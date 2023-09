Les armes de destruction massive américaines, russes, chinoises, et autres

Contrairement à ce que prétend l’expert Sylvain Laforest dans un article que nous avons publié récemment ( ici en fichier PDF La partie d’échec en 3D de Vladimir Poutine), Poutine a d’abord été un fidèle collaborateur des puissances occidentales va-t’en guerre. Comme cet article de Boris Ikhlov (voir ci-dessous) le démontre, Vladimir Poutine a liquidé, souvent à des prix dérisoires des pans entiers du complexe industriel et militaire russe. Ce n’est qu’après avoir essuyé les rebuffades des puissances occidentales qui ne voulaient pas partager leurs marchés avec l’affidé russe, que le capital russe et son chef Vladimir Poutine se sont vus contraints de disputer le contrôle des anciennes colonies soviétiques à l’hégémon américain et à ses vassaux. C’est alors que la classe dirigeante russe a décidé de délaisser sa politique de désarmement – post-guerre-froide – et de se réarmer. L’empire américain était déjà engagé sur le sentier du réarmement et de la guerre depuis plusieurs années, non sans connaître de multiples difficultés. Qu’est-ce qui explique la haute performance russe dans son réarmement par rapport à la piètre performance de l’Alliance Atlantique (OTAN) comme le constate la revue Strategika dans cet article Les européens reproduisent-ils les erreurs des Etats-Unis pour ‘rationaliser’ l’industrie de défense ? – Strategika? et l’analyste Jean-François Geneste dans l’article l‘Etat de l’armement occidental (fichier au format PDF).

Premièrement, les pays capitalistes industrialisés sont en cours de désindustrialisation et de tertiarisation accélérées. La nouvelle division mondiale du travail favorise la délocalisation des emplois productifs de plus-value vers les économies émergentes du tiers-monde aux salaires de misère et la concentration des services tertiaires non productifs de plus-value vers les contrées technologiquement avancées…les pays capitalistes développés. Comme ce sont les conglomérats industriels et les trusts financiers occidentaux qui possèdent nombre des grandes entreprises installées dans les pays «émergents», au début du mouvement, les multinationales occidentales et les cartels financiers occidentaux rapatriaient leurs profits des pays «émergents» vers les pays impériaux dominants, ou ces capitaux «dormants», morts, ne généraient aucun profit et contribuaient à la spéculation boursière parasitaire.

Deuxièmement, étant donné que ces flux comptables entre économies dominantes, entre multinationales mondialisées et avec les économies «émergentes», se négociaient en dollars US, les cartels financiers occidentaux récupéraient leurs capitaux via cette «monnaie de singe» dévaluée. C’est la raison pour laquelle les BRICS+ en émergence se sont d’abord adressé au problème des prêts et du crédit, au problème du commerce mondial et de la monnaie de réserve internationale (le dollar) via une activité appelée «dédolarisation» du commerce international, qui loin d’engendrer un processus de «nationalisation» des économies émergentes les propulsa au cœur de la tempête mondialiste du crédit abusif et inflationniste.

Troisièmement, d’immenses quantités de capitaux rendues disponibles sur les marchés boursiers mondiaux servirent au rachat des obligations des corporations en difficultés provoquant une hausse factice de ces titres alors qu’en réalité les marchés déclinaient. S’ensuivit une inflation galopante à peine dissimulée par les statistiques truquées.

La table était mise pour le Krach boursier, la crise de surproduction, le chômage de masse, l’hyperinflation et la stagflation. Ce n’est pas l’intelligence supérieure de la classe financière et politique russe qui explique la meilleure préparation de l’économie russe à ce «Grand reset» bidon, mais la multitude des sanctions qui s’abattirent sur l’économie russe et la forcèrent à s’orienter vers de nouveaux marchés et de nouvelles technologies. En définitive, au cours des vingt dernières années l’économie de guerre occidentale a moins bien performé que l’économie de guerre russe, contraint et sanctionné, mais jamais isolé des pays «émergents» et de la Chine, avec ou sans BRICS+.

