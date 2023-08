Comment la guerre par procuration en Ukraine va-t-elle se terminer ? (Dossier)

Nous avons regroupé quatre articles, d’origines diverses, mais ayant la caractéristique de présenter un bilan très négatif du camp de l’OTAN-USA-Union européenne dans cette guerre par procuration en terre d’Ukraine. Il semble que la psalmodie du mantra que la « Russie a perdu la guerre » ne permettra pas de « clôturer » cette sale guerre génocidaire. (Voir: Le stratagème du mantra fonctionnera-t-il pour « clôturer » la guerre en Ukraine? – les 7 du quebec). Puisque les médias mainstream répandent largement le point de vue des puissances impérialistes occidentales nous considérons que nos lecteurs sont fortement exposés à cette propagande que nous n’avons pas à reprendre sur nos pages web. Nous proposons plutôt le revers de la médaille. À chacun de confronter les différents « point de vue » en fonction des intérêts de classe du prolétariat qui, ici comme ailleurs, sert de chair à canon dans cette guerre génocidaire (voir: Le stratagème du mantra fonctionnera-t-il pour « clôturer » la guerre en Ukraine? – les 7 du quebec), guerre génocidaire que le Grand capital cherche à propager… (XVe Sommet des BRICS en Afrique du Sud (22 au 24 Aout 2023)! Qui franchira le Rubicon? – les 7 du quebec). Nous ne prenons parti pour aucun des belligérants impérialistes.

Guerre en Ukraine: Le modèle de guerre par procuration

Par Peter Turchin − Le 15 juillet 2023

La première partie de cette série a présenté le modèle Osipov-Lanchester (OL) et illustré les idées à l’aide de l’exemple de la guerre civile américaine. Dans cette deuxième partie, mon objectif est d’extraire du modèle Osipov-Lanchester une prédiction pour la guerre en Ukraine.

Quelques points généraux/rappels :

Je ne prends pas parti et je ne discute pas des droits et des torts.

La guerre est un mal, mais elle doit être étudiée.

Je m’intéresse à une prédiction scientifique, pas à une prophétie.

Le modèle est très simple et sa prédiction n’est pas une déclaration de ce qui sera, mais un moyen de découvrir comment la réalité s’écarte de sa prédiction.

Je ne fonde pas cette prédiction sur une analogie directe avec la guerre civile américaine (GCA) ; je ne l’utilise qu’à titre d’exemple.

En fait, et comme certains l’ont souligné dans les commentaires du billet précédent, la GCA n’est peut-être pas un bon exemple de la loi du carré (tout en étant une bonne illustration d’une approche plus générale du modèle OL). Plus généralement, quelques études, dont j’ai connaissance, qui ont tenté de tester le modèle OL sont arrivées à la conclusion que l’exposant réel reliant l’avantage numérique à l’avantage guerrier n’est presque jamais 2, mais se situe généralement entre 1 et 2. Mais cela n’a pas d’incidence sur ce qui suit.

Le cœur de l’approche OL consiste à modéliser la dynamique des taux de pertes infligées par chaque armée tirant des projectiles sur l’ennemi. Il s’agit d’un modèle de guerre d’attrition (bien que le modèle soit généralement appliqué à une seule bataille, je l’utilise pour modéliser le déroulement d’une guerre entière). Étant donné que plus de 80 % des pertes dans le conflit ukrainien sont infligées par l’artillerie, nous devons savoir, en première approximation, combien d’obus sont tirés par chaque camp.

Toutes les parties s’accordent à dire que les Russes dépensent beaucoup plus de munitions que les Ukrainiens. Les chiffres précis peuvent être de l’ordre de 5 000 obus par jour tirés par les Ukrainiens contre 20 000 obus tirés par les Russes. Ces chiffres se réfèrent principalement aux canons lourds, tirant des munitions de 152 mm (norme de l’URSS/Russie) ou de 155 mm (norme de l’OTAN). Les chiffres représentent des moyennes. Par exemple, les dépenses russes en munitions ont varié entre 10 000 et 50 000 obus par jour, voire plus. La conclusion générale est que les Russes ont un avantage d’environ 4:1 en matière d’artillerie, bien qu’il puisse être facilement de 3:1, 5:1, et même 2:1 ou 10:1 (j’ai vu tous ces ratios mentionnés par différentes sources).

La principale hypothèse que je vais formuler est que le taux de pertes infligées à l’ennemi est proportionnel au nombre de projectiles utilisés. Dans l’exemple numérique élaboré dans Ultrasociety (p. 157), j’ai supposé que le rapport entre les flèches tirées et les pertes infligées (tués ou blessés) était de 10:1. Dans la guerre d’Ukraine, ce rapport est plutôt de 20 à 30, voire 40 obus par victime (cela dépend également si les victimes sont définies comme des tués ou des blessés), mais le principe général de proportionnalité est le même. Ainsi, selon ce modèle, les pertes ukrainiennes devraient être environ quatre fois supérieures à celles des Russes (mais la fourchette pourrait être de 3 à 5, voire de 2 à 10). Lorsque nous disposerons de meilleures données sur les munitions utilisées par chaque camp au cours de la guerre (après la fin de la guerre), nous pourrons affiner cette prédiction.

