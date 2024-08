L’ACADÉMIE DES SURÉVALUÉS (version Ysengrimus)

YSENGRIMUS — Tout démarre dans le magnifique film Manhattan, de Woody Allen (1979). Un lot grouillant de persos tertiaires et quaternaires en noir et blanc y font, très ostentatoirement, leur trip, bavard et snobinard, dans tous les sens. Entre autres, en cette outrecuidance de plumitifs frappés du New York de 1979, deux de ces personnages, Mary Wilkie et Yale Pollack, ont imaginé une Académie des Surévalués (dont vous trouverez le détail en annexe de mon billet sur ce sujet). Il s’agit de leur liste personnelle des figures culturelles reconnues comme majeures mais qu’ils considèrent, eux, (pas toujours à tort d’ailleurs) comme faisant l’objet d’une inflation de valeur, dans la sensibilité culturelle et mondaine de leur temps. Cela, à l’époque, m’avait particulièrement chatouillé. Adonques, sur le même modèle, et dans le même ton, j’ai décidé de me fabriquer ma propre Académie des Surévalués. En cadence, au tempo d’un temps qui, vous allez le voir, est déjà le temps d’un autre temps, Ysengrimus aligne ici (en ordre alphabétique), douze académiciens et douze académiciennes:

Aung San Suu Kyi. Femme politique birmane historiquement positionnée en résistance ou en dissidence. Cette dame a longtemps lutté contre la junte birmane et apparait comme une sorte de figure hiératique qui incarne tout ce qui semble s’associer à une volonté démocratique ou émancipatrice, en Birmanie. Cependant, elle a aussi composé avec le pouvoir auquel elle avait longtemps été confrontée. Elle en est éventuellement venue à occuper de hautes fonctions et, ce faisant, elle a posé des gestes étatiques, notamment contre des minorités ethniques de son pays. Elle s’est finalement avérée, avec le temps et à l’usure, être une femme politique comme les autres, ne disposant pas réellement de cette espèce d’aura charismatique semi-magique qui l’avait portée en avant. Il s’agit d’une figure institutionnelle ordinaire, dans les conditions particulières d’un pays émergent, avec tout ce que ça implique de compromission, de composition, de cooptation, et de combines compliquées, sans plus.

Joan Baez. Chanteuse de l’époque de la contre-culture de la seconde moitié du siècle dernier, grande compagne de lutte de Bob Dylan. Elle est longtemps apparue justement comme le doublet féminin dudit Dylan, la différence étant que Dylan était un auteur-compositeur-interprète prolifique, et qui avait du fond. Dylan a laissé un volumineux corpus textuel et musical, tandis que Joan Baez, elle, était plus une interprète, une songster, une chansonnière, qui reprenait, non sans brio, les pièces lyriques des autres et qui bénéficiait, en grande partie, du rayonnement symbolique que lui avait initialement assuré sa posture d’accompagnement dylanesque. On a donc trop vu Joan Baez comme une sorte de Bob Dylan au féminin. Et cela fait qu’elle s’en trouve de facto surévaluée. Elle chante encore aujourd’hui, octogénaire mais toujours en grande forme. Elle griffonne aussi des dessins qu’elle publie sans problème dans des petits livres, et dont elle cacasse à la télévision, sans entrave… parce qu’elle s’appelle toujours Joan Baez. En un mot, c’est une icône culturelle… perçue peut-être comme un petit peu plus éminente que ce qu’elle fut factuellement.

Roland Barthes. Plumitif cogitatif dont on ne sait pas exactement sur quoi il travailla. Il a écrit sur le langage, sur la psychanalyse, sur Jean Racine, sur je ne sais quoi encore. Ce monsieur est un penseur dont il est très difficile de dégager ce qu’il a pu apporter… à la pensée. Y-a-t-il quelqu’un sur terre qui est capable de me résumer ce que peut être la vision fondamentale de Roland Barthes? Coqueluche d’un temps, il a blablaté sur la connotation et sur le métalangage, mais, ce faisant, il n’a fait que répéter un petit lot de poncifs structuralistes qui étaient déjà là avant lui, et auxquels il n’a pas apporté grand-chose de bien rutilant. Son développement sur les Mythologies, qui remonte à des années marxisantes dont il se détourna insidieusement par la suite, est une sorte de manifestation de sensibilité journalistique frondeuse, mais qui reste très imprécise pour ce qui est d’en dégager une pensée effective. Quant au reste de son fourbi, on se demande un peu à quoi ça correspond et, surtout, ce que ça peut bien avancer d’intellectuellement probant.

