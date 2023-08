L’heure est à la mobilisation !

Source: http://mai68.org/spip2/spip.php?article16089

Coronavirus – Le pouvoir lance une nouvelle épidémie de tests (vidéo 2’23)

Le vaccin n’empêche ni la transmission ni la maladie !

Alors, à quoi sert le vaccin sinon à entrainer des effets indésirable ?

Plus les gens se feront tester…

Et plus de cas « positifs » seront trouvés.

Plus de cas « positifs » seront trouvés…

Et plus le pouvoir pourra nous faire peur.

Plus le pouvoir pourra nous faire peur…

Et plus il pourra nous contrôler et empêcher les grèves !

France-Algérie, deux siècles d’histoire : Ce que la colonisation doit détruire pour s’imposer :

Ce qui se passe dès 1830 s’inscrit bien plus dans la perspective de ce qui s’est passé en Amérique du Nord et en Australie que dans celle des colonisations extractives de la fin du XIXe siècle.

L’arrivée des colons et la spoliation des terres sont des phénomènes interdépendants. Ce processus de spoliation violente s’accompagne de l’accroissement du peuplement colonial, dont le nombre passe de 7 000 en 1836 à 881 000 en 1931.

En avril 1872, le gouverneur général Louis Henri de Gueydon, en visite à Djidjelli, ordonne d’entamer les travaux de création de deux centres de peuplement, Duquesne et Strasbourg, destinés à accueillir en urgence des Alsaciens-Lorrains et des immigrés français. Le territoire des Ouled Belafou, Bni Amrane et Cheddia est retenu pour ce projet. Les trois tribus doivent donc immédiatement quitter leurs terres. Mais qui sont ces expulsés ?

Coronavirus – Une étude scientifique revue par les pairs confirme l’efficacité de l’ivermectine (PDF)

Les résultats de l’article, publiés le 8 août 2023 dans Cureus, ont révélé une réduction de 74% des décès en exès dans 10 États avec l’utilisation la plus intensive d’ivermectine sur une période de 30 jours après le pic de décès pendant la pandémie. Lors de l’analyse des données dans 25 États du Pérou, les chercheurs ont constaté que ces réductions des décès excessifs étaient étroitement corrélées à l’utilisation de l’ivermectine pendant quatre mois en 2020.

Conclusion de cette étude revue par les pairs:

«L’expérience naturelle qui a été lancée avec l’autorisation de l’utilisation de l’ivermectine pour le COVID-19 au Pérou en mai 2020, telle qu’analysée à l’aide de données sur les décès excessifs par localité et par État provenant de sources nationales de santé péruviennes, a donné des preuves solides de l’efficacité du médicament. Plusieurs facteurs de confusion potentiels, y compris les effets d’un mandat d’isolement social imposé en mai 2020, les variations de la constitution génétique du virus SRAS-CoV-2 et les différences de taux de séropositivité et de densités de population dans les 25 États, ont été pris en compte mais n’apparaissent pas avoir considérablement influencé ces résultats.»

