La guerre d’Ukraine s’éternise et s’enlise (John Mearsheimer)

Par John Mearsheimer

Cet article examine la trajectoire probable de la guerre en Ukraine à l’avenir. On ne résume pas pareil travail , il perdrait de sa qualité et de sa persuasion (Bruno Bertez – traducteur)

La conclusion est noire, pessimiste , Mearsheimer ne voit aucune issue positive ou simplement issue non catastrophique , l’Occident s’est mis dans une situation terrible dans laquelle il n’aurait pas du se mettre. L’Occident a fait une gaffe colossale, que lui et beaucoup d’autres n’ont pas fini de payer.

Comme le disait CIORAN: « le seul remède à la vie c’est de ne pas être né ».

J’ai soigneusement traduit ce texte car il est important de conserver la pensée rigoureuse de l’auteur.

TRADUCTION BRUNO BERTEZ

John Mearsheimer: J’aborderai deux questions principales.

Premièrement, un accord de paix significatif est-il possible? Ma réponse est non. Nous sommes maintenant dans une guerre où les deux parties-l’Ukraine et l’Occident d’un côté et la Russie de l’autre se considèrent mutuellement comme une menace existentielle qui doit être vaincue.

Compte tenu des objectifs maximalistes , il est presque impossible de parvenir à un traité de paix réalisable. De plus, les deux parties ont des divergences irréconciliables concernant le territoire et les relations de l’Ukraine avec l’Occident. Le meilleur résultat possible est un conflit gelé qui pourrait facilement se transformer en une guerre chaude. Le pire résultat possible est une guerre nucléaire, ce qui est peu probable mais ne peut être exclu.

Deuxièmement, quel camp est susceptible de gagner la guerre? La Russie finira par gagner la guerre, même si elle ne vaincra pas de manière décisive l’Ukraine. En d’autres termes, il ne va pas conquérir toute l’Ukraine, ce qui est nécessaire pour atteindre trois des objectifs de Moscou: renverser le régime, démilitariser le pays et rompre les liens de sécurité de Kiev avec l’Occident. Mais il finira par annexer une grande partie du territoire ukrainien, tout en transformant l’Ukraine en un État croupion dysfonctionnel. En d’autres termes, la Russie remportera une vilaine victoire.

Avant d’aborder directement ces questions, trois points préliminaires s’imposent.

Pour commencer, j’essaie de prédire l’avenir, ce qui n’est pas facile à faire, étant donné que nous vivons dans un monde incertain. Ainsi, je ne prétends pas détenir la vérité; en fait, certaines de mes affirmations peuvent s’avérer fausses. De plus, je ne dis pas ce que j’aimerais voir arriver. Je ne suis pas enraciné d’un côté ou de l’autre. Je vous dis simplement ce que je pense qu’il se passera au fur et à mesure que la guerre avancera. Enfin, je ne justifie pas le comportement de la Russie ni les actions de l’un des États impliqués dans le conflit. Je ne fais qu’expliquer leurs actions.

Maintenant, permettez-moi de passer à la substance. Où nous en sommes aujourd’Hui

Pour comprendre où se dirige la guerre en Ukraine, il est nécessaire d’évaluer d’abord la situation actuelle. Il est important de savoir comment les trois principaux acteurs – la Russie, l’Ukraine et l’Occident – envisagent leur environnement de menace et conçoivent leurs objectifs. Lorsque nous parlons de l’Occident, cependant, nous parlons principalement des États-Unis, car ses alliés européens reçoivent leurs ordres de marche de Washington lorsqu’il s’agit de l’Ukraine. Il est également essentiel de comprendre la situation actuelle sur le champ de bataille. Permettez-moi de commencer par l’environnement de menace de la Russie et ses objectifs.

Environnement de menace de la Russie

Il est clair depuis avril 2008 que les dirigeants russes de tous bords considèrent les efforts de l’Occident pour faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN et en faire un rempart occidental aux frontières de la Russie comme une menace existentielle.