Denise Bombardier. Autrice, commentatrice de télévision, journaliste de droite. Tout le monde la prend pour une grande éminence, alors qu’elle fut surtout l’intervieweuse des princes, sans plus. Sa carrière démarra, en qualité de personne-téloche posant des questions à tous les gros bonnets politiciens d’un temps se faisant, eux, mousser, en allant pérorer sur son plateau. Sorte d’Anne Sinclair à la canadienne, Denise Bombardier est exactement le genre de personnage qui s’imagine que connaître les notoriétés, et partager l’air qu’elles respirent, c’est être un peu de ce qu’elles sont. Vous ai-je dit que cette dame est très campée à droite? Elle a œuvré jusqu’à la fin de sa vie dans un journal tabloïd montréalais de droite. Entre autres, elle y enquiquina amplement les petites gens, à propos de la langue française (notamment les francisants et francophones hors-Québec, ces remarquables francs-titreurs linguistiques, éminemment respectables… mais qu’elle méprisait copieusement). Une réactionnaire finie. L’histoire aura indubitablement des souvenirs assez sporadiques à cultiver à l’égard de cette figure.

Hélène Carrère d’Encausse. La soviétologue de service des belles années dorées de l’antisoviétisme primaire en quête de caution savante. Comme cette dame était en fait géorgienne, on a décidé, dans quelque officine éditoriale parisienne, que cette semi-renégate serait la bardasseuse d’URSS idéale, de la même façon que le seul gars qui avait une bagnole était devenue autrefois Commissaire aux Transports, dans la première République Bolchéviste. Elle produisit donc de grands développements à rallonges, cassant du moscoutaire menu. Elle écrivit des tomes interminables pour tenter de démontrer, par a+b, que l’ours rouge soviétique était proprement invulnérable et qu’il allait finir par dévorer la planète et la rendre intégralement communiste. Tout le monde lisait ce fatras en se pâmant et en voyant ça comme des manifestations très précises et très articulées d’une subtile expertise de soviétologie songée. Le déclin de l’Union Soviétique et son effondrement effectif ne furent pas du tout anticipés par cette spécialiste, sauf évidemment à la toute dernière minute, quand tout le monde s’en rendait compte. Autrement dit, il s’agit d’une expertise complètement pipée qui éructa un lot d’ouvrages aussi copieux que datés et que personne ne lira plus.

Solange Chaput-Rolland. Femme politique canadienne qui utilisa la caution féministe des premiers jours pour se mettre au service de la réaction la plus onctueuse et de la fédérastie la plus veule. Grande bourgeoise qui exerça quelques fonctions d’état, de ci de là. Elle fut députée et elle fut aussi sénatrice. Elle devint de plus en plus réac, vers la fin de ses jours, si possible. Au début, c’était une membre ronron du Parti Libéral du Canada. Elle a fini au Parti Conservateur du Canada, confirmant, comme bien d’autres, qu’elle aussi était capable de prouver clef en main que les partis politiques au Canada ont de fameux provignements souterrains qui les raccordent très intimement les uns avec les autres. Cette dame est le cas typique de la grande bourgeoise qui n’a strictement rien à dire, mais à qui on reconnaît une vague importance, uniquement parce qu’elle fait partie de la bonne société… donc de la classe sociale de prédilection. Elle est largement tombée dans l’oubli, confirmant, si nécessaire, que le lot déterminant de son apport historique, c’était le vide. Dans ma jeunesse, nationaleuse et frondeuse, on la surnommait ouvertement Solange Ça Pue Le Relent.