Cette prédiction provient d’un modèle très simple, et la réalité peut s’en écarter en raison d’un certain nombre de facteurs (n’oubliez pas qu’il ne s’agit pas d’une prophétie). Examinons quelques-uns de ces facteurs de complication. Notez que, selon l’importance de ces facteurs, la prédiction peut être sensiblement différente. En d’autres termes, nous avons des prédictions alternatives résultant d’hypothèses différentes – trouver laquelle de ces alternatives correspond le mieux aux données est l’objet de la méthode scientifique.

La prédiction suppose qu’aucun des deux camps ne dispose d’une avance technologique sérieuse. Les opinions divergent quant à la supériorité des armes, des chars et des avions. Une évaluation après la guerre montrera la justesse de cette hypothèse simplificatrice.

Compétence. La guerre ayant débuté en 2014, les artilleurs ukrainiens disposaient en février 2022 d’un avantage en termes de compétences, car ils se battaient contre les milices de Donetsk et de Lougansk depuis huit ans. Mais au fur et à mesure que le conflit s’allonge, ils perdent cet avantage car les artilleurs russes gagnent de plus en plus en expérience.

Le moral des troupes. Les rapports sont contradictoires sur ce point. En outre, dans une guerre d’attrition, le moral joue un rôle moins important que dans une guerre mobile. En l’absence d’arguments convaincants dans un sens ou dans l’autre, nous nous en tenons à l’hypothèse simplificatrice d’une absence d’avantage pour l’un ou l’autre camp.

Défense/offensive. Les deux camps ont mené des opérations défensives et offensives. En outre, dans la guerre d’usure, il n’y a pas de différence claire entre l’offensive et la défensive, car le même morceau de territoire peut changer d’un côté à l’autre en raison des attaques et des contre-attaques.

Bien que l’artillerie domine, elle n’est pas la seule force à infliger des pertes. Les forces aériennes, les missiles guidés, les mines terrestres et les drones sont également importants. La question de savoir comment l’ajout de ces forces à l’équation peut modifier les prévisions reste ouverte.

Variations dans le temps et l’espace. Contrairement à un modèle mathématique, dont les courbes sont lisses, les taux de pertes réels fluctuent dans le temps en fonction de l’intensité du conflit. Il y a des “batailles” lorsque les combats sont intenses, et des accalmies entre ces batailles lorsque le nombre de victimes est faible. L’espace peut également jouer un rôle important. Un camp qui obtient un avantage numérique local peut faire basculer le taux de pertes en sa faveur.

Logistique. Le modèle d’OL n’inclut pas l’espace, mais pour être tirées, les munitions doivent être livrées aux lignes de front.

Production. Il s’agit du facteur le plus important affectant le déroulement à long terme du conflit, et il nécessite une discussion plus détaillée (que je renvoie à un prochain article).

Les objectifs de guerre de chaque camp et leur détermination à les atteindre. Là encore, il s’agit d’un point très important, et j’y consacrerai un billet séparé.

En résumé, nous avons ici une prédiction claire et précise issue d’un modèle simple. Et il y a de nombreuses façons de s’écarter de la voie tracée. Le but de cet exercice est de déterminer dans quelle mesure la prédiction est proche du résultat réel, une fois la guerre terminée ; et, plus important encore, quels sont les facteurs énumérés ci-dessus qui auront un effet significatif sur ce résultat.

Dans le prochain article, j’ai l’intention de fournir une évaluation provisoire de l’état de cette guerre, du moins dans la mesure où nous en avons connaissance.

Peter Turchin est un scientifique de la complexité qui travaille dans le domaine des sciences sociales historiques que lui et ses collègues appellent : Cliodynamique

Traduit par Hervé, relu par Wayan, pour le Saker Francophone

Chair à canon », « guerre par procuration »: un ancien officier français analyse le conflit ukrainien

© AP Photo / Evgeniy Maloletka SPUTNIK. Source . L’Ukraine a été jetée dans un conflit par procuration qui la dépasse et qui sert avant tout les intérêts d’une élite américaine, a affirmé à Sputnik Afrique Pierre Plas, ancien officier de renseignement de l’armée française. Une oligarchie qui craint par ailleurs le processus de dédollarisation à l’œuvre. .