En effet, le président Poutine et ses lieutenants ont répété ce point à plusieurs reprises dans les mois précédant l’invasion russe, lorsqu’il devenait clair pour eux que l’Ukraine était presque un membre de facto de l’OTAN.2

Depuis le début de la guerre le 24 février 2022, l’Occident a ajouté une couche supplémentaire à cette menace existentielle en adoptant un nouvel ensemble d’objectifs que les dirigeants russes ne peuvent s’empêcher de considérer comme extrêmement menaçants. J’en dirai plus sur les objectifs occidentaux ci-dessous, mais il suffit de dire ici que l’Occident est déterminé à vaincre la Russie et à l’éliminer des rangs des grandes puissances, sinon à provoquer un changement de régime ou même à faire éclater la Russie comme l’Union soviétique l’a fait en 1991.

Dans un discours majeur prononcé par Poutine en février dernier (2023), il a souligné que l’Occident est une menace mortelle pour la Russie. “Au cours des années qui ont suivi l’éclatement de l’Union soviétique”, a-t-il déclaré, “l’Occident n’a jamais cessé d’essayer de mettre le feu aux États post-soviétiques et, surtout, d’achever la Russie comme la plus grande partie survivante des étendues historiques de notre État. Ils ont encouragé les terroristes internationaux à nous agresser, provoqué des conflits régionaux le long du périmètre de nos frontières, ignoré nos intérêts et essayé de contenir et de supprimer notre économie. »Il a en outre souligné que “L’élite occidentale ne cache pas son objectif, qui est, je cite, » la défaite stratégique de la Russie. »Qu’est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie qu’ils prévoient de nous achever une fois pour toutes. »Poutine a poursuivi en disant “ » cela représente une menace existentielle pour notre pays.”3

Les dirigeants russes voient également le régime de Kiev comme une menace pour la Russie, non seulement parce qu’il est étroitement allié à l’Occident, mais aussi parce qu’ils le voient comme la progéniture des forces ukrainiennes fascistes qui ont combattu aux côtés de l’Allemagne nazie contre l’Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale.4

Les objectifs de la Russie

La Russie doit gagner cette guerre, car elle estime qu’elle fait face à une menace pour sa survie. Mais à quoi ressemble la victoire? Le résultat idéal avant le début de la guerre en février 2022 était de faire de l’Ukraine un État neutre et de régler la guerre civile dans le Donbass qui opposait le gouvernement ukrainien aux Russes ethniques et aux russophones qui voulaient une plus grande autonomie sinon l’indépendance de leur région. Il semble que ces objectifs étaient encore réalistes pendant le premier mois de la guerre et étaient en fait la base des négociations à Istanbul entre Kiev et Moscou en mars 2022.5 Si les Russes avaient atteint ces objectifs à l’époque, la guerre actuelle aurait été évitée ou aurait pris fin rapidement.

Mais un accord qui satisfasse les objectifs de la Russie n’est plus dans les cartes.

L’Ukraine et l’OTAN sont soudées dans un avenir prévisible, et aucun des deux n’est disposée à accepter la neutralité ukrainienne. De plus, le régime de Kiev est un anathème pour les dirigeants russes, qui veulent sa disparition. Ils ne parlent pas seulement de « dénazifier » l’Ukraine, mais aussi de la “démilitariser”, deux objectifs qui appelleraient vraisemblablement à conquérir toute l’Ukraine, à contraindre ses forces militaires à se rendre et à installer un régime ami à Kiev.6

Une victoire décisive de ce genre n’est pas susceptible de se produire pour diverses raisons. L’armée russe n’est pas assez nombreuse pour une telle tâche, qui nécessiterait probablement au moins deux millions d’hommes.7 En effet, l’armée russe existante a du mal à conquérir tout le Donbass. De plus, l’Occident ferait d’énormes efforts pour empêcher la Russie d’envahir toute l’Ukraine. Enfin, les Russes finiraient par occuper d’énormes territoires fortement peuplés d’Ukrainiens ethniques qui détestent les Russes et résisteraient farouchement à l’occupation. Essayer de conquérir toute l’Ukraine et de la plier à la volonté de Moscou se terminerait sûrement par un désastre.

