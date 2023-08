On nous dit 15 fois par jour qu’on est coupable du réchauffement climatique donc c’est un mensonge

« Répétez un mensonge assez souvent et il deviendra la vérité ». Cette loi de la propagande est souvent attribuée au dirigeant nazi Joseph Goebbels.

Une façon de reconnaître le mensonge est donc la grande répétition, chaque jour qui passe, de ce qui prétend être « la vérité ».

Puisque c’est un mensonge, c’est que le pouvoir connaît la vérité : il sait très bien que le réchauffement climatique n’est pas dû aux activités humaines. S’il veut nous le faire croire quand même c’est pour nous manipuler, c’est qu’il a un plan.

Il veut qu’on réclame avec force ce qu’il a envie de nous imposer : la décarbonation de l’économie. Celle-ci est un subterfuge pour dire qu’on doit se passer du gaz et du pétrole autant que possible. Et ce, pour plusieurs raisons.

L’Occident ne maîtrise plus la production des hydrocarbures. Donc il veut qu’on s’en passe. Mais aussi, s’en passer impose de détruire tout un pan de l’industrie et il compte bien que la reconstruction autrement de ladite industrie relancera l’économie. Il s’agit là aussi d’une guerre sans guerre, comme à la grande époque du confinement :

Autrement : c’est-à-dire avec de l’électricité qui, sous un vernis d’éoliennes et de solaire, sera en réalité nucléaire. Ainsi, c’est grâce aux « écologistes » que le lobby nucléaire obtiendra une grande victoire contre l’écologie, si les écolos ne se réveillent pas et continuent à tomber dans le piège qui consiste à croire que le réchauffement climatique est dû à l’usage des hydrocarbures.

Mais, il ne faut pas compter sur l’écologisme d’État pour dénoncer le mensonge :

Les partis « écologistes » officiels fondent depuis trop longtemps leur propagande sur le CO2 pour pouvoir se dédire.

