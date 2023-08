Par Alaster Crooke. Source Strategic Culture

Biden : “Poutine a déjà perdu la guerre… Poutine a un vrai problème : comment va-t-il faire à partir de maintenant ? Que fait-il ?” Le secrétaire d’État Blinken répète à l’infini le même mantra : “La Russie a perdu” . Il en va de même pour le chef du MI6, et Bill Burns, le chef de la CIA, opine (avec des apartés narquois) à la Conférence d’Aspen sur la sécurité, que non seulement Poutine a “perdu” , mais qu’en plus, Poutine ne parvient pas à garder la main sur un État russe qui se fragmente et qui entre dans une probable désintégration mortelle.

Que se passe-t-il ? Certains suggèrent qu’un trouble psychique ou une pensée de groupe s’est emparé de l’équipe de la Maison Blanche, entraînant la formation d’une pseudo-réalité, coupée du monde, mais discrètement façonnée autour d’objectifs idéologiques plus larges.

La répétition de récits douteux se transforme toutefois, pour le monde informé, en une apparente illusion occidentale – le monde tel que l’“équipe” l’imagine, ou plus précisément, tel qu’elle voudrait qu’il soit.

Il est clair que cette répétition fidèle n’est pas une “coïncidence” . Un groupe de hauts fonctionnaires s’exprimant par écrit et de concert ne se fait pas d’illusions. Ils sont en train de mettre au point un nouveau récit. Le mantra “La Russie a perdu” définit le grand récit qui a été décidé. C’est le prélude à un intense “renvoi des responsabilités” : le projet Ukraine “échoue parce que les Ukrainiens ne mettent pas en œuvre les doctrines reçues des formateurs de l’OTAN – mais malgré cela, la guerre a montré que Poutine a lui aussi “perdu” : la Russie aussi est affaiblie” .

Il s’agit là d’un autre exemple de la fixation occidentale actuelle sur l’idée que les “récits gagnent les guerres” et que les revers sur le champ de bataille sont accessoires. Ce qui importe, c’est d’avoir un fil narratif unitaire articulé et partagé, affirmant fermement que l’“épisode” ukrainien est désormais clos et qu’il devrait être “clôturé” par l’exigence que nous “passions à autre chose” .

L’essentiel est que “nous” contrôlons la narration ; notre “victoire” et la défaite de la Russie deviennent donc inévitables. Le défaut de cette arrogance est tout d’abord qu’elle met les “grands prêtres” de l’administration en conflit avec la réalité, et ensuite que le public a depuis longtemps perdu confiance dans les médias grand public.

Jonathan Turley, juriste reconnu et professeur à Georgetown, qui a beaucoup écrit dans des domaines allant du droit constitutionnel à la théorie juridique, attire l’attention sur “le dernier effort des membres du Congrès et des médias pour amener le public à “passer à autre chose” après le scandale de corruption de Biden” . Le message, écrit-il, “est clair … Tout le monde doit cesser de s’en mêler ! … [Cependant] les preuves et l’intérêt du public augmentant, il est un peu tard pour la pirouette ou les artifices” .

Cette semaine, le scandale risque d’être encore plus grave pour les Biden et le pays. Les médias adoptent de plus en plus le comportement de Leslie Nielsen dans Naked Gun, criant “il n’y a rien à voir ici” devant une scène apocalyptique virtuelle d’incendie et de destruction.

Quel est le lien avec l’Ukraine ? Il y a un an, le professeur Turley a écrit que l’establishment politique et médiatique adopterait probablement une approche d’“implosion du scandale” face aux allégations de corruption, au fur et à mesure que les preuves s’accumuleraient. Turley suggérait que le ministère de la Justice garantirait un “plaidoyer léger” à Hunter Biden sur quelques chefs d’accusation fiscaux, avec peu ou pas de peine d’emprisonnement.

Or, c’est exactement ce qui s’est produit un an plus tard. C’est alors qu’est survenue l’“implosion du scandale” annoncée : Hunter a plaidé coupable d’avoir retardé des paiements d’impôts – devant un chœur de membres de la Chambre et de médias qui ont rejeté toutes les autres allégations de corruption et qui ont fermement déclaré que le scandale était “clos” , tout en demandant de “passer à autre chose” . Turley note cependant que “le désir des médias de “passer à autre chose” atteint un niveau presque frénétique, alors que des millions de paiements étrangers et des douzaines de sociétés écrans sont révélés – et que des courriels incriminants sont divulgués” .

Il n’est pas certain que ce stratagème fonctionne. Il est déjà en difficulté.

Les éléments clés du “stratagème de l’implosion” se révèlent être un déni catégorique et indéfectible de l’existence d’un quelconque “problème” et un refus obstiné de concéder ne serait-ce qu’une once de l’idée qu’il existe un quelconque type d’échec. Pas besoin de se regarder dans le miroir.

C’est également le modus operandi utilisé dans le cadre de la débâcle de Nordstream (la destruction du gazoduc vers l’Allemagne) : ne rien admettre et demander à la CIA de concocter un scénario d’“implosion du scandale” . En l’occurrence, une absurde histoire pour faire diversion d’un yacht avec quelques plongeurs sous-marins malveillants descendant à 80-90 mètres, sans équipement spécial ou gaz spéciaux, pour poser et faire exploser des engins explosifs. Pas de véritable enquête : “Circulez, il n’y a rien à voir” .

Mais comme l’indiquent les événements en Allemagne, on ne croit pas à cette histoire ; la coalition à Berlin est en grande difficulté.