Mis à part la rhétorique sur la dénazification et la démilitarisation de l’Ukraine, les objectifs concrets de la Russie consistent à conquérir et à annexer une grande partie du territoire ukrainien, tout en transformant simultanément l’Ukraine en un État croupion dysfonctionnel.

En tant que tel, la capacité de l’Ukraine à mener une guerre contre la Russie serait considérablement réduite et il serait peu probable qu’elle puisse prétendre à l’adhésion à l’UE ou à l’OTAN. De plus, une Ukraine brisée serait particulièrement vulnérable à l’ingérence russe dans sa politique intérieure. Bref, l’Ukraine ne serait pas un bastion occidental à la frontière de la Russie.

À quoi ressemblerait cet état de croupe dysfonctionnel? Moscou a officiellement annexé la Crimée et quatre autres oblasts ukrainiens-Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporozhe – qui représentent ensemble environ 23% du territoire total de l’Ukraine avant que la crise n’éclate en février 2014. Les dirigeants russes ont souligné qu’ils n’avaient aucune intention de céder ce territoire, dont certains ne sont pas encore contrôlés par la Russie. En fait, il y a des raisons de penser que la Russie annexera un territoire ukrainien supplémentaire si elle a la capacité militaire de le faire à un coût raisonnable. Il est cependant difficile de dire combien de territoire ukrainien supplémentaire Moscou cherchera à annexer, comme Poutine lui-même le précise clairement.8

La pensée russe est susceptible d’être influencée par trois calculs. Moscou a une puissante incitation à conquérir et à annexer définitivement le territoire ukrainien qui est fortement peuplé de Russes ethniques et de russophones. Il voudra les protéger du gouvernement ukrainien – qui est devenu hostile à tout ce qui est russe – et s’assurer qu’il n’y a pas de guerre civile nulle part en Ukraine comme celle qui a eu lieu dans le Donbass entre février 2014 et février 2022.

Dans le même temps, la Russie voudra éviter de contrôler un territoire largement peuplé d’Ukrainiens ethniques hostiles, ce qui impose des limites importantes à la poursuite de l’expansion russe.

Enfin, transformer l’Ukraine en un État croupion dysfonctionnel obligera Moscou à prendre des quantités substantielles de territoire ukrainien afin qu’il soit bien placé pour causer des dommages importants à son économie. Le contrôle de l’ensemble du littoral ukrainien le long de la mer Noire, par exemple, donnerait à Moscou un levier économique important sur Kiev.

Ces trois calculs suggèrent que la Russie tentera probablement d’annexer les quatre oblasts – Dnipropetrovsk, Kharkiv, Mykolaïv et Odessa – qui se trouvent immédiatement à l’ouest des quatre oblasts qu’elle a déjà annexés – Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporozhe. Si cela devait se produire, la Russie contrôlerait environ 43% du territoire ukrainien d’avant 2014.9

Dmitri Trenin, un éminent stratège russe, estime que les dirigeants russes chercheraient à prendre encore plus de territoire ukrainien – poussant vers l’ouest dans le nord de l’Ukraine jusqu’au fleuve Dniepr et prenant la partie de Kiev qui se trouve sur la rive est de ce fleuve. Il écrit qu ‘” Une prochaine étape logique “après avoir pris toute l’Ukraine de Kharkiv à Odessa » serait d’étendre le contrôle russe à toute l’Ukraine à l’est du fleuve Dniepr, y compris la partie de Kiev qui se trouve sur la rive orientale de ce fleuve. Si cela devait se produire, l’État ukrainien se réduirait à n’inclure que les régions du centre et de l’ouest du pays.”10