Évidemment, l’industrie militaire et de l’armement sont partie intégrante de l’économie industrielle et technologique globale et elle a tendance à se comporter comme l’ensemble de l’industrie. Dans la vidéo et dans l’article qui suit, Boris Ikhlov démontre que dans une première phase (1991-2014) la classe financière et politique russe a tenté de s’intégrer au bloc impérial occidental. Le coup d’État de Maidan en Ukraine, en 2014, et la menace d’expansion de l’OTAN jusqu’aux frontières de la Russie ont marqué le glas de cette stratégie d’intégration. Jusqu’ici la Russie, comme le reste de l’Europe, procédait à la liquidation de son industrie militaire obsolète. Depuis 2014, sous la pression des sanctions des États-Unis et de l’OTAN, la Russie a reconstitué un armement terrifiant et elle procède présentement à la reconstruction de son armée en prévision des guerres génocidaires qui se préparent.

CES EFFRAYANTES ARMES RUSSES

Par Boris Ikhlov, 22.8.2023

Les experts identifient généralement le missile Dagger, qui a remplacé l’ICBM « Voevoda » (gouverneur), le missile hypersonique « Sarmat », le char « Armata », l’hélicoptère « Ka-52 », les missiles « Kalibr » (calibre), le « Su » -57 et le système de défense aérienne S-500.

En effet, le S-300 est déjà supérieur à son homologue américain « Patriot », l’« Armata » est actuellement le meilleur char du monde, le « Ka-52 » (« Alligator ») est un hélicoptère bipale, le meilleur au monde en termes de stabilité et de maniabilité, le Su-57 est nettement supérieur au F-22 Raptor américain en termes de portée de détection de l’ennemi, en termes de maniabilité, de durée de vol à vitesse supersonique, etc., sans oublier le prix.

Le F-35 Raptor est une classe d’avion différente, son homologue russe est le T-50 (Su-50). L’analogue russe est plus maniable, moins visible, a une vitesse plus élevée, un armement deux fois plus puissant, etc.

L’ICBM « Sarmat » a une portée de 18 000 km contre 10 000 pour le « Minuteman » ou « Atlas », le temps d’approche de Washington est de 9 minutes, de New York de 8,5 minutes, de Londres de 7 minutes, impossible de l’intercepter. Jusqu’à présent, la menace pour l’existence des États-Unis reste le système de périmètre soviétique, dont la tâche est de réagir automatiquement à une frappe nucléaire et d’effacer les États-Unis de la surface de la Terre.

Cependant, le drone russe « Lancet » est inférieur à son homologue américain, la Russie ne dispose pas d’autant de missiles Dagger et Caliber, le nombre de Su-57 est faible, le char Armata n’est jamais apparu sur le front russo-ukrainien, mais pas le T -90 Char révolutionnaire.

L’hélicoptère Ka-52 est nettement inférieur aux hélicoptères américains du projet en termes de vitesse (310 km/h contre 550 km/h). Parmi les innovations qui pourraient effrayer Washington, les experts incluent également la torpille Poséidon, capable de se déplacer à une profondeur de 1000 m, à une vitesse de 200 km/h, inaccessible aux systèmes de défense navale et aérienne et qui est capable de transporter une ogive nucléaire. Une telle torpille qui exploserait au large des côtes des États-Unis provoquerait un tsunami qui balayerait les États-Unis de la surface de la Terre. Il y a environ 15 ans, Zhirinovsky a parlé du projet d’une telle torpille, l’idée d’une telle torpille a été exprimée par A. D. Sakharov.

L’essentiel est qu’après l’effondrement de l’URSS, non seulement l’armée russe et le complexe militaro-industriel (MIC), mais aussi l’armée européenne et américaine, est tombé en déclin. Par exemple, considérons les dégâts causés par les gouvernements Eltsine-Poutine-Medvedev au complexe militaro-industriel de la ville de Perm. Les « usines Motovilikha » produisaient certains types d’ICBM, de l’artillerie de type « Carnation », de l’artillerie nucléaire, des MLRS « Hail », « Hurricane », « Tornado », etc.

Sous Eltsine (1991-1999), le nombre d’employés de l’usine est passé de 50 000 personnes jusqu’à 10 000, sous Poutine – jusqu’à 3 000. Pratt & Whitney, ayant reçu une participation de 30 % des mains de Poutine, a démantelé la chaîne d’assemblage de moteurs du chasseur MiG-31M à l’usine de construction de moteurs de Perm. Le nombre du collectif ouvrier sous Eltsine est passé de 42 000 personnes à 17 000 personnes, sous Poutine jusqu’à 5 000 personnes.