Bien plus qu’un conflit régional. Le conflit ukrainien cache en réalité une opposition plus profonde entre une oligarchie mondialisée et des peuples voulant défendre leur souveraineté, a déclaré à Sputnik Afrique Pierre Plas, ancien officier de renseignement de l’armée française. Le conflit en Ukraine n’est qu’un prétexte pour protéger les intérêts américains, dont les élites s’inscrivent dans des logiques mondialistes, proches d’un « totalitarisme global, financier et apatride », souligne l’analyste militaire. « Le conflit qui se déroule actuellement, n’est pas une guerre de la Russie contre l’Ukraine comme on veut nous le faire croire. C’est une guerre où l’Ukraine sert de champ de bataille, où les Ukrainiens servent de chair à canon. C’est une guerre par procuration qui sert seulement les intérêts de l’oligarchie américaine, de l’oligarchie mondialiste », affirme-t-il ainsi. De son côté, l’Europe qui soutient la politique américaine, est complètement privée d’autonomie par les mondialistes « qui ne veulent plus entendre parler de pays souverains » : « Les dirigeants de l’Europe ne sont pas au service de leurs peuples, ils sont au service de l’oligarchie mondialiste qui se moquent complètement de la France, de l’Allemagne », déclare ainsi Pierre Plas. Dimension économique Citant le célèbre théoricien militaire Carl von Clausewitz, Pierre Plas rappelle encore que l’argent est le nerf de la guerre. « C’est celui qui paie qui décide des buts de guerre », souligne-t-il, en référence à l’implication financière américaine dans le conflit. . Il est d’ailleurs significatif que ce conflit survienne à une heure où l’économie américaine est mise sous pression. Les processus de dédollarisation en cours effraient particulièrement les élites américaines, qui voient les privilèges liés au billet vert leur filer entre les doigts. « L’hégémonie anglo-américaine repose sur leur monnaie. Il faut comprendre que ces gens sont les héritiers des pirates vikings […] Le système qu’ils ont toujours utilisé, c’est un système de piratage, de pillage de l’économie réelle par une interface virtuelle qui aujourd’hui est la bourse. Ils ont mis en place une rente coloniale qui repose sur l’hégémonie du dollar », explique ainsi Pierre Plas. La Russie, qui fonctionne de manière autonome, comme « un continent », ne peut qu’être une menace pour les élites des États-Unis dans leur entreprise de destruction des souverainetés, souligne encore l’ancien des renseignements français. Livraisons d’armes et dérives Concernant les livraisons d’armes à l’Ukraine, Pierre Plas souligne encore le trouble jeu des Occidentaux, qui ne fournissent que des armes obsolètes à Kiev. Il s’inquiète de voir ce matériel ressurgir sur le marché noir , ce qui risque d’alimenter davantage de conflits dans le monde, y compris en Europe. « Les pays occidentaux ont refilé à l’Ukraine tous leurs vieux stocks d’armements dont ils n’ont pas besoin. Je pense qu’ils ont conservé leurs meilleures armes, en particulier les Américains. Ce sont des armes obsolètes, dépassées. Ils continuent à donner ce matériel qui manifestement n’arrive pas entre les mains des Ukrainiens. Il est revendu sur le marché noir, on le sait: on voit déjà des armes qui reviennent », explique ainsi l’ancien officier. La situation pourrait d’ailleurs empirer en cas d’extension du conflit, avec l’emploi d’armes non conventionnelles. Un scénario auquel le monde doit malheureusement se préparer, souligne Pierre Plas.

Comment la guerre en Ukraine va-t-elle se terminer ?

Par Larry Johnson – Le 15 août 2023 – Source Son of the new America revolution

Je vais essayer de faire simple. C’est une question complexe, mais nous devons y réfléchir si nous voulons éviter un holocauste nucléaire. Elle se résume à trois possibilités :

Une reddition inconditionnelle.

Un règlement négocié.

Un conflit prolongé et l’épuisement, c’est-à-dire l’impasse.

Du point de vue russe

L’opération militaire en Ukraine n’est pas une guerre. La guerre consiste à détruire l’ennemi – physiquement, matériellement et politiquement. Malgré les affirmations de la propagande occidentale, la Russie s’est abstenue d’infliger des pertes civiles massives. La Russie n’a pas essayé de détruire les plateformes de renseignements occidentales, les infrastructures gouvernementales ukrainiennes ou les responsables politiques ukrainiens. En bref, la Russie n’a joué que quelques-unes des cartes militaires qu’elle détient. Entrer en guerre, c’est s’engager à fond.