Et maintenant, le stratagème est appliqué à l’Ukraine. Le “chœur” s’écrie : “Poutine a perdu” , bien que l’Ukraine ait gâché sa chance d’affaiblir la Russie de manière décisive. L’espoir est clair. L’équipe Biden pourra échapper, intacte, à une défaite dévastatrice, avec “un mécanisme d’implosion du scandale” déjà amorcé (pour après la “date limite” de l’été de l’OTAN pour parvenir à une “victoire”) : nous leur avons tout donné, mais les Ukrainiens ont tourné le dos à nos conseils d’experts sur la manière de “gagner” et n’ont donc rien obtenu.

La contre-offensive de l’Ukraine ne progresse pas parce que son armée ne met pas pleinement en œuvre l’entraînement qu’elle a reçu de l’OTAN, selon une évaluation des services de renseignement allemands qui a fait l’objet d’une fuite… Les soldats ukrainiens formés par l’Occident démontrent un “grand succès pédagogique” ; mais ils sont desservis par les commandants qui ne sont pas passés par les camps d’entraînement [de l’OTAN], ajoute l’évaluation… L’armée ukrainienne favorise la promotion des soldats ayant une expérience du combat, plutôt que ceux qui ont reçu une instruction conforme aux normes de l’OTAN.

Alors, alors ? Comme en Afghanistan ?

La guerre en Afghanistan a également été une sorte de creuset. En termes très concrets, l’Afghanistan a été transformé en banc d’essai pour toutes les innovations en matière de gestion de projet technocratique de l’OTAN, chaque innovation étant annoncée comme le précurseur d’un avenir qui changerait la donne. Les fonds ont afflué, des bâtiments ont été construits et une armée de technocrates mondialisés est arrivée pour superviser le processus. Le Big data, l’IA et l’utilisation en temps réel d’ensembles toujours plus vastes de surveillance technique et de reconnaissance devaient renverser les vieilles doctrines militaires “figées” . Ce devait être une vitrine du management technique. Elle supposait qu’un mode de guerre correctement technique et scientifique prévaudrait clairement.

Mais la technocratie comme seul moyen de construire une armée fonctionnelle de type OTAN a donné naissance, en Afghanistan, à quelque chose de complètement pourri – “une défaite basée sur les données” , comme l’a décrit un vétéran américain d’Afghanistan, qui s’est effondrée en l’espace de quelques jours. En Ukraine, ses forces ont été prises entre Charybde et Scylla : ni la frappe des blindés enseignée par l’OTAN pour briser les défenses russes, ni les attaques alternatives de l’infanterie légère n’ont été couronnées de succès. L’Ukraine subit plutôt une défaite provoquée par l’OTAN.

Pourquoi alors choisir de prendre la réalité “de front” , en insistant sournoisement sur le fait que Poutine “a perdu” ? Nous ne connaissons pas, bien sûr, le raisonnement interne de “l’Équipe” . Cependant, ouvrir des négociations avec Moscou dans l’espoir d’obtenir un cessez-le-feu ou un conflit gelé (pour soutenir la “narration”) révélerait probablement que “Moscou” insisterait sur la capitulation totale de Kiev. Et cela s’accorderait mal avec l’histoire de la défaite de Poutine.

Le calcul consiste peut-être à espérer qu’entre aujourd’hui et l’hiver, l’intérêt du public pour l’Ukraine aura été tellement détourné par d’autres événements qu’il sera passé à autre chose, et que le blâme sera clairement porté sur les commandants ukrainiens qui ont fait preuve de “carences considérables en matière de leadership” , ce qui a conduit à des “décisions erronées et dangereuses” , parce qu’ils n’ont pas tenu compte des instructions normalisées de l’OTAN.

Le professeur Turley conclut :

Rien de tout cela ne fonctionnera, bien sûr. Le public n’a plus confiance dans les médias. En effet, le mouvement “Let’s Go, Brandon” est autant une moquerie à l’égard des médias qu’une attaque contre Biden” . “Les sondages montrent que le public ne “passe pas à autre chose” [par rapport aux allégations sur Hunter] et qu’il considère désormais cette affaire comme un scandale majeur. Une majorité estime que Hunter a bénéficié d’une protection spéciale dans le cadre de l’enquête. Si les médias peuvent continuer à étouffer les preuves et les allégations au sein de leurs propres plateformes qui répètent toutes la même chose, la vérité, comme l’eau, trouve toujours un moyen de s’échapper.

En effet, les “événements” avancent, avec ou sans les médias.

Et c’est là que le bât blesse : dans la mesure où Turley estime que l’affaire Biden constitue un probable “site apocalyptique de destruction intérieure des États-Unis” , l’Occident est confronté à une nouvelle défaite stratégique découlant de son projet ukrainien – car cette défaite ne concerne pas seulement le champ de bataille ukrainien. Elle a détruit le mythe de l’omnipotence de l’OTAN. Elle a bouleversé l’histoire de l’armement occidental “magique” . Elle a brisé l’image de la compétence occidentale.

Les enjeux n’ont jamais été aussi importants. Pourtant, la classe dirigeante a-t-elle réfléchi à tout cela lorsqu’elle s’est lancée avec tant de légèreté dans ce “projet” malheureux de l’Ukraine ? La possibilité d’un “échec” leur a-t-elle seulement effleuré l’esprit ?

Alastair Crooke

Traduit par Zineb, relu par Wayan, pour le Saker Francophone