Adrienne Clarkson. Femme de médias canadienne qui fut gouverneure générale du Canada. En ce titre et qualité, elle a dû faire face à un phénomène qu’ont subit d’autres gouverneurs généraux du Canada: celui de se retrouver abruptement catapultée sur le trône de vice-reine du Canada. Or, quand vous n’avez pas la force de caractère suffisante (ce qui était son cas), cela vous dope la tête raide. Vous en devenez complètement frappée, en vous imaginant que vous êtes une personne très importante et très éminente uniquement parce qu’on a fini par vous placer dans une position pata-régalienne d’opérette, où votre entourage vous fait des courbettes de courtisans tocs, à longueur de journée. Ainsi, Adrienne Clarkson en est venue à se croire très forte, alors qu’en réalité elle n’a pas grand-chose à apporter, intellectuellement ou autrement. Les langues fourchues, qui n’en ratent jamais une pour faire sentir combien certains grands bourgeois puent fétide, susurrent à qui veut les entendre qu’Adrienne Clarkson se présenterait à vous comme suit: I am Adrienne Clarkson and you are not (Je suis Adrienne Clarkson et vous ne l’êtes pas). Cette petite légende urbaine fait bien sentir le caractère à la fois creux, inepte et prétentieux du personnage.

Jean-Pierre Ferland. Chanteur populaire québécois d’intérêt mineur qui a commencé sa carrière en s’efforçant d’être le petit Jacques Brel du Québec. Dans les années 1960, il prenait des grands airs franco-français songés et vous chantait des ballades pompeuses qui faisaient référence à Chamonix, à la Garonne, et au Général de Gaulle. Crooner de charme ronron, barde misogyne intensif, il se spécialisait dans les chansons de pseudo-séduction où, en fait, il traitait les femmes comme n’importe quoi, style Jacques Brel toujours, mais la finesse et la subtilité textuelle en moins. Ensuite, il a vu à américaniser son son. Il a sorti un album intitulé Jaune (1970), sur lequel tout le monde se pâme encore aujourd’hui et au sujet duquel toute une mytholâtrie s’est développée, alors que c’est jamais qu’un petit paquet de chansons populaires ayant été mis dans le son, par un studio américain discret mais fonctionnel. Ce genre d’astuce de production était un peu nouveau au Québec, à l’époque, et cela causa donc une certaine surprise, d’où la pâmoison surfaite ultérieure. Ferland est mort en 2024. Il ne traîne plus ses savates. Ses suiveux et suiveuses l’aiment encore. En attendant de soigneusement l’oublier.

Ella Fitzgerald. Ici, on est dans une situation hautement complexe de surévaluation. Cette artiste est une des très belles voix qu’a pu produire le siècle dernier. Mais ce n’était pas vraiment une chanteuse de jazz. Quand on écoute attentivement Ella Fitzgerald, on s’aperçoit que son modus operandi lyrique ne fonctionne pas vraiment comme celui de Billie Holiday, de Sarah Vaughan, de Dinah Washington ou d’autres grandes figures féminines du fond jazzique. En réalité, Ella Fitzgerald aurait été et/ou aurait dû être une chanteuse de variété, de haute volée, style Barbra Streisand. Lyricienne surdouée, sorte de Céline Dion avant son temps, Ella Fitzgerald, c’est une belle voix nette, bien placée, bien configurée, solide, limpide. Le seul problème que cette dame avait, c’est qu’elle était de race noire et, comme beaucoup d’instrumentistes noirs et créoles de cette époque, elle s’est retrouvée forcée à la jouer jazz… et elle ne pouvait faire que ça, à cause du caractère ségrégué de la vie artistique américaine. Pour strictes causes discriminatoires, Ella Fitzgerald, excellente vocaliste, se trouve de facto surévalué… comme chanteuse de jazz.

