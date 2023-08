Les BRICS sont en train de s’organiser à grande vitesse avec des objectifs clairs : laisser tomber le dollar (dédollarisation), renforcer leurs échanges et gagner de la souveraineté sur les marchés en valorisant leurs ressources…prétend Aldo Sterone. Ce qui serait la recette de la « multipolarité économique et politique unificatrice » selon l’analyste. En seconde partie un texte intitulé « Les BRICS fondent un nouvel ordre international« …(sic), suivi par BRICS+ expansion vers l’Est. Ils semblent tous y croire à l’alternative BRICS+(!) Visionnez cette vidéo et lisez ces papiers, nous y reviendrons.

Le 15ème Sommet des BRICS, qui s’est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud, a pris une série de décisions qui jettent les bases d’un nouvel ordre international, alternatif à celui imposé par l’Occident.

L’association BRICS – formée par Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du sud – s’élargit à 6 autres pays, qui à partir du 1er janvier 2024 deviendront membres à plein titre : la République argentine, la République arabe d’Égypte, la République fédérale démocratique d’Éthiopie, la République islamique d’Iran, le Royaume de l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Actuellement 44 pays veulent entrer dans les BRICS : 22 ont déjà fait une requête officielle, 22 autres ont exprimé l’intention de le faire. Pour cela le Sommet a chargé les ministres des Affaires étrangères de préparer une liste de pays partenaires comme base d’ultérieurs élargissements.

Les cinq membres actuels représentent au total plus de 42% de la population mondiale, 30% du territoire mondial, 23% du PIB et 18% du commerce mondial. Parmi les candidats qui pourraient s’ajouter aux 6 pays déjà admis comme membres à plein titre se trouvent : Afghanistan, Indonésie, Thaïlande, Algérie, Nigeria, Sénégal et Nicaragua.

Un BRICS élargi à ces 13 pays aurait plus de 4 milliards d’habitants, soit plus de la moitié de la population mondiale, posséderait 45% des réserves mondiales de pétrole et plus de 60% des réserves mondiales de gaz. Son PIB total se monterait à environ 30 mille milliards de dollars, plus que le PIB des États-Unis, le double de celui de l’Union européenne.

La réalisation d’un nouvel ordre international, alternatif à celui imposé par l’Occident, est donc possible : la valeur fondatrice des BRICS est en effet l’engagement partagé de restructurer l’architecture politique, économique et financière mondiale de façon qu’elle soit équitable, équilibrée et représentative.

Dans ce cadre les BRICS ont lancé un plan de dédollarisation des échanges commerciaux, qui est déjà en train de réduire l’hégémonie du dollar, et ont créé la Nouvelle Banque de développement, alternative à la Banque mondiale. D’ultérieures avancées dans cette direction sont attendues du 16ème Sommet BRICS, qui se déroulera en 2024 en Russie.