L’Environnement de Menace de l’Occident

Un défi possible à mon analyse est de soutenir que la Russie est l’agresseur dans cette guerre, et que le délinquant subit invariablement des pertes beaucoup plus élevées que le défenseur, surtout si les forces attaquantes sont engagées dans de larges assauts frontaux, ce qui est souvent considéré comme le modus operandi de l’armée russe.33 Après tout, le délinquant est à découvert et en mouvement, tandis que le défenseur se bat principalement à partir de positions fixes qui offrent une couverture substantielle. Cette logique sous-tend la célèbre règle empirique 3:1, qui dit qu’une force attaquante a besoin d’au moins trois fois plus de soldats que le défenseur pour gagner une bataille.34 Mais il y a des problèmes avec cette argumentation lorsqu’elle est appliquée à la guerre en Ukraine.

Deuxièmement, la distinction entre délinquants et défenseurs dans une bataille majeure n’est généralement pas noire ou blanche. Lorsqu’une armée attaque une autre armée, le défenseur lance invariablement des contre-attaques. En d’autres termes, le défenseur passe à l’offensive et le délinquant passe à la défense. Au cours d’une bataille prolongée, chaque camp finira probablement par attaquer et contre-attaquer beaucoup ainsi que défendre des positions fixes. Ce va-et-vient explique pourquoi les ratios d’échange de victimes dans les batailles de la Guerre civile américaine et les batailles de la Première Guerre mondiale sont souvent à peu près égaux, peu favorables à l’armée qui a commencé sur la défensive. En fait, l’armée qui porte le premier coup subit parfois moins de pertes que l’armée cible.36 En bref, la défense implique généralement beaucoup d’attaque.

Il ressort clairement des reportages ukrainiens et occidentaux que les forces ukrainiennes lancent fréquemment des contre-attaques contre les forces russes. Considérez ce récit dans le Washington Post des combats plus tôt cette année à Bakhmut: “Il y a ce mouvement fluide qui se passe. »a déclaré un premier lieutenant ukrainien les attaques russes le long du front permettent à leurs forces d’avancer de quelques centaines de mètres avant d’être repoussées quelques heures plus tard. ‘Il est difficile de distinguer exactement où se trouve la ligne de front car elle bouge comme de la gelée », a-t-il déclaré. »37 Étant donné l’avantage massif de l’artillerie russe, il semble raisonnable de supposer que le ratio pertes / échanges dans ces contre-attaques ukrainiennes favorise les Russes – probablement de manière déséquilibrée.

Troisièmement, les Russes n’emploient pas – du moins pas souvent – des assauts frontaux à grande échelle qui visent à avancer rapidement et à capturer un territoire, mais qui exposeraient les forces attaquantes aux tirs assourdissants des défenseurs ukrainiens. Comme l’expliquait le général Sergey Surovikin en octobre 2022, lorsqu’il commandait les forces russes en Ukraine, “Nous avons une stratégie différente… nous épargnons chaque soldat et réduisons constamment l’ennemi qui avance.”38 En effet, les troupes russes ont adopté des tactiques astucieuses qui réduisent le nombre de leurs pertes.39 Leur tactique préférée est de lancer des attaques exploratoires contre des positions ukrainiennes fixes avec de petites unités d’infanterie, ce qui pousse les forces ukrainiennes à les attaquer avec des mortiers et de l’artillerie.40 Cette réponse permet aux Russes de déterminer où se trouvent les défenseurs ukrainiens et leur artillerie. Les Russes utilisent alors leur grand avantage en artillerie pour pilonner leurs adversaires. Ensuite, des paquets d’infanterie russe avancent à nouveau; et lorsqu’ils rencontrent une sérieuse résistance ukrainienne, ils répètent le processus. Ces tactiques aident à expliquer pourquoi la Russie progresse lentement dans la capture du territoire détenu par l’Ukraine.