Serge Gainsbourg. Musicien et chanteurs des années yéyé qui a fait beaucoup de bruit à son époque et qui a suscité une très intense sacralisation. Personnage à scandales qui pouvait se permettre de commettre à peu près tout ce qu’il voulait et autres choses. Et tous les petits thuriféraires frémissants de baisser alors les yeux pieusement, en soupirant Ah, Gainsbourg… Incompréhensible. Je me suis un jour décidé à m’efforcer de me faire une idée informée de ce que pouvait produire effectivement ce musicien et chanteur, dont on m’avait tant roucoulé que ses compositions étaient si merveilleuses et ses paroles si capiteuses. Je me suis donc procuré le coffret de l’intégrale de son œuvre musicale, que j’ai écouté à plusieurs reprises, respectueusement, calmement. Sincèrement, ça ne m’a rien donné. Je n’y ai rien trouvé de particulièrement intéressant. Ce cabotin livide, vulgaire-chic, brûle-biftons et fort en gueule, correspond en fait à la mythologie pécore, péteuse et cracra-hédoniste de toute une époque. Mal vieilli.

Paris Hilton. Une héritière (parmi d’autres) de l’empire hôtelier Hilton. Personnalité célèbre du simple fait d’être célèbre. Voici quelqu’un qui ne fait rien de sa vie, en mondovision. Elle a à peu près tout essayé. Elle a touché la musique pop, la mode, les arts, la parfumerie. Elle a fait animatrice de télévision, actrice, taularde même. Rien n’y a trop fait. Elle n’est jamais arrivée à quelque chose, tout en se montrant ostentatoirement, un peu partout. On se retrouve donc avec un personnage qui attire constamment l’attention sur elle et qui fonctionne ostensiblement et littéralement comme une manière de papillon mondain. Il y en a beaucoup comme ça, du reste. Je la cite, elle, en exemple, comme une, parmi tant d’autres. L’intérêt particulier de Paris Hilton, c’est justement son côté héritière, sa facette bien sentie de plouto-émanation. On comprend vite que ce genre de personnalités mondaines, de socialites, pour employer l’expression américaine, existent pleinement… grâce à l’argent de leurs ancêtres.

Jacques Lacan. Un autre cas de figure de ces plumitifs cogitatifs postmodernes, qui se donnent des airs extrêmement songée et profonds, mais qui, en réalité, n’apportent pas grand-chose de déterminant. De toute façon, en ce moment, c’est l’intégralité de la psychanalyse qui commence à vaciller et à être considérée comme une sorte de mésaventure spéculative douteuse. Et on le comprend parfaitement. On peut aisément supposer que Sigmund Freud a vu comme étant des blocages et des névroses universels, ce qui était les blocages et les névroses de la Vienne de la première moitié du vingtième siècle. Dans cette continuité, Lacan a écrit un peu n’importe quoi et autres choses. Je me souviens d’avoir eu des débats assez acerbes, à Paris, quand je faisais mon doctorat (1983-1986), avec des gars et des filles de ma cohorte qui ne juraient que par ce monsieur, alors que je ne voyais pas le point. Et je leur demandais patiemment de bien daigner me clarifier l’apport de leur maitre et de me présenter, sur un mouchoir de poche, ce que pouvait être la pensée de ce ci-devant Jacques Lacan. Rien ne se passait alors de bien net. Voilà un indice terriblement probant du caractère nettement surévalué du personnage.

Charles Lindbergh. Aviateur ayant franchi l’Atlantique en solo, sans escale. Cela a fait de lui un héros populaire aux États-Unis. Il est ensuite devenu une sorte de chef politique un peu suspect, ramant à fond dans le sens contraire de l’Histoire. Il n’apporta finalement pas grand-chose de trop probant, ni à sa république ni au reste. Ceci est le cas typique du héros populaire temporaire, totalement anecdotique, ayant été intempestivement propulsé et promu par une actualité passablement émulsionnée et dont on mentionne encore l’existence, dans les reportages historiques, tout simplement pour être en conformité avec ce qu’ont pu être les frémissements d’un temps. Pour le coup, d’autres aviateurs avaient fait des choses avant lui, dans d’autres circonstances, et on ne parle plus d’eux. Comme homme politique, personnage de faits divers, ou aviateur, Charles Lindbergh n’apporte pas grand-chose à la réalité du comment et du pourquoi du fond des choses.

