XVe Sommet des BRICS en Afrique du Sud (22 au 24 Aout 2023)! Qui franchira le Rubicon?

Cependant, ni la Chine, ni la Russie ne se laisseront entraîner dans une rupture précipitée et un affrontement désespéré avec le camp des puissances impérialistes occidentales. L’axe Pékin-Moscou dispose de d’autres canaux organisationnels pour « rapailler » leurs alliés (CEI, OCS). Nous pouvons nous attendre au déploiement progressif et mesuré des forces économiques, financières, monétaires, politiques et finalement militaires des deux grandes alliances impérialistes. Il ne faut pas s’étonner de voir se multiplier les guerres de proxy entre les deux grands au Moyen-Orient – en Afrique – en Asie centrale – en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Le monde subira plusieurs guerres mandataires génocidaires comme en Ukraine (Guerre en Ukraine (de Castelnau) – les 7 du quebec et La guerre d’Ukraine s’éternise et s’enlise (John Mearsheimer) – les 7 du quebec) avant qu’on nous impose la guerre mondiale globale…espérons que d’ici là la classe prolétarienne se sera préparé à l’insurrection (DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE (5/5) – les 7 du quebec)

Revue de presse : Sputnik Afrique (17 août 2023)*

Plus de 40 pays ont déjà confirmé leur participation au sommet des BRICS à Johannesburg, qui s’ouvrira dans 5 jours. Parmi les invités se trouvent tous les dirigeants africains et des représentants des organisations internationales. Toutefois, aucun leader occidental n’a été convié. L’agenda du sommet promet d’être chargé.

L’Afrique du Sud, qui assure la présidence tournante des BRICS, accueille la semaine prochaine le XVe sommet de l’organisation. L’événement aura lieu du 22 au 24 août à Johannesburg. En attendant, Sputnik fait le point sur les participants et l’agenda de l’événement.

Les pays membres

Les chefs d’État ou de gouvernement des cinq États membres – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – participeront au sommet. Si le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, le dirigeant chinois Xi Jinping, le Président brésilien Lula da Silva et le Premier ministre indien Narendra Modi assisteront en personne, le Président russe Vladimir Poutine participera par visioconférence.

La délégation russe sera dirigée par Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères. Le maître du Kremlin prononcera un discours le 23 août, selon Anil Sooklal, l’ambassadeur itinérant sud-africain auprès des BRICS.

Les invités

Avec l’accord des autres membres des BRICS, Cyril Ramaphosa a invité 67 dirigeants d’Afrique et du Sud global. Ils « représentent tous les continents et régions du Sud global », selon la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor.

20 autres représentants d’organisations internationales ont également été invités. Parmi eux se trouvent le secrétaire général des Nations unies, le président de la Commission de l’Union africaine et la présidente de la Nouvelle Banque de développement des BRICS. Les dirigeants de plusieurs organisations africaines régionales et sous-régionales ont été également invités. La délégation onusienne a déjà confirmé sa présence.

Actuellement, 41 pays ont confirmé leur participation, et d’autres sont attendus, selon Anil Sooklal.

La Biélorussie participera pour la première fois. Par contre, aucun dirigeant occidental n’a été invité. Le Président français Emmanuel Macron envisageait de se rendre au sommet en observateur, mais cette éventualité a suscité une réaction mitigée des BRICS, la Russie affirmant notamment que cette présence serait « inappropriée ».

L’agenda du sommet

Le premier jour du sommet, le 22 août, un forum d’affaires se tiendra, les chefs d’État s’adressant aux participants lors de la session finale dans la soirée. Après cela, les dirigeants des BRICS se rencontreront à huis clos. L’ordre du jour ici est ouvert, ils pourront échanger des points de vue sur tout sujet qu’ils jugent nécessaire, a précisé Anil Sooklal.

Le 23 août, deux sessions auront lieu. Au cours de la première, les dirigeants des États membres, ainsi que 10 représentants de chaque délégation, discuteront de géopolitique, de questions de sécurité, de finances et d’économie. La seconde session, publique, réunira des représentants du Business Council, de la Women’s Business Alliance et de la Nouvelle Banque de développement.

À l’issue du sommet, les chefs des États membres adopteront une déclaration finale.

Qui veut rejoindre les BRICS?

L’élargissement des BRICS est une priorité à l’ordre du jour, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Plus de 40 pays ont exprimé leur désir de rejoindre les BRICS, dont 23 l’ont fait officiellement, d’après Naledi Pandor. Plusieurs pays africains figurent dans cette liste, à savoir, l’Algérie, le Maroc, l’Éthiopie, l’Égypte, le Sénégal et le Nigeria.

À cela s’ajoutent des États comme l’Argentine, la Turquie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Iran ou l’Indonésie. « La liste des pays est longue », selon Anil Sooklal.

*Source : Sputnik Afrique