Le complexe de défense du chantier naval de Perm a été liquidé et, avec lui, l’ensemble du chantier naval a été liquidé. Le complexe de défense a été enterré à l’usine de Perm « Halogen » (« Star Wars »). À la demande de Washington, Poutine a liquidé l’usine de défense de Perm, nommée Dzerzhinsky (séparateurs d’huile pour la marine, systèmes de refroidissement pour sous-marins, etc.). La plante a longtemps résisté, mais est finalement morte en 2008.

Sous Poutine, l’institut de conception de fusées de 20 étages situé au sommet du barrage du Nord a été liquidé. En plus du complexe militaro-industriel, une école d’aviation militaire, une école d’ingénieurs de commandement supérieur (fusées scientifiques) et un département militaire de l’Université classique de Perm ont été liquidés. La même situation se retrouve dans toute la Russie.

En 1993, j’étais à Paris et j’ai rencontré les ouvriers de l’usine de défense « Snekma ». Ils se demandaient pourquoi la Russie avait vendu pour quelques centimes le seul moteur au monde capable de fonctionner dans la stratosphère (avec pompage d’oxygène). Le Premier ministre Tchernomyrdine a non seulement fermé la production de lanceurs pour le S-300 dans les « usines Motovilikha » de Perm, mais a également vendu 500 tonnes d’uranium de qualité militaire aux États-Unis pour une chanson.

La marine russe a été pratiquement détruite, vendue ou sciée. KAMAZ, qui produisait également des camions militaires, a en fait été vendu à Daimler en 2011 sous le patronage de Poutine. Poutine lui-même, subordonné à Sobchak dans les années 90, a vendu aux Américains des sous-marins et des usines du complexe militaro-industriel de la région de Leningrad. En 2010, le député de la Douma d’État russe Viktor Ilyukhin a rendu public le fait de haute trahison, le fait de vendre des moteurs de fusée RD-180 et NK-33 aux Américains. Aux États-Unis, ces moteurs sont installés sur des ICBM destinés à la Russie et utilisés pour lancer des satellites surveillant la Russie.

Ilyukhin a directement blâmé Poutine. Pour cela, Ilyukhin a été tué début 2011. Le monde entier a été indigné par le fait que de nombreuses entreprises américaines pendant la Seconde Guerre mondiale ont fourni à Hitler des biens stratégiques : Ford, Rockefeller, etc. Aujourd’hui, personne n’est surpris que Moscou fournisse toujours les États-Unis, c’est-à-dire son ennemi, avec le même RD -180 et NK-33, et en plus de cela, du pétrole, du titane et même des produits alimentaires qui jonchent les supermarchés de Californie ou d’Alaska. À l’instar du maire de Saint-Pétersbourg, Sobchak, Poutine a déployé de nombreux efforts pour contribuer à l’effondrement de l’URSS.

Déjà dans les années 90, plusieurs poursuites pénales avaient été ouvertes contre Poutine. Après être devenu président, Poutine, à la demande des États-Unis, a détruit des stations radars à Cuba et au Vietnam, détruit la station spatiale Mir, vendu une participation dans Gazprom à l’Allemagne, supprimé le Code du travail et cédé une partie du territoire russe à la Chine. En 2011, la Fédération de Russie a transféré deux districts du Daghestan (Fédération de Russie) à l’Azerbaïdjan. Les résidents locaux ont été chassés des territoires.

En 2014-2016, Poutine, aux côtés de Washington, Bruxelles et Kiev, a réprimé le soulèvement antifasciste dans le Donbass. En 2018-2019, à la demande du libéral pro-américain Navalny et sur proposition du FMI, Poutine a relevé l’âge de la retraite. En 2003, après de longues protestations des écologistes et de la population de Perm, le programme russo-américain de neutralisation des missiles a repris. Les Américains ne les ont pas brûlés, ils ont seulement percé des trous dans les roquettes et envoyés les missiles dans des entrepôts. La Russie a brûlé des roquettes sur un stand à Perm, sur le territoire de l’ONG Kirov, plus précisément sur le territoire de l’Institut NIIPM.