André Mathieu. Musicien et compositeur, ronron mais précoce, qui a été considéré comme le génie canadien-français de la musique symphonique. Son œuvre musicale a partiellement rebondi au moment des Jeux Olympiques de Montréal (1976), évènement-monde un peu suranné aujourd’hui, dont la musique d’ambiance me paraissait particulièrement pompier et sans intérêt, à l’époque. J’avais donc gratouillé un peu, pour essayer de comprendre qui avait pu composer ce genre de tartine lourdingue et s’en tirer indemne. Et ça a été pour tomber sur ce jeune génie, dans une fiole de cristal, qui était censé refaire fondamentalement le tout de la musique et de la musicologie contemporaine. Encore un autre qui a pas apporté grand-chose de très significatif et qui est, à ma connaissance, fort peu écouté aujourd’hui. Quelqu’un peut-il seulement me fredonner un air du grand compositeur incontournable André Mathieu? Ce n’est pas possible, ça n’arrivera pas. Ce personnage n’est génial et extraordinaire que dans les pages fripées des vieilles encyclopédies.

Marilyn Monroe. Actrice américaine ayant fait l’objet de la plus intensive mythologisation qu’on puisse imaginer. Marilyn Monroe représente la quintessence de ce que c’est que d’être surévalué. C’est de la Surévaluation comme un des Beaux-Arts. Cette dame est devenue un grand symbole cinématographique et culturel. Et on peut considérer que son personnage est désormais durablement configuré comme une des importantes figures iconiques instantanément reconnaissable du vingtième siècle, avec Mickey Mouse. Elvis, Superman, et Charlot (Charlie Chaplin). Or, en réalité, Marilyn Monroe était une actrice très ordinaire. C’est pas moi qui le dit, c’est (entre autres) le metteur en scène Elia Kazan. Il l’a dirigée sur film et il a expliqué de ci de là, à qui voulait bien l’entendre, que c’était pas une très bonne comédienne. On est dans une situation où le personnage magnifié est tellement surévalué que ce qui en émane, c’est ni plus ni moins qu’une sorte de mystique éthérée, autoporteuse, valant amplement pour elle-même. Marilyn Monroe, en soi, a fait du phénomène de la surévaluation, quelque chose de sublimement particulier. De façon hautement intéressante, on peut considérer qu’elle en est le cas d’étude fondamental.

Elon Musk. Milliardaire et ploutocrate égomane, très fier de lui. Perso hautement toxique ayant l’impression d’avoir tout inventé alors qu’il n’invente rien de très précis. Son auto électrique ne va nulle part. Sa compagnie de fusées s’envole dans toutes les directions, sauf la bonne. Et il est en train de mettre Twitter sur la paille. Ceci est le cas typique de ces milliardaires-spectacles tels qu’il y en eut tant, et généralement surévalués, dans notre folklore de têteux de ricains de toc. On nommera le lot classique des personnages de rupins semi-suspects comme Rockefeller, J.P. Morgan, Henry Ford, Westinghouse, Howard Hughes, Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos et cetera. Quand un milliardaire est aussi visible et connu du public, les possibilités sont très grandes que cela ne soit rien d’autre qu’une manifestation de surévaluation. Les vrais milliardaires détenteurs de pouvoirs effectifs, ce sont des personnages parfaitement opaques, inconnus du grand public, et dont on ne parle pas dans les médias. Elon Musk est un cabotin vide et son apport historique sera profondément insignifiant.

Émile Nelligan. Grand poète canadien-français qui est censé avoir révolutionné la sensibilité littéraire du Québec. En réalité, ce monsieur est un petit plagiaire totalement gnagnan qui ne présente pas un grand intérêt intellectuel et/ou poétique. Ce versificateur semi-mondain a produit trop peu, trop tard, une espèce d’œuvre lyrique pseudo-baudelairienne mal ficelée, sentant fort le vieux vernis de balustre, et qui, en plus, aurait, selon certaines hypothèses de recherches en lettres, été en bonne partie écrite par un autre gars. Nelligan… et son mythe… ont surtout été avantagés au Québec par le réseau scolaire. L’école du siècle dernier s’est emparée du personnage. Et elle l’a fait tourner dans ses turbines et dans ses rouages, en en faisant une espèce de faux génie totalement non avenu. Les chansonniers, du siècle dernier toujours, s’en sont mêlés. Ils ont mis certains de ses poèmes en musique, en prenant pour cible les écoliers attardés du premier fourneau. Le Nelligan utile ne se ramène pas à grand-chose, en réalité. Son œuvre poétique présente un intérêt parfaitement minime.