L’Ukraine et ses alliés de l’OTAN

Ont un point de vue diamétralement opposé : pour eux il s’agit d’une guerre d’agression russe. Contrairement à la Russie, l’Ukraine a non seulement mobilisé sa population d’hommes en âge de servir dans l’armée, mais elle a aussi fait endosser l’uniforme à des jeunes de moins de 18 ans et à des hommes âgés de 45 à 65 ans, et a envoyé la chair à canon au front. La capacité de l’Ukraine à maintenir une position de guerre à l’avenir dépend entièrement de l’argent et des armes fournis par les États-Unis et les autres États membres de l’OTAN. Sans soutien étranger, l’Ukraine ne peut pas continuer à mener une guerre industrielle moderne.

Passons donc en revue quelques faits cruciaux :

L’Ukraine subit des pertes militaires dévastatrices et ne dispose pas d’une force de réserve entraînée qu’elle pourrait envoyer sur le champ de bataille. L’Ukraine ne dispose pas d’une capacité aérienne de combat viable à voilure fixe. L’Ukraine ne dispose pas d’un stock de chars, de véhicules, d’artillerie et d’obus d’artillerie. L’Ukraine ne dispose pas d’installations/bases d’entraînement sûres sur son propre territoire et doit compter sur d’autres pays de l’OTAN pour assurer l’entraînement. (Cela signifie que la formation est limitée et non standardisée). La contre-offensive de l’Ukraine, qui était censée percer les lignes de défense russes, a échoué et l’Ukraine n’a pas la puissance de combat nécessaire pour intensifier les attaques. La Russie, en revanche, dispose d’un grand nombre de réserves de troupes entraînées, de munitions d’artillerie, d’artillerie (mobile et fixe), de missiles de croisière, de drones, de plus d’un millier d’avions de combat à voilure fixe, d’hélicoptères d’attaque et de systèmes de défense aérienne massifs. La Russie est autosuffisante en ce qui concerne les ressources naturelles essentielles à l’approvisionnement de ses industries de défense. La Russie ne dépend plus de l’Occident pour ses échanges commerciaux et son économie se développe malgré les sanctions économiques occidentales.

De nombreux analystes occidentaux insistent sur le fait que la situation en Ukraine est une impasse et postulent que la guerre avec la Russie durera encore des années. Ce ne sera pas le cas. Compte tenu des faits décrits ci-dessus, les avantages sont entièrement du côté russe. À ce stade, l’Ukraine n’a pas le moindre avantage sur la Russie. À mon avis, il est peu probable que la guerre entre la Russie et l’Ukraine aboutisse à une impasse.

Qu’en est-il d’un règlement négocié ?

C’est possible, mais tout accord se fera aux conditions de la Russie. La Russie insistera sur la reconnaissance internationale de la Crimée, de Kherson, de Zaporizhzhia, de Donetsk et de Luhansk en tant que parties permanentes de la Russie. Ce point n’est pas négociable. Les dirigeants politiques ukrainiens continuent d’insister sur le fait qu’il s’agit d’un point de non-retour. En d’autres termes, aucun accord possible n’est en vue.

Ce qui nous laisse la troisième possibilité : la capitulation inconditionnelle.

L’armée ukrainienne se dirige vers un point de rupture en raison de pertes croissantes. L’Ukraine ne dispose pas d’un cadre de réservistes entraînés attendant dans les coulisses, prêts à se précipiter sur le front pour poursuivre l’effort visant à percer les lignes de défense de la Russie. L’Ukraine est confrontée à une situation semblable à celle qu’a connue le général confédéré Robert E. Lee à Appomattox. L’armée assiégée de Lee voulait encore poursuivre la lutte contre le Nord mais, malgré son esprit, elle manquait de logistique et d’effectifs pour continuer. Lee a reconnu la futilité de la situation et a accepté les conditions généreuses proposées par le général Ulysses Grant. Je pense que le moment approche où le général ukrainien Zaluzhny sera confronté à un moment de vérité similaire.

Je pense que le scénario le plus probable est un désaccord majeur entre Zelensky et ses commandants militaires sur la question de savoir s’il faut poursuivre la guerre. Le fait que les Ukrainiens aient envie de se battre ne remplace pas la fourniture des armes nécessaires et, plus important encore, des troupes entraînées à utiliser ces armes. À l’heure actuelle, l’Ukraine ne dispose d’aucune voie viable pour soutenir des opérations militaires sans le soutien garanti de l’OTAN.

Le joker dans ces calculs est l’OTAN.

Dans le pire des cas, les États-Unis ou d’autres membres de l’OTAN décident d’intervenir en envoyant leurs propres troupes en Ukraine. Cela marquera la fin de l’”opération militaire spéciale” et le début d’une véritable guerre entre l’OTAN et la Russie.

Si vous êtes intéressé par certains des “travaux universitaires” sur la fin des guerres, je vous propose ci-dessous des liens vers ce sujet. Je ne suis pas d’accord avec certaines des conclusions, mais j’ai pensé qu’elles seraient utiles à ceux qui souhaitent approfondir le sujet.

Larry Johnson

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.