Barack Obama est venu des États-Unis à Perm pour contrôler l’incinération avant d’être président. En 2007, le programme a été achevé. Il y a encore 10 ans, l’usine de fusées de Perm « Design Bureau of Mechanical Engineering » (« KBMASH ») a compilé une documentation technique pour le Pentagone, une participation importante dans l’usine appartenant aux États-Unis et aux Pays-Bas. Dans une autre usine de fusées de Perm, l’association de recherche et de production « Iskra » (étincelle) (ICBM « Topol » (peuplier), Boulava (masse), Sineva (bleu)), non seulement la peinture était de production étrangère, mais même le contrôle et les unités pour missiles ont été fabriquées aux États-Unis.

Le degré de dégradation des forces armées russes est illustré par le fait que la drogue s’est répandue dans les forces de missiles stratégiques de la ville de Krasnoïarsk (Sibérie). Mais les physiciens nucléaires ont perdu leur emploi aux États-Unis et la production d’avions militaires, de chars et d’artillerie a décliné en Europe. Désormais, l’OTAN est en mesure de fournir à l’Ukraine uniquement des armes obsolètes du siècle dernier.

Un autre coup dur porté au complexe militaro-industriel de la Fédération de Russie a été porté en 2014, lorsque des entreprises ukrainiennes telles que « Yuzhmash » (« Construction mécanique du Sud »), « Yuzhnoye (Sud) Design Bureau » et Motor SICH ont cessé leur coopération avec la Russie. La Russie a été obligée de normaliser les missiles maritimes et terrestres, qui se sont avérés de mauvaise qualité, le missile « Boulava » a difficilement pris racine. Sa portée est de 9 000 km contre 11 000 km pour le missile « Trident ». Cependant, le « Blue » basé en mer s’est avéré très réussi, sa portée est de 11 000 km. En fin de compte, les experts américains en sont venus à croire que la Russie s’est finalement affaiblie militairement.

En outre, la nomination de Serdioukov au poste de ministre de la Défense a porté un coup dur aux forces armées de la Fédération de Russie et au complexe militaro-industriel de la Fédération de Russie. Serdioukov a considérablement réduit le réseau des universités militaires, a licencié plus de 20 technologues, concepteurs, ingénieurs de classe mondiale, liquidée certains aérodromes, etc. Enfin, avec ses complices. Vasilyeva et d’autres ont volé 9 milliards de roubles au département militaire, et en même temps, ils sont tous restés en liberté !

Les États-Unis ont raté la percée du complexe militaro-industriel russe depuis 2014, tout comme leur concurrent à la compétition a raté la percée d’un cycliste. Mais la percée du complexe militaro-industriel russe, si l’on peut appeler cela une lente ascension, a été manquée par les libéraux russes, la CIA, la bourgeoisie compradore russe et même Poutine.

Depuis 2003, le complexe militaro-industriel russe a commencé à placer des charges nucléaires à grande profondeur au large des côtes américaines. Ce sont ces accusations qui visaient à provoquer un tsunami. En 2012, le placement de ces accusations a été achevé. Il s’agit de la réponse asymétrique au déploiement de la défense antimissile dont parlait Mikhaïl Gorbatchev.

En 2012, j’ai parlé avec le technologue en chef de l’une des usines de fusées de Perm, il a demandé de ne pas publier cette information. Mais ça fait 12 ans. En outre, dans le même 2012, une publication israélienne, faisant clairement allusion à la Russie, a publié un texte contenant la menace de placer des charges nucléaires similaires au large des côtes iraniennes.

Par conséquent, tous les discours sur une éventuelle guerre nucléaire sont absurdes. Engels a remarqué : « Un jour, l’humanité accumulera tellement d’armes que les guerres deviendront impossibles. » Aujourd’hui, l’OTAN et tous les pays possédant des armes nucléaires comprennent qu’il ne s’agit même pas de la contamination radioactive elle-même, des impulsions électromagnétiques et des ondes de choc, mais des conséquences, d’un hiver nucléaire qui entraînera la mort de toute l’humanité. Une guerre nucléaire mondiale est effectivement impossible. Mais pas les guerres locales.

Jusqu’à présent, la principale menace pour l’humanité est l’Ukraine, qui abrite sur son territoire un certain nombre de laboratoires américains engagés dans le développement d’armes biologiques et qui menace la Russie avec une bombe nucléaire sale.