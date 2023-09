PARFAITEMENT CORRECT

Des millions de Québécois en ligne, au froid, pour avoir notre permit de conduire, en 2023?

Symbole de l’incompétence, de Legault. Mais, il est à 98 % dans les sondages? Quelqu’un joue avec les chiffres? C’était pareil avec la COVID. On nous manipulait avec des chiffres. Ils nous disaient même combien il y aurait de morts le lendemain?

L’informatique contrôlée. Le numérique au service de quelque uns. Et ça marche, pour quelque uns, à 98 % ? Au secours, on se noie dans les chiffres… trompeurs.

Manier avec soin les statistiques. Faire de nous des bons petits moutons qui votent du bon bord. Manœuvrer scientifiquement et habilement à faire ce qu’on veut de nous et à voter comme on veut. Manipuler l’opinion. Régler les mouvements de foule.

Ce moyen mis en œuvre pour atteindre son but est devenu si efficace qu’ils ont réussies à tromper tous les populations à la grandeur de la planète! Et ça va continuer. Qui va les arrêtés? Les oligarques triplent leurs fortunes, et on les félicite? On les nomme, homme de l’année?

L’argent que vous n’avez plus dans vos poches, c’est eux qu’ils l’ont! Oui, la souveraineté mondial appartient officiellement, à un petit groupe, une class restreinte et privilégié. Si il y a une guerre quelque part, c’est sur qu’ils vont faire de l’argent, des deux bords!

Heureusement, la majorité d’entre nous, n’est pas d’accord avec cet anarchie, mais ils ne savent pas comment se défendre contre cet attaque vicieuse de vos droits et vos épargnes, et vos enfants? Ça commence au berceau. Méfiez-vous!

John Mallette

Le Poète Prolétaire