On pourrait penser que l’Occident peut faire beaucoup pour égaliser le ratio pertes-échanges en fournissant à l’Ukraine beaucoup plus de tubes et d’obus d’artillerie, éliminant ainsi l’avantage significatif de la Russie avec cette arme d’une importance cruciale. Cela ne se produira pas de sitôt, cependant, simplement parce que ni les États-Unis ni leurs alliés n’ont la capacité industrielle nécessaire pour produire en masse des tubes et des obus d’artillerie pour l’Ukraine. Ils ne peuvent pas non plus renforcer rapidement cette capacité.41 Le mieux que l’Occident puisse faire – au moins pour l’année prochaine environ – est de maintenir le déséquilibre existant de l’artillerie entre la Russie et l’Ukraine, mais même cela sera une tâche difficile.

L’Ukraine ne peut pas faire grand-chose pour remédier au problème, car sa capacité à fabriquer des armes est limitée. Il dépend presque entièrement de l’Occident, non seulement pour l’artillerie, mais pour tous les types de systèmes d’armes majeurs.

La Russie, d’autre part, avait une formidable capacité de fabrication d’armes pour entrer en guerre, qui s’est intensifiée depuis le début des combats. Poutine a récemment déclaré “ » Notre industrie de la défense prend de l’ampleur chaque jour. Nous avons multiplié la production militaire par 2,7 au cours de la dernière année. Notre production des armes les plus critiques a été multipliée par dix et continue d’augmenter. Les usines travaillent en deux ou trois équipes, et certaines sont occupées 24 heures sur 24. »42 Bref, étant donné le triste état de la base industrielle de l’Ukraine, elle n’est pas en mesure de mener seule une guerre d’usure. Il ne peut le faire qu’avec le soutien de l’Occident. Mais même alors, elle est voué à perdre.

Pendant la première année de la guerre, la puissance aérienne russe a eu peu d’influence sur ce qui s’est passé dans la guerre terrestre, principalement parce que les défenses aériennes ukrainiennes étaient suffisamment efficaces pour éloigner les avions russes de la plupart des champs de bataille. Mais les Russes ont sérieusement affaibli les défenses aériennes de l’Ukraine, ce qui permet désormais à l’armée de l’air russe de frapper les forces terrestres ukrainiennes sur ou directement derrière les lignes de front.43 De plus, la Russie a développé la capacité d’équiper son énorme arsenal de bombes en fer de 500 kg de kits de guidage qui les rendent particulièrement mortelles.44

En résumé, le ratio pertes-échanges continuera de favoriser les Russes dans un avenir prévisible, ce qui compte énormément dans une guerre d’usure. De plus, la Russie est bien mieux placée pour mener une guerre d’usure parce que sa population est beaucoup plus nombreuse que celle de l’Ukraine. Le seul espoir de Kiev pour gagner la guerre est que la détermination de Moscou pourrait s’effondrer, mais cela est peu probable étant donné que les dirigeants russes considèrent l’Occident comme un danger existentiel.

Perspectives d’Un Accord de Paix Négocié

De plus en plus de voix se font entendre dans le monde entier pour que toutes les parties à la guerre en Ukraine adoptent la diplomatie et négocient un accord de paix durable. Cela n’arrivera cependant pas. Il y a trop d’obstacles formidables pour mettre fin à la guerre de sitôt, et encore moins pour conclure un accord qui produise une paix durable. Le meilleur résultat possible est un conflit gelé, où les deux parties continuent de chercher des occasions d’affaiblir l’autre partie et où il y a un danger toujours présent de reprise des combats.

Au niveau le plus général, la paix n’est pas possible parce que chaque camp considère l’autre comme une menace mortelle qui doit être vaincue sur le champ de bataille. Il n’y a guère de place pour un compromis avec l’autre partie dans ces circonstances. Il existe également deux points spécifiques de différend entre les parties belligérantes qui sont insolubles. L’un concerne le territoire tandis que l’autre concerne la neutralité ukrainienne.45 Presque tous les Ukrainiens sont profondément déterminés à récupérer tout leur territoire perdu – y compris la Crimée.46 Qui peut les blâmer? Mais la Russie a officiellement annexé la Crimée, Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporozhe, et s’est fermement engagée à conserver ce territoire. En fait, il y a des raisons de penser que Moscou annexera plus de territoire ukrainien s’il le peut.

