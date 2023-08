Lavrov explique comment la Russie envisage le rôle mondial des BRICS

Par Andrew Korybko. Sur Bulletin

C’est la démystification la plus directe par la Russie des fausses perceptions de la communauté Alt-Media sur les BRICS jusqu’à présent.

Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a publié un article dans le magazine sud-africain Ubuntu à la veille du 15e sommet des XV ième BRICS qui se tiendra dans ce pays. Intitulé « BRICS : vers un ordre mondial juste », il a expliqué comment la Russie envisage son rôle mondial et s’est appuyé sur les efforts déployés plus tôt ce mois-ci par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, pour clarifier les fausses perceptions des BRICS. Cela inclut la communauté Alt-Media (AMC) la plus populaire qui s’imagine qu’elle est motivée par la dé-dollarisation et est résolument anti-occidentale.

Lavrov a commencé par décrire la transition systémique mondiale vers la multipolarité, en particulier ses dimensions économiques et financières, afin de définir le contexte dans lequel se déroule le sommet des BRICS de cette semaine. De pertinence, il a mentionné que « non seulement la Russie, mais aussi un certain nombre d’autres pays réduisent constamment leur dépendance au dollar américain, en passant à des systèmes de paiement alternatifs et à des règlements en monnaie nationale ».

La tendance susmentionnée n’est pas la dé-dollarisation comme l’AMC l’entend dans le sens d’avancer une décision politique visant à éliminer progressivement l’utilisation de cette monnaie dans sa totalité. Au contraire, il peut être décrit plus précisément comme une diversification par rapport au dollar afin de se couvrir contre le forex et d’autres risques posés par la dépendance à son égard. Bien qu’ils puissent sembler identiques au membre moyen de l’AMC puisque les deux objectifs réduisent la part du dollar dans l’économie, leurs motivations sont entièrement différentes.

La première est une chimère, car il n’est pas réaliste de retirer progressivement le dollar de la circulation mondiale de sitôt en raison de la taille de l’économie américaine, de l’influence profondément enracinée de ce pays sur le système financier et du statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. En outre, il s’agit d’une déclaration de facto de guerre financière (bien que par légitime défense après que les États-Unis aient armé le dollar à des fins hégémoniques), ce qui pourrait inciter les États-Unis à exercer des représailles vicieuses contre tout pays qui ose poursuivre ouvertement cet objectif.

Quant à la seconde, il s’agit d’une politique apolitique et raisonnable qui évite sagement toute déclaration de facto de guerre financière contre la monnaie de réserve mondiale, réduisant ainsi les chances que les États-Unis réagissent de manière excessive à cette décision. En fait, les stratèges qui ont finalement réalisé qu’il est impossible de préserver le système financier occidental pourraient conseiller aux décideurs américains et européens de soutenir les pays du Sud dans la mise en œuvre de réformes progressives dans le cadre de leur nouvelle politique visant à améliorer les liens avec ces États.

La partie suivante de l’article de Lavrov qui mérite une attention particulière est lorsqu’il décrit la Russie comme « un État civilisationnel, la plus grande puissance eurasienne et euro-pacifique ». Le premier adjectif fait référence à sa nouvelle vision du monde qui reconnaît le rôle croissant des civilisations dans les relations internationales, le second est une réaffirmation de son identité récente, tandis que le troisième rappelle à tous son identité européenne partielle. La dernière partie est pertinente en ce qui concerne l’intérêt nouvellement exprimé par la France pour les BRICS.

En rappelant à tout le monde l’identité européenne partielle de la Russie, Lavrov laisse entendre qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter le nombre de membres du groupe dans cette partie du monde sous prétexte de le représenter. En extrapolant à ce sujet, la Russie s’est sentie mal à l’aise avec les médias chinois financés par des fonds publics approuvant la demande de la France d’assister au sommet de cette année, qu’elle a faite après que le voyage de Macron à Pékin ce printemps ait renforcé stratégiques les liens. Lavrov signale donc à la Chine que la Russie s’oppose à ce que les BRICS aient des liens formels avec la France.

La partie suivante de son article concernait la nécessité de soutenir une plus grande implication de l’Afrique dans les affaires mondiales par le biais d’une représentation proportionnelle dans les forums internationaux, ce qui s’aligne sur la politique de la Russie envers le continent que les lecteurs peuvent en apprendre davantage ici, ici ici et ici. L’élargissement des liens des BRICS avec ces États leur donne plus d’influence dans la formation de l’architecture financière émergente que ce groupe construit et veille à ce qu’elle réponde aux intérêts des pays en développement.

Lavrov a clarifié de manière cruciale que « nous ne visons pas à remplacer les mécanismes multilatéraux existants, et encore moins à devenir une nouvelle « hégémonie collective » (sic). Au contraire, les pays BRICS ont toujours prôné la création de conditions pour le développement de tous les États, ce qui exclut la logique de bloc de la guerre froide et les jeux géopolitiques à somme nulle. Les BRICS cherchent à offrir des solutions inclusives basées sur une approche participative. » C’est la démystification la plus directe par la Russie des fausses perceptions de l’AMC sur les BRICS jusqu’à présent.

En confirmant que la Russie n’envisage pas que les BRICS « remplacent les mécanismes multilatéraux existants » et que ce groupe « exclut la logique de bloc de la guerre froide », Lavrov rassure les pays en développement qu’ils n’ont pas à craindre que leur intérêt à élargir les liens avec elle soit présenté comme « anti-occidental ». La majorité du monde ne veut pas prendre parti dans la nouvelle guerre froide entre le d’or milliard de l’Occident dirigé par les et l’entente sino-russeÉtats-Unis, L’Ententepréférant rester neutre et équilibrer les deux comme le fait l’Inde.