pensée et de l’action qu’est la rationalité ordinaire. Il s’agit de cette capacité, naturelle mais acquise, de corréler adéquatement l’empirique au non-empirique, en réorganisant, dans notre esprit et dans notre pratique, un reflet, partiellement constatif et partiellement spéculé, du fonctionnement du monde. Sur ce point, daignez observer l’image du casse-tête, que j’ai placé en fin d’article. Le casse-tête, entre autres celui de type puzzle, ce passe-temps ancien, ce joujou séculaire, ce gnoséos simplifié, est une sorte d’exercice pratique ès rationalité. Très souvent, un casse-tête se solutionne de façon collective. Il représente la confrontation permanente entre une image empirique, un paysage, un objet, la photo qui fournit au casse-tête se représentation visuelle, et une structure secrète, profonde, diaphane, organisée, qui doit se dégager et que l’on doit reproduire, en raccordant les pièces entre elles. La réflexion que l’on se fait, à propos de l’objet sur lequel on travaille, tâtonne en méthode, pour se stabiliser de façon adéquate. Et les morceaux du casse-tête, dans leur dimension secrète et profonde, contredisent l’image de surface, qui a, elle aussi, sa complexité propre. La rationalité, c’est justement ce qui nous fait arriver à résoudre un casse-tête et ce, malgré les détours auxquels semblent nous inviter les différentes facettes de son apparence superficielle. Noter —crucialement dans ce petit modèle— que, comme sur l’illustration, si un morceau manque, la rencontre mentale de l’empirique et du logique permettra habituellement de se le représenter visuellement, sans le voir. L’acte irrationnel par excellence ici est représenté par un enfant qui taillade certaines des pièces du casse-tête avec des ciseaux, pour les encastrer un peu partout, où bon lui semble, sur la surface dudit casse-tête, en croyant maladroitement imposer sa volonté à un monde qu’il faut pourtant comprendre avant tout… et modifier ensuite. Cet enfant cisailleur n’est vraiment pas un être anodin. Il est en chacun de nous, gorgé d’affect, d’émotivité, de langueur, de colère contenue, d’ardeur prélogique.

Ordinaire et pratique, ou contemplativement cogitatif, le voyage collectif de la rationalité va rencontrer un grand nombre d’écueils. Dans l’héritage issu de l’histoire de la philosophie, la majorité de ces écueils sont mis en saillie aujourd’hui par les héritiers intellectuels de l’irrationalisme. On se gargarise toujours amplement, dans l’amphi ou au troquet, pour faire la promotion des idées irrationnelles. On invoque Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, Henri Bergson, Novalis. Plotin & Cossin. En veux-tu, tant que t’en veux, il y en a. Or, en réalité, on fait face ici à un problème beaucoup plus complexe que celui de notre simple installation au sein d’un camp philosophique. Le programme rationnel doit se déployer, non pas selon une dynamique de scolastique philosophique, mais dans un rapport moteur à la pensée concrète et de par une activité soutenue, en abstraction intermédiaire. Alain Badiou nous fournit ici un exemple de manifestation de l’irrationalité, dans la vie ordinaire contemporaine. C’est le cas terrible du caractère privé de la grande propriété. Ce dernier est pleinement irrationnel en ce sens qu’il est diamétralement contraire au fonctionnement effectif de la vie civique et de l’existence sociale. Si le capitalisme est arrivé à perdurer, à trainer en longueur, c’est de par les luttes réformistes des travailleurs et des masses collectives. Sur une longue phase historique, les masses se sont approprié graduellement, par la force, une partie de la propriété. Et c’est cette motricité contradictoire qui a permis de maintenir le système en activité, en dépit des pulsions irrationnelles qui le définissent et le poussent vers sa débalance tendancielle. Si vous n’instaurez pas, volontairement ou non, ce genre de dynamique contradictoire travaillant l’intérieur du capitalisme, vous finissez coincé avec une situation comme celle rencontrée en 1929. Le grand capitalisme, aveugle, gagne. Il fait les poches à tout le monde, neutralise ses ennemis, paupérise les masses, tasse tous les biens dans le même racoin de classe, grimpe dessus et s’y enlise. Car d’avoir ainsi gagné, il perd. Il tue la circulation des capitaux pratiques qui le faisait vivre. Les grands avoirs colossaux qui sont détenus par des instances privées nuisent copieusement à la rationalité tendancielle des ressorts économiques. Ils devront, à un moment ou à un autre, selon un modus operandi ou un autre, être recollectivisés. C’est la seule façon de les organiser rationnellement. Un jour viendra.

La rationalité de pensée et d’action est une dynamique fluide. C’est un dispositif fondamentalement interactif. C’est un vaste résultat de masses, pratique, mobile, délié, toujours renouvelé. Ce n’est pas quelque chose d’inerte. Ce n’est pas une configuration mécanique et ce n’est certainement pas un gestus exempt d’émotions, joyeuses ou teigneuses. La rationalité est une chose qu’on acquiert. C’est une priorité de vision du monde que l’on sert et qui engage une importante dimension de prises de parti, donc un corps de croyances. Ces croyances sont autant d’hypothèses, à vérifier ou falsifier. Elles vont devoir se trouver pondérées et rajustées, dans l’interaction sociale. Plus tôt dans cet entretien, Alain Badiou a fait référence, pour exemplifier son propos, aux trois guerres qui ont été nécessaires pour finalement rendre les relations entre l’Allemagne et la France plus sereines. Trois guerres, dont deux mondiales, des millions de morts, qui étaient tous au service d’une irrationalité d’approche, c’est cher payer pour faire triompher le sain équilibre des choses, grandes et petites, en Europe, si tant est…. Une pagaille hirsute, pour arriver à un résultat finalement tendanciellement rationnel. On s’aperçoit, en citant ce cuisant exemple, comme en passant, que le coût de la rationalité peut être fort grand… et que le service à la rationalité est un devoir qui n’a rien de facile, de simple, ou d’évident. C’est bien pour ça qu’Alain Badiou mobilise ici la notion de confiance. Il faut faire confiance à la rationalité. Il faut continuer de la servir et si on ne le fait pas, eh bien on capitule et, en capitulant, on renonce, sur le long terme, à une configuration adéquate de l’existence sociale. Et là, c’est la porte ouverte à toutes les possibilités de dérives et à tous les excès. Ce qui fait la richesse de cette remarque ici, c’est que la rationalité n’est pas plate, linéaire, lisse ou inerte. Elle n’est aucunement exempte d’un rapport de crise, d’un dynamisme de débat et, fondamentalement, d’une motricité d’interaction sociale. La rationalité est fondamentalement dialectique. Elle émerge, elle se dégage. Elle est une immanence sociale et, en même temps, obligatoirement, elle transcende l’individuel. Il n’y a pas ma rationalité, la sienne ou la vôtre. Il y a une rationalité, à la fois fluente et systémique, comme résultat collectif. Et elle finit par prendre corps, pour un temps, quand le débat, et surtout l’action corrélée au débat, s’établit, se configure, se met en place, se stabilise, et entre dans l’Histoire.

Osons faire confiance à la thèse rationnelle. Le programme qu’elle avance est avec nous depuis au moins le Néolithique (et peut-être même avant). Sur le long terme, qui est celui du torrent immense du développement historique, nous ne nous tromperons pas, en luttant pour elle.