L’autre nœud gordien concerne les relations de l’Ukraine avec l’Occident.

Pour des raisons compréhensibles, l’Ukraine veut une garantie de sécurité une fois la guerre terminée, que seul l’Occident peut fournir. Cela signifie une adhésion de facto ou de jure à l’OTAN, car aucun autre pays ne peut protéger l’Ukraine. Cependant, pratiquement tous les dirigeants russes exigent une Ukraine neutre, ce qui signifie aucun lien militaire avec l’Occident et donc aucun parapluie de sécurité pour Kiev.

C’est la quadrature du cercle.

Il y a deux autres obstacles à la paix: le nationalisme, qui s’est maintenant transformé en hypernationalisme, et le manque total de confiance du côté russe.

Le nationalisme est une force puissante en Ukraine depuis plus d’un siècle, et l’antagonisme envers la Russie a longtemps été l’un de ses éléments fondamentaux. Le déclenchement du conflit actuel le 22 février 2014 a alimenté cette hostilité, incitant le Parlement ukrainien à adopter le lendemain un projet de loi limitant l’utilisation du russe et d’autres langues minoritaires, une décision qui a contribué à précipiter la guerre civile dans le Donbass.47

L’annexion de la Crimée par la Russie peu de temps après a aggravé la situation. Contrairement à la sagesse conventionnelle en Occident, Poutine a compris que l’Ukraine était une nation distincte de la Russie et que le conflit entre les Russes ethniques et les russophones vivant dans le Donbass et le gouvernement ukrainien concernait “la question nationale ».”48

Peu de temps après l’interview de Merkel à Die Zeit en décembre 2022, Poutine a déclaré lors d’une conférence de presse: “Je pensais que les autres participants à cet accord étaient au moins honnêtes, mais non, il s’avère qu’ils nous mentaient également et voulaient seulement pomper l’Ukraine avec des armes et la préparer à un conflit militaire. »Il a poursuivi en disant que se faire embobiner par l’Occident l’avait amené à laisser passer une occasion de résoudre le problème ukrainien dans des circonstances plus favorables pour la Russie: “Apparemment, nous avons pris nos repères trop tard, pour être honnête. Peut-être aurions-nous dû commencer tout cela [l’opération militaire] plus tôt, mais nous espérions simplement que nous serions en mesure de le résoudre dans le cadre des accords de Minsk. »Il a ensuite précisé que la duplicité de l’Occident compliquerait les négociations futures: » La confiance est déjà presque nulle, mais après de telles déclarations, comment pouvons-nous éventuellement négocier? Sur quoi? Pouvons-nous conclure des accords avec qui que ce soit et où sont les garanties?”57

En somme, il n’y a pratiquement aucune chance que la guerre en Ukraine se termine par un accord de paix significatif. La guerre risque plutôt de durer encore au moins un an et de se transformer éventuellement en un conflit gelé qui pourrait se transformer en une guerre de tir.

L’absence d’un accord de paix viable aura diverses conséquences terribles. Les relations entre la Russie et l’Occident, par exemple, risquent de rester profondément hostiles et dangereuses dans un avenir prévisible. Chaque camp continuera à diaboliser l’autre tout en travaillant dur pour maximiser la douleur et les ennuis qu’il cause à son rival. Cette situation prévaudra certainement si les combats se poursuivent; mais même si la guerre se transforme en conflit gelé, il est peu probable que le niveau d’hostilité entre les deux parties change beaucoup.