Robert Oppenheimer. Le soi-disant père de la bombe atomique. En réalité, ce monsieur n’est pas père de grand-chose. C’est tout simplement un physicien qui, comme des milliers d’autres poilus tertiarisés, a fait partie du Projet Manhattan. Pas d’intérêt intellectuel ou historique particulier. Tant de personnages comme celui-là sont des rouages, en fait. Ils font fonctionner la structure et amènent collectivement, comme ça, des inventions, valides ou sinistres, à prendre corps. Celui-là a été mis en vedette parce qu’il fallait un peu une sorte de bouc émissaire pour s’exciter sur la mauvaise conscience atomique d’un temps. On en a donc fait une sorte d’anti-héros tourmenté. Manifestation de la crise des états d’âme d’une culture tranquillement impérialiste qui, de toute façon, s’est servi des bombes quand elle en avait besoin, en se souciant fort peu du reste. Le très éventuel inventeur personnalisé ayant contribué à mettre ces machines infernales en forme est un personnage parfaitement marginal et accidentel, voué à ne représenter qu’une note de bas de page dans le grand développement historique et civil des choses les plus grises et les plus tristes. Impérialisme et guerre sont un puissant vivier à suppôts surévalués et fausses éminences de toc.

Nathalie Petrowski. Autrice, journaliste, commentatrice de ceci, de cela et du reste, qui nous rabat les oreilles avec ses considérations sur à peu près tout et autre chose, depuis des années, voire des décennies. Largement népotisée (son papa et sa maman noyautaient les médias québécois longtemps avant elle), comme les Véronique Cloutier, les Pénélope McQuade, et les Pascale Nadeau de ce monde, elle se perçoit comme rien de moins que la sauce blanche qui flotte au-dessus des masses. C’est un simple cas de figures de ces filiations dynastiques dans les médias, mettant en selle des gens qui n’ont rien à dire et qui y trainent leurs savates éculées, longtemps après l’âge où nos employeurs nous foutent en retraite, à petit tarif. Comme ces surévalués médiatiques parasitaires disposent d’un encadrement et d’origines, ils arrivent à vivoter, à survivre et à nous imposer leur présence inepte, sur l’erre d’aller. Et c’est eux, après ça, qui nous la dissertent sur cette sacro-sainte méritocratie qu’ils surent si ouvertement esquiver. Surévaluation par filiation. La porte de sortie historique, pour ce genre de personnage, sera celle de l’oubli compact.

Popeck. Humoriste français de peu d’intérêt. J’ai jamais compris ce que ce gars pouvait faire ou dire de drôle. Toutes ses blagues sont plates. Il n’a aucun impact particulier sur quoi que ce soit et il ne fait pas avancer d’un iota les lois principielles du rire, de la cocasserie ou de la farfeluterie. Il est maintenant assez âgé. Ça a été un acteur (il a joué notamment un rôle de soutien passable dans l’excellent Rabbi Jacob, 1973) et ensuite il s’est mis à faire du stand-up comic. Vraiment, je l’ai vu un certain nombre de fois à la télévision française, dans les années 1980, et c’est chiant pour mourir. Ça fait pas rire, c’est pas drôle, c’est sans intérêt. Et pourtant tout le monde s’excite là-dessus. On prétend que c’est un humour extrêmement subtil et fin. C’est tellement subtil et fin que ça m’a complètement échappé. Popeck passe à la télé. Donnez-moi vite un oreiller, je suis sur le point de m’endormir. Quand Popeck s’exclame, verbalement, po-po-po-peck, je réponds, mentalement, pas-pas-pas-drôle. Et tout est dit.