Moscou cherchera à exploiter les fissures existantes entre les pays européens, tout en s’efforçant d’affaiblir les relations transatlantiques ainsi que les principales institutions européennes comme l’UE et l’OTAN. Compte tenu des dommages que la guerre a causés et continue de causer à l’économie européenne, du désenchantement croissant en Europe face à la perspective d’une guerre sans fin en Ukraine et des divergences entre l’Europe et les États-Unis concernant le commerce avec la Chine, les dirigeants russes devraient trouver un terrain fertile pour semer le trouble en Occident.58 Cette ingérence renforcera naturellement la russophobie en Europe et aux États-Unis, aggravant une mauvaise situation.

L’Occident, pour sa part, maintiendra les sanctions contre Moscou et réduira au minimum les relations économiques entre les deux parties, le tout dans le but de nuire à l’économie russe. De plus, il travaillera sûrement avec l’Ukraine pour aider à générer des insurrections dans les territoires que la Russie a pris à l’Ukraine. Dans le même temps, les États-Unis et leurs alliés continueront de mener une politique de confinement intransigeante à l’égard de la Russie, qui, selon beaucoup, sera renforcée par l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN et le déploiement d’importantes forces de l’OTAN en Europe de l’Est.59 Bien entendu, l’Occident restera déterminé à faire entrer la Géorgie et l’Ukraine dans l’OTAN, même s’il est peu probable que cela se produise. Enfin, les élites américaines et européennes ne manqueront pas de conserver leur enthousiasme pour favoriser un changement de régime à Moscou et juger Poutine pour les actions de la Russie en Ukraine.

Non seulement les relations entre la Russie et l’Occident resteront toxiques à l’avenir, mais elles seront également dangereuses, car il y aura la possibilité toujours présente d’une escalade nucléaire ou d’une guerre des grandes puissances entre la Russie et les États-Unis.60

La destruction de l’Ukraine

L’Ukraine était en grave difficulté économique et démographique avant le début de la guerre l’année dernière.61 La dévastation infligée à l’Ukraine depuis l’invasion russe est horrible. En examinant les événements survenus au cours de la première année de la guerre, la Banque mondiale déclare que l’invasion “a infligé un tribut inimaginable au peuple ukrainien et à l’économie du pays, l’activité se contractant de 29,2% en 2022. »Sans surprise, Kiev a besoin d’injections massives d’aide étrangère juste pour faire fonctionner le gouvernement, sans parler de la guerre. De plus, la Banque mondiale estime que les dommages dépassent 135 milliards de dollars et qu’environ 411 milliards de dollars seront nécessaires pour reconstruire l’Ukraine. La pauvreté, rapporte – t-il, “est passée de 5,5% en 2021 à 24,1% en 2022, poussant 7,1 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté et annulant 15 années de progrès. »62 villes ont été détruites, environ 8 millions d’Ukrainiens ont fui le pays et environ 7 millions sont déplacés à l’intérieur du pays. Les Nations Unies ont confirmé la mort de 8 490 civils, bien qu’elles estiment que le nombre réel est “considérablement plus élevé. »63 Et l’Ukraine a sûrement subi plus de 100 000 pertes sur le champ de bataille.

La guerre ne montre aucun signe de fin de sitôt, ce qui signifie plus de destructions d’infrastructures et de logements, plus de destructions de villes et de villes, plus de morts civils et militaires et plus de dommages à l’économie. Et non seulement l’Ukraine est susceptible de perdre encore plus de territoire au profit de la Russie, mais selon la Commission européenne, “la guerre a mis l’Ukraine sur la voie d’un déclin démographique irréversible. »64 Pour aggraver les choses, les Russes feront des heures supplémentaires pour maintenir l’Ukraine croupion économiquement faible et politiquement instable. Le conflit en cours est également susceptible d’alimenter la corruption, qui est depuis longtemps un problème aigu, et de renforcer davantage les groupes extrémistes en Ukraine. Il est difficile d’imaginer que Kiev remplisse un jour les critères nécessaires pour adhérer à l’UE ou à l’OTAN.

Politique américaine envers la Chine

La guerre en Ukraine entrave les efforts des États-Unis pour contenir la Chine, ce qui est d’une importance primordiale pour la sécurité américaine puisque la Chine est un concurrent homologue alors que la Russie ne l’est pas.65

En effet, la logique de l’équilibre des forces dit que les États-Unis devraient être alliés à la Russie contre la Chine et pivoter de toutes leurs forces vers l’Asie de l’Est. Au lieu de cela, la guerre en Ukraine a rapproché Pékin et Moscou, tout en offrant à la Chine une puissante incitation à s’assurer que la Russie n’est pas vaincue et que les États-Unis restent liés en Europe, entravant ses efforts pour pivoter vers l’Asie de l’Est.

Conclusion

Il devrait être évident maintenant que la guerre en Ukraine est un énorme désastre qui ne prendra probablement pas fin de sitôt et quand ce sera le cas, le résultat ne sera pas une paix durable. Quelques mots s’imposent sur la façon dont l’Occident s’est retrouvé dans cette terrible situation.

La sagesse conventionnelle sur les origines de la guerre est que Poutine a lancé une attaque non provoquée le 24 février 2022, motivée par son grand projet de créer une grande Russie. L’Ukraine, dit-on, était le premier pays qu’il avait l’intention de conquérir et d’annexer, mais pas le dernier. Comme je l’ai dit à de nombreuses reprises, il n’y a aucune preuve à l’appui de cette argumentation, et en fait, il y a de nombreuses preuves qui la contredisent directement.66 S’il ne fait aucun doute que la Russie a envahi l’Ukraine, la cause ultime de la guerre était la décision de l’Occident – et ici nous parlons principalement des États – Unis-de faire de l’Ukraine un rempart occidental à la frontière de la Russie. L’élément clé de cette stratégie était l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, une décision que non seulement Poutine, mais l’ensemble de l’establishment de la politique étrangère russe, considéraient comme une menace existentielle qui devait être éliminée.

La liste des opposants comprend George Kennan, à la fois Secrétaire à la Défense du Président Clinton, William Perry, et son Président des Chefs d’État-major interarmées, le général John Shalikashvili, Paul Nitze, Robert Gates, Robert McNamara, Richard Pipes et Jack Matlock, pour n’en nommer que quelques-uns.67

Au sommet de l’OTAN à Bucarest en avril 2008, le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel se sont opposés au projet du président George W. Bush d’intégrer l’Ukraine à l’alliance. Merkel a déclaré plus tard que son opposition était basée sur sa conviction que Poutine l’interpréterait comme une “déclaration de guerre ».”68

Bien sûr, les opposants à l’expansion de l’OTAN avaient raison, mais ils ont perdu le combat et l’OTAN a marché vers l’est, ce qui a finalement incité les Russes à lancer une guerre préventive.

Si les États-Unis et leurs alliés n’avaient pas décidé de faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN en avril 2008, ou s’ils avaient été disposés à répondre aux préoccupations de Moscou en matière de sécurité après le déclenchement de la crise ukrainienne en février 2014, il n’y aurait probablement pas de guerre en Ukraine aujourd’hui et ses frontières ressembleraient à ce qu’elles étaient lorsqu’elle a obtenu son indépendance en 1991.

L’Occident a fait une gaffe colossale, que lui et beaucoup d’autres n’ont pas fini de payer.

John Mearsheimer, né le 14 décembre 1947 à New York, est un spécialiste américain des relations internationales, qui appartient à l’école de pensée réaliste. Il est professeur de relations internationales à l’Université de Chicago et est considéré comme le réaliste le plus influent de sa génération.

Alma mater : United States Military Academy (BS); Université de Californie du Sud (MA); Université de Cornell (PhD)

2 https://nationalinterest.org/feature/causes-and-consequences-ukraine-crisis-203182

https://jmss.org/article/view/76584