Ken Russel. Cinéaste décadent, très profondément inspiré par la musique rock et par un tas de phénomènes curieux et bizarres, dans le même registre. Encore une fois, c’est un monsieur dont on a beaucoup parlé, sur lequel on s’est beaucoup excités, à une certaine époque. Il est un peu faisandé et oublié aujourd’hui. Mais il fut un temps où on ne jurait que par Ken Russell, alors que son cinéma ne présentait aucun intérêt particulier. J’ai vu Lisztomania (1975) à sa sortie. Du gros cabotinage facile, partant dans toutes les directions, et présentant un intérêt fondamentalement mineur. Et tout le monde se pâmait. Ce genre de cinéaste est beaucoup plus remarqué par le tapage qu’il fait, le battage qu’il déploie, que par la qualité artistique ou intellectuelle de son travail. Le seul trait intègre de Ken Russell, c’est qu’il est maintenant accédé à la position qui lui revient de droit et de fait: l’oubli.

Diana Spencer. Princesse divorcée du prince Charles (aujourd’hui Charles III, roi d’Angleterre et du Canada), morte accidentellement et devenue une icône mondiale. En réalité, tout ce qu’on a ici, c’est une dame qui aurait pu, dans la vie ordinaire, faire, disons, un mannequin ou une top-model très passable. Elle était intellectuellement assez peu douée en quoi que ce soit, mais elle se trouva devenir la génisse du bouvillon neuneu qui allait être l’héritier de la couronne d’Angleterre. Le personnage de Lady Di est appelé à rebondir périodiquement, sur le capricieux trempoline de la surévaluation, puisque fatalement, ses fils princiers et leurs thuriféraires vont continuer de perpétuer la mythologie en cours. Elle était tellement aimée. Elle était aimée parce qu’elle était bellâtre et parce qu’elle savait poser pour les médias. Coquille vide. J’ai la certitude que quiconque interagissait inter-personnellement directement avec cette personne devait vite se rendre compte qu’elle était à la fois inepte, frappée et imbuvable. Il s’agit donc d’un autre type d’icône, l’icône martyre disparue, la figure frémissante qui s’est trouvée destituée d’une position magique de princesse et qui a fini dans le tumulte terrible et douteux d’un accident de bagnole suspect, dans un tunnel urbain mondain, en compagnie de personnages bizarres. Franchement, que dire d’autre que… rideau.

Mère Teresa. L’image absolue de la sainteté, de la dévotion à l’égard des babis (notre photo, supra) et de tous ceux qui souffrent. Cette dame est perçue comme ayant sauvé des vies, en constituant des dispensaires à Calcutta et en avançant vers une amélioration des particularités pastorales du monde. C’est la version charité-chrétienne de Gandhi, rien de moins. Or malheureusement, quand on gratte un peu la surface, on détecte bel et bien que c’était une pourriture intégrale, corrompue et achetée, notamment, par toutes sortes de régimes suspects, avec de la circulation de fric dans toutes les directions, sauf la bonne. Ce type de personnage, quand il sera investigué par les historiens plutôt que par les journalistes, va perdre tout son lustre. On s’apercevra que c’était en fait une combinarde odieuse et une magouilleuse intégrale, qui n’a finalement rien fait de si humanitaire que ça, au fin fond du fond. Ses dispensaires s’assimilaient plus à des espaces de parcage d’indigents qu’à quoi que ce soit d’autre. Une figure indubitablement et incontestablement vouée à prendre très mal le choc du temps qui passe.

Roch Voisine. Petit chanteur populaire ayant connu un seul succès stagnant encore dans les lambeaux de notre mémoire. Beau gaillard, ancien joueur de hockey, ce monsieur a d’ailleurs joué dans des feuilletons portant sur ledit hockey. Il s’agit vraiment d’une figure dont l’intérêt artistique est parfaitement inexistant. Il est l’un des nombreux représentants de cette culture pop qui finalement nous produit n’importe quoi et autres choses, en usines à saucisses, sans qu’il y ait de quoi de réellement déterminant ou significatif, dans le fatras. Il s’agit, encore une fois, d’un personnage dont le souvenir risque de ne pas rester imprimé très profondément dans les consciences pata-historiennes du coin, au fil des années. La voix est douce, la musique est langoureuse, les paroles sont romanesques. De quoi rêver, pendant un court été. Et, ensuite, dormir profondément, en claquant des dents, pendant les trois autres saisons.